Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie in amerikanischen Supermärkten einen Apeel-Aufkleber auf Obst und Gemüse finden. Wenn Sie einen solchen Aufkleber sehen, machen Sie einen großen Bogen darum.

Apeel ist ein vom Weltwirtschaftsforum und Bill Gates finanziertes Produkt, das auf Obst und Gemüse gesprüht wird, damit es gut aussieht, auch wenn es nicht mehr frisch ist. Es kann auch auf Bio-Produkte gesprüht werden.

Bill Gates & World Economic Forum backed ‘Apeel’ is being sprayed on produce. This toxic coating cannot be washed off. Be sure to look out for the label the next time you are in the grocery store 🚨🚨 @OANN

