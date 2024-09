Die schockierende Wahrheit über Hautkrebs und Sonnenbrand

Das wird Sie umhauen. Wer ausreichend Vitamin D produziert, senkt sein Krebsrisiko um bis zu 50 Prozent.

Außerdem senkt Vitamin D das Risiko, an der weltweit häufigsten Todesursache zu sterben: Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Und das ist laut Dr. Joseph Mercola die schockierende Wahrheit über Sonnenbrand: „Sie erhöhen Ihr Hautkrebsrisiko!“

The Shocking Truth About Skin Cancer and Sunscreen



This will blow your mind.



It turns out that adequate level of Vitamin D (sunshine) REDUCE your risk of cancer by 50 percent!



The other remarkable thing about Vitamin D is that it decreases your risk of death from…