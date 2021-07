Bill Gates und Gerorge Soros springen angeblich ein, um einen Teil der von Großbritannien gekürzten Auslandshilfe zu decken, aber einige stellen ihre Absichten infrage

In einem offensichtlichen Versuch, Boris Johnsons Regierung für ihre Entscheidung, die britische Auslandshilfe zu kürzen, zu beschämen, soll das „Who is Who“ der Welt der Milliardärs-Philanthropie zugesagt haben, einen kleinen Teil der umgeleiteten Gelder zu decken.

Eine Gruppe internationaler Wohltätigkeitsorganisationen hat diese Woche zugesagt, 93,5 Millionen Pfund (130 Millionen Dollar) in Projekte zu investieren, denen in diesem Jahr Gelder aus Großbritannien fehlen werden. Die vorübergehende Finanzierung wird an arme Länder wie Bangladesch, Äthiopien, Kenia, Malawi, Mosambik, Nepal, Nigeria, Sudan, Südsudan, Tansania, Uganda und Sambia gehen. Das Geld wird unter anderem für Programme zur Behandlung vernachlässigter Krankheiten und zur Verhütung ausgegeben.

Der Schritt, über den die Times am Sonntag zuerst berichtete, soll die britische Regierung wegen ihrer Entscheidung vom letzten Jahr, die Auslandshilfe zu reduzieren, beschämen. Zuvor hatte London etwa 0,7% des britischen Bruttonationaleinkommens (BNE) für ausländische Hilfsprogramme bereitgestellt, doch das Kabinett Johnson kürzte diesen Anteil auf 0,5%.

Der Richtwert von 0,7 % des BNE wurde in den 1970er Jahren auf Empfehlung der UNO als Ziel festgelegt und unter der Regierung David Cameron im Jahr 2015 in ein Gesetz aufgenommen. Johnsons Kürzung wird für das Jahr 2021 auf 4 Mrd. £ (5,56 Mrd. $) geschätzt.

Die Kürzung der Hilfe, die im vergangenen November angekündigt wurde, hatten einige Mitglieder der konservativen Partei abgelehnt, einschließlich der ehemaligen Premierministerin Theresa May, die sich während ihrer Amtszeit weigerte, solche Kürzungen vorzunehmen. Die damalige Außenministerin Baroness Sugg trat aus Protest zurück, als die Maßnahme angekündigt wurde.

Während viele Kritiker argumentieren, dass es den moralischen Werten Großbritanniens widerspricht, notleidenden Menschen die Mittel für lebensrettende Hilfe zu verweigern, formulierten einige Politiker ihre Opposition als geopolitisches Kalkül.

„Wenn Großbritannien sich zurückzieht, springen andere ein. Indem wir unsere Hilfe kürzen, haben wir Staaten wie China und Russland die Möglichkeit gegeben, ihren Einfluss auf Kosten Großbritanniens auszuweiten“, argumentierte Tom Tugendhat, der Tory-Abgeordnete, der dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten vorsitzt. „In fragilen und von Konflikten betroffenen Staaten geben die britischen Kürzungen bei humanitären Krisen unseren Rivalen Raum, um unsere Freunde davon zu überzeugen, dass wir nicht wichtig sind.“

Es gab einen Vorstoß im Parlament, die Kürzung der Hilfe zur Abstimmung zu stellen, dem das Kabinett Johnson bisher erfolgreich widerstanden hat. Die Regierung versuchte, die Kritiker zu beschwichtigen, indem sie sagte, die Maßnahme sei vorübergehend und notwendig, um mehr in inländische Ausgaben zu investieren.

Philanthropen und einige Gesetzgeber mögen sich lautstark gegen die Hilfskürzung aussprechen, aber die Maßnahme war in der britischen Öffentlichkeit recht populär. Eine YouGov-Umfrage, die zum Zeitpunkt der Ankündigung durchgeführt wurde, zeigte, dass 66% der Briten dafür waren. Der Verzicht auf 0,7 % des BNE machte Großbritannien zu einem der großzügigsten Länder der Welt. Kritiker haben lange bezweifelt, dass das Geld der britischen Steuerzahler so gut angelegt war, wie es hätte sein sollen.

Es überrascht nicht, dass der Versuch der Beschämung in dieser Woche auf einigen Widerstand stieß, besonders wenn man die Persönlichkeiten hinter den teilnehmenden Wohltätigkeitsorganisationen betrachtet. Microsoft-Gründer – und „selbsternannter Weltgesundheitszar“, wie Kritiker sagen – Bill Gates führte die Aktion über seine Bill and Melinda Gates Foundation an.

Die Liste der Unterstützer umfasst auch die Children’s Investment Fund Foundation, die von dem milliardenschweren Hedgefonds-Manager Chris Hohn gegründet wurde, das stille Philanthropie-Schwergewicht ELMA Group of Foundations, die Idee des in Südafrika geborenen britischen Plattenmagnaten Clive Calder, und George Soros‘ Open Society Foundations.

Kritiker haben die Initiative als misslungenen Selbstdarstellungsversuch und jüngstes Beispiel für den Versuch von Milliardären, die öffentliche Politik zu privatisieren, beiseite gewischt.