Bitcoin 100.000 Dollar: Was bedeutet das?

Von James Corbett

Einen schönen Bitcoin-Pizza-Tag euch allen!

. . . Sie wissen doch, was der Bitcoin Pizza Day ist, oder? Am 22. Mai 2010 bezahlte Laszlo Hanyecz, ein Programmierer aus Florida, 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen von Papa John’s – die erste Bitcoin-Transaktion, die jemals aufgezeichnet wurde. Seitdem wird der 22. Mai in der Krypto-Community als „Bitcoin Pizza Day“ gefeiert, was zweifellos mit vielen Pizzabestellungen einhergeht.

Zum Zeitpunkt von Hanyecz‘ legendärem Pizzakauf hatten 10.000 Bitcoins einen Wert von 41 US-Dollar. Genau 15 Jahre später, am 22. Mai 2025, erreichte Bitcoin einen historischen Höchststand von fast 112.000 US-Dollar. Das bedeutet, dass Hanyecz nach heutigen Preisen über 1.000.000.000 Dollar für diese beiden Pizzen bezahlt hat. Ich hoffe, sie haben gut geschmeckt.

Schauen Sie sich also all diese Bitcoin-Manie 2.0 (oder ist es schon 3.0?) an und kratzen sich verwundert am Kopf? Wenn ja, willkommen zur Krypto-Party. Sie sind wohl neu hier.

Engagierte Corbett-Reporter sind hier natürlich nicht neu. Sie erinnern sich sicher noch an März 2017, als der Preis für einen Bitcoin zum ersten Mal den Preis für eine Unze Gold überstieg, was mich dazu veranlasste, den Artikel „Bitcoin über Gold: Was bedeutet das?“ zu schreiben.

Und sie werden sich daran erinnern, dass Bitcoin im Dezember 2017 zum ersten Mal die 10.000-Dollar-Marke durchbrochen hat, was mich dazu veranlasste, „Bitcoin 10.000 Dollar: Was bedeutet das?“ zu schreiben.

Angesichts der Tatsache, dass wir nun die 100.000-Dollar-Marke überschritten haben, ist es wohl an der Zeit, diesen Artikel zu aktualisieren, oder?

Also, ohne weitere Umschweife, krempeln wir die Ärmel hoch und machen uns an die Arbeit, um die Frage zu beantworten, die sich alle stellen: Was zum Teufel ist mit Bitcoin los?

BITCOIN AUF DEM WEG ZUM MOND?

Wenn Sie die Kryptomärkte in den letzten Monaten nicht im Auge behalten haben, haben Sie eine verdammt wilde Fahrt verpasst.

Im Dezember letzten Jahres durchbrach Bitcoin dank Trumps Versprechen, sich als „Krypto-Präsident“ zu profilieren, erstmals die 100.000-Dollar-Marke.

Im Februar dieses Jahres kam es dann zu einem Krypto-Crash, bei dem Bitcoin 20 % seines Wertes gegenüber dem Höchststand nach der Amtseinführung verlor und eine Reihe von Krypto-Assets, von Ethereum über XRP bis hin zu Musks geliebtem Dogecoin, innerhalb von weniger als 24 Stunden mehr als 10 % ihres Wertes einbüßten.

Und wer könnte schon die unglaublichen Höhen und ebenso unglaublichen Tiefen der Hawk Tuah-Meme-Coin-Saga vergessen?

Aber selbst wenn Sie aktiv versuchen, Krypto-Nachrichten zu vermeiden, haben Sie zweifellos die bemerkenswerte Bitcoin-Preisentwicklung dieser Woche in den Schlagzeilen der Nachrichtenagenturen verfolgt.

Zuerst: „Bitcoin erreicht mit 109.000 US-Dollar ein Allzeithoch inmitten der Erholung der Aktienmärkte.“

Dann: „Bitcoin übersteigt erstmals 111.000 US-Dollar, da der Optimismus in den USA die Kryptowährungen beflügelt.“

Und jetzt: „Bitcoin erreicht mit anhaltender Rallye neuen Rekordwert von fast 112.000 Dollar.“

Diese Krypto-Manie hat die seriellen Spekulanten der professionellen Expertenklasse nur noch mehr ermutigt, die es lieben, auffällige, aufmerksamkeitsstarke und klickbaite Prognosen zum Vorteil ihrer Online-Medien-Oberherren zu machen.

Ein Beispiel dafür ist David Pain von Bloomberg, der in einem Artikel darüber, wie Bitcoin auf 300.000 Dollar zusteuert, „Bitcoin-Optionshändler“ zitiert.

Um nicht zurückzustehen, hat Forbes eine noch sensationellere Prognose von Arthur Hayes, dem CEO der Kryptobörse BitMEX, ausgegraben: „Bitcoin bis 2028 auf 1 Million Dollar?“ Bleiben Sie dran bei Forbes, um es herauszufinden!

Obwohl es für den flüchtigen Beobachter so aussehen mag, als käme dieser unglaubliche Preisanstieg aus dem Nichts, wissen diejenigen, die den Krypto-Raum beobachtet haben, dass dieser Weg über 100.000 Dollar eine turbulente Saga war, die sich seit einem halben Jahr entwickelt hat. Tatsächlich hat hat Bitcoin in den letzten sechs Monaten bereits viermal an der 100.000-Dollar-Marke gekratzt..

Es ist also klar, dass diese jüngste Runde der Tulpenmanie nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung ist. Hier ist etwas im Gange, das die Preise für Kryptowährungen im Allgemeinen – und Bitcoin im Besonderen – weiter in die Höhe treibt. Aber was?

WARUM PASSIERT DAS?

Warum also steigt Bitcoin so rasant an? Nun, laut einem Artikel über den jüngsten Rekordanstieg wird dieser Aufschwung „durch Dynamik und institutionelle Unterstützung angeheizt“.

[Sarkasmus] Oh, natürlich! ‚Dynamik‘. Ja, das ist eindeutig ein Teil dessen, was hier vor sich geht! Und „institutionelle Unterstützung“. Nun, ich denke, das erklärt alles. Fall abgeschlossen! [/Sarkasmus]

Das klingt nach dem Geschwätz, das Finanz„experten“ von sich geben, wenn sie absolut keine Ahnung haben, was auf den Märkten vor sich geht. Aber ob sie es wissen oder nicht, diese Mainstream-Nachplapperer beschreiben das Phänomen tatsächlich richtig (auch wenn sie den Kontext nicht erklären können).

Wie sich herausstellt, gibt es eine Menge „institutioneller Unterstützung“, die diese Rallye befeuert. Aber was bedeutet das genau? Schauen wir uns das einmal an.

Das erste Anzeichen dafür, dass Trumps Versprechen, der erste „Krypto-Präsident“ zu werden, mehr als nur Wahlkampfrhetorik war, kam bereits drei Tage nach seinem Amtsantritt, als er eine Verordnung zur „Stärkung der amerikanischen Führungsrolle in der digitalen Finanztechnologie“ unterzeichnete. Mit dieser weitreichenden Verordnung wurde es zur offiziellen Politik des Weißen Hauses unter Trump, „das verantwortungsvolle Wachstum und die Nutzung digitaler Vermögenswerte, der Blockchain-Technologie und verwandter Technologien zu unterstützen“.

Trump knüpfte daran im März mit einem Beitrag auf Truth Social an, in dem er die Bildung einer „US-Krypto-Reserve“ ankündigte.

Dies führte, wie zu erwarten war, zu einem Anstieg der Kryptopreise, der in der Rekordbewertung dieser Woche gipfelte.

Aber nicht nur das Weiße Haus liefert die „institutionelle Unterstützung“, die diesen Bitcoin-Boom befeuert.

Nun mischt auch der US-Kongress mit: Der US-Senat hat diese Woche den „Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins“ („GENIUS“) Act vorgelegt, einen Gesetzentwurf, der einen rechtlichen und regulatorischen Rahmen für Emittenten von Zahlungs-Stablecoins schaffen soll.

Ebenso wie der Staatsfonds von Abu Dhabi, der 408 Millionen Dollar in den Bitcoin-ETF von BlackRock investiert.

Sogar JPMorgan, dessen CEO Jamie Dimon seit langem ein lautstarker Krypto-Skeptiker ist, schließt sich der Party an und kündigt an, seinen Kunden endlich den Kauf von Bitcoin zu „erlauben“.

Um nicht zurückzustehen, unterstützt Goldman Sachs Bitgo, ein Krypto-Verwahrungsunternehmen, das „eine Crypto-as-a-Service (CaaS)-Plattform auf den Markt bringt, die Finanzinstituten helfen soll, den Handel mit digitalen Vermögenswerten in ihr Angebot zu integrieren“.

Und Sie können davon ausgehen, dass sich auch die Broligarchen einen Platz an der Tafel der Großen sichern werden, denn Meta hat diesen Monat angekündigt, die Möglichkeit zu prüfen, Stablecoin-Zahlungen in seine Plattformen zu integrieren.

Wer sich noch an die Zeit vor zehn Jahren erinnert, als Regierungen und Banken Kryptowährungen vehement ablehnten (oder völlig ignorierten), kann keinen Zweifel daran haben, dass sich die Wahrnehmung dieses Themas im Finanzsektor grundlegend gewandelt hat. Natürlich sind die Zentralbanker begeistert von digitalen Zentralbankwährungen, aber es scheint, dass immer mehr elitäre Finanzinstitute und politische Oligarchen hinter Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen stehen. Dies ist die „institutionelle Unterstützung“, die die Mainstream-Medien zu Recht als Treibstoff für den aktuellen Preisanstieg identifizieren.

. . . Aber eine Frage bleibt noch offen: Warum? Warum sind all diese Bankster und Politiker plötzlich für Kryptowährungen? Was ist hier los?

Auf Wiedersehen Petrodollar, hallo Bitcoindollar!

Nochmal, warum interessieren sich Banken und Politiker plötzlich für Kryptowährungen?

Nun, wie bei der Ermordung von JFK, den Anschlägen vom 11. September, dem Sturz der syrischen Regierung oder anderen großen Ereignissen, die von den Geheimdiensten inszeniert wurden, gibt es nicht nur eine einzige Erklärung für diese Kehrtwende in Bezug auf Kryptowährungen. Es gibt viele.

Das am leichtesten verständliche Motiv für den Meinungsumschwung der Oligarchen in Bezug auf Bitcoin ist Geld. Schließlich lässt sich derzeit mit dem Krypto-Hype viel Geld verdienen.

Fragen Sie einfach Trump. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum er von diesem Standpunkt:

zu diesem Standpunkt:

. . . in nur wenigen Jahren. Zwischen seinen Investitionen in den $TRUMP Memecoin, den WLFI USD1 Stablecoin und den $WLFI Governance Token machen Krypto-Investitionen nun schätzungsweise 2,9 Milliarden Dollar seines 7,7 Milliarden Dollar schweren Vermögens aus. Mit anderen Worten: Krypto-abhängige Vermögenswerte machen nun 37 % seines Gesamtvermögens aus.

Auch die Bankster haben erkannt, dass sich mit diesen neuen Märkten viel Geld verdienen lässt.

Nehmen wir BlackRock. Das Unternehmen profitiert nicht nur von den Höhen und Tiefen des Kryptomarktes mit seinem 71 Milliarden Dollar schweren iShares Bitcoin Trust ETF, sondern kann auch am nächsten großen Finanzbetrug teilnehmen, den Kryptowährungen ermöglichen: der Tokenisierung.

„Tokenisierung“ ist der Vorgang, bei dem reale Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Immobilien in digitale Token umgewandelt werden, die online gehandelt werden können. Und genau wie besicherte Schuldverschreibungen und hypothekenbesicherte Wertpapiere die Finanzwelt „revolutionierten“, indem sie es der Wall Street ermöglichten, toxische Schulden zu bündeln, in Tranchen aufzuteilen und als AAA-bewertete Anlagen an Investoren zurückzuverkaufen, wird auch die Tokenisierung den Handel „revolutionieren“, indem sie Unternehmen wie BlackRock ermöglicht, Vermögenswerte in unendlich kleine Stücke aufzuteilen und an durchschnittliche Investoren zu verkaufen. Es ist kein Zufall, dass Larry Fink, CEO von BlackRock, ebenso wie bei der Entstehung des Marktes für besicherte Hypothekenverbindlichkeiten in den 1980er Jahren, auch bei der Tokenisierung eine Vorreiterrolle einnimmt und einen beträchtlichen Teil seines einflussreichen jährlichen Briefes an die Aktionäre diesem Thema widmet. Was könnte schiefgehen?

Ja, die Gewinnmöglichkeiten durch Pump-and-Dump-Memecoin-Betrügereien, die Gründung neuer digitaler Finanzunternehmen, den Betrieb von krypto-gebundenen ETFs und die Tokenisierung realer Vermögenswerte sind für einen erheblichen Teil des Anstiegs der „institutionellen Unterstützung“ für Bitcoin und Kryptowährungen in den letzten Jahren verantwortlich. Aber es gibt noch einen tieferen, grundlegenderen Grund für diesen Anstieg der Unterstützung für Kryptowährungen durch die Finanzwelt: Er ist Teil des geplanten Wandels des globalen Währungsparadigmas.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Die Welt verliert das Vertrauen in den allmächtigen Dollar als Rückgrat des globalen Währungssystems. Die 36 Billionen Dollar Schulden von Uncle Sam werden um weitere Billionen Dollar steigen, wenn der „große, schöne Gesetzentwurf“, der sich derzeit durch den Senat schlängelt, tatsächlich verabschiedet wird, und die Fed kämpft darum, die Zinsen für diese Schulden niedrig zu halten. Es scheint derzeit unvermeidlich, dass das „Undenkbare“ endlich eintreten wird: Das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Bretton-Woods-System, das auf dem Konzept eines goldgedeckten US-Dollars als Weltreservewährung basiert, und das nach Bretton-Woods entstandene Petrodollar-System, das auf der weltweiten Nachfrage nach Ölverkäufen in US-Dollar basiert, werden zusammenbrechen, wenn nicht ein genialer neuer Betrug ersonnen wird, um die Menschen weiterhin nach Dollar verlangen zu lassen.

Hier kommen „Stablecoins“ ins Spiel. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen: „Stablecoins“ sind digitale Krypto-Assets, die im Verhältnis 1:1 an einen Referenzwert gebunden sind, meist den US-Dollar. Tether beispielsweise ist ein Stablecoin, der unter dem Währungscode USDT gehandelt wird und vorgibt, tatsächliche US-Dollar in Reserve zu halten, um die Ausgabe seiner Kryptowährung zu decken. Auf diese Weise kann der Preis von Tether immer nahe am US-Dollar gehalten werden, was Banken, Händlern und Zahlungsdienstleistern eine „stabile“ Basis für den Geldwechsel über eine Blockchain bietet, selbst wenn die Preise für Bitcoin und andere Krypto-Assets stark schwanken.

Wie Mark Goodwin und Whitney Webb in ihren Berichten zu diesem Thema seit Jahren warnen, könnten jedoch an den US-Dollar gebundene und in die globale Zahlungsinfrastruktur eingebundene Stablecoins ein Mittel für die globalistischen Oligarchen sein, um die Hegemonie des US-Dollars in dieser gefährlichen Phase des monetären Paradigmenwechsels aufrechtzuerhalten. Wenn Banken, Zahlungsdienstleister, internationale Händler und Menschen in Entwicklungsländern mit inflationsanfälligen Währungen davon überzeugt werden können, in Stablecoins zu investieren, die an den US-Dollar oder US-Staatsanleihen gekoppelt sind, unterstützen sie damit den Dollar. Aus diesem Grund sind so viele Politiker und Finanziers derzeit besonders von Stablecoins begeistert.

Tatsächlich erklärt das Potenzial von Stablecoins, das Rückgrat der globalen Währungsordnung zu bilden, nicht nur den Krypto-Wahn, der den aktuellen Bitcoin-Preisanstieg verursacht, sondern auch, warum jede Regierung, jedes Bankenkartell und jedes multinationale Unternehmen derzeit versucht, in den Stablecoin-Betrug einzusteigen.

Aus diesem Grund sieht Trumps Executive Order vom Januar zu Kryptowährungen ausdrücklich vor, dass sie „die Entwicklung und das Wachstum von rechtmäßigen und legitimen, durch den Dollar gedeckten Stablecoins weltweit fördern“ soll.

Aus diesem Grund treibt der US-Senat den GENIUS Act voran.

Aus diesem Grund prüft ein Konsortium einiger der größten Banken der USA, „ob sie sich zusammenschließen, um eine gemeinsame Stablecoin herauszugeben“.

Aus diesem Grund zerbrechen sich europäische Händler den Kopf über die neuen Stablecoin-Vorschriften der EU.

Und aus diesem Grund wollen die Chinesen nun in naher Zukunft ihre eigenen yuanbasierten Stablecoins herausgeben.

WAS BEDEUTET DAS ALLES?

Offensichtlich sind die Umstellung der globalen Währungsordnung und die Rolle von Stablecoins in dieser Währungsordnung unglaublich wichtige Themen, die eine viel tiefere Untersuchung verdienen, als ich sie hier leisten kann. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in den ausgezeichneten Berichten von Goodwin und Webb zu diesem Thema.

Für unsere heutigen Zwecke scheinen wir jedoch die Frage nach dem Rätsel des rekordverdächtigen Preisanstiegs von Bitcoin beantwortet zu haben. Die Preise für Kryptowährungen steigen in Dollar, weil sie den Finanzoligarchen einen stetigen Gewinnstrom und, was noch wichtiger ist, eine Grundlage für den Aufbau einer neuen Währungsordnung bieten, mit der sie weiterhin hinter den Kulissen die Gesellschaft dominieren, regulieren und kontrollieren können.

Aber wo stehen wir damit? Was sollte der durchschnittliche Nicht-Globalist und Nicht-Technokrat angesichts des explodierenden Kryptomarktes denken?

Schauen wir uns dazu noch einmal an, was ich zu diesem Thema in meinem Leitartikel „Bitcoin Over Gold“ vom März 2017 geschrieben habe:

Es kommt also wieder einmal auf die grundlegende Philosophie hinter der Frage nach dem „Wert“ zurück. Interessieren Sie sich für den Wert von Gold und Bitcoin, gemessen in US-Dollar-Scheinen? Sind sie nur eine weitere Ware, mit der man schnell Geld verdienen kann? Wenn ja, dann studieren Sie die Charts, suchen Sie nach Mustern, finden Sie Ihre Chancen und genießen Sie das Spiel. Was aber, wenn der „Wert“ von Gold oder Bitcoin nicht in staatlicher Fiat-Währung gemessen wird, sondern in ihrem eigenen Potenzial als Zahlungsmittel? Schließlich wird der US-Dollar nicht länger bestehen als die US-Regierung (zumindest in ihrer derzeitigen Form), Gold hingegen schon, und Bitcoin möglicherweise auch. Und wenn diese Instrumente keine Investitionen, sondern Absicherungen sind, ändert das nicht die Bedeutung ihres „Wertes“?

Und verbinden wir das mit dem, was ich in meinem Leitartikel „Bitcoin 10.000 Dollar“ im Dezember 2017 geschrieben habe:

Was zählt, ist, dass die Idee der Kryptowährung diese Phase überstehen wird, egal wie sich die Bitcoin-Blase entwickelt, genauso wie das World Wide Web nicht verschwunden ist, als die Dotcom-Blase platzte. Man kann diese Tatsache lieben oder hassen, aber sie ist nun einmal eine Tatsache. Wie bei allem anderen auch, kommt es darauf an, was wir mit dieser Tatsache anfangen. Kann eine Kryptowährung geschaffen werden, die dem Ideal des „Piraten-Geldes“ gerecht wird, oder ist die Idee dazu verdammt, kastriert, kooptiert und wieder in den Dienst der Bankster zurückgedrängt zu werden? Das ist die Frage, die jetzt zählt. Aber diese Frage ist für einen anderen Tag. In der Zwischenzeit sollten Sie besser Popcorn bereitstellen. Das wird eine verdammt wilde Fahrt.

Mir scheint, dass diese Beobachtungen von vor acht Jahren heute genauso zutreffend sind wie damals, als ich sie niederschrieb. Vielleicht sind sie heute sogar noch relevanter für uns als damals.

Die Tatsache, dass wir immer noch über den Preis von Bitcoin in Dollar sprechen, zeigt, dass Kryptowährungen die Erwartungen, die ursprünglich an die Krypto-Anarchisten gestellt wurden, grundlegend enttäuscht haben. Bitcoin ist offenbar keine Währung, die den Dollar umgehen soll, sondern vielmehr dessen Wert absichern soll. Und angesichts der Tatsache, dass die Bankster nun planen, ein internationales Zahlungs- und Abrechnungssystem mit Stablecoins aufzubauen, die durch Dollar gedeckt sind, sehen wir, dass das Versprechen der Kryptowährung – das Versprechen einer echten Peer-to-Peer-Währung, die die Zentralbanken komplett umgeht – endlich vollständig neutralisiert und kooptiert wurde, wie ich vor vielen Jahren gewarnt habe.

Vielleicht hatten die Neinsager doch recht. Vielleicht war „Satoshi Nakamoto“ wirklich ein Geheimagent der NSA/CIA. Vielleicht waren Bitcoin und alle seine Kryptowährungen von Anfang an als Grundlage für ein System zur Kontrolle digitaler Währungen gedacht. Aber andererseits waren die Skeptiker, die dies vor acht Jahren behaupteten, dieselben, die sagten, Bitcoin sei eine Blase, die innerhalb von 18 Monaten platzen würde. Vielleicht sollten wir ihre faktenfreien Behauptungen also mit einer Prise (oder einer kräftigen Portion) Skepsis betrachten.

Nennen Sie mich naiv, aber ich glaube immer noch, dass die Idee eines dezentralisierten, Peer-to-Peer-Netzwerks ohne Genehmigungen zur Disintermediation des Geldsystems eine nützliche Idee ist. Wenn uns das letzte Jahrzehnt jedoch eines gelehrt hat, dann, dass wir für eine solche Idee noch nicht bereit sind. Die Zahl der freiheitsliebenden Menschen, die den Nutzen dieser Idee erkennen und aktiv daran arbeiten, sie zu verwirklichen, hat noch nicht die magische Schwelle erreicht, die notwendig ist, um sie in die Realität umzusetzen. Infolgedessen stehen wir kurz vor einer digitalen Währungsdiktatur, die uns nicht aus den Fängen der Bankster befreien wird, sondern die Kontrolle der Zentralbanker festigen wird.

Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht werden die Menschen beginnen, sich mit datenschutzorientierten Kryptowährungen zu beschäftigen und agoristische Handelsnetzwerke zu bilden, die diese Währungen als eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten nutzen, um die von ihnen gewünschten gegenökonomischen Güter und Dienstleistungen zu erwerben. Vielleicht schreibe ich in acht Jahren „Dollar 0,000000000001 Monero: Was bedeutet das?“

Vielleicht.

Alles, was ich Ihnen derzeit mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich diese Woche keinen Bitcoin-Pizza-Tag gefeiert habe.