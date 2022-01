Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Zwei Jahre später gewinnt der Geist Soleimanis an Einfluss

Die Amerikaner mögen Soleimani ermordet haben, aber die illegale Aggression hat die Pläne des Generals der Quds-Truppen für Westasien nicht im Geringsten durchkreuzt, sondern möglicherweise sogar beschleunigt.

Vor zwei Jahren begannen die 2020er Jahre mit einem Mord.

Flughafen Bagdad, 3. Januar, 00:52 Uhr. Die Ermordung von Generalmajor Qassem Soleimani, dem Befehlshaber der Quds-Truppen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), und Abu Mahdi al-Muhandis, dem stellvertretenden Befehlshaber der irakischen Hashd al-Shaabi-Truppen, durch lasergesteuerte AGM-114 Hellfire-Raketen, die von zwei US-Drohnen des Typs MQ-9 Reaper abgeschossen wurden, war eine Kriegshandlung.

Diese Kriegshandlung gab den Ton für das neue Jahrzehnt an und inspirierte mein Buch Raging Twenties: Great Power Politics Meets Techno-Feudalism, das ein Jahr später veröffentlicht wurde.

Die Drohnenangriffe auf den Flughafen von Bagdad, die direkt vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump gebilligt wurden, waren einseitig, unprovoziert und illegal: ein imperialer Akt, der als starke Provokation gedacht war, um eine iranische Reaktion auszulösen, die dann mit amerikanischer „Selbstverteidigung“ unter dem Deckmantel der „Abschreckung“ gekontert werden würde.

Nennen wir es eine perverse Form von Double Down, eine umgekehrte falsche Flagge.

In der imperialen Berichterstattung wurde dies als „gezielte Tötung“ dargestellt: eine Präventivmaßnahme, mit der Soleimanis angebliche Planung „unmittelbar bevorstehender Angriffe“ auf US-Diplomaten und -Truppen verhindert werden sollte.

Es wurden keinerlei Beweise für diese Behauptung vorgelegt. Und der damalige irakische Premierminister Adel Abdul-Mahdi lieferte vor dem Parlament den ultimativen Kontext: Soleimani befand sich in diplomatischer Mission an Bord eines Airbus A320 der Cham Wings, der regelmäßig zwischen Damaskus und Bagdad verkehrt. Er war in komplexe Verhandlungen zwischen Teheran und Riad verwickelt, mit dem irakischen Premierminister als Vermittler, und das alles auf Wunsch von Präsident Trump.

Die kaiserliche Maschinerie hat also, wie es sich für eine Verhöhnung des Völkerrechts gehört, einen de facto diplomatischen Gesandten ermordet. Eigentlich sogar zwei Gesandte – denn Al-Muhandis hatte die gleichen Führungsqualitäten wie Soleimani, er förderte aktiv die Synergie zwischen dem Schlachtfeld und der Diplomatie und war als wichtiger politischer Vermittler im Irak absolut unersetzlich.

Soleimanis Ermordung wurde seit 2007 von US-amerikanischen Neokonservativen, die von der westasiatischen Geschichte, Kultur und Politik keine Ahnung haben, sowie von den israelischen und saudischen Lobbys „gefördert“. Sowohl die Bush Jr. als auch die Obama-Administration hatten sich aus Angst vor einer unvermeidlichen Eskalation dagegen gewehrt. Trump konnte unmöglich das große Ganze und seine schrecklichen Auswirkungen sehen, als er nur Israel-Firster der Sorte Jared-of-Arabia Kushner im Tandem mit seinem engen Freund, dem saudischen Kronprinzen Muhammed bin Salman (MbS), im Ohr hatte, die ihm zuflüsterten.

Die maßvolle iranische Reaktion auf die Ermordung Soleimanis war sorgfältig kalibriert, um einen rachsüchtigen, hemmungslosen imperialen Overkill zu verhindern: Präzisionsraketenangriffe auf den von den USA kontrollierten Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad im Irak. Das Pentagon wurde im Voraus gewarnt.

Doch genau diese besonnene Reaktion war es, die das Blatt wendete. Die Botschaft Teherans machte deutlich, dass die Tage der imperialen Straffreiheit vorbei waren: Wir können eure Anlagen überall im Persischen Golf und darüber hinaus angreifen, wann immer wir wollen.

Dies war also das erste „Wunder“, das der Geist Soleimanis bewirkte: Die Präzisionsraketenangriffe auf Ain al-Assad repräsentierten eine durch Sanktionen geschwächte Mittelmacht, die mit einer massiven Wirtschafts- und Finanzkrise konfrontiert war und auf einen einseitigen Angriff mit einem Angriff auf imperiale Anlagen reagierte, die Teil des sich ausbreitenden Imperiums der Basen sind.

Das war ein weltweites Novum, das es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben hat.

Und dies wurde in Westasien und weiten Teilen des globalen Südens eindeutig als fataler Einschnitt in die jahrzehntealte hegemoniale Rüstung des „Prestiges“ der USA interpretiert.

Die Berechnung des großen Ganzen

Jeder, nicht nur entlang der Achse des Widerstands – Teheran, Bagdad, Damaskus, Hisbollah – sondern im gesamten Globalen Süden hat mitbekommen, wie Soleimani von 2014 bis 2015 den Kampf gegen ISIS im Irak anführte und wie er 2015 maßgeblich an der Rückeroberung von Tikrit beteiligt war.

In einem außergewöhnlichen Interview betonte der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, Soleimanis „große Bescheidenheit“, sogar „gegenüber dem gemeinen Volk, dem einfachen Volk“.

Nasrallah erzählte eine Geschichte, die für die Einordnung von Soleimanis Vorgehensweise in den realen, nicht fiktiven Krieg gegen den Terror von entscheidender Bedeutung ist und die es auch zwei Jahre nach seiner Ermordung verdient, vollständig zitiert zu werden:

Damals reiste Hadsch Qassem vom Flughafen Bagdad zum Flughafen Damaskus, von wo aus er (direkt) nach Beirut kam, in die südlichen Vororte. Er kam um Mitternacht bei mir an. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, was er zu mir sagte: ‚Bis zum Morgengrauen müssen Sie mir 120 (Hisbollah-)Befehlshaber für Operationen geliefert haben.‘ Ich erwiderte: Aber Hadsch, es ist Mitternacht, wie kann ich Ihnen 120 Kommandeure zur Verfügung stellen? Er sagte mir, dass es keine andere Lösung gäbe, wenn wir (effektiv) gegen ISIS kämpfen wollten, um das irakische Volk, unsere heiligen Stätten [fünf der zwölf Imame des Zwölfer-Schiismus haben ihre Mausoleen im Irak], unsere Hawzas [islamische Bildungseinrichtungen] und alles, was im Irak existierte, zu verteidigen. Wir hatten keine andere Wahl. Ich brauche keine Kämpfer. Ich brauche operative Kommandeure [zur Überwachung der irakischen Volksmobilisierungseinheiten, PMU]. Deshalb habe ich in meiner Rede [zu Soleimanis Ermordung] gesagt, dass er uns in den rund 22 Jahren unserer Beziehung zu Hadsch Qassem Soleimani nie um etwas gebeten hat. Er hat uns nie um etwas gebeten, nicht einmal für den Iran. Ja, er hat uns nur einmal um etwas gebeten, und zwar für den Irak, als er uns um diese (120) Operationskommandeure bat. Also blieb er bei mir, und wir begannen, unsere (Hisbollah-)Brüder einen nach dem anderen zu kontaktieren. Es gelang uns, fast 60 Einsatzleiter zu finden, darunter einige Brüder, die in Syrien an der Front waren und die wir zum Flughafen von Damaskus schickten [um auf Soleimani zu warten], und andere, die im Libanon waren und die wir aus dem Schlaf weckten und [sofort] aus ihrem Haus holten, da der Hadsch sagte, er wolle sie in dem Flugzeug mitnehmen, das ihn nach dem Morgengebet zurück nach Damaskus bringen würde. Und tatsächlich flogen sie nach dem gemeinsamen Morgengebet mit ihm nach Damaskus, und Hadsch Qassem reiste mit 50 bis 60 libanesischen Hisbollah-Kommandeuren von Damaskus nach Bagdad, mit denen er an die Front im Irak ging. Er sagte, er brauche keine Kämpfer, denn Gott sei Dank gebe es im Irak genügend Freiwillige. Aber er brauchte [kampferprobte] Kommandeure, um diese Kämpfer zu führen, sie auszubilden, ihnen Erfahrung und Wissen zu vermitteln usw. Und er ging erst, als er mein Versprechen einlöste, dass ich ihm innerhalb von zwei oder drei Tagen die restlichen 60 Kommandeure schicken würde.

Ein ehemaliger Kommandeur unter Soleimani, den ich 2018 im Iran traf, hatte mir und meinem Kollegen Sebastiano Caputo versprochen, dass er versuchen würde, ein Interview mit dem Generalmajor zu arrangieren – der nie mit ausländischen Medien sprach. Wir hatten keinen Grund, an unserem Gesprächspartner zu zweifeln – und so waren wir bis zur letzten Minute in Bagdad Teil dieser selektiven Warteliste.

Was Abu Mahdi al-Muhandis betrifft, der Seite an Seite mit Soleimani bei den Drohnenangriffen in Bagdad getötet wurde, so war ich mit der Journalistin Sharmine Narwani und einer kleinen Gruppe zusammen, die im November 2017 einen Nachmittag mit ihm in einem sicheren Haus innerhalb – nicht außerhalb – der Grünen Zone von Bagdad verbrachten. Meinen vollständigen Bericht finden Sie hier.

Soleimani mag ein revolutionärer Superstar gewesen sein – viele im Globalen Süden sehen in ihm den Che Guevara Westasiens -, aber hinter mehreren Schichten von Mythen war er vor allem ein ziemlich artikuliertes Rädchen in einer sehr artikulierten Maschine.

Bereits Jahre vor dem Attentat hatte Soleimani eine unvermeidliche „Normalisierung“ zwischen Israel und den Monarchien am Persischen Golf ins Auge gefasst.

Gleichzeitig war er sich der Position der Arabischen Liga aus dem Jahr 2002 bewusst, die unter anderem vom Irak, Syrien und dem Libanon geteilt wurde, dass diese „Normalisierung“ ohne einen unabhängigen und lebensfähigen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt nicht einmal ansatzweise diskutiert werden kann.

Soleimani sah das große Ganze in ganz Westasien, von Kairo bis Teheran, vom Bosporus bis zum Bab al-Mandeb. Er hatte mit Sicherheit die unvermeidliche „Normalisierung“ Syriens in der arabischen Welt berechnet, ebenso wie den Zeitplan, nach dem das Chaos-Imperium Afghanistan aufgeben musste – wenn auch wahrscheinlich nicht das Ausmaß des demütigenden Rückzugs – und wie sich dadurch alle Wetten von Westasien bis Zentralasien neu gestalten würden.

Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass Soleimani die Ereignisse des vergangenen Monats bereits vor Augen hatte. Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu reiste nach Dubai und unterzeichnete dort eine Reihe von Handelsverträgen von großer politischer Bedeutung, womit er die inner-sunnitische Rivalität gewissermaßen begraben hat.

Abu Dhabis Mohammed bin Zayed (MbZ) scheint gleichzeitig auf ein israelisch-emiratisches Freihandelsabkommen und eine Entspannung mit dem Iran zu setzen. Sein Sicherheitsberater Sheikh Tahnoon traf sich Mitte Dezember in Teheran mit dem iranischen Präsidenten Raisi und sprach sogar über den Jemen.

Das Hauptthema bei all diesen Verhandlungen ist jedoch ein bahnbrechender Landtransitkorridor, der zwischen den VAE, Iran und der Türkei verlaufen könnte.

In der Zwischenzeit beteiligt sich Katar – ein privilegierter Gesprächspartner sowohl der Türkei als auch des Irans – an der Finanzierung der Kosten für die Verwaltung des Gazastreifens, in einem heiklen Gleichgewicht mit Israel, das in gewisser Weise an eine ähnliche Rolle von Doha bei den Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban erinnert.

Was Soleimani an der Seite Al-Muhandis nicht erreichen konnte, war die Festlegung eines gangbaren irakischen Weges nach dem unvermeidlichen Rückzug des Imperiums – auch wenn ihre Ermordung den Drang des Volkes nach einer endgültigen Vertreibung der Amerikaner beschleunigt haben mag. Der Irak ist nach wie vor tief gespalten und Geisel kleinlicher Provinzpolitik.

Doch der Geist Soleimanis ist noch immer vorhanden, wenn es um die Achse des Widerstands geht: Teheran-Bagdad-Damaskus-Beirut, die angesichts der massiven imperialen Subversion noch immer jede mögliche Herausforderung übersteht.

Der Iran festigt sich zunehmend als zentraler Knotenpunkt der Neuen Seidenstraße in Südwestasien: Die strategische Partnerschaft zwischen dem Iran und China, die durch den Beitritt Teherans zur SOZ gestärkt wurde, wird sowohl geoökonomisch als auch geopolitisch stark sein.

Parallel dazu werden der Iran, Russland und China am Wiederaufbau Syriens beteiligt sein – mit BRI-Projekten, die von der Eisenbahnlinie Iran-Irak-Syrien-Östliches Mittelmeer bis hin zur iranisch-irakisch-syrischen Gaspipeline reichen, die wohl der Hauptgrund für den Stellvertreterkrieg der USA gegen Damaskus war.

Höllenfeuer sind nicht willkommen.