Angst vor Angriffen aus Russland oder Iran wegen Nahost?

Die US-Militärstützpunkte in Europa wurden aufgrund von Informationen über einen bevorstehenden Angriff in den “Charlie”-Status versetzt. Dieser könnte verschiedene Formen annehmen.

Im Hauptquartier des US-Europakommandos in Stuttgart gab die Army Guard am Sonntag eine Warnung an die gesamte Gemeinschaft heraus, dass die Bedrohungsstufe bis auf Weiteres auf “Charlie”-Status erhöht worden sei.

Ähnliche Anweisungen wurden an andere Stützpunkte in Deutschland gesandt, darunter die Luftwaffenstützpunkte Rheinland-Pfalz und Ramstein, die zusammen die größte US-Militärgemeinde in Übersee bilden.

Die rheinland-pfälzische Garnison umfasst den Stützpunkt Baumholder sowie abgelegene Einrichtungen in Rumänien und Bulgarien.

Der Luftwaffenstützpunkt Aviano in Italien wurde ebenfalls auf Alarmstufe Charlie gesetzt, und auch andere Einrichtungen in Italien haben verstärkte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt.

US military bases in Europe raise security threat levels.



Read more at: https://t.co/jlJnNbAMR5

Source – Stars and Stripes — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 30, 2024

Risiko eines Angriffs auf Einrichtungen oder Personal;

Die Sicherheitsstufe Charlie “gilt, wenn ein Vorfall eintritt oder Informationen vorliegen, die auf eine terroristische Aktion oder einen Angriff auf Personal oder Einrichtungen hindeuten”, heißt es auf der Website der Armee.

Angehörige der Streitkräfte und andere Personen sollten aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen mit erheblichen Verzögerungen bei der Einreise rechnen, heißt es in der Warnung. Die U.S. Army Garnison in Stuttgart hat Fragen zur Lage an das EUCOM (European Command) weitergeleitet.

Das EUCOM teilte am Sonntag in einer Erklärung mit, es bewerte “kontinuierlich eine Vielzahl von Faktoren, die die Sicherheit der US-Militärgemeinde in Übersee beeinflussen. Als Teil dieser Bemühungen ergreifen wir oft zusätzliche Maßnahmen, um die Sicherheit unserer Militärangehörigen zu gewährleisten”.

Militärangehörige sollten verdächtige Aktivitäten melden, die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes beachten und Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das persönliche Risiko zu minimieren, heißt es weiter. Normalerweise werden in militärischen Anweisungen keine Änderungen der Schutzmaßnahmen aus Sicherheitsgründen erwähnt.

Am Samstag hatte die Air Base Spangdahlem, eine Einrichtung im ländlichen Westdeutschland, eine eigene Mitteilung herausgegeben, wonach die Piloten des 52nd Fighter Wing außerhalb des Stützpunktes ihre Uniformen nicht mehr tragen dürfen und sich in Zivilkleidung bewegen müssen.

Offizielle der Spangdahlem Air Base sagten am Samstag, dass Maßnahmen zum Schutz der Gemeinde getroffen worden seien, der Stützpunkt aber aus “operativen Sicherheitsgründen” keine weiteren Details bekannt geben könne.

“Viele andere Behörden werden eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern in Telearbeit beschäftigen oder Büros mit reduziertem Personalbestand eröffnen. Die Kunden müssen flexibel bleiben und längere Servicezeiten als üblich in Kauf nehmen”, hieß es in einer Erklärung der Wache.

Welche Sicherheitsstufen gibt es?

Die Sicherheitsstufen der US-Armee sind Normal, Alpha, Bravo, Charlie und Delta, die höchste Alarmstufe.

Bravo wurde viele Jahre lang nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verwendet.

Die Stufe Charlie löst nach Angaben der Armee “Eindämmungspläne für nicht lebenswichtiges Personal” aus.

Beamte der Stuttgarter Wache sagten, dass eine Reihe von Diensten aufgrund der erhöhten Bedrohungslage nicht verfügbar sein werden.

“Viele andere Dienststellen werden eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern in Heimarbeit beschäftigen oder Büros mit reduziertem Personalbestand eröffnen. Kunden sollten flexibel sein und längere Öffnungszeiten als üblich einplanen”, hieß es in einer Mitteilung.

In den vergangenen Wochen haben US-Beamte wegen der erhöhten Terrorgefahr nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem anhaltenden Krieg in Gaza Alarm geschlagen.

“Wir haben gesehen, dass die Bedrohung durch ausländische Terroristen nach dem 7. Oktober auf ein ganz anderes Niveau gestiegen ist”, sagte FBI-Direktor Christopher Ray am 4. Juni in einer schriftlichen Erklärung an den Senat.

Ein Schlag Russlands oder Irans? Die Drohungen Khameneis

Es sei daran erinnert, dass Warnews 24/7 als Erstes über die russische Verminung der westlichen U-Boot-Kommunikation in der Nordsee berichtet hatte.

In der Veröffentlichung heißt es: “Die NATO befürchtet, dass Russland die kritische maritime Infrastruktur zumindest in der Nordsee vermint hat. Vor einigen Tagen forderten russische Analysten das russische Militär auf, Europa und die USA durch Angriffe auf Unterseekabel in zwei Hälften zu schneiden”.

Der oberste religiöse Führer des Iran, Ali Khamenei, äußerte sich kürzlich auf X (früher Twitter) wie folgt:

“Die USA haben Stützpunkte auf der ganzen Welt. In einer solchen Situation wird jede Bewegung, jede Aktion, jede Revolution, die sich nur mit dem eigenen nationalen Umfeld beschäftigt und die internationalen Entwicklungen vernachlässigt, mit Sicherheit einen Schlag erleiden”.

The US has bases all over the world. In such a situation, any movement, any action, and any revolution that only pays attention to its own internal environment and neglects foreign developments will certainly suffer a blow. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 29, 2024

Es ist sehr schwer einzuschätzen, woher die Bedrohungen kommen, da die USA durch ihre diplomatische Haltung Fronten gebildet haben, die aus Ländern wie Russland, Iran und China bestehen. Diese Achse folgt derzeit der “Anti-US”-Doktrin, d.h. sie tut genau das Gegenteil von dem, was die USA tun, weil sie glaubt, dass dies ihren nationalen und transnationalen Interessen am besten dient.

In jedem anderen Fall, wie in den Jahren vor dem Krieg in der Ukraine, hätte Russland eher Schritte unternommen, um die Situation im Nahen Osten zu entschärfen, als einflussreicher Vermittler im Iran zu sein.

Jetzt heißt es schlicht: “Wenn die USA sich für Israel entscheiden, unterstützen wir den Iran und seine militärischen Stellvertreter in der Region”. Dieser diplomatische Strudel übertrifft in seinem Ausmaß und seinen Kollateralschäden sogar die dunklen Zeiten von Präsident Bush Jr. und seinem Krieg gegen den Terror.