Bill Gates zum Abendessen mit Boris Johnson und die Menge skandiert „Verhaftet Bill Gates“

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Montag rund 20 Geschäftsleute zu einem Abendessen in London eingeladen. Darunter Bill Gates und Jamie Dimon, den Chef von JPMorgan Chase. Gemeinsam mit diesen Leuten will Johnson ein „Global Britain“ aufbauen.

Nicht alle Londoner warteten auf die Ankunft von Gates, wie in dem folgenden Film zu sehen ist. Während der Fahrer des Milliardärs versucht, den Wagen durch die Menge zu manövrieren, skandieren die Menschen: „Nehmt Bill Gates fest“.

NOW – Crowd chants "Arrest Bill Gates" outside Downing Street in London before a dinner discussing "Global Britain" with Boris Johnson and others.pic.twitter.com/AKl6tis072 — Disclose.tv (@disclosetv) October 18, 2021

Am Dienstag kündigte Johnson eine neue Partnerschaft mit dem Microsoft-Gründer an. Der Milliardär und die britische Regierung werden rund 400 Millionen Pfund in „erneuerbare Energieprojekte“ in Großbritannien investieren.

Johnson sagte, die Regierung setze auf Elektroautos, riesige Fabriken zur Herstellung von Batterien, Wasserstoff und Solarenergie. Er sagte, die „grüne industrielle Revolution“ (vierte industrielle Revolution) verändere das Land.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die Regierungen mit dem Privatsektor zusammenarbeiten müssen, um eine globale Krise zu bewältigen.