Bill Gates und das WEF drängen auf Biometrie zur Durchsetzung eines nicht funktionierenden Meningitis-Impfstoffs

Von Igor Chudov

Die üblichen Verdächtigen machen ihr übliches Ding

Das Weltwirtschaftsforum und die von Bill Gates kontrollierte GAVI fördern den Einsatz biometrischer Verfolgungstechnologie, um afrikanische Kinder mit einem von Bill Gates gesponserten Malaria-Impfstoff zu impfen, der nicht einmal funktioniert. Der besagte Impfstoff würde bei etwa einem von hundert Kindern, die vier Dosen erhalten, eine tödliche Hirnhautentzündung auslösen.

Lesen Sie den Artikel über die Tagesordnung des WEF von letzter Woche:

Der WEF-Artikel wurde von Yoshinobu Nagamine, einem Senior Manager von Gavi, der Vaccine Alliance, und von Toby Norman, dem CEO von Simprints, einem von der Bill and Melinda Gates Foundation geförderten Unternehmen für biometrische Erkennung, geschrieben.

GAVI wird die Biometrie einsetzen, um die Impfung mit einem Malaria-Impfstoff namens Mosquirix oder RTS,S/AS01 durchzusetzen.

Dieser Impfstoff ist etwas ganz Besonderes. Drei Dosen dieses Impfstoffs sind überhaupt nicht wirksam, auch nicht bei der Vorbeugung schwerer Erkrankungen. Erst mit der vierten Dosis erreicht der Impfstoff eine Wirksamkeit von mageren 32 %.

Dies ist eine lebensbedrohliche Versorgungslücke, da die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen schwere Malaria von 32,2 % auf 1,1 % sinkt, wenn nur drei Dosen verabreicht werden.

Mit einer Vorbeugung von nur 32 % der schweren Krankheitsfälle (wenn man den vom Hersteller gesponserten Studien Glauben schenken darf) ist dieser Impfstoff nicht sehr gut geeignet, die schlimmsten Folgen der Malaria zu verhindern.

Hirnhautentzündung

Was Mosquirix gut kann, ist die Auslösung von Hirnhautentzündungen bei Kleinkindern.

Im WEF-Artikel wird dies nicht erwähnt, obwohl die vom Hersteller gesponserte Studie zu Mosquirix erwähnt wird, die uns über Meningitis informiert.

Meningitis wurde als schwerwiegende Nebenwirkung bei 16/5.949 und 1/2.974 Kindern sowie bei 9/4.358 und 3/2.179 Säuglingen in der RTS,S/AS01- bzw. Kontrollgruppe gemeldet. Die Inzidenz von generalisierten Krampfanfällen innerhalb von 7 Tagen nach der RTS,S/AS01-Auffrischungsimpfung betrug 2-2 pro 1000 Dosen bei Säuglingen und 2-5 pro 1000 Dosen bei Kindern.

Das sind 2,5 Fälle von Meningitis pro 1000 Impfdosen! Wenn Bill Gates also will, dass Kinder viermal mit dem Meningitis auslösenden Mosquirix geimpft werden, würde etwa eines von 100-150 Kindern, die vier Dosen erhalten, an Meningitis erkranken.

Meningitis, eine potenziell tödliche Entzündung von Gehirn und Rückenmark, ist eine schreckliche Krankheit mit einer Sterblichkeitsrate von 20-30 %.

Bill Gates und GAVI wollen, dass eines von 100 Kindern durch seinen „Malaria-Impfstoff“ an Meningitis erkrankt, der nur 32 % der schweren Malariafälle verhindert – und der magere Schutz wirkt nur während des kurzen Zeitraums nach der Impfung!

Genau wie bei den COVID-Impfstoffen lässt die Wirksamkeit von Mosquirix nach und wird negativ.

Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, wie die Covid-Impfstoffe, die als sicheres Mittel zur Eindämmung der Pandemie gepriesen wurden, rasch an Wirksamkeit verloren. Nach einiger Zeit erkrankten die geimpften Menschen häufiger an Covid als die ungeimpften.

Das Gleiche gilt für diesen Mosquirix-Impfstoff. Nach vier Jahren erkranken mehr geimpfte Kinder an Malaria als ungeimpfte:

Ergebnisse Während der siebenjährigen Nachbeobachtungszeit wurden 1002 klinische Malariaepisoden bei 223 Kindern, die zufällig der RTS,S/AS01-Gruppe zugewiesen wurden, und 992 Episoden bei 224 Kindern, die zufällig der Kontrollgruppe zugewiesen wurden, festgestellt. Die mit Hilfe der negativen binomialen Regression ermittelte Wirksamkeit des Impfstoffs betrug 4,4 % (95 % Konfidenzintervall [CI], -17,0 bis 21,9; P=0,66) in der Intention-to-treat-Analyse und 7,0 % (95 % CI, -14,5 bis 24,6; P=0,52) in der Per-Protocol-Analyse. Die Wirksamkeit des Impfstoffs nahm im Laufe der Zeit ab (P=0,006 für die Interaktion zwischen Impfung und Zeit), einschließlich einer negativen Wirksamkeit im fünften Jahr bei Kindern mit einer überdurchschnittlichen Exposition gegenüber Malariaparasiten (Intention-to-Treat-Analyse: -43,5%; 95% CI, -100,3 bis -2,8 [P=0,03]; Per-Protocol-Analyse: -56,8%; 95% CI, -118,7 bis -12,3 [P=0,008]). https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1515257

Ein afrikanisches Kind, das viermal mit dem Mosquirix-Impfstoff geimpft wird, hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 1 %, an einer Meningitis zu erkranken, und wird schließlich mit größerer Wahrscheinlichkeit an Malaria erkranken als ein vergleichbares ungeimpftes Kind.

Ist das ein gutes Geschäft für das Kind und seine Familie? Wohl kaum.

Die Impfung Afrikas mit Mosquirix wäre jedoch ein hervorragendes Ergebnis für Bill Gates – um biometrische Lösungen zu fördern, die er zur Kontrolle der Bürger der Dritten Welt gesponsert hat. Ist das das eigentliche Ziel des Projekts, das ansonsten unsinnig klingt?

Bill Gates hat Geld in das biometrische Unternehmen Simprints investiert, dessen CEO den WEF-Artikel verfasst hat:

Bill Gates liebt Kinder! Das wissen wir ganz sicher.

Doch Bills Liebe zu Kindern ist etwas ganz Besonderes, und mir tut jedes Kind leid, das seine Impfstoffe erhalten würde.

Mir tut auch jeder leid, der unfreiwillig zu einem Objekt von Bills kommerziellen biometrischen Projekten wird.

Was meinen Sie dazu?