mRNA-Pionier kündigt in DC einen großen Protest gegen COVID-Impfstoffmandate an

Wir glauben an die Kraft der natürlichen Immunität; wir glauben und bestehen auf einer informierten Zustimmung“, sagt Dr. Robert Malone.

Am 23. Januar werden Amerikaner, die von der COVID-19-Impfpflicht genervt sind, nach Washington, D.C. kommen, um gegen die COVID-Impfpflicht und die Stigmatisierung derjenigen zu protestieren, die die neuen und umstrittenen Impfungen ablehnen.

Der erklärte COVID-19-Verweigerer und mRNA-Technologie-Pionier Dr. Robert Malone, der kürzlich von Twitter verbannt wurde, weil er den COVID-Impfstoff von Pfizer kritisiert hatte, kündigte die „Defeat the Mandates„-Kundgebung in einem Interview mit Podcast-Moderator Joe Rogan an.

„Es geht nicht darum, gegen Impfstoffe zu sein, sondern gegen Mandate, und unsere Hoffnung ist, dass wir die Menschen zusammenbringen“, erklärte Malone. „Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, jeder Partei, jeder Religion, jedem ethnischen Hintergrund … Das, worauf wir uns einigen können, ist die persönliche Freiheit und das Recht der Menschen, ihre eigene Entscheidung zu treffen.“

„Dies wird also Teil einer weltweiten Kundgebung für die Freiheit sein, die am selben Tag in der ganzen Welt stattfinden wird“, fügte er hinzu. Sie steht für „keine Impfpässe; keine Impfung für gesunde Kinder; ‚Nein‘ zur Zensur … wir glauben an die Kraft der natürlichen Immunität; wir glauben und bestehen auf einer informierten Zustimmung.“

Auf der Website der Veranstaltung heißt es, dass die Veranstaltung, die von den Gruppen Unity Project, Children’s Health Defense und Global Covid Summit gesponsert wird, um 11:30 Uhr am Washington Monument beginnen wird, von wo aus die Teilnehmer etwa eine Meile zum Lincoln Memorial laufen werden, wo sie dann von einer noch nicht bekannt gegebenen Reihe von Künstlern, prominenten Ärzten, Journalisten, Profisportlern, Schauspielern und führenden Vordenkern hören werden.

„Nein zum Impfzwang“, heißt es auf der Website. „Nein zu Impfpässen. Nein zur Impfung gesunder Kinder. Nein zur Zensur. Nein zu Beschränkungen einer vernünftigen Debatte“.

„Ja, wir glauben an die Kraft der natürlichen Immunität“, heißt es weiter. „Ja, wir bestehen auf einer informierten Zustimmung. Ja zur Entscheidungsfreiheit von Ärzten und Patienten ohne Einmischung“.

Weitere Einzelheiten, darunter die Anmeldung zur Teilnahme, Hotelunterkünfte und die Möglichkeit, sich für Updates anzumelden, finden Sie unter DefeatTheMandatesDC.com.