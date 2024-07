Von Brian Berletic

In einem kürzlich erschienenen Artikel bestätigt die Nachrichtenagentur Reuters, was viele schon seit Jahren wussten: Die Regierung der Vereinigten Staaten und ihre verschiedenen Ministerien und Behörden führen globale Desinformationskampagnen durch, die sich gegen Nationen richten, die sie zu untergraben und deren Regierungen sie zu stürzen versuchen.

Washington schädigte absichtlich amerikanische “Verbündete”

Der Artikel mit dem Titel “Das Pentagon führte eine geheime Anti-vax-Kampagne durch, um China während der Pandemie zu untergraben”, gibt dies zu:

Auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie leitete das US-Militär eine geheime Kampagne ein, um dem seiner Meinung nach wachsenden Einfluss Chinas auf den Philippinen entgegenzuwirken, einem Land, das besonders stark von dem tödlichen Virus betroffen war. Über diese geheime Operation wurde bisher nicht berichtet. Sie zielte darauf ab, Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen und anderen lebensrettenden Hilfsgütern zu säen, die von China geliefert wurden, wie eine Untersuchung von Reuters ergab. Über gefälschte Internetkonten, die sich als Filipinos ausgeben sollten, entwickelten sich die Propagandabemühungen des Militärs zu einer Anti-Impfkampagne. In den sozialen Medien wurde die Qualität der Gesichtsmasken, der Testkits und des ersten Impfstoffs, der auf den Philippinen zur Verfügung stehen würde – Chinas Sinovac-Impfung – angezweifelt.

Aus dem Artikel geht hervor, dass die Kampagne nicht nur auf den Philippinen durchgeführt wurde, sondern in ganz Südostasien und weit darüber hinaus.

Die vom US-Militär durchgeführte Kampagne der US-Regierung wurde nicht durchgeführt, weil man tatsächlich glaubte, dass Chinas Sinovac-Impfstoff oder die von ihm hergestellten Schutzausrüstungen fehlerhaft waren, sondern einzig und allein, um China zu untergraben.

Reuters zitiert einen hochrangigen Offizier, der an der Desinformationskampagne beteiligt war und behauptete: “Wir haben das nicht aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit betrachtet. Uns ging es darum, wie wir China in den Dreck ziehen können“.

Reuters befragte auch Ärzte, die zugaben, “dass sie Zivilisten für potenzielle geopolitische Vorteile in Gefahr brachten.”

Das US-Militär war nicht der einzige Schuldige

So aufschlussreich und beunruhigend der Reuters-Artikel auch ist, so wenig wird darin das ganze Ausmaß der Desinformation, Manipulation und Nötigung durch die USA in Bezug auf chinesische Impfstoffe und medizinische Geräte deutlich.

Zusätzlich zu einer groß angelegten Kampagne des US-Militärs in den sozialen Medien hat das US-Außenministerium über das National Endowment for Democracy (NED, in Russland verboten) verschiedene Oppositionsgruppen und politische Parteien, die die US-Regierung im Laufe der Jahre in den Zielländern, darunter auch in Südostasien, aufgebaut hatte, dazu aufgerufen, dieselben Narrative sowohl in den Medien als auch auf der Straße zu verbreiten.

In Thailand trugen die von den USA unterstützte “Future Forward Party” des zum Milliardär gewordenen Politikers Thanathorn Juangroongruangkit und seine von der NED finanzierte Oppositionsbewegung dazu bei, die zugegebenen Lügen und Desinformationen des Pentagons durch eine Reihe von Protesten zu verbreiten, in denen die thailändische Regierung aufgefordert wurde, die Zusammenarbeit mit China zu beenden und stattdessen Impfstoffe aus den Vereinigten Staaten, genauer gesagt von den US-Pharmariesen Pfizer und Mondera, zu beziehen.

Die South China Morning Post berichtet in einem Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel “Wie Chinas Sinovac-Impfstoff in das Kreuzfeuer der thailändischen Anti-Regierungs-Proteste geriet”:

Die thailändische Anti-Regierungs-Bewegung geht über die Forderung nach einer Reform der Politik und der Monarchie hinaus und nimmt Prayuths Umgang mit der Pandemie und sein Vertrauen in den Sinovac-Impfstoff im Rahmen einer von Delta ausgelösten dritten Welle ins Visier.

In dem Artikel wurde nicht erwähnt, um wen es sich bei der Opposition im Einzelnen handelte und welche möglicherweise kompromittierenden Verbindungen sie hatten, die sie dazu veranlassten, “zufällig” die Darstellung des Pentagons auf die Straßen von Bangkok zu tragen.

Es war eindeutig kein Zufall, dass eine von den USA unterstützte Opposition solche Proteste durchführte, vor allem jetzt, da Reuters das Pentagon als Quelle der Anti-China-Behauptungen enthüllt hat, die die von den USA unterstützte thailändische Opposition wiederholt hat.

Die USA nutzten alle ihre Mittel, weit über die vom Militär durchgeführten Medienoperationen hinaus, aber auch Oppositionsgruppen und politische Parteien, die sie rund um den Globus aufgebaut haben und finanzieren, um sich ebenfalls an der globalen Desinformationskampagne Washingtons gegen China zu beteiligen.

Die von den USA unterstützte Opposition in Thailand (und anderswo) hat sich in allen erdenklichen Fragen auf die Seite Washingtons gegen China gestellt, auch in Fragen, die nichts direkt mit Thailand zu tun haben, wie z. B. das Südchinesische Meer, auf das Thailand keinen Anspruch erhebt.

Dies war nicht die erste und auch nicht die letzte Desinformationskampagne der USA

Während sich Reuters in erster Linie auf diesen einen Aspekt einer einzigen Desinformationskampagne konzentriert, die inzwischen zugegebenermaßen und bewusst von den Vereinigten Staaten durchgeführt wird und Verbündeten wie Feinden gleichermaßen Schaden zufügt, spielt der Bericht auf die Existenz vieler weiterer Kampagnen dieser Art an.

Reuters möchte anmerken:

Verdeckte psychologische Operationen gehören zu den höchst sensiblen Programmen der Regierung. Das Wissen um ihre Existenz ist auf eine kleine Gruppe von Personen innerhalb der US-Geheimdienste und Militärbehörden beschränkt. Solche Programme werden mit besonderer Vorsicht behandelt, da ihre Aufdeckung ausländischen Bündnissen schaden oder Konflikte mit Rivalen eskalieren könnte.

Reuters erwähnt zwar keine spezifischen Kampagnen, räumt aber ein, dass die US-Regierung ähnliche Desinformationskampagnen durchgeführt hat, um die öffentliche Meinung über China zu untergraben.

Reuters räumt ein:

Im Jahr 2019 ermächtigte Trump den US-Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA), eine geheime Kampagne in chinesischen sozialen Medien zu starten, um die öffentliche Meinung in China gegen die Regierung zu wenden, wie Reuters im März berichtete. Als Teil dieser Bemühungen verwendete eine kleine Gruppe von Agenten gefälschte Online-Identitäten, um abfällige Berichte über die Regierung von Xi Jinping zu verbreiten.

Diese Kampagnen werden bis heute fortgesetzt und stellen die Qualität und Sicherheit anderer chinesischer Produkte und Projekte in Frage, von Telekommunikationsgeräten, die von Huawei hergestellt werden, bis hin zu großen Infrastrukturprojekten, alles mit dem Ziel, die Entwicklungsländer nicht mit amerikanischen Alternativen zu beliefern oder zu verkaufen, sondern ihnen einfach die Möglichkeit zu nehmen, sich überhaupt zu entwickeln.

Genau wie im Fall der chinesischen Impfstoffe und medizinischen Schutzausrüstungen hat die von den USA unterstützte thailändische Opposition eine direkte Rolle bei der Verstärkung dieser anderen Medienkampagnen gespielt.

So wurde Thanathorn Juangroongruangkit von Bloomberg zitiert, als er den Plan der thailändischen Regierung anprangerte, gemeinsam eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie zu bauen, die Thailand über Laos, das bereits über eine funktionierende, von China gebaute Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie verfügt, mit China verbindet.

Das US-Außenministerium prangert regelmäßig Chinas “Belt and Road Initiative” an und verurteilt sie als ein Mittel, um Länder in Schulden und Abhängigkeit von China zu verstricken.

Der Artikel von 2018 mit dem Titel “Thailand Needs Hyperloop, Not China-Built High-Speed Rail, Junta Critic Says” (Thailand braucht Hyperloop, nicht die von China gebaute Hochgeschwindigkeitsbahn) würde darüber berichten:

Ein Tycoon, der zum Politiker wurde und gegen die thailändische Militärregierung opponiert, hat das 5,6 Milliarden Dollar teure Hochgeschwindigkeitsprojekt mit China kritisiert, weil die Hyperloop-Technologie eine modernere Alternative darstellt.

Thanathorn Juangroongruangkit organisierte auch eine Presseveranstaltung, auf der er für den nicht existierenden “Hyperloop” als Alternative zur chinesisch-thailändischen Hochgeschwindigkeitsbahn warb. Während dieser Veranstaltung würde er den wahren Zweck der Ablehnung der von China gebauten Infrastruktur enthüllen:

Ich denke, dass wir in den letzten fünf Jahren China zu viel Bedeutung beigemessen haben. Wir wollen das reduzieren und unsere Beziehungen zu Europa, Japan und den USA stärker ausbalancieren.

In Wirklichkeit misst Thailand China aufgrund der geografischen Nähe, der gemeinsamen kulturellen und historischen Bindungen und – ganz pragmatisch – aufgrund der Tatsache, dass China Thailands größter Handelspartner, Investor, Tourismusquelle, Infrastrukturpartner und sogar zunehmend ein Partner im Bereich der Verteidigung ist, große Bedeutung bei.

Eine erfolgreiche und wachsende Beziehung auf die USA und ihre europäischen und japanischen Stellvertreter zu reduzieren, die allesamt nicht in der Lage sind, Alternativen zu den von China gebotenen Möglichkeiten zu bieten, ist eine irrationale Politik. Sie ist nur dann “rational”, wenn diejenigen, die eine solche Politik vorschlagen, eher den Interessen der USA als denen Thailands dienen.

In Anbetracht der engen Beziehungen, die Thanathorn Juangroongruangkit selbst zu Washington unterhält, und der Tatsache, dass seine Oppositionsbewegung von Washington finanziert wird, ist es nicht überraschend, dass er eine Politik vorschlägt, die den Interessen der USA auf Kosten Thailands dient.

Dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie viel größer das Ausmaß der US-Manipulation und Nötigung rund um den Globus ist, das weit über unehrliche und missbräuchliche Aktivitäten auf Social-Media-Plattformen hinausgeht und so weit geht, dass Oppositionsbewegungen und politische Parteien aufgebaut werden, um nicht nur die Opposition gegen China zum Ausdruck zu bringen, sondern auch, um Nationen gewaltsam von der Zusammenarbeit mit China abzubringen, indem ihre Regierungen politisch gekapert werden, Klientelregime an die Macht gebracht werden und die Politik irrationalerweise zugunsten der US-Interessen auf Kosten der Zielnation, in diesem Fall Thailand, ausgerichtet wird.

Dies geschieht nicht nur durch das US-Militär, sondern auch durch das US-Außenministerium und ein riesiges globales Netzwerk von Organisationen und politischen Parteien, die von Washington aufgebaut, finanziert und gesteuert werden.

Für Nationen in aller Welt ist es wichtig, den Missbrauch zu verstehen, den die USA in ihren eigenen Informationsräumen betreiben, und die Notwendigkeit zu erkennen, ihre Öffentlichkeit vor diesem Missbrauch zu schützen, indem sie die sozialen Mediennetzwerke kontrollieren, die als Vektor für diesen Missbrauch dienen.

Indem ausländische Social-Media-Unternehmen gezwungen werden, Niederlassungen in den Zielländern zu eröffnen, und indem sie für Verstöße gegen lokale Gesetze zur Rechenschaft gezogen werden, die missbräuchliche Desinformationskampagnen ausländischer Organisationen wie Washington verbieten, und indem lokale Alternativen zu US-amerikanischen Social-Media-Plattformen entwickelt werden, können die Zielländer selbst entscheiden, wer ihren Informationsraum nutzen darf und zu welchem Zweck – und ob sie die Art von Manipulation und Zwang tolerieren, die von Washington ausgeübt wird, wie Reuters in seinem jüngsten Bericht aufgedeckt hat oder nicht.

China und Russland, die bei der Sicherung ihrer eigenen Informationsräume bereits weit vorangekommen sind, könnten vielleicht die Mittel zur Verteidigung des Informationsraums in das Portfolio der Verteidigungsartikel aufnehmen, die beide Länder bereits in die ganze Welt exportieren.