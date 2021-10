Bitcoin ($BTC) erreicht historischen Wochenschlusskurs – Krypto-Marktkapitalisierung durchbricht $2,5 Billionen

coingape.com

Bitcoin ($BTC) erholte sich von den Kurskorrekturen vom Wochenende unter $60K und erreichte den höchsten Wochenschluss in seiner Geschichte. Der Bitcoin ($BTC)-Preis schloss in der Woche über 62.000 $ und markierte damit den höchsten Wochenschluss in seiner zehnjährigen Geschichte, was ein sehr bullisches Zeichen ist. Die Top Krypto-Währung wird derzeit bei $62.331 gehandelt und hat in den letzten 24 Stunden um 3 % zugelegt.

Die Top Krypto-Währung ist auch nur noch eine weitere Rallye vom Erreichen des Allzeithochs (ATH [All Time High]) entfernt, da sie derzeit nur 4 % unter dem ATH von 64.683 $ liegt. Während $BTC von einer wöchentlichen Preisfluktuation abprallte, durchbrach die Marktkapitalisierung der Krypto-Währung zum ersten Mal seit 5 Monaten die Marke von 2,5 Billionen US-Dollar. Das Bitcoin Angebot an den zentralen Marktplätzen ist auf einem historischen Tiefstand, was darauf hindeutet, dass es in naher Zukunft keine Anzeichen für einen weiteren Marktausverkauf geben wird.

Die Marktstimmung rund um die Top Krypto-Währung ist sehr bullisch. Der Fear & Greed Index zeigt eine Stimmung der extremen „Gier“ unter den Händlern. $BTC hat in nur drei Wochen fast 50 % seines Wertes wiedergewonnen, den er während der Baisse im September verloren hatte, und da die Aufwärtsdynamik für das letzte Quartal zunimmt, sind sich viele Analysten sicher, dass der Preis bis zum Ende dieses Jahres bei 100.000 $ liegen wird.

Was treibt die Bitcoin Bullen an?

Abgesehen von der Tatsache, dass sich das letzte Quartal des Jahres als bullisch für Bitcoin erwiesen hat, wird die Hauptkraft hinter der aktuellen Rallye der jüngsten Genehmigung des allerersten Bitcoin Futures ETF durch die SEC (Securities and Exchange Commission) in Form des ProShares BTC ETF zugeschrieben. Während Bitcoin Befürworter glauben, dass ein Futures-ETF den Regulierungsbehörden mehr Kontrolle über den Markt geben und ihn sogar verteuern würde, ist die allgemeine Stimmung gegenüber der Entscheidung angesichts des historischen Werts der Genehmigung sehr bullisch.

Ich kann es kaum erwarten, dass JPMorgan den BTC-Markt so manipuliert, wie sie den Silbermarkt manipuliert haben. Deshalb bevorzugt die SEC einen Futures-ETF, der jährlich 5-10 % kostet, gegenüber einem Spot-ETF, der 1-2 % kosten würde. Die SEC ist an diesem Punkt einfach Teil des Kartells.

The SEC is simply part of the cartel at this point. pic.twitter.com/vc0VVKHUyE — Ryan Selkis (@twobitidiot) October 15, 2021

Die Sentiment-Daten zeigen, dass der Bitcoin Futures ETF einer der am schnellsten wachsenden Trends in den sozialen Medien ist, was auf eine optimistische Marktstimmung hindeutet.

Die Top Krypto-Währung kann bis zum Ende des Tages oder innerhalb dieser Woche ein neues ATH erreichen. Mit Blick auf die Debatte um den Bitcoin-Futures-ETF sind Marktanalysten der Meinung, dass es besser wäre, BTC auf dem Spotmarkt zu kaufen als in den ETF zu investieren.

Dieses Diagramm zeigt, warum es besser ist, #Bitcoin als Bitcoin Future ETF zu kaufen. Für Anleger können neue Bitcoin-ETFs teurer sein als der direkte Kauf von Krypto-Währungen. Bitcoin Future hat seit dem Start im Jahr 2017 eine Underperformance von 30ppts.