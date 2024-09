Pfizer geht jetzt direkt in die Schulen, um Kinder das ABC der “Pandemien und Impfstoffen” beizubringen

Pfizer setzt eine mobile “Schule der Wissenschaft” ein, um Kindern das ABC der Pandemien und Impfstoffe beizubringen

Die Schüler betreten den Pfizer-Wohnwagen, um eine “fluchtraumähnliche” Erfahrung zu machen und mit Pfizer-Mitarbeitern an einer Pandemieübung zu arbeiten, die darin endet, wie man einen Impfstoff herstellt, der weltweit verteilt wird. “Es fühlt sich einfach so falsch an”, sagte ein Kritiker – ein Lehrer – gegenüber The Defender.

Der Pharmariese Pfizer zieht mit einem mobilen wissenschaftlichen “Escape Room” durch das Land – komplett mit einem Roboterhund – um Schülern in ländlichen Gemeinden eine “wissenschaftsbasierte Lernerfahrung” zu bieten.

Dabei lernen die Studenten “ein multinationales Unternehmen kennen” und treffen auf Mitarbeiter von Pfizer.

In dem Werbevideo für das “School of Science Mobile Experience” werden Schüler im ländlichen Sanford, North Carolina, von einem Pfizer-Roboterhund begrüßt, der während des Ausflugs mehrmals auftaucht.

Die Schülerinnen und Schüler betreten den mobilen Pfizer-Trailer für ein “fantastisches, interaktives, fluchtraumähnliches Erlebnis”, bei dem sie mit Pfizer-Mitarbeitern zusammenarbeiten, um ein Rätsel über einen Pandemieausbruch zu lösen, der damit beginnt, dass Menschen mit schuppiger, echsenartiger Haut in Arztpraxen auftauchen.

Während sie sich durch die Pandemie-Tabletop-Übung bewegen und die verschiedenen Räume des Anhängers durchlaufen, lernen die Kinder verschiedene Lektionen. In einem Raum lernen sie etwas über Antigene, in einem anderen über die Herstellung von Impfstoffen und vieles mehr.

Am Ende haben die Studenten “erfolgreich ein Mittel hergestellt, das weltweit vertrieben wird” – was an die eigene Produktion der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer erinnert.

“Dies ist kein typischer Wissenschaftsunterricht”, sagt ein Sprecher von Pfizer am Ende des Videos.

Mit der Pfizer School of Science Mobile Experience wollen wir die Wunder von #STEM zum Leben erwecken. Entdecken Sie, wie unsere interaktive Erfahrung dazu beiträgt, die nächste Generation von Wissenschaftlern und Herstellern zu inspirieren: https://t.co/HBLRYMaq3N 🚀🔬 pic.twitter.com/Z2PiPpHiSc — Pfizer Inc. (@pfizer) August 16, 2024

Beth Secosky, eine Mutter aus North Carolina, sagte gegenüber The Defender, dass sie nicht wolle, dass Pfizer ihre Kinder oder die Kinder anderer Leute in Naturwissenschaften unterrichte.

“Pfizer hat Milliarden an Strafen für falsche Behauptungen und Sicherheitsverstößegezahlt “, sagte sie. Warum sollten Schulen ein Unternehmen einladen, das dafür berüchtigt ist, Gewinne über die Menschen zu stellen, um ihre Kinder “Wissenschaft” zu lehren?

Michael Kane, Pädagoge in New York City und Gründer von Teachers for Choice, sagte gegenüber The Defender, er sei beeindruckt von der Tatsache, dass die Erfahrung Antigene und Herstellung als Teil der wissenschaftlichen Bildung für junge Menschen hervorheben würde.

“Es überschreitet definitiv eine Grenze zwischen Bildung und direkter Vermarktung oder Werbung für ihre Produkte an Kinder”, sagte er. “Das fühlt sich einfach falsch an.”

Die praktische Lernmethode sei für Kinder großartig, fügte Kane hinzu, aber selbst in dem kurzen Video wird deutlich, dass es sich nur um einen Versuch handelt, für ihre Impfstoffe zu werben. “Das haut mich um.”

Der Roboterhund sei besonders besorgniserregend, so Kane. Polizeidienststellen im ganzen Land und auf der ganzen Welt haben kontrovers damit begonnen, Roboterhunde einzusetzen, um die Bürger mit Kameras, Sensoren und Mikrofonen zu überwachen, und das Militär beginnt, sie für militärische Anwendungen zu bewaffnen, indem es sie mit Maschinengewehren ausstattet.

“Sie bringen den Kindern diese Hunde auf so entwaffnende Weise nahe – indem sie zeigen, wie niedlich dieser Roboterhund ist, obwohl er genau wie die Hunde aussieht, die sie in Polizeidienststellen und beim Militär einsetzen”, sagte er. “Das ist sehr beängstigend, wenn man bedenkt, worauf sie diese Kinder programmieren, um sie daran zu gewöhnen und zu denken, dass es cool und normal ist.”

Das Video wurde vor ein paar Wochen veröffentlicht. Die Kommentarfunktion für das Video auf dem YouTube-Kanal von Pfizer ist ausgeschaltet, sodass die Zuschauer ihre Meinung nicht mitteilen konnten.

Schule der Wissenschaft” vollständig von Pfizer finanziert

Der mobile Escape Room ist ein Projekt der Pfizer School of Science, die Schüler der Mittelstufe in den Hauptsitz von Pfizer in New York City bringt, wo Pfizer sie in 90-minütigen Kursen über Themen wie künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, die Geschichte von Impfstoffen und deren Schutz vor Epidemien sowie die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten unterrichtet.

Pfizer zahlt das alles.

Auf dem Hauptcampus von Pfizer in New York können die Schüler der Mittelstufe Laborkittel und Schutzbrillen tragen und sich von Pfizer-Mitarbeitern über mögliche zukünftige Berufe informieren lassen.

Wie Albert Bourla, CEO von Pfizer , auf LinkedIn mitteilte, hat das Programm bis Anfang 2024 mehr als 6.000 Schüler von Schulen in New York City in die Unternehmenszentrale gebracht. Das Programm richtet sich an Schüler mit “unterschiedlichem Hintergrund”, wie es in den Werbematerialien immer wieder heißt.

“In einigen Fällen bedeutete dies, dass wir unsere Kurse an die unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen mussten, z. B. indem wir den Unterricht auf die verschiedenen Lernfähigkeiten und Sprachkenntnisse abstimmten”, schrieb er.

Dass Pfizer im Rahmen seiner Strategie, auch für das Unternehmen zu werben, bei jüngeren Generationen für die “Wissenschaft” wirbt, war in seinem Super-Bowl-Spot im Januar zu sehen. In dem 60-Sekunden-Spot – und einer verlängerten 90-Sekunden-Kopie – sangen berühmte Wissenschaftler aus der ganzen Geschichte zu “Don’t Stop Me Now” von Queen mit, wie Fierce Pharma berichtete.

Drew Panayiotou, Chief Marketing Officer des Unternehmens, sagte, dass der “ikonische Queen-Song … mit den Worten ‘don’t stop me now’ generationsübergreifend ist, was eine großartige Zeile für Pfizer ist.”