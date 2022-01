Bioterrorismus auf höchster Ebene: US-Regierung ertappt, wie sie „rote“ Staaten mit tödlicheren Chargen von Covid-Impfstoffen ins Visier nimmt

Eine eingehende Analyse der VAERS-Daten (Vaccine Adverse Event Reporting System) zeigt, dass „rote“ Staaten – d. h. solche, die politisch eher konservativ ausgerichtet sind – am stärksten von den Todesfällen durch den „Impfstoff“ gegen das Coronavirus (Covid-19) betroffen sind.

Wie es scheint, handelt es sich um einen politisch motivierten Völkermord, bei dem die Machthaber (d. h. die Pharmaindustrie und die Regierung) Berichten zufolge tödlichere Chargen der Fauci-Grippeimpfung in konservative Gebiete des Landes schicken.

Blaue Gebiete erhalten sauberere Impfungen, während rote Gebiete die giftigeren Sorten erhalten, sagt Greg Reese von Infowars.

„In einigen roten Staaten gibt es 11-mal mehr Impftodesfälle als in anderen Staaten“, behauptet Reese – Sie können sich seinen Videobericht unten ansehen. „Im Durchschnitt gibt es in den roten Staaten doppelt so viele Impftote und -verletzungen wie in den blauen Staaten.“

Mike Yeadon, ehemaliger Leiter der Atemwegsforschung bei Pfizer, und Forscher wie Craig Paardekooper haben die VAERS-Daten über Todesfälle und Verletzungen durch Impfstoffe in den Vereinigten Staaten ausgewertet, aus denen hervorgeht, dass derzeit mehr als 700.000 unerwünschte Reaktionen im Zusammenhang mit den Impfungen von Pfizer-BioNTech, Moderna und Janssen (Johnson & Johnson) auftreten.

Diese Impfungen wurden in verschiedenen Chargen oder Losen verabreicht, die extrem unterschiedliche Raten von Verletzungen und Todesfällen aufweisen. Einige Chargen verursachen so gut wie keine Probleme, während andere viele Probleme verursachen.

Wie kann das sein, wenn alle Impfungen wirklich gleich sind? Ein von Yeadon und Paardekooper durchgeführtes Back-Engineering deckte die Tatsache auf, dass nicht alle Chargen von Covid-Impfstoffen gleich sind – mehr dazu erfahren Sie unter HowBadIsMyBatch.com (oder unter HowBad.info).

„Etwa 0,5 Prozent der verschiedenen Chargen sind hochgiftig und führen innerhalb von Tagen oder Wochen nach der Injektion zu Krankenhausaufenthalten, Behinderungen und zum Tod“, sagt Reese. „Andere Chargen verursachen minimale Nebenwirkungen und die meisten scheinen harmlose Placebos zu sein“.

„Auf einer Zeitachse dargestellt, können wir erkennen, dass diese drei Unternehmen zusammengearbeitet haben, um im Stillen die tödliche Wirksamkeit bestimmter tödlicher Chargen zu überwachen.“

Reese sagt auch, dass, während ein Unternehmen eine tödliche Charge einsetzt, die beiden anderen harmlose Chargen einsetzen. Dies schafft ein wissenschaftliches Umfeld für die völkermordenden Eugeniker, um die Dosisbereiche oder die maximal tolerierte Dosis für jede spezifische Charge von Injektionen zu ermitteln.

„Der Zeitplan zeigt, dass jeder tödlichen Injektion eine Ruhephase vorausgeht und folgt, so dass sie Zeit haben, ihren Ausgangswert zu ermitteln, bevor die nächste tödliche Injektion verabreicht wird“, erklärt Reese.

„Private durchgesickerte Dokumente der CDC zeigen eine Liste von Verfallsdaten, und nur bestimmte Chargen sind darin enthalten – dieselben Chargen, die sich in Paardekoopers Datenbank als hochgiftig erwiesen haben, was durchaus Sinn macht. Es gäbe keinen Grund, Verfallsdaten für Kochsalz-Placebos aufzulisten, sondern nur für die tödlichen.“

Der am stärksten betroffene Staat in Bezug auf toxische Impf-Chargen scheint Montana mit 11,3 Todesfällen pro 100.000 zu sein, gefolgt von Tennessee mit 9,1 Todesfällen pro 100.000. An dritter Stelle steht jedoch Minnesota, ein blauer Staat, mit 9,0 Todesfällen pro 100.000.

„Die Analyse der Zahl der Todesfälle pro 100.000 Geimpfte in 50 Staaten zeigt uns, dass die überwältigende Mehrheit der Impftodesfälle in roten Staaten stattfindet“, warnt Reese.

„In einigen roten Staaten gibt es 11 Mal mehr Impftote als in anderen Staaten. Im Durchschnitt gibt es in den roten Staaten doppelt so viele Impftote und -verletzungen wie in den blauen Staaten.“

Könnte es sein, dass das Establishment gezielt die Staaten ins Visier nimmt, in denen die meisten Menschen leben, die sich dem „Build Back Better“ (6uild 6ack 6etter) des derzeitigen Regimes widersetzen? Ist ein Versuch im Gange, Menschen auszurotten, die sich dem „Great Reset“ widersetzen?

Weitere Nachrichten über die Völkermordkampagne der Regierung mit Covid-Injektionen finden Sie unter ChemicalViolence.com.