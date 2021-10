Billige Propaganda gegen China durch SRF und NZZ

Entgegen den überall verbreiteten Falschmeldungen haben Chinas Kampfjets nie «den Luftraum Taiwans verletzt».

«Luftraumverletzung in Taiwan: Es geht um Einschüchterung». So titelte SRF am 5. Oktober. Und behauptete: «China dringt mit Militärflugzeugen in Taiwans Luftraum ein, in die sogenannte Identifikationszone zur Luftverteidigung.» Auch in der Bildlegende unter einem chinesischen Kampfjet ist von «Luftraumverletzungen» die Rede. Seither wurde wiederholt so geschrieben und geredet – nicht nur auf SRF, sondern auch in anderen Medien. Und erneut im Schweizer Radio am Freitag, 22. Oktober, am Mittag: «Diesen Monat etwa drang eine Rekordzahl von chinesischen Militär-Jets in Taiwans