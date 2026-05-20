Ebola: WHO prüft Notfall-Einsatz „experimenteller Injektionen“ ohne reguläre Zulassung

Die World Health Organization, oder auch Sprachrohr von Big-Pharma genannt, spricht erneut von einem internationalen „Gesundheitsnotstand“. Wieder ist von „experimentellen Impfstoffen“ die Rede. Wieder sollen Präparate unter Krisendruck beschleunigt eingesetzt werden. Und wieder lautet die Begründung: Die Situation sei zu gefährlich, um auf langfristige Daten zu warten, so ein Bericht vom theguardian.

Für viele Kritiker klingt das wie ein düsteres Déjà-vu.

Denn die Bundibugyo-Ebola-Variante, die sich derzeit in der Demokratischen Republik Kongo ausbreitet, besitzt bislang keinen regulär zugelassenen Impfstoff. Trotzdem prüft die WHO bereits den Einsatz experimenteller Präparate und Notfallmaßnahmen. Genau jener Mechanismus also, der während der „COVID-Krise“ weltweit zur Anwendung kam: Notfallzulassungen, verkürzte Prüfverfahren und milliardenschwere Impfkampagnen unter enormem politischen und medialen Druck.

Die entscheidende Frage lautet deshalb erneut: Wie sicher sind diese Präparate wirklich?

Denn sobald Impfstoffe unter Notfallbedingungen eingesetzt werden, fehlen zwangsläufig langfristige Daten zu möglichen Nebenwirkungen, Spätfolgen oder seltenen Komplikationen. Kritiker warnen, dass Menschen in Krisenregionen faktisch zu Teilnehmern eines gigantischen Feldversuchs werden könnten — insbesondere in armen Ländern mit schwacher medizinischer Infrastruktur und geringer rechtlicher Absicherung.

Besonders brisant ist dabei die Geschwindigkeit, mit der internationale Organisationen und Pharmakonzerne reagieren. Noch bevor vollständige wissenschaftliche Daten vorliegen, wird bereits über globale Koordination, Impfstoffkandidaten und neue Gesundheitsmaßnahmen gesprochen. Für Kritiker zeigt das ein bekanntes Muster:

Zuerst kommt die Angst.

Dann der Gesundheitsnotstand.

Dann die Forderung nach schnellen Lösungen.

Und schließlich die massive Ausweitung experimenteller Technologien unter Ausnahmebedingungen.

Viele Menschen erinnern sich dabei an COVID-19, als ebenfalls argumentiert wurde, man könne „nicht warten“. Jahre später wird weltweit über Nebenwirkungen, Übersterblichkeit, Haftungsfragen und mangelnde Transparenz diskutiert. Genau deshalb wächst nun die Sorge, dass Ebola zum nächsten Testfeld für beschleunigte globale Gesundheitsmaßnahmen werden könnte.

Kritiker stellen deshalb unbequeme Fragen:

Wer haftet, wenn Menschen schwere Impfschäden erleiden?

Wie umfassend wurden diese Präparate wirklich getestet?

Welche Daten fehlen noch?

Und warum werden immer häufiger Notfallmechanismen aktiviert, bevor reguläre wissenschaftliche Prüfprozesse abgeschlossen sind?

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Sobald ein globaler Gesundheitsnotstand ausgerufen wird, gewinnen internationale Organisationen erheblich mehr Einfluss auf nationale Entscheidungen. Für Kritiker geht es deshalb längst nicht mehr nur um Ebola — sondern um die schrittweise Normalisierung permanenter Ausnahmezustände im Namen der „globalen Gesundheit“.

Die eigentliche Angst vieler Beobachter lautet daher: „COVID“ war möglicherweise kein Ausnahmefall — sondern die Blaupause.