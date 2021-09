Bill Gates und die Korruption bei der Impfung der ganzen Welt

armstrongeconomics.com: Von Anfang an sagte Gates, wir müssten die ganze Welt impfen, um COVID zu beenden. Aber das ist wie bei der Grippe, denn es kommt in verschiedenen Tieren vor, und es wird jedes Jahr mutieren. Bereits jetzt gibt es bei 40 % der wilden Hirschpopulation COVID-Antikörper. Daher wird COVID nur ein weiteres Coronavirus sein, wie die saisonale Erkältung, die NICHT geheilt werden kann. Es sieht so aus, als ob Gates diesen BS verkauft hat, um der reichste Mann in der Geschichte der Menschheit zu werden. Dies ist keine Aussage über Gier. Man kann unmöglich 1 Milliarde Dollar ausgeben, oder gar mehrere zehn Milliarden. Hier geht es um POWER, um Staatsoberhäupter zu bestechen und zu beeinflussen, um seine Ziele zu erreichen. Wenn Gates die Staats- und Regierungschefs der Welt davon überzeugen kann, die gesamte Bewegung abzuschalten, könnte er kleine Unternehmen abschaffen, um zu verhindern, dass wir mit dem Auto herumfahren. Er hat auch gesagt, dass wir den gesamten Rindfleischkonsum beenden müssen. Je mehr Geld er hat, desto mehr Macht wird er erlangen.

Von Anfang an hat Gates gesagt, dass wir die Welt impfen müssen, um COVID zu stoppen. Das ist eine glatte Lüge. Bereits jetzt sind 40 % der Wildtierpopulation von COVID betroffen. Kein Coronavirus kann eliminiert werden, wenn es auch in Wildtieren vorkommt. Es wird ständig mutieren, wie andere Tierviren, z. B. die Vogelgrippe, die Schweinegrippe und sogar AIDS, das aus Affengewebe stammt. Israel meldet, dass 50 % der an COVID erkrankten Menschen bereits geimpft wurden. Dies beweist, dass die Behauptung von Gates, die ganze Welt zu impfen, würde COVID beseitigen, schlichtweg FALSCH ist! Warum also hört irgendjemand auf ihn und die Impfstoff-Agenda? Die Grippe tötet vor allem ältere Menschen, und bei COVID ist es nicht anders. Er terrorisiert die Welt für einen Impfstoff, der NIEMALS wirksam sein kann, während weitaus schwerwiegendere Krankheiten Menschen befallen, denen diese Aufmerksamkeit nie zuteil wird. Gates und die von ihm finanzierte Weltgesundheitsorganisation haben jede mögliche natürliche Immunität heruntergespielt. Die einzige Lösung ist zufällig der Impfstoff von Gates.

Gates hat keinen medizinischen Hintergrund. Er hat sein Studium abgebrochen. Vielleicht ist er also getäuscht worden und lügt nicht absichtlich, um seinen eigenen Reichtum und seine Macht zu fördern. Aber sich um die Rettung von Millionen von Menschenleben zu sorgen, während er gleichzeitig schreit, dass wir eine zu hohe Bevölkerungszahl haben, ist einfach inkonsequent. Er will sogar Rinder töten lassen, damit wir kein Rindfleisch mehr essen, weil sie zum CO2-Ausstoß beitragen. Sogar India Today hat sich mit dem Thema befasst, das wie eine Verschwörungstheorie anmutet, weil niemand glauben will, dass Gates ein verkappter Adolf Hitler ist, der invalide Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, Zigeuner und Juden umbringt und gleichzeitig die perfekte Rasse fördert.

Interessanterweise lässt Gates die reichen Länder Millionen von Dosen kaufen, um sie an die armen Länder zu verteilen. Der große Philanthrop zahlt nicht für ihre Impfstoffe. Berichten zufolge hat Moderna, einer der Hersteller von Boten-RNA (mRNA)-Injektionen, einen Vertrag mit Kanada über die Lieferung von 20 Millionen Dosen seines experimentellen Impfstoffs pro Jahr für die Jahre 2022, 2023 und 2024 unterzeichnet. Das sind insgesamt 60 Millionen Dosen in den nächsten Jahren, mit der Option, bei Bedarf weitere 15 Millionen Dosen zu liefern. Dieser Vertrag deutet darauf hin, dass sie wissen, dass das alles Blödsinn ist und dass die heutige Impfung COVID NIE beseitigen wird. Es wird jährliche Impfungen geben, was dann die Frage aufwirft, die sich viele stellen – sind sie sicher?

Er gibt zu, dass es Nebenwirkungen gibt, und sagt, dass die FDA, die nicht unter Druck gesetzt wird, ihre Arbeit richtig machen wird. Aber er finanziert auch die FDA, was illegal sein sollte. Er ist ein Hauptaktionär dieser Impfstoffunternehmen, und nach den SEC-Vorschriften sollte er für 20 Jahre ins Gefängnis gehen. Das ist Insiderhandel.

Gates gibt sogar zu, dass vielleicht 700.000 Menschen durch seine Impfstoffe sterben könnten. Moderna stellt den Steuerzahlern einen Impfstoff in Rechnung, der nicht funktioniert. Jetzt kündigte das Unternehmen Pläne an, zwischen 32 und 37 Dollar pro Dosis für einen potenziellen COVID-19-Impfstoff zu verlangen, der ausschließlich mit Mitteln der US-Regierung entwickelt wurde. Die SEC ging gegen Elon Musk vor, weil er einfach gesagt hatte, dass er sein Unternehmen von der Börse nehmen würde. Sie erlauben Gates, über Wasser zu gehen, und sie werden NIEMALS den offensichtlichsten Insiderhandelsverstoß der Geschichte untersuchen. Ich bin mir sicher, dass die SEC die Behauptung zurückweisen und sagen wird, dass sie ihm nur erlaubt, über Wasser zu gehen, weil er nicht schwimmen kann.