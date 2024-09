Doug Casey über den großen Kurswechsel der Fed und die nächsten Schritte für die Wirtschaft

International Man: Kürzlich sagte der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell: „Es ist an der Zeit, die Politik anzupassen.“

Dies markierte das offizielle Ende eines der steilsten Zinserhöhungszyklen in der Geschichte der USA. Die Fed wird bald zu einer lockeren Geldpolitik zurückkehren.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Jede Diskussion darüber, was die Fed tun sollte oder nicht tun sollte, sollte mit einer Aussage beginnen, dass die Fed niemals hätte geschaffen werden dürfen, nicht existieren sollte und abgeschafft werden sollte. Aber das ist nur in einer idealen Welt. In der realen Welt wird das nicht passieren, bis das verfaulte System, das durch die Zentralbanken geschaffen wurde, zusammenbricht.

So wie es ist, sind wir mit einer Gruppe von Bürokraten festgefahren, die mit dem wichtigsten Preis in der Gesellschaft spielen, dem Preis für Geld – den Zinssätzen. Und natürlich beobachten alle die Fed und versuchen zu erraten, was sie als Nächstes tun wird.

Wie ich es sehe? Sie brauchen eine lockere Geldpolitik, nur um das 2 Billionen Dollar große Defizit der Bundesregierung zu finanzieren. Es ist keine Frage mehr von weisen Staatsmännern, die an diesem Knopf drehen oder jenes Pedal drücken, um die Wirtschaft zu optimieren, als wäre sie eine Maschine. Im Moment versuchen sie verzweifelt, die Maschine vor dem Explodieren zu bewahren. Tatsächlich ist selbst die häufig verwendete Maschinen-Analogie falsch. Die Wirtschaft ist mehr wie ein Regenwald; sie wie eine Fabrik aus dem 19. Jahrhundert zu kontrollieren, ist ein großer Fehler.

Sie tun auch so, als wäre die US-Regierung nicht bankrott. Die zahlreichen überschuldeten Zombie-Unternehmen des Landes benötigen niedrige Zinssätze, um im Geschäft zu bleiben. Aber zumindest produzieren sie etwas, wenn auch unwirtschaftlich. Die Regierung produziert nichts außer Vorschriften, Kriegsspiele, Fiat-Geld und Strafen.

Natürlich gibt es einige vernünftige Leute bei der Fed, auch wenn sie von sehr unvernünftigen keynesianischen Wirtschaftstheorien geleitet werden. Sie würden gerne aufhören, Geld zu drucken und die Zinssätze „normalisieren“.

Nach Jahrzehnten von Verzerrungen in der Wirtschaft weiß jedoch niemand, was „normal“ wirklich ist. Wer weiß, wie hoch die Zinssätze ohne all das Gelddrucken wären, das notwendig ist, um die Regierung und all die Schulden und Verzerrungen in der Wirtschaft zu stützen?

Wir können uns nur sicher sein, dass die Schulden und Verzerrungen irgendwann liquidiert werden. Und es wird beängstigend sein, wenn es passiert.

International Man: Es ist ungewöhnlich, dass die Fed kurz vor einer Präsidentschaftswahl eine so dramatische Kehrtwende macht.

Was glauben Sie, wird die Auswirkung auf die Wahl sein?

Doug Casey: Ich weiß nicht, was Powells politische Überzeugungen sein könnten. Theoretisch sollte es keine Rolle spielen, was sie sind, da die Fed unabhängig und unpolitisch sein soll. Aber das ist eine Fantasie.

Eines ist sicher: Die Fed sieht ernsthafte politische Veränderungen als gefährlich an. Sie müssen Trump als eine unberechenbare Person sehen, die massive Veränderungen vornehmen könnte. Aber trotz seiner Rhetorik oder sogar seiner aufrichtigen Absichten kann niemand sicher sein, was er tun wird. Das liegt daran, dass Trump, wie auch Biden, keine Ahnung von Wirtschaft hat. Er könnte sich wie Homer Simpson verhalten, wenn es im Kernkraftwerk, in dem er arbeitet, zu einem Notfall kommt.

Ein weiteres wichtiges Detail ist, dass die Biden-Administration seit fast vier Jahren im Amt ist und gute Beziehungen zu den Mitarbeitern der Fed aufgebaut hat. Sie alle leben im Washingtoner Beltway und sind Teil desselben politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ökosystems. Ob sie für die Regierung oder die Fed arbeiten, sie neigen dazu, dieselbe Weltanschauung zu teilen. Sie sind alle Fans einer großen Regierung. Sie denken, dass sie nicht nur die Angelegenheiten von 345 Millionen Menschen in den USA, sondern auch von 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten lenken können. Sie wollen wirklich nicht, dass all ihre komfortablen Beziehungen durch „Deplorables“ und Trump-Anhänger ersetzt werden.

Also ja, ich erwarte, dass sie versuchen werden, die Zinssätze zu senken. Das liegt daran, dass niedrige Zinssätze notwendig sind, um die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Außerdem helfen sie dabei, die Demokraten im Amt zu halten.

Betrachten Sie es so: Die Fed manipuliert die Zinssätze auf die gleiche Weise, wie die Regierung die Strategische Ölreserve (SPR) manipuliert hat, um die Benzinpreise künstlich niedrig zu halten. Aber irgendwann, wenn die Regierung die SPR wieder auffüllen will, werden die Benzinpreise über das hinaus steigen, was sie sonst gewesen wären. Es ist fast dasselbe, wenn die Fed die Zinssätze künstlich niedrig hält.

Wenn sie die durchschnittliche Person dazu ermutigen wollen, zu sparen und Kapital aufzubauen, was gut für die Gesellschaft ist, müssen die Zinssätze steigen. Sie sitzen zwischen Baum und Borke. Sie wollen die Zinssätze niedrig halten, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, aber sie wollen sie auch hoch halten, um Sparen und Kapitalbildung zu fördern.

International Man: Trotz der unaufhörlichen Irreführung durch die Regierung und die Medien ist die Inflation nicht gezähmt worden.

Die Fed steht kurz davor, einen neuen Zyklus der monetären Lockerung und Zinssenkungen inmitten erhöhter Inflation zu starten.

Was glauben Sie, wird die Auswirkung sein?

Doug Casey: Lassen Sie mich betonen, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir das Wort „Inflation“ verwenden. Es bedeutete früher die Rate der Geldschöpfung. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet Inflation jetzt Einzelhandelspreissteigerungen. Einzelhandelspreissteigerungen sind die Folge von Inflation, nicht die Inflation selbst. Ursache und Wirkung werden verwechselt.

Die Korruption der Bedeutung von Wörtern ist ein wichtiger Teil der Korruption der Gesellschaft.

Wie auch immer, wenn sie die Zinssätze senken, bleiben unproduktive Zombie-Unternehmen am Leben, und ihr Kapital kann nicht auf produktive Unternehmen umverteilt werden. Niedrige Zinssätze fördern höheren Konsum und entmutigen das Sparen. Das ist im Grunde das Gegenteil von dem, was man für eine gesunde Wirtschaft will. Niedrige Zinssätze und lockerer Kredit schaffen auch neue Blasen, ermutigen Betrügereien und führen zu verschuldeten Verbrauchern und sozialer Instabilität.

Vor allem will die Fed nicht für einen Zusammenbruch der Wirtschaft verantwortlich gemacht werden. Um zu verhindern, dass unhaltbare Schulden- und Konsumniveaus zusammenbrechen, müssen sie inflationieren. Es ist inflationieren oder sterben. Sie sind zwischen Skylla und Charybdis gefangen. Es gibt keinen Ausweg.

International Man: Wenn einer der steilsten Zinserhöhungszyklen in der Geschichte die Inflation nicht zähmen konnte, kann die Fed jemals der Falle der immer weiter zunehmenden Währungsabwertung entkommen?

Was sind die Implikationen?

Doug Casey: Die Einzelhandelspreissteigerungen verlangsamen sich, weil sich die Wirtschaft verlangsamt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Inflation nicht nur durch die Billionen von Dollar verursacht wird, die die Fed jährlich neu schafft. Ebenso wichtig ist die Höhe der Kreditaufnahme im kommerziellen Bankensystem. Das Teilreserve-Bankwesen ermöglicht es den Banken, neues Geld durch Kreditvergabe zu schaffen.

Die Menschen neigen dazu, weniger zu leihen, wenn die Zinssätze hoch sind. Also, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt, leihen die Menschen weniger, und daher wird weniger Geld durch das kommerzielle Bankensystem geschaffen. Einzelhandelspreise steigen langsamer. Einzelhandelspreissteigerungen verlangsamen sich, weil sich die Wirtschaft selbst verlangsamt. Wenn sie sich zu sehr verlangsamt, werden viele Menschen und Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Ein deflationärer Kreditkollaps, wie er 1929 passierte, ist immer eine Möglichkeit.

Die Menschen rätseln seit über 50 Jahren darüber, wie viel Schulden und Geldschöpfung nachhaltig sind und wie viel zu viel ist. Ich bin der Meinung, dass diesmal, aus vielen Gründen, das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Die Fed hat massive „Quantitative Lockerung“ (QE) und „Nullzins-Politik“ (ZIRP) ausprobiert, die verrückt waren. Jetzt versuchen sie MMT, das super verrückt ist, und CBDCs, die noch verrückter sind. Die Dinge hätten in den letzten 50 Jahren, seit der Dollar 1971 vom Gold losgelöst wurde, mehrmals über den Rand hinausgehen können. Wir hätten mehrmals in einer katastrophalen Depression enden können, aber das Drucken von mehr Geld hat das Spiel am Laufen gehalten. Die Chancen stehen sehr hoch, dass diesmal genug Strohhalme zusammenkommen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Drucken von Papiergeld eine Gesellschaft nicht reicher macht, weil die Regierung, die selbst nichts anderes als ein Konsument ist, keinen Wohlstand drucken kann.

International Man: Angesichts all dessen, was wir heute besprochen haben, wie können Menschen ihre Ersparnisse vor zunehmender Währungsabwertung schützen und sogar von dieser Situation profitieren?

Doug Casey: Seit die Regierung den Dollar 1965 von Silber und 1971 von Gold losgelöst hat, lautet die Antwort

: Gold und Silber kaufen. Diese einfache Strategie hat in den letzten 50 Jahren gut funktioniert, und ich vermute, dass sie in Zukunft noch besser funktionieren wird.

Zusätzlich, da die Dinge in der Gesellschaft aufgrund staatlicher Eingriffe rauer werden, sollten Sie Alkohol, Tabak und Schusswaffen in Betracht ziehen – die drei Dinge, die Sie für eine lustige Party brauchen. Wenn die Zeiten hart werden, werden die Menschen immer das wollen, was das ATF reguliert.

Leider gilt das Gleiche auch für Pharmazeutika. Ein Viertel des Landes ist auf legalen psychoaktiven Drogen wie Ritalin, Xanax, Zoloft und ein paar Hundert anderen, die ihre Gedanken vernebeln und sie von der Realität abkoppeln. Ich empfehle zwar niemandem, in die großen Pharmaunternehmen zu investieren, die sie derzeit verkaufen, aber es ist wichtig, die unangenehmen Realitäten zu erkennen…

Das wichtigste Fazit ist, dass Sie lernen sollten, zu spekulieren. Die Preise werden auf und ab gehen wie ein Aufzug mit einem Verrückten am Steuer, was eine treffende Analogie ist. Wenn Sie überleben wollen, werden Sie gezwungen sein, zu spekulieren. Das ist bedauerlich, weil es eine Fähigkeit ist, und die meisten Menschen darin nicht gut sind. Spekulation ist sehr unterschiedlich zu Investitionen und Glücksspielen, obwohl sie oft mit beidem verwechselt wird.

Meiner Meinung nach liegen die Bereiche mit dem höchsten Potenzial für Aktienspekulationen derzeit bei Energie- und Metallaktien.

Anmerkung des Herausgebers: Leider kann kein Einzelner praktisch etwas tun, um den Verlauf dieses Trends zu ändern. Das Beste, was Sie tun können, ist, informiert zu bleiben, damit Sie sich auf die bestmögliche Weise schützen und sogar von der Situation profitieren können.

Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was wirklich passiert, wenn eine Währung zusammenbricht, geschweige denn, wie sie sich darauf vorbereiten können…

