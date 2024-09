Österreich: Covid-“Impfstoffe” mit übermäßigem Anstieg der Todesfälle in Verbindung gebracht

Frank Bergman

Eine beunruhigende neue Analyse der offiziellen österreichischen Regierungsdaten hat gezeigt, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle in Österreich erst nach der Verabreichung der Covid-mRNA-“Impfstoffe” und nicht während des Höhepunkts der Pandemie angestiegen ist.

Die Daten wurden von Dr. Matthias Reitzner, Professor an der Universität Osnabrück, Deutschland, ausgewertet.

Prof. Dr. Reitzner, Mathematiker und Versicherungsmathematiker, stellte fest, dass die Daten nichts Ungewöhnliches in Bezug auf übermäßige Todesfälle während des angeblichen Höhepunkts der Pandemie zeigen.

Im zweiten und dritten Jahr der Pandemie – nachdem die Covid-mRNA-Spritzen für die Öffentlichkeit freigegeben wurden – stiegen die Übersterblichkeitsraten jedoch sprunghaft an.

Interessanterweise hat Dr. Reitzner zuvor eine ähnliche Studie über die offiziellen Daten der deutschen Regierung im Februar 2024 durchgeführt.

In Deutschland hat Reitzner ebenfalls einen direkten Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Übersterblichkeit und den Covid-Impfungen festgestellt.

Reitzners neueste Studie trägt den Titel: “Exzessive Sterblichkeit in Österreich während der COVID-19-Pandemie”.

In der Studie weist Reitzner auf die signifikanten Unterschiede zwischen den Daten für “Covid-Todesfälle” und den Übersterblichkeitsraten für alle Ursachen hin.

“Covid-Todesfälle” sind diejenigen, die als positiv auf das Virus getestet wurden, als sie starben.

Diese Zahlen werden jedoch weithin als unzuverlässig angesehen, da sie keinen klaren Aufschluss über die Todesursache geben, wie Slay News berichtet hat.

In einem umstrittenen Fall wurde ein Motorradfahrer, der tödlich verunglückte, als “Covid-Toter” aufgeführt, weil seine Leiche positiv auf das Virus getestet wurde.

Die Gesamtmortalitätsraten hingegen zeigen alle Todesfälle, unabhängig von der Ursache, und vermitteln ein klareres Bild der überzähligen Todesfälle – alle Todesfälle, die über dem liegen, was in einem normalen Jahr zu erwarten wäre.

Offizielle Regierungsdaten zeigen, dass die Covid-Todesfälle im ersten Pandemiejahr 2020 ihren Höhepunkt erreichten und danach jedes Jahr zurückgingen.

Die überzähligen Todesfälle aller Ursachen blieben jedoch im Jahr 2020 gleich und stiegen in den Jahren 2021 bis 2023 stark an.

Im Rahmen der Studie erstellte Reitzner auf der Grundlage von Daten aus der Zeit vor der Pandemie eine Tabelle mit den Sterblichkeitsraten, die für die Jahre 2020 bis 2023 zu erwarten gewesen wären, wenn die Pandemie nicht stattgefunden hätte.

Anschließend erstellte er eine weitere Tabelle für die tatsächlichen Sterblichkeitsraten in Österreich unter Verwendung der offiziellen Regierungsdaten.

Anschließend segmentiert und analysiert Reitzner die Daten über die österreichischen Bundesländer hinweg, was zu einem Übermaß an Todesfällen in diesen Bundesländern während der Pandemiejahre führt.

Der Professor stellt fest, dass die Übersterblichkeit in den einzelnen österreichischen Bundesländern sehr unterschiedlich ist.

Bei der Erörterung der Ergebnisse in der Studie weist Reitzner auf eindeutige Korrelationen zwischen der Übersterblichkeit und den Covid-Impfraten hin.

Der Professor merkt an, dass er zögert, die Covid-mRNA-Spritzen als Ursache für die dramatische Zunahme der Todesfälle zu benennen, da er befürchtet, als Impfgegner und “Alarmist” abgestempelt zu werden.

Er stellt jedoch fest, dass seine Ergebnisse einmal mehr beweisen, dass die “negativen Nebenwirkungen” der Injektionen “die positiven Auswirkungen überwiegen”.

Er weist darauf hin, dass “eine besonders hohe und zunehmende Übersterblichkeit sowohl in Regionen als auch in Zeitfenstern mit hohen Impfraten auftritt.

“Dieser Befund stützt den Verdacht, dass die negativen Nebenwirkungen der Impfung möglicherweise die positiven Wirkungen überwiegen.”

In der Veröffentlichung der Studie fasst Dr. Reitzner zusammen:

“Der Anstieg der Übersterblichkeit ist nur mit der Anzahl der Impfungen positiv korreliert (sowohl zeitlich als auch räumlich).

Dies deutet darauf hin, dass die Nebenwirkungen der COVID-19-Impfungen einen negativen Einfluss auf die Sterblichkeit haben könnten.

Der deutsche Mathematiker stellt fest, dass seine Erkenntnisse über den beunruhigenden Zusammenhang zwischen Covid-mRNA-Spritzen und erhöhter Sterblichkeit mit anderen Ergebnissen übereinstimmen, die in den folgenden Studien zusammengefasst sind:

Reitzner schließt seine Studie mit der dringenden Forderung nach weiteren “detaillierten Untersuchungen zur hohen Übersterblichkeit im zweiten und dritten Pandemiejahr und dem Zusammenhang mit den Impfraten”.

Die Ergebnisse von Reitzner sind nur die jüngsten in einer langen Reihe von Studien führender Forscher auf der ganzen Welt, die Covid-Spritzen mit einem Anstieg von Todesfällen und tödlichen Krankheiten in Verbindung gebracht haben.

Wie Slay News berichtet, haben Forscher in Japan nach einer “schockierenden” Entdeckung Alarmstufe Rot ausgelöst und die Öffentlichkeit gewarnt, dass Covid mRNA-Spritzen nun “jeden möglichen Aspekt der menschlichen Pathologie beeinflussen”.

Führende Wissenschaftler des Landes schlagen Alarm, nachdem sie einen Zusammenhang zwischen Covid mRNA-Injektionen und dem Auftreten von 201 gefährlichen und tödlichen Krankheiten hergestellt haben.

Die Ergebnisse wurden auf einer Pressekonferenz vorgestellt, auf der einige der führenden japanischen Forscher enthüllten, dass die Covid-“Impfstoffe” inzwischen mit Tausenden Nebenwirkungen in Verbindung gebracht werden.