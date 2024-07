Klaus Schwab eröffnet WEF-Sommer-Davos in China: “Wir müssen die Zusammenarbeit über Sektoren, Nationen und Kulturen hinweg fördern”

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, eröffnet das Jahrestreffen der “New Champions”, auch bekannt als “Sommer-Davos”, in Dalian, China, mit der Aussage, dass Wirtschaftswachstum und eine friedlichere Zukunft nur durch die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit möglich sind.

In seiner Eröffnungsrede, die er gemeinsam mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda, dem vietnamesischen Premierminister Pham Minh Chinh und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang hielt, wiederholte Schwab Teile seiner Rede vom letztjährigen Treffen, in der er China für seine Wirtschaftspolitik lobte und allen Teilnehmern der Veranstaltung dazu gratulierte, dass sie “die herausragendsten Talente aus Wirtschaft, Regierung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft” repräsentierten.

In seiner sehr kurzen Eröffnungsrede sagte der nicht gewählte globalistische Gründer des WEF, dass die Teilnehmer “die Zusammenarbeit fördern” müssten, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und eine widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen.

“Um das künftige Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müssen wir uns Innovationen zu eigen machen und die Zusammenarbeit über Sektoren, Regionen, Nationen und Kulturen hinweg fördern, um eine friedlichere, integrativere, nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen“, so Schwab.

“An diesem kritischen Punkt ist die aktive Beteiligung aller Interessengruppen unerlässlich, um einen nachhaltigen Entwicklungspfad zu gewährleisten“, fügte er hinzu.

“Um das künftige Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müssen wir uns Innovationen zu eigen machen und die Zusammenarbeit über Sektoren, Regionen, Nationen und Kulturen hinweg fördern, um eine friedlichere, integrativere, nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft zu schaffen.” Klaus Schwab, WEF-Jahrestagung der New Champions, 2024

"To drive future economic growth we must embrace innovation and foster collaboration across sectors, regions, nations, and cultures to create a more peaceful, inclusive, sustainable, and resilient future" Klaus Schwab at the WEF #AMNC24 Summer Davos pic.twitter.com/R4o3LOB7hC — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 25, 2024

Schwab erwähnte auch, dass die Technologien der so genannten vierten industriellen Revolution die Welt zu einem besseren Ort machen würden.

“Wir sind Zeugen eines rasanten technologischen Fortschritts mit vielen Möglichkeiten, und mit künstlicher Intelligenz, die unsere Produktion und unser Leben rapide verändert“, sagte er und fügte hinzu: “Die Durchbrüche der vierten industriellen Revolution bieten neue Möglichkeiten für globalen Wohlstand und Wachstum.”

“Durchbrüche der vierten industriellen Revolution bieten neue Chancen für globalen Wohlstand und Wachstum“ Klaus Schwab, WEF-Jahrestagung der New Champions, 2024

"Risks & opportunities co-exist.. Breakthroughs from the fourth industrial revolution provide new opportunities for global prosperity and growth" Klaus Schwab at the WEF #AMNC24 Summer Davos pic.twitter.com/jTcTMLaV9L — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 25, 2024

Das WEF-Jahrestreffen der neuen Champions findet vom 25. bis 27. Juni unter dem Motto “Next Frontiers for Growth” statt.

Am Ende der Plenarsitzung und nachdem der Präsident, der Premierminister und der Ministerpräsident die Errungenschaften und Ambitionen ihrer Länder gewürdigt hatten, kehrte Schwab zum Thema der vierten industriellen Revolution zurück und griff das diesjährige Thema auf, indem er sagte, dass es “Grenzen für das Wachstum” gebe.

“Das Thema dieses Jahrestreffens lautet ‘Next Frontiers For Growth’ (Nächste Grenzen für das Wachstum), aber was wir in den Präsentationen gesehen haben, sind die Grenzen des Wachstums, vorausgesetzt, wir nutzen die Technologien der vierten industriellen Revolution auf kluge Weise.” Klaus Schwab, WEF-Jahrestreffen der neuen Champions, 2024

"The theme of this annual meeting is 'Next Frontiers For Growth,' but actually what we have seen in the presentations there are now Limits to Growth, provided we use technologies of the fourth industrial revolution in a wise manner" Klaus Schwab at the WEF #AMNC24 Summer Davos pic.twitter.com/SJDT5rLgIO — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 25, 2024

“Grenzen des Wachstums” ist eine Anspielung auf das gleichnamige Buch des Club of Rome aus dem Jahr 1972, und Schwab sagt, dass diese Grenzen überwunden werden können, indem man die Technologien der vierten industriellen Revolution klug einsetzt, sich um die Natur kümmert, die grüne Wirtschaft als “große Chance für die Menschheit” sieht, die Fähigkeiten der Teilnehmer nutzt und Kooperationen zwischen Regierungen und Unternehmen formuliert.

Das WEF ist bestrebt, die “führende globale Institution für öffentlich-private Zusammenarbeit” zu sein, d.h. die Verschmelzung von Unternehmen und Staat, oder Korporatismus.

“Premier Li trat sein Amt im März dieses Jahres auf dem Nationalen Volkskongress Chinas zu einem kritischen Zeitpunkt an, als China neue COVID-Kontrollmaßnahmen verabschiedete und begann, die wirtschaftliche Entwicklung, die soziale Dynamik und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.” Klaus Schwab, WEF-Jahrestagung der New Champions, 2023

Bei der Eröffnung der letztjährigen Jahrestagung der New Champions lobte Schwab Premier Li für die “Öffnung des chinesischen Kapitalmarkts, die Anziehung ausländischer Investitionen und Innovationen sowie die Schaffung neuer städtischer Gebiete, um der Landknappheit entgegenzuwirken”.

Er dankte China auch für seine “über 40-jährige freundschaftliche und umfassende Partnerschaft” mit dem WEF.

"Premier Li took his office this March at China's National People's Congress at a critical moment when China adopted new COVID control measures and started to boost economic development, social dynamism, and international cooperation": Klaus Schwab #AMNC23 #WEF pic.twitter.com/cWHGl5QNJs — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 27, 2023

Bei einer anderen Veranstaltung im letzten Jahr sagte Eswar Prasad, Professor an der Cornell University, dass “wir an der Schwelle zum Verschwinden der physischen Währung stehen” und dass programmierbare digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) uns entweder an einen besseren oder einen viel dunkleren Ort bringen könnten, wo Regierungen CBDCs mit Verfallsdaten programmieren und unerwünschte Käufe einschränken könnten.

“Man könnte eine potenziell […] dunklere Welt haben, in der die Regierung beschließt, dass Einheiten des Zentralbankgeldes verwendet werden können, um einige Dinge zu kaufen, aber nicht andere Dinge, die sie als weniger wünschenswert erachtet, wie z.B. Munition oder Drogen oder Pornografie oder etwas in der Art.” Eswar Prasad, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, 2023

"You could have a potentially […] darker world where the government decides that [CBDC] can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable like say ammunition, or drugs, or pornography, or something of the sort": Eswar Prasad, WEF #AMNC23 pic.twitter.com/KkWgaEWAR5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 28, 2023

Letzten Monat gab das WEF bekannt, dass Schwab seine Rolle als geschäftsführender Vorsitzender des Forums aufgeben und Vorsitzender des Kuratoriums werden wird, das sich aus einigen der mächtigsten Personen der Welt zusammensetzt.

Ab nächstem Jahr werden die Exekutivaufgaben des Forums von einem Präsidenten und einem geschäftsführenden Vorstand wahrgenommen.

Der derzeitige WEF-Präsident ist der ehemalige norwegische Abgeordnete Børge Brende. Er ist auch der Vorsitzende des Vorstands.

Wenn Brende seine Position als Präsident behält, könnte er das neue Gesicht und die neue Stimme der Organisation sein, die sich seit fast einem Jahrzehnt “von einer Einberufungsplattform zur führenden globalen Institution für öffentlich-private Zusammenarbeit” entwickelt hat.

Allerdings werden die Führungsentscheidungen nicht nur von einer Person getroffen, sondern auch von einem Vorstand.

KORREKTUR: Aus der WEF-Mitschrift der Rede von Klaus Schwab geht hervor, dass er nicht, wie zuvor auf The Sociable veröffentlicht, “die Zusammenarbeit erzwingen”, sondern “die Zusammenarbeit fördern” sagte.