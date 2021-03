Bill Gates will zu seinen Lebzeiten seine globale Vision verwirklichen

mercola.com

Nachdem er sich jahrelang einen Ruf als „rücksichtsloser Tech-Monopolist“ aufgebaut hatte, wurde Bill Gates 2.0 mit der Gründung der Bill & Melinda Gates Foundation ins Leben gerufen. Mit dieser Stiftung erfand er sich neu und profilierte sich als einer der großzügigsten Philanthropen der Welt

Allerdings schafft Gates‘ Art der Philanthropie für jedes Problem, das er löst, mehrere neue und kann am besten als „Philanthrokapitalismus“ beschrieben werden

Heute hat Gates ein Monopol oder einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Tech-Industrie, die globale Gesundheit und Impfstoffe, Landwirtschaft und Lebensmittelpolitik (einschließlich Biopiraterie und gefälschte Lebensmittel), Wetterveränderung und andere Klima-Technologien, Überwachung, Bildung und Medien

Laut Gates sind Impfstoffe phänomenale Profiteure, mit einer Rendite von mehr als 20 zu 1

Gates fördert nun den technokratischen „Reset“-Plan, der eine aggressive Klimawandel-Agenda beinhaltet, doch Gates‘ ausgedehnte Reisen mit dem Privatjet machen ihn zu einem Top-Verschmutzer

„Bill Gates – What You Were Not Told“ (Bill Gates – Was Ihnen nicht gesagt wurde), ein Segment der Plandemic-Dokumentation , beleuchtet den persönlichen und beruflichen Hintergrund des Microsoft-Moguls Bill Gates. Entgegen dem populären Mythos sehen viele Gates eher als Opportunisten denn als genialen Erfinder, und das Video streift einige der weniger ehrenhaften Momente seiner Karriere.

Nachdem er sich jahrelang einen Ruf als „rücksichtsloser Tech-Monopolist“ aufgebaut hatte, wurde Bill Gates 2.0 mit der Gründung der Bill & Melinda Gates Foundation ins Leben gerufen. Mit dieser Stiftung erfand er sich neu und profilierte sich als einer der großzügigsten Philanthropen der Welt.

Gates‘ Wohltätigkeit ist nicht das, was sie zu sein scheint

Wie AGRA Watch, Shiva Vandana, Ph.D., und andere festgestellt haben, schafft Gates‘ Art der Philanthropie für jedes Problem, das er löst, mehrere neue und kann am besten als „Philanthrokapitalismus“ beschrieben werden. Wie in dem AGRA Watch-Artikel „Philanthrokapitalismus: The Gates Foundation’s African Programs Are Not Charity“, veröffentlicht im Dezember 2017, Befürworter des Philanthrokapitalismus:

„… erwarten von ihren Investitionen in soziale Programme oft langfristig finanzielle Renditen oder Sekundärnutzen. Philanthropie wird zu einem weiteren Teil des Motors von Profit und Konzernkontrolle. Die Strategie der Gates Foundation für ‚Entwicklung‘ fördert in Wirklichkeit neoliberale Wirtschaftspolitik und Unternehmensglobalisierung.“

Tatsächlich ist Gates im Laufe der Jahre in eine Position gelangt, in der er nicht nur die Tech-Industrie monopolisiert oder unverhältnismäßigen Einfluss auf sie ausübt, sondern auch auf die globale Gesundheit und Impfstoffe, Landwirtschaft und Lebensmittelpolitik (einschließlich Biopiraterie und gefälschte Lebensmittel), Wetterveränderung und andere Klimatechnologien, Überwachung, Bildung und Medien.

Es überrascht nicht, dass er mit Online-Faktenprüfern in Verbindung steht, die die freie Meinungsäußerung abwürgen, und er sagte kürzlich gegenüber „60 Minutes“, dass wir, um das Misstrauen in die Wissenschaft zu bekämpfen, Wege finden müssen, „das verrückte Zeug zu verlangsamen“. Was „verrückt“ ist und was nicht, ist jedoch selten so eindeutig, wie die Mainstream-Medien Sie glauben machen wollen.

Und wie es sich für einen echten Philanthrokapitalisten gehört, kommt Gates‘ Großzügigkeit am Ende vor allem ihm selbst zugute. Wie in „Bill Gates – Most Dangerous Philanthropist in Modern History?“ besprochen, spendet die Bill & Melinda Gates Foundation Milliarden an genau die gleichen Unternehmen und Industrien, an denen die Stiftung Aktien und Anleihen besitzt.

Wie Gates selbst in dem vorgestellten Video verrät, stellte er fest, dass Impfstoffe phänomenale Gewinnbringer sind, und sagte, sie seien die beste Investition, die er jemals getätigt habe, mit einer Rendite von mehr als 20 zu 1. Die eine Sache, die dies ermöglicht, ist der Haftungsschutz, den Impfstoffhersteller von der Regierung erhalten haben.

Gates, der globale Klima-Zar

Wie in dem vorgestellten Video erwähnt, finanziert Gates einen Versuch, Sonnenstrahlen von der Erdoberfläche abzulenken, um die globale Erwärmung zu bekämpfen – ein bestenfalls irrationaler Ansatz, wenn man bedenkt, dass dies das Potenzial hat, die globale Landwirtschaft zu zerstören.

Sein neuestes Buch beschreibt auch seine Empfehlungen zum Klimawandel, die zufälligerweise die Aufforderung an Regierungen beinhalten, genau die Unternehmen zu unterstützen, in die er investiert hat, und ähnliche Taschenspielertricks.

Bill Gates‘ ausgedehnte Reisen mit dem Privatjet machen ihn wahrscheinlich zu einem der größten Kohlenstoffverursacher der Welt – ein wahrer Super-Emittent. ~ The Nation

In der Zwischenzeit ist Gates selbst ein ernsthafter Umweltverschmutzer, wie The Nation feststellt, mit einer 66.000 Quadratfuß großen Villa, einem Privatjet, 242.000 Hektar Ackerland (was ihn zum größten Ackerlandbesitzer in den USA macht) und Investitionen in von fossilen Brennstoffen abhängige Industrien wie Fluggesellschaften, schwere Maschinen und Autos.

„Laut einer akademischen Studie aus dem Jahr 2019, die sich mit den extremen Kohlenstoffemissionen der Jetset-Elite befasst, macht Bill Gates‘ ausgiebiges Reisen mit dem Privatjet ihn wahrscheinlich zu einem der größten Kohlenstoffverursacher der Welt – ein wahrer Superemittent“, schreibt The Nation.

„In der Liste der 10 untersuchten Berühmtheiten – darunter Jennifer Lopez, Paris Hilton und Oprah Winfrey – war Gates die Quelle der meisten Emissionen. ‚Wohlhabende Individuen können mehrere zehntausend Mal so viel Treibhausgase ausstoßen wie die Armen der Welt‘, stellte die Studie fest. ‚Das wirft die Frage auf, ob prominente Klimabefürworter überhaupt wünschenswert sind …'“

Gates führt die technokratische Machtübernahme an

Gates‘ Fokus auf den Klimawandel macht durchaus Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er Teil der technokratischen Elite ist, die seit Jahrzehnten daran arbeitet, die Ressourcen der Welt in Erwartung des Great Reset, früher bekannt als die One World Order, zu verschlingen.

Im vergangenen Jahr wurde die Notwendigkeit des Great Reset von Regierungsführern auf der ganzen Welt verkündet, wobei der Ruf lautete, dass wir die Weltwirtschaft und die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, reisen und sozialisieren, „zurücksetzen“ müssen, um die Welt gerechter und nachhaltiger zu machen. Die Bekämpfung des Klimawandels unter dem Banner eines globalen Notstands ist ein wesentlicher Bestandteil dieser PR-Kampagne.

Wenn Sie aufgepasst haben, haben Sie wahrscheinlich die Andeutungen gesehen. Während der anfänglichen Abriegelungen Anfang 2020 gab es eine Reihe von Artikeln, die darüber sprachen, wie die Natur und die Tierwelt in Abwesenheit von menschlicher Sozialisation und Reisen gedeihen. Zu anderen Zeiten wurde die COVID-19-Pandemie als eine Warnung an uns alle dargestellt, was passiert, wenn man aus dem Einklang mit der Natur gerät.

Kein echtes Essen für Sie

Gates fühlt sich eindeutig unter Druck gesetzt, seinen Teil zur Verwirklichung des technokratischen Traums beizutragen. Er erzählte „60 Minutes „, dass er unbedingt sehen will, wie seine verschiedenen Visionen noch zu seinen Lebzeiten verwirklicht werden, und er schätzt, dass er noch 20 oder 30 Jahre Zeit haben könnte. Wie von ZeroHedge berichtet:

„Gates drängt auf drastische und ‚fundamentale‘ Veränderungen in der Wirtschaft, um die Freisetzung von Treibhausgasen – vor allem Kohlendioxid – sofort zu stoppen und ‚auf null zu gehen‘, um den Planeten vor einer lange prognostizierten (und durchweg falschen) Umweltkatastrophe zu retten. Zu den Änderungen, die wir vornehmen müssen, um Gates‘ Vision zu verwirklichen, gehören:

35 Milliarden Dollar pro Jahr für Klima- und saubere Energieforschung bereitstellen

Alles elektrisch

Flächendeckender Verzehr von künstlichem Fleisch, da Kühe für „4 % aller Treibhausgase“ verantwortlich sind

Umrüstung der Stahl- und Zementindustrie, die laut Gates für 16 % aller Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich ist, um bis zu 30 % des aufgefangenen C02 in Beton zu injizieren und eine andere Art von Stahl zu erzeugen

Flächendeckende Einführung von Kernenergie der nächsten Generation zur Ergänzung von Wind- und Solarenergie

Und da auch die Produktion von Pflanzen zur Herstellung von künstlichem Fleisch Gase ausstößt, hat Gates ein Unternehmen unterstützt, das Pilze zur Herstellung von Wurst und Joghurt verwendet, was der Milliardär als „ziemlich erstaunlich“ bezeichnet … „Die Mikrobe wurde im Boden in einem Geysir im Yellowstone-Nationalpark entdeckt. Ohne Erde oder Dünger kann sie gezüchtet werden, um dieses nahrhafte Protein zu produzieren – das dann in eine Vielzahl von Lebensmitteln mit einem kleinen Kohlenstoff-Fußabdruck umgewandelt werden kann.“

Tatsächlich möchte Gates, dass reiche westliche Nationen komplett auf synthetisches, im Labor gezüchtetes Rindfleisch umsteigen, und er wettert gegen Gesetzesinitiativen, die sicherstellen sollen, dass gefälschtes Fleisch ordnungsgemäß als solches gekennzeichnet wird, da dies die öffentliche Akzeptanz bremst.

Gates beweist erneut, dass der Feudalismus ein gescheitertes System ist

Mit seinem Landbesitz ist Gates eindeutig in einer Monopolstellung (wieder einmal!), um die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken, und er möchte, dass wir alle so viel künstliches Essen wie möglich essen. Wie in einem langen und detaillierten Artikel über Gates‘ philanthrokapitalistische Bestrebungen von The Defender festgehalten:

„Thomas Jefferson glaubte, dass der Erfolg von Amerikas beispielhaftem Kampf, das Joch des europäischen Feudalismus durch ein nobles Experiment der Selbstverwaltung zu ersetzen, von der fortwährenden Kontrolle der Landbasis der Nation durch Zehntausende unabhängiger Farmer abhängt, von denen jeder einen Anteil an unserer Demokratie hat.

Im besten Fall ist Gates‘ Kampagne zum Aufkauf von Amerikas landwirtschaftlichem Grundbesitz also ein Signal, dass Feudalismus wieder in Mode kommen könnte. Schlimmstenfalls ist sein Kaufrausch ein Vorbote von etwas weitaus alarmierendem – der Kontrolle der globalen Nahrungsmittelversorgung durch einen machthungrigen größenwahnsinnigen mit Napoleon-Komplex.“

Der Artikel fährt fort, Gates‘ „langfristige Strategie der Beherrschung von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion weltweit“ zu beschreiben, beginnend mit seiner Unterstützung von GMOs im Jahr 1994. Seitdem sind Gates‘ „philanthropische“ Ansätze zur Bekämpfung des Hungers und der Nahrungsmittelproduktion um seine Partner aus der Technologie-, Chemie-, Pharma- und Ölindustrie herum aufgebaut, wodurch sichergestellt wird, dass er bei jedem gescheiterten Rettungsprojekt trotzdem reicher wird.

„Wie bei Gates‘ afrikanischem Impfstoffunternehmen gab es weder eine interne Evaluierung noch eine öffentliche Rechenschaftspflicht“, schreibt The Defender. „Die 2020 veröffentlichte Studie ‚False Promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)‘ ist das Zeugnis über die 14 Jahre dauernden Bemühungen des Gates-Kartells.

Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die Zahl der Afrikaner, die unter extremem Hunger leiden, in den 18 Ländern, die Gates ins Visier nahm, um 30 Prozent gestiegen ist. Die ländliche Armut hat sich dramatisch vergrößert …

Unter Gates‘ Plantagensystem ist Afrikas ländliche Bevölkerung auf ihrem eigenen Land zu Sklaven einer tyrannischen Leibeigenschaft von High-Tech-Inputs, Mechanisierung, starren Zeitplänen, belastenden Konditionalitäten, Krediten und Subventionen geworden … die einzigen, die von Gates‘ Programm profitieren, sind seine internationalen Unternehmenspartner …

Seine Investitionsgeschichte legt nahe, dass die Klimakrise für Gates und seine Kumpane nicht mehr ist als ein Alibi für aufdringliche soziale Kontrolle, Überwachung im Maßstab des „Great Reset“ und massiven Science-Fiction-Geoengineering-Schnickschnack, Dazu gehören seine wahnwitzigen und erschreckenden Eitelkeitsprojekte, die Stratosphäre mit Kalziumchlorid oder Meerwasser zu besprühen, um die Erwärmung zu verlangsamen, riesige Ballons aufsteigen zu lassen, um unsere Atmosphäre mit reflektierenden Partikeln zu sättigen und so die Sonne auszublenden, oder sein gefährlicher Schachzug, Millionen von genetisch veränderten Moskitos in Südflorida freizusetzen.

Wenn wir diese alptraumhaften Pläne im Zusammenhang mit der Batterie von experimentellen Impfstoffen sehen, die er 161 Millionen afrikanischen Kindern jährlich aufzwingt, ist es ziemlich klar, dass Gates uns alle als seine Laborratten betrachtet.“

Die Gates-Stiftung hat die katastrophale COVID-19-Politik vorangetrieben

Gates hat natürlich auch eine führende Rolle bei der globalen Reaktion auf die COVID-19-Pandemie gespielt. Laut dem Enthüllungsjournalisten Jordan Schachtel, der einen Kanal auf Substack13 betreibt, hatte Gates seine Hand im Spiel bei der „kriminell fahrlässigen Politik der Reaktion auf das Coronavirus“, die eine übergroße Anzahl von Senioren in Pflegeheimen in New York, Kalifornien, New Jersey, Pennsylvania und Michigan tötete.

Schachtel weist darauf hin, dass eine Gemeinsamkeit in diesen Fällen darin besteht, dass sie auf die erschreckend ungenauen Modellierungsprognosen des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) hörten, das von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert und kontrolliert wird. Er schreibt:

„Im März und Anfang April wurden die Politiker von den Modellierungs-‚Experten‘ des von der Gates-Stiftung finanzierten IHME darüber informiert, dass ihre Krankenhäuser im Begriff seien, von Coronavirus-Patienten völlig überrannt zu werden.

Die Modellierer von IHME behaupteten, dass dieser massive Anstieg dazu führen würde, dass den Krankenhäusern innerhalb weniger Tage, nicht Wochen oder Monate, die lebensrettenden Geräte ausgehen würden. Die Zeit war von entscheidender Bedeutung, und jetzt war es an der Zeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, behaupteten die Modellierer.

Auf zwei separaten Pressekonferenzen am 1. und 2. April machte Cuomo deutlich, dass seine politischen Entscheidungen auf dem IHME-Modell basierten … In einem Briefing am 9. April bezog sich die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, auf das IHME-Modell, um die Todesfälle und die benötigten PSA-Ressourcen für den angeblichen Anstieg zu prognostizieren. Das Gleiche geschah mit der Regierung von Pennsylvania.“

Die Mitglieder der Coronavirus Task Force des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci und Deborah Birx, die beide enge Verbindungen zu Gates haben, stützten sich ebenfalls auf die IHME-Vorhersagemodelle. Wie von Schachtel angemerkt:

„Diese Modelle und die politischen Entscheidungen, die im Vertrauen auf sie getroffen wurden, setzten eine Kette von Ereignissen in Gang, die zu unbefristeten Abriegelungen, kompletten Geschäftsschließungen, landesweiten Ausgangssperren und – am schändlichsten – zu den Todesbefehlen für Pflegeheime führten.“

Das löschen, was nicht mehr dienlich ist

Die Gates Foundation war auch Mitsponsor von Event 201, einer simulierten Übung, die nur wenige Monate vor dem Ausbruch von COVID-19 stattfand und sich als bemerkenswert prophetisch herausstellte.

Seltsamerweise leugnete Gates in einem BBC-Interview im April 2020, dass die Simulation stattgefunden hatte, und sagte: „Wir haben das nicht simuliert, wir haben nicht geübt, also befinden wir uns sowohl in der Gesundheits- als auch in der Wirtschaftspolitik auf unbekanntem Terrain. In einem Artikel für den National Herald India hebt Norbert Häring Gates‘ offensichtliche Vergesslichkeit hervor und stellt fest:

„Es ist wahr, dass man der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik mehr Aufmerksamkeit hätte widmen können, wenn man etwas weniger Wert auf Meinungsmanipulation gelegt hätte. Eines der vier Treffen war ganz diesem Thema gewidmet. Aber die Gesundheits- und Wirtschaftspolitik wurde doch diskutiert. Gates kann das kaum vergessen haben.

Das Video über die Kontrolle der öffentlichen Meinung ist das interessanteste, denn es hilft, die Bemühungen in dieser Hinsicht, die wir derzeit erleben, ins rechte Licht zu rücken. Ein Teilnehmer erzählt uns, dass Bill Gates die Arbeit an Algorithmen finanziert, die die Informationen auf Social-Media-Plattformen durchkämmen, um sicherzustellen, dass die Menschen den Informationen, die sie dort finden, vertrauen können.“

Gates hat auch andere Beweise ausradiert, bei denen die Wahrheit zurückkommt, um ihn zu verfolgen. Ein typisches Beispiel: Von Gates finanzierte Faktenprüfer haben vehement die Behauptung dementiert, dass Gates jemals gesagt habe, wir würden digitale Impfpässe brauchen, und dies als eine weitere verrückte Verschwörungstheorie abgetan.

Aber Gates hat das in einem TED-Talk im Juni 2020 gesagt. Jemand hat diese spezielle Aussage aus seiner Rede herausgeschnitten, nachdem das Zitat in den sozialen Medien die Runde gemacht hatte. In einem Artikel vom 11. Dezember 2020 präsentierte The Defender den Beweis.

Wie The Defender anmerkt, hat Gates das MIT beauftragt, ein injizierbares Quantenpunkt-Farbstoffsystem zu entwickeln, mit dem medizinische Daten auf den Körper „tätowiert“ werden können, und er hat eine Technologie patentiert, die implantierte Biosensoren verwendet, die Körper- und Gehirnaktivitäten überwachen und mit einem Kryptowährungssystem verbunden sind.

Er hat außerdem zweistellige Millionenbeträge in Mikrochip-Geräte mit ferngesteuerten Medikamentenabgabesystemen investiert, in militärische Auftragnehmer, die Pandemie-Infektionen und die Einhaltung von Impfvorschriften verfolgen, und er hat eine Investition von mehr als 1 Milliarde Dollar in 5G-Videoüberwachungssatelliten und 5G-Antennen. Wenn man all diese Dinge zusammennimmt, bekommen die Pläne von Gates ein ziemlich unheilvolles Gefühl.

Gates ist die sichtbarste Galionsfigur der modernen Technokratie

Ob vorgeplant oder nicht, die COVID-19-Pandemie wird eindeutig dazu benutzt, um höchst umstrittene Veränderungen einzuleiten, die unverkennbar totalitäre Züge tragen, einschließlich der privaten Übernahme der Regierung durch öffentlich-private Partnerschaften.

Die Überwachung ist zur größten gewinnorientierten Industrie auf dem Planeten geworden, und Ihre gesamte Existenz wird nun für den Profit ins Visier genommen. Zu denjenigen, die am meisten davon profitieren, gehört Gates selbst.

In meinem Artikel über die Sozialpsychologin und Harvard-Professorin Shoshana Zuboff und ihr außergewöhnliches Buch „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ erfahren Sie, was Sie aufgeben, wenn Sie sich dem Mainstream-Narrativ anschließen, dass wir Big Tech brauchen, um uns zu retten.

Verpassen Sie auch nicht mein Interview mit Patrick Wood, das in „The Pressing Dangers of Technocracy“ erschienen ist. Er zeichnet ein Bild, das schwer zu schlucken sein kann, vor allem, wenn Sie gerade zum ersten Mal von all dem hören, aber es ist wirklich entscheidend, dass jeder anfängt zu verstehen, was wir vor uns haben.

Die Zeit läuft uns davon. Um eine Chance zu haben, sie zu stoppen, müssen wir unsere Flugbahn verstehen und uns zusammenschließen, um den Kurs zu ändern, den Gates und andere wie er für uns festgelegt haben.

