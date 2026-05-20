Biotech-Konzerne erschaffen erstmals Tiere ohne natürliche Fortpflanzung – Konzerne wittern das nächste globale Patentgeschäft

Laut einem Bericht der New York Post ist Biotechnologie gerade in eine neue Dimension vorgedrungen: Ein texanisches Unternehmen ließ erstmals lebende Küken aus vollständig künstlichen, 3D-gedruckten Eiern schlüpfen — ohne Schale, ohne Henne, ohne natürlichen Brutprozess. Was wie ein wissenschaftliches Wunder verkauft wird, wirft für Kritiker jedoch eine weitaus größere Frage auf: Wird Leben nun endgültig zur industriellen Plattform großer Biotech-Konzerne?

Denn dieselbe Technologie soll laut dem Bericht bereits genutzt werden, um ausgestorbene Riesenvögel wie den gigantischen Moa zurückzubringen. Die Begründung: Es existiere kein lebendes Tier mehr, das groß genug wäre, um solche Embryos auszubrüten — also erschafft man kurzerhand ein vollständig künstliches System dafür.

🇺🇸 A Texas biotech company just hatched 26 live chicks from 3D-printed artificial eggs with no shells and no hens.



First time in history a complete bird embryo developed in a fully artificial system.



And that's just the warm-up.



Colossal Biosciences is using this same tech to… pic.twitter.com/VIHsYmerwH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 20, 2026

Damit wird eine Grenze überschritten, die bislang als unantastbar galt: Fortpflanzung wird Schritt für Schritt von der Natur abgekoppelt und in die Hände privater Biotech-Konzerne verlagert. Kritiker warnen, dass künstliche Embryosysteme erst der Anfang seien. Heute entstehen Küken ohne Hennen und ausgestorbene Vögel aus Laborplattformen — morgen könnten dieselben Technologien für patentierte Nutztiere, genetisch optimierte Organismen oder sogar künstliche menschliche Reproduktion eingesetzt werden.

Besonders brisant ist dabei nicht nur die Technologie selbst, sondern die Eigentumsfrage dahinter. Denn sobald Konzerne die biologischen Prozesse kontrollieren, kontrollieren sie auch Patente auf Gene, Zuchtlinien, künstliche Brutsysteme und ganze Lebenszyklen. Leben droht damit vom Naturprozess zum lizenzierbaren Industrieprodukt zu werden.

Unter dem euphemistischen Schlagwort „De-Extinction“ entsteht faktisch eine neue Bioindustrie, in der Unternehmen nicht mehr nur DNA verändern, sondern entscheiden könnten, welche Arten erschaffen, reproduziert oder wirtschaftlich verwertet werden. Die eigentliche Frage lautet daher längst nicht mehr, ob der Mensch künstliches Leben erzeugen kann — sondern wem dieses Leben künftig gehört.