Bill Gates befürwortet digitale ID zur Bekämpfung von „Desinformation“

Eine neue Dokumentation über Bill Gates ist ab 18. September auf Netflix zu sehen. In der Serie geht es um künstliche Intelligenz, „Desinformation“, Einkommensungleichheit, die „Klimakrise“ und Gesundheit.

Soziale Medien spielen eine Rolle bei der Verbreitung von „Desinformation“. Wie können wir laut Gates „Desinformation“ bekämpfen? Er befürwortet die Einführung von „Systemen“, die uns zeigen, wer was gepostet hat.

Dies sei in den USA aufgrund des ersten Verfassungszusatzes schwierig, so der Milliardär. „Mit dem Aufkommen von Deepfakes zum Beispiel müssen wir auf eine Internetumgebung hinarbeiten, in der die Menschen ihre wahren Identitäten verwenden“, sagte er CNET. Eine digitale Identität also.

Bill Gates Calls for Digital ID 'Systems & Behaviors' to Combat 'Misinformation'



