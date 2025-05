In Trumps zweiter Amtszeit heizt sich der Kampf zwischen MAGA und Neocons auf

Die nationalistische MAGA-Welle schreibt die US-Außenpolitik neu, doch Washingtons Neokonservativen und Neoliberalen ist jedes Mittel recht, um ihr Projekt der globalen Vorherrschaft der USA zu schützen. Wer wird diese epische Schlacht, die im Herzen des Imperiums ausgetragen wird, gewinnen?

Am 13. Mai betrat US-Präsident Donald Trump die Bühne in Riad und griff seine Gegner in Washington direkt an. In einer Rede vor Staats- und Regierungschefs am Persischen Golf prangerte er die neokonservativen „Nation-Builder“ an, die „weit mehr Nationen zerstören als aufbauen“, und erklärte, dass diese „Interventionisten in komplexe Gesellschaften eingreifen, die sie nicht einmal selbst verstehen“.

In einem Wutanfall verurteilte Trump auch die ruinösen Kriege in Afghanistan und im Irak und schüttelte Syriens neuem selbsternannten, mit Al-Qaida verbundenen Präsidenten die Hand, als er alle US-Sanktionen gegen Damaskus aufhob. MAGA, so erklärte er, würde die Regeln der globalen Macht neu schreiben und die Ära der ausländischen Verstrickungen begraben.

Tage später antwortete Washington. Der ehemalige FBI-Direktor James Comey postete ein Foto mit den in den Sand geritzten Zahlen 86 47“. Für Trump-Anhänger war dies eine Todesdrohung: „86“ bedeutete Eliminierung, „47“ kennzeichnete Trump als den 47. Comey löschte das Bild und bestritt jede böse Absicht, aber das Signal war eindeutig. Der Secret Service leitete eine Untersuchung ein, und MAGA-Anhänger beschuldigten den tiefen Staat, zum Mord am US-Präsidenten aufzustacheln.

Von einer mit Gold verzierten Plattform im Persischen Golf bis hin zu einer kryptischen Strandbotschaft in Amerika wurden die Trennlinien innerhalb von Trumps eigenem Weißen Haus deutlich: ein erbitterter Kampf zwischen einer insularen nationalistischen Bewegung und dem alten imperialen Establishment. Dieser interne Krieg formt bereits die Macht der USA im In- und Ausland neu.

MAGA gegen den imperialen Apparat

Trumps Wiederwahl im Jahr 2024 hat diesen Kampf offen zutage treten lassen. Auf der einen Seite steht das America-First-MAGA-Lager, in dem der Präsident an allen Schaltstellen der Macht Loyalisten platziert hat. Vizepräsident J.D. Vance führt den Vorstoß zum wirtschaftlichen Rückzug an.

Elon Musk leitet das neue Ministerium für Regierungseffizienz, das angeblich Milliardenbeträge bei den Bundesausgaben einsparen soll. Stephen Miller überschwemmt das Weiße Haus mit Durchführungsverordnungen zur Konsolidierung der präsidialen Kontrolle. Der ehemalige Offizier der Nationalgarde und Fox-News-Kommentator Pete Hegseth, jetzt Verteidigungsminister, setzt sich für eine militärische Rückzugsdoktrin ein. Kash Patel leitet das FBI und säubert, wie er es nennt, Anti-Trump-Gruppen.

Ihre Weltanschauung ist klar: NATO, Auslandshilfe und Demokratieprojekte sind kostspielige Illusionen. Wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, es ausdrückte: „Amerika braucht andere Länder nicht so sehr, wie andere Länder uns brauchen.“

Aber in jeder ruhigen Ecke der US-Hauptstadt steht ihnen ein Block von Neokonservativen und Neoliberalen gegenüber – die Globalisten der Washingtoner Sicherheitsklasse. Außenminister Marco Rubio führt den Vorstoß an, indem er dem Kongress versichert, dass es seine Absicht sei, „die amerikanische Außenpolitik nicht zu demontieren und uns nicht aus der Welt zurückzuziehen“. Sein Stellvertreter, Christopher Landau, bleibt dicht dran.

In Brüssel sagt Matthew Whitaker den NATO-Verbündeten volle Unterstützung zu. In Langley spricht John Ratcliffe von China und Russland als existenziellen Bedrohungen. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, der inzwischen an den Rand gedrängt wurde, setzt sich im Kongress immer noch für eine Bewaffnung der Ukraine „bis zum Sieg“ ein.

Von der Seitenlinie aus warnte Kriegsfalke John Bolton davor, „den Kreml zu beschwichtigen“, während Liz Cheney einen zentristischen republikanischen Vorstoß anführte, der den Isolationismus des MAGA-Blocks in Frage stellte. Die Neokonservativen Bill Kristol und Robert Kagan griffen die Argumente des Kalten Krieges wieder auf.

Für sie müssen die USA der Vollstrecker der globalen Ordnung bleiben. Ein Rückzug bedeutet den Untergang. Das Schlachtfeld ist abgesteckt: ein populistischer Aufstand in den Hallen des Imperiums.

Zwei Außenpolitiken, ein Imperium

Diese ideologische Kluft spiegelt sich inzwischen in allen Bereichen der Außenpolitik wider. Trumps Block betrachtet Bündnisse und Institutionen als Ketten. Er ist aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verlassen, den Sinn der NATO und der UNO in Frage gestellt und im Februar die Beziehungen zum UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) gekappt und die Finanzierung des UNRWA eingefroren.

Imperialistische Traditionalisten argumentieren, dass diese Strukturen für die Aufrechterhaltung der globalen Vorherrschaft Washingtons entscheidend sind.

Was die militärische Macht betrifft, so will die MAGA „dumme Kriege“ wie die im Irak und in Afghanistan beenden, wie sie es nennt. Dennoch kündigte Trump, der sich selbst als „Friedenspräsident“ bezeichnet, im April einen beispiellosen Verteidigungshaushalt von 1 Billion Dollar an – eine rekordverdächtige Aufstockung -, startete einen, wenn auch kurzen, Krieg gegen den Jemen, drohte mit einem Angriff auf den Iran und bewaffnete Israels Völkermord in Gaza.

Das signalisiert sein bevorzugtes Modell: Dominanz ohne Verantwortung. Neoliberale plädieren für begrenzte humanitäre Einsätze; Neocons wollen offene Gewalt gegen Feinde wie den Iran. Beide umkreisen jedoch Trumps unberechenbare Mischung aus Drohungen und diplomatischen Vorstößen.

Trump hat Freund und Feind vertauscht: Er hat Verbündete mit Zöllen und Forderungen nach Verteidigungskosten bestraft, während er Führer wie Russlands Wladimir Putin und Nordkoreas Kim Jong Un umworben hat. Kritiker sagen, dass dies das Vertrauen untergräbt und die Pax Americana demontiert.

Die Auslandshilfe wurde zum Ground Zero. Trump fror Entwicklungsprogramme für 90 Tage ein und strich dann Milliarden an humanitären Mitteln. Am 10. März verkündete Rubio Die Kündigung von 80 Prozent der USAID-Verträge beträgt – 5.000 in sechs Wochen. MAGA Hardliner gefeiert. Globalisten warnten davor, dass es Menschen töten und die Soft Power der USA zerstören würde.

Es ist ein Bruch zwischen denjenigen, die den imperialen Konsens von 1945 verteidigen, und denjenigen, die ihn aus Gründen der rohen Souveränität und des Dealmaking demontieren.

Westasien: wo die Spaltung real wird

Obwohl dieser Bürgerkrieg in Washington ausgetragen wird, findet er seinen gefährlichsten Ausdruck in Westasien. Trumps zweite Amtszeit ist zerrissen zwischen isolationistischem Pragmatismus und imperialem Durchsetzungsvermögen. Hauptstädte von Teheran bis Tel Aviv beobachten das Geschehen.

Die MAGA-Agenda ist transaktional. Kriege beenden. Hilfe kürzen. Verträge abschließen. Geld verdienen. Washington stimmte einem Waffenstillstand im Jemen zu und schwenkte in Syrien um: Aufhebung der Sanktionen nach Assads Sturz und Umarmung des „reformierten“ Terroristen Ahmad al-Sharaa, eines ehemaligen in den USA gesuchten Al-Qaida-nahen Militanten, der jetzt de facto Präsident Syriens ist. Trump stellte es als Interesse an Ideologie dar.

Nach den anfänglichen verbalen Drohungen wurden die Gespräche mit dem Iran über Oman wieder aufgenommen. Die Runde im April in Muscat war die ernsthafteste seit Jahren.

Trumps jüngster Besuch am Persischen Golf brachte weitere Reibereien zutage, diesmal über US-Verteidigungsgarantien. Der frühere US-Präsident Joe Biden hatte für ein großes Geschäft geworben: ein Verteidigungsabkommen mit Saudi-Arabien und Unterstützung im Bereich der zivilen Nukleartechnologie im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehungen des Königreichs zu Israel.

Diese Vereinbarung ist nun eingefroren. Aus durchgesickerten Informationen geht hervor, dass Washington die Forderung nach einer Anerkennung Israels in den Verhandlungen mit Saudi-Arabien über die zivile nukleare Zusammenarbeit fallen gelassen hat und stattdessen einseitige Vereinbarungen über offene Verteidigungsabkommen bevorzugt. Die Neokonservativen waren der Ansicht, dass Trump mit seinem Vorgehen die Gelegenheit verspielt, eine solide Front gegen den Iran zu bilden.

Im Gegensatz dazu nutzt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) Trumps Deals aus: massive Investitionen, fortschrittliche Waffen und Fortschritte bei einem Atomprojekt, denen keine größeren politischen Zugeständnisse gegenüberstehen.

Riad und Abu Dhabi haben es wohl geschafft, sich der Verhandlungslaune der Regierung anzupassen: beträchtliche Investitionen, ein luxuriöser Empfang und eine intensive Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Israel reagiert darauf, indem es seine militärischen Operationen einseitig beschleunigt und seine Lobbyarbeit im Kongress intensiviert, um seine militärische Überlegenheit zu sichern und jede Verhandlung über seine Sicherheit zu entschärfen.

Am Ende bekam Trump, was er wollte: Er unterzeichnete Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien im Wert von 142 Milliarden Dollar und sicherte sich Zusagen für gewaltige Investitionen in die US-Wirtschaft: Riad verpflichtete sich zu 600 Milliarden Dollar, Doha zu 243,5 Milliarden Dollar und Abu Dhabi zu 1,4 Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren – mit dem Versprechen, dass die wohlhabenden Golfkönigreiche nun für Partnerschaften zahlen würden. Im Gegenzug kam er seinen Gastgebern entgegen, indem er die Kriegsoption mit dem Iran herunterspielte und die neue Regierung in Syrien begrüßte.

Die Globalisten sahen darin einen Verrat. Ihr Ziel bleibt der Machtwechsel im Iran. Netanjahu flog nach Washington, um grünes Licht für einen Krieg zu bekommen, aber Trump bestand auf Diplomatie. Nationale Sicherheitsfanatiker wollen „Null-Anreicherung, vollständige Demontage“ und werfen den Unterhändlern Zugeständnisse durch die Hintertür vor.

Israels Krieg gegen Gaza geht weiter. Trump hat im Wahlkampf einen Waffenstillstand versprochen, doch die Zahl der Todesopfer hat 53.000 Palästinenser überschritten. Seine Pragmatiker nennen es eine strategische Belastung; die Neokonservativen wollen, dass der Besatzungsstaat die Arbeit zu Ende bringt. Trotz der anhaltenden Waffenlieferungen ließ Trump Tel Aviv während seiner Golfreise aus, und leichte US-Beschwerden über Netanjahus Trotz sind durchgesickert.

Sogar die besondere Beziehung scheint zerbrochen zu sein.

Trumps zweite Amtszeit ist keine Präsidentschaft mehr – sie ist ein Kampf auf ganzer Linie zwischen dem MAGA-Aufstand und dem nationalen Sicherheitsstaat. Auf dem Spiel steht, ob die USA ihr Nachkriegsimperium weiter ausbauen oder sich in eine isolationistische Hülle zurückziehen.

Doch welche Seite auch immer gewinnt, die Welt sollte sich an eine Wahrheit erinnern: Beide Lager betrachten Westasien durch dieselbe Linse der amerikanischen Interessen. Keines der beiden Lager kümmert sich um die Menschen in der Region. Hätte die Widerstandsachse die Kosten der US-Intervention nicht in die Höhe getrieben, wäre es nie zu dieser Spaltung gekommen.

Die Zerrissenheit der amerikanischen Elite ist das Ergebnis von zwei Jahrzehnten Rückschlag. Und solange Washington die Region als Versuchsfeld für interne Machtkämpfe behandelt, werden die Menschen in der Region weiterhin den Preis dafür zahlen.