Bitcoin, 2022 und die wahre Geschichte hinter COVID-9/11

Von Tom Luongo: Er ist ein unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Analyst mit Sitz in Nordflorida, USA

Ich schreibe nicht unbedingt gerne so genannte „Jahresprognosen“. Nachdem ich im Laufe der Jahre eine Menge davon für die von mir verfassten Newsletter geschrieben habe, ist der Rückblick auf sie immer ein wenig unangenehm. Aber 2021 war ein verrücktes Jahr, in dem so viel passiert ist, dass sich die Landschaft verändert hat, und es sieht so aus, als wäre es eines dieser notwendigen Übel für 2022.

In der Tat könnte es sein, dass ich mehr tun werde als sonst.

Nachdem ich im Dezember im Bitcoin Magazine’s Fed Watch Podcast war, wurde ich gebeten, einen Artikel über die Prognosen für 2022 zu schreiben.

Er wurde gerade dort veröffentlicht.

IST 2022 DAS JAHR, IN DEM SICH BITCOIN AUF DER WELTBÜHNE BEWÄHRT?

Es war ein faszinierendes Jahr für Kryptowährungen. Eines, in dem ich, so sehr ich mich auch bemühte, nicht mit allem Schritt halten konnte, was passierte. Der Besuch der Bitcoin 2021 in Miami und das Zusammentreffen von OG-Bitcoinern mit der Goldrausch-Mentalität der Branche erinnerte mich an die besten Zeiten auf einer typischen Edelmetallkonferenz.

Hey, sogar Ron Paul war da, was immer ein Genuss ist.

Aber abgesehen davon war 2021 so seltsam wie jedes Jahr, das ich je erlebt habe. Der eigentliche Konflikt lag nicht in den verschiedenen Krypto-Lehnsgütern an sich, sondern in dem, was das Aufkommen von Krypto als vollwertige Anlageklasse bedeutete, was meine Aufmerksamkeit das ganze Jahr über gefesselt hat.

Es ging um mehr als die übliche Bullenmarkt-Mentalität, die sich zur Jahresmitte in eine Manie verwandelte. Es war die Erkenntnis, dass Bitcoin und Kryptowährungen beginnen würden, ihr Potenzial als sicherer Hafen zu behaupten, was schließlich nicht nur für uns austro-libertäre Randgruppen bewiesen wurde.

Aus diesem Grund sind die Reaktionen von dem, was Michael Malice als „The Cathedral“ und ich als „The Davos Crowd“ bezeichne, die eigentliche Geschichte des Jahres 2021.

Der Kapitalzufluss in Kryptowährungen wuchs, als China das Mining verdrängte und diese Kapazitäten in die USA schickte. Die globalen wirtschaftlichen Störungen dank COVID-19 zwangen zu einem radikalen Umdenken in der Energiepolitik. Bitcoin wurde schließlich als unwirtschaftliche subventionierte Stromtarife in China entlarvt, zum Beispiel. Angesichts dieses immensen Zuwachses an öffentlichem Bewusstsein im Jahr 2021 scheint die Frage nach dem Titel also auf den ersten Blick überflüssig. In vielerlei Hinsicht hat sich Bitcoin bereits bewährt.

Aber 2021 war nur das Vorspiel für den echten wirtschaftlichen Showdown zwischen den Großmächten im Jahr 2022. Das alte System versagt eindeutig. Die Art und Weise, wie es scheitert, wird die geopolitischen Spannungen weltweit bestimmen. Diese werden in den Mittelpunkt rücken, wenn die Titanen der alten finanziellen und politischen Ordnung um die Vorherrschaft über einen schrumpfenden Haufen Kapital kämpfen. In der Mitte steht der Bitcoin bereit, die wichtige Rolle des Vermittlers und des Fluchtventils für potenzielle Billionen an Kapital zu übernehmen, das einen sicheren Hafen vor diesem Sturm sucht.

Und es ist ganz offensichtlich, dass Davos eine Todesangst davor hat, keine Kontrolle über den Ausgang dieser Geschichte zu haben.

Abriegeln, aufrüsten

Ich habe den größten Teil des Jahres 2021 damit verbracht, das Argument vorzubringen, dass trotz der endlosen Reihe von Schlagzeilen und Erlassen aus Davos und seinen Quislingen in Entscheidungspositionen überall im Westen, sie zwar große Fortschritte machen, sich aber mehr denn je einem Gegenangriff aussetzen.

Von lächerlichen Abriegelungen bis hin zu Impfvorschriften war es klar, dass wir ein vorgefertigtes Drehbuch von zweitklassigen Drehbuchautoren zu sehen bekamen. Es war ein ständiges Trommelfeuer der Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch mitschuldige Medien, die Angst schürten, um eine Spaltung herbeizuführen und den Menschen etwas viel Schlimmeres zu nehmen als ihre Vernunft, ihre Lebensberechtigung.

Doch im Laufe des Jahres erreichte die Wahrheit über COVID-9/11, die Wirksamkeit von Masken und die Einschüchterung durch die medizinische Industrie einen Höhepunkt. Ganz gleich, wie viel mehr sie auspressten, es gab einen ausreichend großen Prozentsatz von Menschen auf der ganzen Welt, die einfach sagten: „Wisst ihr was? Nein.“

Keine Masken. Keine Spritze. Kein Job. Kein Problem. Nein. Nein. Tausendmal Nein.

Denn wenn sich jemand auf das Niveau von Mobbing, Bestechung, Nötigung und Lügen begibt, das diese Leute an den Tag gelegt haben, zeigt das, wie gering ihre Macht wirklich ist.

Und das ist für jeden, dessen Geist noch frei ist, sonnenklar.

Zu viele sehen diese Geschichte als das, was sie ist: eine Geschichte, damit diese Sache erfolgreich ist. Ein schlechter Horrorfilm, der die Schwachen und Verschuldeten in einer ständigen Kampf- oder Fluchtreaktion halten soll, während jeden Tag eine andere Person aufschaut und sagt: „Wovon zum Teufel reden Sie eigentlich?“

An einem bestimmten Punkt in jedem Betrug konfrontiert das Ziel den Betrüger und dieser hat dann die Wahl. Verdoppeln oder weglaufen. Davos glaubt immer noch, dass sie verdoppeln können. Dr. Fauci glaubt nun, er könne hinausgehen und die Wahrheit laut sagen und immer noch glaubwürdig sein.

Aber diejenigen, die wirklich glaubwürdig sind, müssen nur einmal die Wahrheit sagen, und die Geschichte bricht in sich zusammen:

Mark Jeftovic hat angemerkt, was ich schon vor Wochen gesagt habe: Omikron würde das Ende des COVID-9/11-Betrugs bedeuten:

Ironischerweise sollte die Tatsache, dass der vorherrschende Stamm nun eine kopflastige Version von COVID ist, eine gute Nachricht sein. Für viele ist dies jedoch zu einer Religion geworden. Es wird einige geben, die versuchen, so lange wie möglich an der COVID-Tyrannei festzuhalten, und damit werden sie einen Zustand der Hypernormalisierung aufrechterhalten, der selbstzerstörerisch sein wird.

Hyper-Normalisierung ist ein Begriff, den der britische Dokumentarfilmer Adam Curtis geprägt hat und der einen Zustand beschreibt, in dem das vorherrschende Narrativ des Establishments so absurd und nachweislich falsch ist, dass nur noch die am meisten gehirngewaschenen True Believers daran festhalten können. Nur die korruptesten und selbstsüchtigsten politischen Entscheidungsträger werden versuchen, sie aufrechtzuerhalten. Diejenigen, die sich dafür einsetzen, sind in der Regel die größten Nutznießer des dysfunktionalen Zeitgeistes.

Wenn Sie einen Schritt zurücktreten und über das Davos-Narrativ über COVID nachdenken, erkennen Sie, dass dies ein Plan ist, der besagt, dass man den Verantwortlichen vertrauen soll, während er gleichzeitig das Vertrauen in sie zerstört. Für die Hypernormalen wird das Aufspießen ihrer Staatsreligion sie eher zu neuen Höhen der Gewalt anspornen, als sich ihrer Schande zu stellen.

Irgendwann haben die Leute es einfach satt, von einer unsichtbaren Kette, die von blau markierten NSCs auf Twitter gehalten wird, an der Nase herumgeführt zu werden, und hören genau den Leuten zu, von denen man ihnen gesagt hat, dass sie ihnen nicht zuhören dürfen: dem MRNA-Impfstoffentwickler Robert Malone.

Als er den großen Spotify-Vertrag unterzeichnete, habe ich Ihnen gesagt, dass Joe Rogan den Todesstern von Davos in die Luft jagen würde.

Lügen sind teuer. Die Wahrheit verkauft sich von selbst.

Denn irgendwann gibt es eine Grenze, bis zu der man Menschen drohen kann, wenn sie nicht gehorchen. Irgendwann bluffen die Leute.

Irgendwann tauchen die Leute massenhaft auf und sagen „NEIN“.

Die Patchwork-Tyrannei

COVID-9/11 war lediglich ein Mittel zum Zweck. Dieser Zweck ist nichts Geringeres als ein Reset einer unmoralischen Finanzarchitektur, die das Kapital und das Erbe des gesamten Westens in der vergeblichen Hoffnung vergeudet hat, die Macht und das Prestige des alten europäischen Geldes zu retten. Während Davos dem alten Geld und den Politikern den Great Reset verkaufte, um ihr Privileg zu retten, müssten sie alles andere, nämlich ihre Untertanen, vollständig zerstören und es wieder besser aufbauen.

Die Idee, dass der Kommunismus funktionieren würde, wenn sich die USA und Europa während des letzten großen Zyklus Mao und Stalin angeschlossen hätten, war eine schlechte Voraussetzung. Es hätte nie funktioniert. Es gibt zu viel Reichtum auf der Welt, um das durchzuziehen, und die Technologie schreitet zu schnell voran, als dass sie kontrollieren könnten, wie wir sie zu unserem Vorteil und nicht zu ihrem Vorteil nutzen.

So sind wir heute Zeugen der vorsätzlichen Zerstörung einiger der ältesten Kulturen des Westens, die Hunderte von Millionen Menschen absichtlich verarmen lässt, während sie gleichzeitig vergiftet wird, um die Herde der Unerwünschten auszumerzen. Während wir in der Kontrollgruppe ihres großen Experiments uns weiterhin mit verschränkten Armen zurücklehnen und „Nein“ sagen.

Sie werden schwächer. Wir werden stärker.

Was 2022 passiert, ist, dass Davos seine Pläne in einem groben Flickenteppich der Tyrannei umsetzen wird. Sie werden die Siege mitnehmen, wo immer sie sie bekommen können – Deutschland, Kalifornien, Kanada, Australien usw. – und hoffen, dass es reicht, um das Programm voranzutreiben.

Aber die, die sich bisher geweigert haben, werden sich nicht unterkriegen lassen, nachdem sie sich selbst so bloßgestellt haben. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Und die Kosten für die Durchsetzung dieses Plans steigen zu schnell, als dass er aufrechterhalten werden könnte.

Bitcoin hat auch etwas davon behoben

Deshalb denke ich, dass 2021 nicht das Jahr von Bitcoin ist. 2022 schon.

2022 ist das Jahr, in dem Bitcoin das Mittel wird, mit dem Billionen an Kapital aus dem Chaos fliehen, während Davos sich aufspaltet, die Kontrolle über wichtige Knotenpunkte der wirtschaftlichen Dynamik weiter entgleitet und den Menschen die Wahl klar vor Augen geführt wird.

Ihre Schlüssel, Ihr Geld. Ihre Schlüssel, eure Knechtschaft.

Denn wir sind an jenem sprichwörtlichen Scheideweg angelangt, an dem weitere Schläge dafür sorgen, dass sich die Moral nicht verbessert, sondern zu etwas Kaltem und Unerbittlichem verhärtet. Wenn die Orte, die am meisten unter Davos‘ Kontrolle stehen, in immer größeren Wirbeln des Wahnsinns versinken, wird die Kapitalflucht von dort alles übertreffen, was die Welt in fast hundert Jahren erlebt hat.

Kein noch so gutes Zureden und keine Regeländerungen werden diese Flut aufhalten können. Sie hat bereits begonnen. Kapital ist wie Wasser.

Und wenn es den Europäern untersagt ist, ihr Geld auf normalem Wege ins Ausland zu bringen – der Kauf von Immobilien in Florida ist immer eine gute Wette – dann werden sie alles nutzen, was ihnen zur Verfügung steht.

Kryptowährungen sind definitiv eines dieser Fluchtventile, vor denen sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde mehr als vor allem anderen fürchtet.

Für meine Vorhersagen für 2022 läuft alles auf Folgendes hinaus:

Bitcoin wird sich zusammen mit Gold als wichtigstes Verwahrungsmittel für eine Welt im Chaos behaupten. Schulden werden in dieser Zeit zum schmutzigsten Wort in der englischen Sprache werden. Der Handel sowohl mit Gold als auch mit Kryptowährungen wird volatil und unruhig sein, da der tägliche Finanzierungsbedarf des US-Dollars falsche Bewegungen nach oben und unten hervorrufen wird. Die Fed wird den Dollar verteidigen. Bitcoin wird seinen Höhepunkt erreichen und wahrscheinlich später im Jahr fallen, wenn die Krise in Europa ihren Höhepunkt erreicht und der vierjährige Bitcoin-Zyklus sich durchsetzt. Es wird ein titanischer Kampf sein.

Aber der erste Trend wird derselbe sein wie 2021: aufwärts. Während des Höhepunkts der Krise, die sich abzeichnet, sollte bitcoin der erste Vermögenswert der Wahl sein, in den die Anleger flüchten. Der Grundstein für diese Fähigkeit wurde 2021 gelegt. 2022 ist das Jahr, in dem sie genutzt wird. Für Kapital, das nicht in Bitcoin fliehen kann, und für Zentralbanken, die ihre Reserven diversifizieren müssen, wird Gold weiterhin die erste Wahl sein. Gold wird im Jahr 2022 zu Bitcoin aufschließen.