Google-Führungskraft gibt in Undercover-Video zu, dass Big Tech “koordiniert”, um die Wahl für Kamala Harris zu manipulieren

Eine hochrangige Führungskraft von Google wurde in einem verdeckten Video dabei ertappt, wie sie zugab, dass „Big Tech und große Unternehmen“ sich „abstimmen“, um die Präsidentschaftswahl 2024 zugunsten der demokratischen Kandidatin Kamala Harris zu beeinflussen.

Dieses aufsehenerregende Geständnis stammt von Dakota Leazer, einem Strategen für Wachstum bei Google, und wurde von dem Undercover-Journalisten James O’Keefe enthüllt.

Laut O’Keefe erklärte Leazer einem Undercover-Journalisten, dass es „eine koordinierte Anstrengung von Big Tech und großen Unternehmen“ gebe, um Harris bei ihrem Wahlkampf 2024 zu unterstützen.

In einem Gespräch, das unwissentlich mit einem Undercover-Journalisten der O’Keefe Media Group (OMG) geführt wurde, sagte Leazer, Harris würde im Grunde der „nächste CEO“ von Google und anderen „großen Unternehmen“ werden.

Leazer fügte hinzu, dass es für Google „am profitabelsten“ sei, wenn die Amerikaner sich in einer „Krise“ befänden und „Angst“ vor einem „drohenden Untergang“ hätten, und dass sie glaubten, „die Demokratie werde untergehen“.

„Google ist ein sehr liberales, progressives Unternehmen“, betonte Leazer.

„Wenn sie glauben, dass eine Seite ihnen ermöglicht, mehr Geld zu verdienen – ich glaube nicht, dass es dabei politisch zugeht, sondern vielmehr wirtschaftlich.

„Es geht nur um die Aktien und den Aktienkurs.“

Leazer erläuterte weiter, dass politische Schlagzeilen, die durch Hass angeheizt werden, Google zu höheren Werbeeinnahmen verhelfen.

Leazer fügte hinzu, dass der Tech-Gigant Anzeigen mit einer “sehr pro-Kamala-Rhetorik” geschaltet habe, die “den Anschein erweckten, auf legitime Nachrichtenseiten zu verweisen”.

“Diese politischen Schlagzeilen, die Klicks und damit Werbeeinnahmen generieren, werden alle durch Hass angetrieben,” erklärte Leazer in dem Video.

“Google förderte im Wesentlichen eine Rhetorik, die stark pro-Kamala war, und es schien so, als würde auf legitime Nachrichten-Websites verlinkt,” fügte er hinzu.

“Es sah aus, als wäre es ein Werbespot für PBS, aber in Wirklichkeit war es ein Werbespot für die Kamala-Kampagne oder etwas Ähnliches.”

Leazer fährt fort, indem er sich darüber freut, dass dies “eine koordinierte Anstrengung von Big Tech und großen Unternehmen ist, um zu versuchen, sie zum Sieg zu bringen – es ist definitiv koordiniert”.

“Wenn man sich anschaut, wer wirklich die Fäden in diesem Land zieht, dann ist es eine Handvoll Milliardäre, von denen viele in der Tech-Branche tätig sind, und es ist so, als ob die Tech-Branche im Wesentlichen die Medien kontrolliert”, sagte Leazer.

“Nicht ganz, aber es ist so, als ob man bei Google die Suchmaschine so umstellt, dass Kamala mehr bevorzugt wird”, fügte er hinzu.

“Ich habe das Gefühl, dass Facebook Inhalte fördert, die ihr gegenüber positiv sind.

Leazer bemerkte, dass vieles von dem, was die künstliche Intelligenz derzeit so befreiend macht, auf eine Weise geschieht, die allgemein von Vorteil ist.

Er deutete jedoch an, dass eine kleine Gruppe von Milliardären versucht, den Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2024 zu beeinflussen. “Ich habe das Gefühl, dass es sich um eine koordinierte Aktion von Milliardären an der Spitze handelt, die wollen, dass Kamala unser nächster CEO wird”, sagte er.

Dennoch äußerte er Zweifel an ihren Erfolgsaussichten: “Aber ich glaube nicht, dass sie eine Chance hat, die Wahl zu gewinnen.”

Als Leazer gefragt wurde, ob er sich “schlecht” fühle, weil Google die Wähler aktiv “täusche”, antwortete er schlicht: “Nein.”

“Ich habe das Gefühl, wenn es nicht Google ist, dann wird es jemand anderes sein”, fügte er hinzu. “Ich meine, das ist alles wie eine psychologische Operation.”

Der Google-Manager bekräftigte seine Ansicht, dass Angst ein starkes Verkaufsargument ist, und merkte an, dass es sehr “profitabel” sei, wenn sich die Amerikaner um ihr Leben sorgen.

“Ich denke, dass die ängstlichste Bevölkerungsgruppe auch die profitabelste sein wird”, sagte Leazer. “Und ich glaube, dass die Linken im Moment mehr Angst haben als die Rechten.”

BREAKING: Google Growth Strategist Exposes Google’s Search Engine Manipulation for Kamala Harris Campaign, Revenue-Driven Political Bias



"Google was essentially promoting through its ads rhetoric that was very pro-Kamala,” admits Dakota Leazer (@dakotaleazer), a Growth… pic.twitter.com/nz37itKjBL — O’Keefe Media Group (@OKeefeMedia) September 9, 2024

O’Keefe wies auch darauf hin, dass der technische Direktor von CNN, Charlie Chester, gegenüber einem seiner Undercover-Journalisten zugegeben hat, dass sich “Angst verkauft”.

Leazer hat inzwischen sein X-Konto sowie seine TikTok-Videos gelöscht.

“Er hat auch seinen Lebenslauf und seine Kontaktinformationen entfernt”, sagte O’Keefe.

JUST IN: @Google Wachstumsstratege Dakota Leazer (@dakotaleazer) hat seine TikTok-Videos gelöscht, darunter auch solche, in denen er mit Google-Merchandise zu sehen ist. Er hat auch seine Bio- und Kontaktinformationen entfernt. Dies geschah nach seiner Enthüllung vor versteckter Kamera, in der er zugab, Google… pic.twitter.com/BSoOtODrwr — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) September 9, 2024

“Dies folgt auf seine Enthüllung vor versteckter Kamera, in der er zugab, dass Google sich mit der Harris-Kampagne koordiniert und Suchmaschinenanzeigen manipuliert hat, um sie bei der Wahl 2024 zu begünstigen”, so O’Keefe.