Die Geschichte der Terroranschläge der Hamas gegen Israel wird immer bizarrer

Während der Terroranschläge der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres hat die israelische Armee stundenlang nichts unternommen. Es dauerte zwischen 4 und über 20 Stunden, bis die Armee den angegriffenen Kibbuzim zu Hilfe kam.

Die New York Times stellte fest, dass Tausende von Soldaten weniger als 40 Minuten von den beschossenen Kibbuzim entfernt waren.

Der Kibbutz Be’eri wurde gegen 6 Uhr Ortszeit von der Hamas angegriffen. Aufnahmen eines Armeehubschraubers zeigen, dass erst um 16.30 Uhr, zehn Stunden nach Beginn des Angriffs, etwa 500 israelische Soldaten mit Humvees und Panzern im Kibbuz eintrafen.

Gab es am 7. Oktober einen militärischen Rückzugsbefehl?

Im Kibbutz Be’eri, beim Nova-Musikfestival und an so vielen anderen Orten des Hamas-Angriffs auf Al-Aqsa Flood haben die israelischen Streitkräfte stundenlang nicht reagiert. Warum?

Was there a military stand down order in place on October 7?



At Kibbutz Be’eri, at the Nova music festival, and at so many other sites of the Hamas Al-Aqsa Flood attack — the IDF didn’t respond for hours. Why? pic.twitter.com/ZhVQ9ci5JO