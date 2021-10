Bitcoin und die fiskalische Abrechnung mit den USA

Krypto-Währungen wie Bitcoin haben in Washington nur wenige Anhänger. Bei einer Kongressanhörung im Juli warnte Senatorin Elizabeth Warren, dass Krypto-Währungen „das [Finanz-]System den Launen einer schattenhaften, gesichtslosen Gruppe von Supercodern ausliefern“. Finanzministerin Janet Yellen behauptete ebenfalls, dass die „Realität“ von Krypto-Währungen darin bestehe, dass sie „benutzt wurden, um die Gewinne von Online-Drogenhändlern zu waschen; sie waren ein Werkzeug zur Finanzierung des Terrorismus.“

Bislang bleiben die Bitcoin Befürworter unbeeindruckt. (Der Begriff „Bitcoin“ mit einem großen „B“ wird hier explizit für die Krypto-Währung Bitcoin verwendet, während sich bitcoin mit einem kleinen „b“ auf Krypto-Währungen, Kryptografiesystem und die Technologie dahinter bezieht). Eine Umfrage unter 3.000 Erwachsenen im Herbst 2020 ergab, dass zwar nur 4 % der Erwachsenen über 55 Jahren Krypto-Währungen besitzen, aber etwas mehr als ein Drittel der 35- bis 44-Jährigen und zwei Fünftel der 25- bis 34-Jährigen. Mitte 2021 hatte Coinbase – die größte Kryptowährungsbörse in den Vereinigten Staaten – 68 Millionen verifizierte Nutzer.

Für jüngere Amerikaner ist digitales Geld so intuitiv wie digitale Medien und digitale Freundschaften. Aber Millennials mit Smartphones sind nicht die einzigen, die sich für bitcoin interessieren; eine wachsende Zahl von Anlegern strömt ebenfalls zum Banner der Währung. Umfragen zeigen, dass bereits 21 % der US-Hedgefonds bitcoin in irgendeiner Form besitzen. Im Jahr 2020 fragte der berühmte Hedge-Fonds Manager Paul Tudor Jones, nachdem er verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold und Fremdwährungen in Betracht gezogen hatte: „Was wird in zehn Jahren der Gewinner sein?“ Seine Antwort: „Meine Wette ist, dass es Bitcoin sein wird.“

Was ist der Grund für das wachsende Interesse an einer Währung, die 2008 erfunden wurde? Die Antwort kommt vom ehemaligen Vorsitzenden der Federal Reserve, Ben Bernanke, der einmal feststellte:

„Die US-Regierung verfügt über eine Technologie, die als Druckerpresse bezeichnet wird … die es ihr ermöglicht, so viele US-Dollars wie gewünscht zu produzieren, und das im Wesentlichen ohne Kosten. Indem sie die Anzahl der im Umlauf befindlichen US-Dollars erhöht, kann die US-Regierung auch den Wert eines Dollars in Bezug auf Waren und Dienstleistungen verringern, was einer Inflation gleichkommt.“

Mit anderen Worten: Regierungen mit Fiat-Währungen – einschließlich der Vereinigten Staaten – haben die Macht, die Menge dieser Währungen auszuweiten. Wenn sie dies tun, riskieren sie, die Preise für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel, Benzin und Wohnungen in die Höhe zu treiben.

In den letzten Monaten haben die Verbraucher eine so hohe Preisinflation erlebt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein Hauptgrund für diesen Anstieg ist, dass die Zentralbanker auf der ganzen Welt – einschließlich der Federal Reserve – versucht haben, die Kovid-19-Sperren durch eine dramatische Geldmengeninflation auszugleichen. Infolgedessen fanden fast 4 Billionen Dollar, Euro und Yen, die neu gedruckt wurden, ihren Weg von den Zentralbanken in die Kassen der globalen Finanzinstitute.

Jerome Powell, der derzeitige Vorsitzende der Federal Reserve, besteht darauf, dass die Inflationstrends des Jahres 2021 „vorübergehend“ sind. Auf kurze Sicht mag er Recht haben. Aber auf absehbare Zeit wird die Inflation eine tiefgreifende und unausweichliche Herausforderung für Amerika sein, und zwar aufgrund eines einzigen Faktors: der rasch wachsenden Staatsverschuldung, die zunehmend durch die Druckerpresse der Fed finanziert wird.

Mit der Zeit werden die politischen Entscheidungsträger vor einer salomonischen Wahl stehen: entweder die Amerikaner vor der Inflation zu schützen oder die Fähigkeit der Regierung zu schützen, Defizitausgaben zu tätigen. Es wird unmöglich werden, beides zu tun. Im Laufe der Zeit wird dieses sich verschärfende Problem die Bedeutung von Bitcoin verstärken.

DAS FIAT-WÄHRUNGSEXPERIMENT

Es wird immer deutlicher, dass bitcoin nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung ist, sondern eine bedeutende Innovation mit potenziell schwerwiegenden Auswirkungen auf die Zukunft von Investitionen und das globale Finanzwesen. Um diese Auswirkungen zu verstehen, müssen wir zunächst die jüngste Geschichte des primären Instruments untersuchen, zu dessen Bekämpfung der bitcoin erfunden wurde: den amerikanischen Dollar.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in einem von 44 alliierten Ländern in Bretton Woods, New Hampshire, ausgehandelten Abkommen der Wert des US-Dollars formell auf 1/35 des Preises einer Unze Gold festgelegt. Die Währungen anderer Länder, wie das britische Pfund und der französische Franc, wurden ihrerseits an den Dollar gekoppelt, wodurch der Dollar zur offiziellen Weltreservewährung wurde.

Im Rahmen des Bretton-Woods-Systems konnten ausländische Regierungen Goldbarren, die sie während des Krieges an die Vereinigten Staaten geschickt hatten, zurückerhalten, indem sie Dollar zum entsprechenden festen Wechselkurs in Gold umtauschten. Die Möglichkeit für jedes größere Land, Dollar gegen Gold in amerikanischem Besitz zu tauschen, funktionierte jedoch nur so lange, wie die US-Regierung fiskalisch und monetär verantwortlich war. In den späten 1960er Jahren war sie weder das eine noch das andere. Irgendjemand musste die hohen Rechnungen für Lyndon Johnsons „Waffen- und Butter“-Politik bezahlen – den Vietnamkrieg bzw. die Great Society –, also begann die Federal Reserve, Geld zu drucken, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Johnsons Nachfolger, Richard Nixon, drängte die Fed ebenfalls, die Wirtschaft mit Geld zu überschwemmen, um die Konjunktur anzukurbeln. Von 1961 bis 1971 verdoppelte die Fed die zirkulierende Dollarmenge nahezu. „In den ersten sechs Monaten des Jahres 1971“, so der verstorbene Nobelpreisträger Robert Mundell, „war die Geldmengenausweitung schneller als in jedem vergleichbaren Zeitraum in einem Vierteljahrhundert. In jenem Jahr besaßen ausländische Zentralbanken und Regierungen Forderungen im Wert von 64 Milliarden Dollar auf die 10 Milliarden Dollar Gold, die die Vereinigten Staaten noch besaßen“.

Es dauerte nicht lange, bis die Welt von der Knappheit erfuhr. In einem klassischen Bankenszenario begannen ängstliche europäische Regierungen damit, Dollars gegen in den USA gehaltenes Gold einzutauschen, bevor der Fed das Gold ausging. Im Juli 1971 zog die Schweiz Goldbarren im Wert von 50 Millionen Dollar aus den US-Tresoren ab. Im August schickte Frankreich einen Zerstörer, um sein Gold im Wert von 191 Millionen Dollar von der New Yorker Federal Reserve zurückzuholen. Kurz darauf forderte Großbritannien 3 Milliarden Dollar an.

Im selben Monat schließlich versammelte Nixon heimlich eine kleine Gruppe vertrauenswürdiger Berater in Camp David, um einen Plan auszuarbeiten, der die drohende Vernichtung der US-Golddepots und den anschließenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft verhindern sollte. Dort einigten sie sich auf eine radikale Vorgehensweise. Am Abend des 15. August kündigte Nixon in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an die Nation seine Absicht an, alle Preise und Löhne im ganzen Land für 90 Tage einzufrieren, einen Zoll von 10 % auf alle importierten Waren zu erheben und das Recht ausländischer Regierungen, ihre Dollars in US-Gold umzutauschen, auszusetzen – und zwar auf Dauer.

Nixon wusste, dass seine einseitige Aufkündigung von Abkommen, an denen Dutzende von Ländern beteiligt waren, für die führenden Politiker der Welt und das amerikanische Volk ein Schock sein würde, und bemühte sich, den Zuschauern zu versichern, dass diese Änderung die Weltmärkte nicht verunsichern würde. Er versprach den Zuschauern, dass „der Effekt dieser Aktion … die Stabilisierung des Dollars sein wird“ und dass „der Dollar morgen genauso viel wert sein wird wie heute“. Am nächsten Tag stiegen die Aktienkurse – zur Erleichterung aller. Die Redakteure der New York Times „applaudierten ohne zu zögern der Kühnheit“ von Nixons Schritt. Das Wirtschaftswachstum blieb auch noch Monate nach der Wende stark, und im folgenden Jahr wurde Nixon mit einem Erdrutschsieg wiedergewählt: Er gewann 49 Staaten im Wahlmännerkollegium und 61 % der Wählerstimmen.

Der kurzfristige Erfolg Nixons war jedoch eine Fata Morgana. Nach der Wahl hob der Präsident die Lohn- und Preiskontrollen auf, und die Inflation kehrte mit voller Wucht zurück. Bis Dezember 1980 hatte der Dollar mehr als die Hälfte der Kaufkraft verloren, die er im Juni 1971 auf der Basis der Verbraucherpreise hatte. Im Verhältnis zum Gold brach der Preis des Dollars ein – von 1/35 auf 1/627 einer Feinunze. Obwohl Jimmy Carter oft für die Große Inflation der späten 1970er Jahre verantwortlich gemacht wird, „ist die Wahrheit“, wie der ehemalige Direktor des National Economic Council, Larry Kudlow, argumentiert hat, „dass der Präsident, der die zweistellige Inflation ausgelöst hat, Richard Nixon war.“

1981 erhöhte der Vorsitzende der Federal Reserve, Paul Volcker, den Leitzins auf 19 %. Es folgte eine tiefe Rezession, aber die Inflation hörte auf, und die USA begannen eine mehrere Jahrzehnte andauernde Periode robusten Wachstums, niedriger Arbeitslosigkeit und geringer Verbraucherpreisinflation. Infolgedessen sehnen sich nur wenige nach den Tagen von Bretton Woods oder der Goldstandard-Ära zurück. Das heutige wirtschaftliche Establishment ist der Ansicht, dass das derzeitige System gut funktioniert, dass Goldstandards von Natur aus instabil sind und dass die Befürworter zu einer Rückkehr des Goldes exzentrische Spinner sind.

Dennoch ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Post-Bretton-Woods-Ära – in der das Angebot an staatlichen Währungen durch Fiat ausgeweitet oder verringert werden kann – erst 50 Jahre alt ist. Denjenigen unter uns, die nach 1971 geboren sind, mag es so erscheinen, als ob die Art und Weise, wie Geld heute funktioniert, nichts Ungewöhnliches ist. Betrachtet man jedoch die Geschichte der Menschheit, so bleiben frei schwankende globale Wechselkurse ein beispielloses wirtschaftliches Experiment – mit einem entscheidenden Makel.

Ein wesentliches Merkmal des Post-Bretton-Woods-Systems ist, dass es Defizitausgaben ermöglicht. Bei einem Goldstandard oder einer Goldbindung können die Länder keine großen Haushaltsdefizite machen, ohne ihre Goldreserven aufzubrauchen. Die Nixon-Krise von 1971 ist bei weitem nicht das einzige Beispiel. So führten Defizitausgaben während und nach dem Ersten Weltkrieg in zahlreichen europäischen Ländern – insbesondere in Deutschland – zu wirtschaftlichen Verwerfungen, weil die Regierungen ihre schrumpfenden Goldreserven zur Finanzierung ihrer Kriegsschulden verwenden mussten.

Heutzutage hingegen ist es für die Vereinigten Staaten relativ einfach, chronische Defizite zu machen. Die heutige Staatsverschuldung von fast 29 Billionen Dollar – gegenüber 10 Billionen Dollar im Jahr 2008 und 2,4 Billionen Dollar im Jahr 1984 – wird zum Teil durch US-Schatzwechsel, -Schuldscheine und -Anleihen finanziert, für die die Kreditgeber der Vereinigten Staaten eine Art von Zinsen kassieren. Die Renditen auf Staatsanleihen lauten auf Dollar, aber da Dollar nicht mehr gegen Gold einlösbar sind, sind diese Anleihen ausschließlich durch das „volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten“ gedeckt.

Die Zinssätze für US-Staatsanleihen sind niedrig geblieben, was viele Menschen als Zeichen für die nach wie vor gute Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten ansehen. So wie kreditwürdige Verbraucher in den Genuss niedrigerer Zinssätze für ihre Hypotheken und Kreditkarten kommen, kommen kreditwürdige Länder in der Regel in den Genuss niedrigerer Zinssätze für die von ihnen ausgegebenen Anleihen. Die Ära nach der Großen Rezession mit niedriger Inflation und Zinssätzen nahe Null veranlasste viele Linke zu dem Argument, dass die alten Regeln nicht mehr gelten und dass die Bedenken hinsichtlich der Defizite überholt sind. Befürworter dieser Ansicht verweisen auf die massiven Konjunkturpakete, die unter den Präsidenten Donald Trump und Joe Biden verabschiedet wurden und die das Bundesdefizit und die Schulden um insgesamt 4,6 Billionen Dollar erhöht haben, ohne die Kreditaufnahmefähigkeit der Regierung zu beeinträchtigen.

Die extreme Version des neuen „Defizite sind egal“-Gedankens kommt von den Verfechtern der sogenannten Modernen Geldtheorie (MMT), die behaupten, dass die USA ihre eigene Währung kontrollieren und die Bundesregierung daher unbegrenzt die Möglichkeit hat, Defizite und Schulden ohne Konsequenzen zu erhöhen. Obwohl die meisten Mainstream-Ökonomen die MMT als undurchführbar und sogar gefährlich abtun, scheinen die politischen Entscheidungsträger die Annahmen der MMT bei ihrer Gesetzgebung zu berücksichtigen. Eine neue Generation von Wirtschaftsberatern der Demokraten hat Präsident Biden dazu gedrängt, zusätzliche Ausgaben in Höhe von 3,5 Billionen Dollar vorzuschlagen, zusätzlich zu den 4,6 Billionen Dollar, die für das Covid-19-Hilfsprogramm ausgegeben wurden, und dem 1-Billion-Dollar-Gesetzentwurf für die Infrastruktur, der von beiden Parteien getragen wird. Diese Demokraten und eine neue Generation populistischer Republikaner weisen die Bedenken älterer Ökonomen zurück, die befürchten, dass die explodierenden Defizite eine Rückkehr zur Wirtschaft der 1970er Jahre mit hoher Inflation, hohen Zinssätzen und hoher Arbeitslosigkeit zur Folge haben könnten.

Es gibt jedoch mehrere Gründe für die Annahme, dass Amerikas fiskalische Verschwendungssucht nicht ewig weitergehen kann. Der wichtigste Grund ist das einhellige Urteil der Geschichte: In jedem Land und in jeder Epoche haben ausufernde Defizite und explodierende Schulden in wirtschaftlicher Stagnation oder Ruin geendet.

Ein weiterer Grund hat mit dem ungewöhnlichen Zusammentreffen von Ereignissen zu tun, die es den Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten ermöglicht haben, ihre steigenden Schulden zu so niedrigen Zinssätzen zu finanzieren – ein Zusammentreffen, bei dessen Beendigung bitcoin eine Rolle spielen könnte.

SCHWINDENDES VERTRAUEN IN US-KREDITE

In der Finanzwelt gelten US-Staatsanleihen als „risikofreie“ Anlagen. Das heißt, während viele Investitionen mit Risiken verbunden sind – ein Unternehmen kann beispielsweise in Konkurs gehen und damit den Wert seiner Aktien zunichte machen –, sind Staatsanleihen durch das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten abgesichert. Da die Menschen davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten ihren Verpflichtungen nachkommen werden, wird das Ausleihen von Geld an die US-Regierung – der Kauf von Staatsanleihen, die dem Inhaber effektiv einen Zinssatz zahlen – als risikofreie Anlage betrachtet.

Die Definition von Staatsanleihen als „risikofrei“ beruht nicht nur auf einem guten Ruf, sondern auch auf Vorschriften. Seit 1988 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht mit Sitz in der Schweiz eine Reihe von Vereinbarungen zwischen Zentralbankern aus finanziell bedeutenden Ländern gefördert. Mit diesen Vereinbarungen sollten globale Standards für die Eigenkapitalausstattung der Banken geschaffen werden, damit diese einen ausreichenden Anteil an risikoarmen und risikofreien Vermögenswerten halten. Das gut gemeinte Ziel dieser Standards war es, sicherzustellen, dass Banken nicht zusammenbrechen, wenn die Märkte zusammenbrechen, wie es 2008 der Fall war.

Die aktuelle Version der Basler Vereinbarungen, bekannt als „Basel III“, weist US-Staatsanleihen ein Nullrisiko zu. Nach der Formel von Basel III wird also jede große Bank der Welt dafür belohnt, diese Anleihen anstelle anderer Vermögenswerte zu halten. Dadurch wird die Nachfrage nach diesen Anleihen künstlich in die Höhe getrieben und die Vereinigten Staaten können sich zu niedrigeren Zinssätzen als andere Länder verschulden.

Die Vereinigten Staaten profitieren auch von der Größe ihrer Wirtschaft und der Höhe ihrer Schulden. Da Amerika in absoluten Zahlen das am höchsten verschuldete Land der Welt ist, ist der Markt für US-Staatsanleihen der größte und liquideste Markt der Welt. Liquide Märkte sind für Großanleger von großer Bedeutung: Ein großes Finanzinstitut oder eine Regierung, die Hunderte von Milliarden (oder mehr) einer bestimmten Währung in ihrer Bilanz hält, ist daran interessiert, Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen und dabei die Auswirkungen solcher Aktionen auf den Handelspreis zu minimieren. Es gibt keine alternativen risikoarmen Vermögenswerte, die in der Größenordnung von Staatsanleihen gehandelt werden können.

Der Status dieser Anleihen als risikofreie Vermögenswerte – und damit auch die Fähigkeit Amerikas, sich das Geld zu leihen, das zur Finanzierung seiner ausufernden Ausgaben erforderlich ist – hängt vom Vertrauen der Anleger in die Kreditwürdigkeit Amerikas ab. Leider hat die Einmischung der Federal Reserve in die Märkte für Staatsanleihen dazu geführt, dass wir nicht mehr feststellen können, ob die Finanzinstitute die fiskalische Situation der USA mit Vertrauen betrachten.

In den 1990er Jahren setzten Bill Clintons Berater die Priorität auf die Reduzierung des Defizits, vor allem aus der Sorge heraus, dass die „Vigilanten“ der Staatsanleihen – Investoren, die gegen die expansive Steuer- oder Geldpolitik einer Regierung protestieren, indem sie aggressiv Anleihen verkaufen, was die Zinssätze in die Höhe treibt – der Wirtschaft schaden würden. Ihr Erfolg bei der Beseitigung des Primärdefizits führte dazu, dass die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen von 8 % auf 4 % sanken.

In Clintons Glanzzeit war die Federal Reserve in ihren Möglichkeiten, den Zinssatz für 10-jährige Staatsanleihen zu beeinflussen, begrenzt. Ihre geldpolitischen Interventionen zielten in erster Linie auf den Federal-Funds-Satz ab – den Zinssatz, den sich die Banken gegenseitig für Übernacht-Transaktionen berechnen. Im Jahr 2002 sprach sich Ben Bernanke jedoch dafür aus, dass die Fed „damit beginnen sollte, explizite Obergrenzen für die Renditen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten anzukündigen“. Dies kam einem Zeitplan für die Kontrolle der Zinssätze gleich.

Seit der Finanzkrise von 2008 ist es der US-Notenbank gelungen, die Wächter der Anleihen durch eine Politik der „quantitativen Lockerung“ auszuschalten, bei der die Fed den Preis von Staatsanleihen durch An- und Verkäufe auf dem offenen Markt manipuliert. Infolgedessen werden die Renditen von Staatsanleihen nicht durch den freien Markt, sondern durch die Fed bestimmt.

Die kombinierte Wirkung dieser Kräfte – der regulatorische Anreiz für Banken, Staatsanleihen zu besitzen, der Liquiditätsvorteil, den Staatsanleihen in den Augen großer Finanzinstitute haben, und die Manipulation der Preise von Staatsanleihen durch die Federal Reserve – bedeutet, dass die Zinssätze für Staatsanleihen nicht mehr die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten (oder deren Mangel) anzeigen. In der Zwischenzeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Anleger zunehmend besorgt über die fiskalische und geldpolitische Situation der USA sind und daher „risikofreien“ Staatsanleihen ein höheres Risiko zuweisen.

Ein solcher Indikator ist der Rückgang des Anteils der Staatsanleihen im Besitz von externen Investoren. Zwischen 2010 und 2020 sank der Anteil der US-Staatsanleihen im Besitz ausländischer Unternehmen von 47 % auf 32 %, während sich der Anteil im Besitz der Fed von 9 % auf 22 % mehr als verdoppelte. Einfach ausgedrückt: Ausländische Investoren haben ihre Käufe von US-Staatsanleihen reduziert, wodurch die Fed gezwungen war, ihre eigenen Anleihekäufe zu erhöhen, um die Differenz auszugleichen und die Preise zu stützen.

Solange der Kongress die Staatsverschuldung nicht reduziert, ist die US-Geldpolitik in einen Teufelskreis geraten, aus dem es keinen Ausweg gibt. Die steigende Verschuldung macht es erforderlich, dass das Finanzministerium immer mehr Staatsanleihen ausgibt, aber die Marktnachfrage nach diesen Anleihen kann mit dem steigenden Angebot nicht Schritt halten. Um einen Zinsanstieg zu vermeiden, wird die Fed neue Dollar drucken müssen, um das Überangebot an Staatsanleihen aufzufangen. Die daraus resultierende monetäre Inflation wird zu einem Anstieg der Verbraucherpreise führen.

Diejenigen, die die drastische Ausweitung der Geldmenge durch die Fed loben, argumentieren, dass dies keinen Einfluss auf die Verbraucherpreisinflation hatte. Und auf den ersten Blick scheinen sie Recht zu haben. Im Januar 2008 belief sich die Geldmenge M2 auf etwa 7,5 Billionen Dollar; im Januar 2020 hatte sich M2 mehr als verdoppelt und betrug 15,4 Billionen Dollar. Im Juli 2021 beläuft sich die gesamte Geldmenge M2 auf 20,5 Billionen Dollar – fast das Dreifache des Wertes von vor nur 13 Jahren. Im gleichen Zeitraum stieg das BIP der USA um nur 50 %. Und dennoch ist die durchschnittliche Wachstumsrate des Verbraucherpreisindex (VPI) für alle städtischen Verbraucher – ein weithin verwendeter Inflationsmaßstab – seit 2000 mit etwa 2,25 % niedrig geblieben.

Wie kann das sein?

Die Antwort liegt in der Beziehung zwischen monetärer Inflation und Preisinflation, die sich im Laufe der Zeit auseinander entwickelt hat. Im Jahr 2008 begann die US-Notenbank damit, Banken, die ihr Geld bei der Fed parken, Zinsen zu zahlen, was den Anreiz für die Banken verringerte, dieses Geld in einer Weise an die Gesamtwirtschaft zu verleihen, die die Preisinflation anheizen würde. Der Hauptgrund für die Divergenz ist jedoch, dass herkömmliche Messgrößen wie der Verbraucherpreisindex nicht genau erfassen, wie sich die monetäre Inflation auf die Inlandspreise auswirkt.

In einem großen, heterogenen Land wie den Vereinigten Staaten erleben verschiedene Menschen und verschiedene Branchen die Preisinflation auf unterschiedliche Weise. Die Tatsache, dass die Preisinflation in bestimmten Sektoren der Wirtschaft früher auftritt als in anderen, wurde erstmals von dem irisch-französischen Ökonomen Richard Cantillon im 18. In seinem „Essay on the Nature of Commerce in General“ (Versuch über die Natur des Handels im Allgemeinen) aus dem Jahr 1730 stellte Cantillon fest, dass, wenn Regierungen das Geldangebot erhöhen, diejenigen, die das Geld zuerst erhalten, den größten Nutzen daraus ziehen – auf Kosten derjenigen, denen es zuletzt zufließt. Im 20. Jahrhundert baute Friedrich Hayek auf Cantillons Überlegungen auf und stellte fest, dass „der eigentliche Schaden [der monetären Inflation] in der unterschiedlichen Wirkung auf die verschiedenen Preise liegt, die sich nacheinander in einer sehr unregelmäßigen Reihenfolge und in sehr unterschiedlichem Ausmaß ändern, sodass infolgedessen die gesamte Struktur der relativen Preise verzerrt wird und die Produktion in falsche Bahnen lenkt“.

Im heutigen Kontext sind die direkten Nutznießer des neu gedruckten Geldes diejenigen, die es am wenigsten brauchen. Die neuen Dollars gehen an die Banken, die sie wiederum an die kreditwürdigsten Unternehmen verleihen: Investmentfonds, Unternehmen und wohlhabende Privatpersonen. Infolgedessen wirkt sich die Geldinflation in den USA am stärksten auf die Preise der Vermögenswerte aus, die Finanzinstitute und vermögende Personen kaufen – Aktien, Anleihen, Immobilien, Risikokapital und ähnliches.

Dies ist der Grund, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis der S&P-500 Unternehmen Rekordwerte erreicht hat, warum risikoreiche Neugründungen mit aussichtslosen Ideen Risikokapitalrunden in Höhe von 100 Millionen Dollar anziehen und warum der durchschnittliche Verkaufspreis von Eigenheimen in einem einzigen Jahr um 24 % gestiegen ist – der größte Anstieg innerhalb eines Jahres im 21. In der Zwischenzeit sehen sich die Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen mit steigenden Preisen konfrontiert, ohne dass ihre Löhne entsprechend steigen. Wenn die Inflation von Vermögenswerten anhält, während die Kosten für Wohnraum und Gesundheitsfürsorge für den Normalbürger immer unerschwinglicher werden, wird die Legitimität unserer Marktwirtschaft auf die Probe gestellt.

DIE RÜCKKEHR DES GESUNDEN GELDES

Satoshi Nakamoto, der pseudonyme Schöpfer von Bitcoin, war in den frühen 2000er Jahren sehr besorgt über die zunehmende Verbreitung von US-Dollar und anderen Fiat-Währungen. Im Jahr 2009 schrieb er: „Das Grundproblem konventioneller Währungen ist das Vertrauen, das erforderlich ist, damit sie funktionieren. Man muss der Zentralbank vertrauen, dass sie die Währung nicht entwertet, aber die Geschichte der Fiat-Währungen ist voll von Verstößen gegen dieses Vertrauen.“ Bitcoin wurde in Erwartung der sich abzeichnenden Steuer- und Währungskrise in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt geschaffen.

Um zu verstehen, wie bitcoin neben Fiat-Währungen funktioniert, ist es hilfreich, die Geldphilosophie der Österreichischen Schule der Wirtschaftswissenschaften zu betrachten, deren führende Vertreter – insbesondere Hayek und Ludwig von Mises – Nakamoto und die frühen Entwickler von Bitcoin stark beeinflusst haben.

Die Ökonomen der Österreichischen Schule waren überzeugte Verfechter dessen, was Mises „das Prinzip des gesunden Geldes“ nannte – das heißt, die Geldmenge so konstant und vorhersehbar wie möglich zu halten. In der Theorie des Geldes und des Kredits, die erstmals 1912 veröffentlicht wurde, argumentierte Mises, dass gesundes Geld „ein Instrument zum Schutz der bürgerlichen Freiheiten vor despotischen Eingriffen seitens der Regierungen“ sei, das „in die gleiche Klasse wie politische Verfassungen und Grundrechte“ gehöre. So wie die Grundrechte eine „Reaktion gegen die Willkürherrschaft und die Nichtbeachtung alter Sitten durch die Könige“ waren, schrieb er, „wurde das Postulat des gesunden Geldes zuerst als Reaktion auf die fürstliche Praxis der Münzverschlechterung aufgestellt.“

Mises war der Ansicht, dass Inflation ebenso eine Verletzung der Eigentumsrechte einer Person darstellt wie die willkürliche Wegnahme von Land. Schließlich erwirbt die Regierung in beiden Fällen einen wirtschaftlichen Wert auf Kosten des Bürgers. Da die Geldinflation einen kurzfristigen Anreiz in Form eines Zuckerrausches schafft, haben Politiker, die wiedergewählt werden wollen, immer einen Anreiz, die Geldmenge auszuweiten. Dies geht jedoch auf Kosten eines langfristigen Rückgangs der Kaufkraft der Verbraucher.

Für Mises besteht der beste Weg, einer solchen Bedrohung zu begegnen, darin, Fiat-Währungen ganz und gar zu vermeiden. Seiner Meinung nach ist Gold die beste Alternative zu Fiat-Währungen, wenn es um gesundes Geld geht. „Die Vorzüglichkeit des Goldstandards“, schrieb Mises, „besteht darin, dass er die Bestimmung der Kaufkraft der Geldeinheit unabhängig von der Politik der Regierungen und politischen Parteien macht.“ Mit anderen Worten: Der Hauptvorteil von Gold besteht darin, dass sein Angebot langsam und stetig zunimmt und nicht von Politikern manipuliert werden kann.

Es mag den Anschein erwecken, als sei Gold eine willkürliche Wahl als Grundlage für eine Währung, aber Gold hat eine Kombination von Eigenschaften, die es ideal für die Speicherung und den Austausch von Werten machen. Erstens ist es nachweislich nicht fälschbar. Gold ist sehr dicht, was bedeutet, dass gefälschtes Gold leicht zu erkennen ist – man muss es nur wiegen. Zweitens: Gold ist teilbar. Anders als z. B. Rinder kann Gold in kleinen und großen Bruchteilen geliefert werden, was eine präzise Preisbildung ermöglicht. Drittens ist Gold langlebig. Im Gegensatz zu Rohstoffen, die im Laufe der Zeit verrotten oder verdunsten, kann Gold jahrtausendelang gelagert werden, ohne Schaden zu nehmen. Viertens: Gold ist fungibel: Eine Unze Gold in Asien ist dasselbe wert wie eine Unze Gold in Europa.

Diese vier Eigenschaften haben die meisten modernen Währungen gemeinsam. Die fünfte Eigenschaft von Gold ist jedoch ausgeprägter und für seine Rolle als solides Geldinstrument von größerer Bedeutung: Knappheit. Zwar haben die Menschen Perlen, Muscheln und andere Waren als primitive Formen von Geld verwendet, doch sind diese Gegenstände relativ leicht zu erwerben und in Umlauf zu bringen. Der Goldvorrat nimmt zwar allmählich zu, da immer mehr Gold aus dem Boden gefördert wird, doch ist die Förderrate im Verhältnis zum gesamten oberirdischen Vorrat gering: Bei den derzeitigen Raten würde es etwa 66 Jahre dauern, um die Menge des im Umlauf befindlichen Goldes zu verdoppeln. Im Vergleich dazu hat sich das Angebot an US-Dollars allein in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Als die österreichisch geprägten Entwickler von bitcoin sich daran machten, eine zuverlässigere Währung zu schaffen, versuchten sie, all diese Eigenschaften zu replizieren. Wie Gold ist bitcoin teilbar, fälschungssicher, teilbar, dauerhaft und fungibel. Aber bitcoin übertrifft Gold als solides Geld in mehreren wichtigen Punkten.

Erstens ist bitcoin seltener als Gold. Das Angebot von Gold steigt zwar langsam, aber es steigt. Das weltweite Angebot an bitcoin hingegen ist auf 21 Millionen Stück festgelegt und kann nicht verändert werden.

Zweitens ist bitcoin weitaus mobiler als Gold. Die Übertragung von physischem Gold von einem Ort zum anderen ist ein mühsamer Prozess, insbesondere bei großen Mengen. Bitcoin hingegen kann in jeder beliebigen Menge so schnell wie eine E-Mail übertragen werden.

Drittens ist bitcoin sicherer als Gold. Eine einzige bitcoin-Adresse, die auf einem USB-Stift gespeichert ist, könnte theoretisch so viel Wert enthalten wie das US-Finanzministerium in Goldbarren – ohne dass teure militärische Einrichtungen wie Fort Knox erforderlich wären, um sie sicher aufzubewahren. Tatsächlich sind die Kosten für die Sicherung von bitcoin vor Hackern oder Angreifern weitaus geringer als die Kosten für die Sicherung von Gold, wenn sie nach bewährten Verfahren gelagert werden.

Viertens: Bitcoin ist eine Technologie. Das bedeutet, dass Entwickler, die Wege finden, die Funktionalität zu erweitern, ohne die Kerneigenschaften zu beeinträchtigen, die Währung im Laufe der Zeit schrittweise verbessern können.

Fünftens und letztens: Bitcoin kann nicht zensiert werden. Im vergangenen Jahr hat die chinesische Regierung die pro-demokratische Zeitung Apple Daily in Hongkong nicht etwa durch Zensur des Inhalts geschlossen, sondern durch die Anweisung an die Banken, keine Geschäfte mit der Publikation zu machen, wodurch Apple Daily daran gehindert wurde, seine Lieferanten oder Mitarbeiter zu bezahlen. Diejenigen, die behaupten, dass dasselbe hier nicht passieren könnte, brauchen sich nur die Operation Choke Point der Obama-Regierung anzusehen, ein regulatorischer Versuch, Banken daran zu hindern, mit legitimen Unternehmen wie Waffenherstellern und Kreditgebern Geschäfte zu machen – Firmen, die die Regierung nicht mochte. Im Gegensatz dazu kann kein Unternehmen eine bitcoin-Transaktion verhindern, solange die übermittelnde Partei Zugang zum Internet hat.

Diese Kombination aus festem Angebot, Übertragbarkeit, Sicherheit, Verbesserungsfähigkeit und Zensurresistenz verkörpert Nakamotos Durchbruch. Hayek sah in „Die Entstaatlichung des Geldes“ genau eine solche Trennung von Geld und Staat voraus. „Ich glaube, wir können viel besser sein, als es das Gold je möglich gemacht hat“, schrieb er. „Regierungen können es nicht besser machen. Freies Unternehmertum … würde es zweifellos tun.“

Während Hayek und Nakamoto hofften, dass private Währungen direkt mit dem US-Dollar und anderen Fiat-Währungen konkurrieren würden, muss bitcoin nicht die alltäglichen Bargeldtransaktionen ersetzen, um das globale Finanzwesen zu verändern. Nur wenige Menschen mögen ihren morgendlichen Kaffee mit bitcoin bezahlen, aber es ist auch selten, dass Menschen ihren Kaffee mit Staatsanleihen oder Goldbarren kaufen. Bitcoin konkurriert nicht mit Bargeld, sondern mit den beiden letztgenannten Vermögenswerten, um der weltweit führende langfristige Vermögensverwalter zu werden.

Das Hauptproblem, zu dessen Lösung bitcoin erfunden wurde – die Entwertung von Fiat-Währungen durch rücksichtslose Ausgaben und Kreditaufnahme – steht bereits vor uns. Wenn Bidens 3,5-Billionen-Dollar-Ausgabenplan den Kongress passiert, wird die Staatsverschuldung weiter steigen. Irgendjemand wird die Staatsanleihen kaufen müssen, um diese Ausgaben zu ermöglichen.

Doch wie bereits erwähnt, sind die Anleger sauer auf Schatzanleihen. Am 30. Juni 2021 lag der Zinssatz für die 10-jährige Benchmark-Schatzanleihe bei 1,45 %. Selbst bei der von der Federal Reserve angestrebten Inflationsrate von 2 % verlieren die Inhaber von Schatzanleihen unter diesen Bedingungen inflationsbereinigt garantiert Geld. Ein Kritiker der Fed-Politik, MicroStrategy-CEO Michael Saylor, vergleicht den Wert der heutigen Staatsanleihen mit einem „schmelzenden Eiswürfel“. Im Mai letzten Jahres sagte Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates und ehemaliger bitcoin-Skeptiker: „Ich persönlich hätte lieber bitcoin als eine [Staatsanleihe]. Wenn Hedge-Fonds, Banken und ausländische Regierungen ihre Käufe von Staatsanleihen auch nur um einen relativ geringen Prozentsatz reduzieren, könnte der Nachfragerückgang die Kurse von US-Anleihen in den Keller schicken.

In diesem Fall stünde die Fed vor den beiden oben beschriebenen unangenehmen Optionen: Entweder sie lässt die Zinsen steigen oder sie bläht die Geldmenge weiter auf. Der politische Druck, sich für Letzteres zu entscheiden, dürfte unwiderstehlich sein. Dadurch würden jedoch die inflationsbereinigten Renditen von Staatsanleihen sinken, was mehr Anleger von Staatsanleihen weg und in bessere Wertaufbewahrungsmittel, wie z. B. bitcoin, treiben würde. Das gesunkene Marktinteresse an Staatsanleihen wiederum würde die Fed dazu zwingen, mehr solcher Anleihen zu kaufen, um die Zinssätze zu drücken.

AMERIKAS BITCOIN-CHANCE

Aus amerikanischer Sicht wäre es ideal, wenn US-Staatsanleihen auf absehbare Zeit die bevorzugten Währungsreserven der Welt blieben. Aber die zig Billionen Dollar an Schulden, die die Vereinigten Staaten seit 1971 angehäuft haben – und die zig Billionen, die noch kommen werden – haben dieses Ergebnis unwahrscheinlich gemacht.

Für die meisten von uns ist es verständlicherweise schwierig, sich eine andere Währungswelt vorzustellen als die, in der wir seit Generationen leben. Schließlich ist der US-Dollar seit 1919, als Großbritannien aus dem Goldstandard gedrängt wurde, die führende Reservewährung der Welt. Es gibt nur noch eine Handvoll Menschen, die sich daran erinnern können, wie die Welt vor dieser Zeit aussah.

Dennoch steht ein Wandel bevor. In den nächsten 10 bis 20 Jahren, wenn die Liquidität von bitcoin zunimmt und die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten abnimmt, werden Finanzinstitute und ausländische Regierungen einen immer größeren Teil ihrer Staatsanleihen durch bitcoin und andere Formen soliden Geldes ersetzen. Da die Werte von Vermögenswerten das Ausmaß einer Blase erreichen und kein Ende der Staatsausgaben in Sicht ist, ist es für die Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung, jetzt mit der Planung für diese Möglichkeit zu beginnen.

Leider werden einige Bundespolitiker instinktiv das tun, was Länder wie Argentinien unter ähnlichen Umständen getan haben: Kapitalverkehrskontrollen einführen, die die Fähigkeit der Amerikaner einschränken, Dollar in bitcoin zu tauschen, um zu verhindern, dass die digitale Währung mit den Staatsanleihen konkurriert. Doch genau wie Nixons Schließung des Goldfensters 1971 zu einer schnellen Flucht aus dem Dollar führte, würde die Auferlegung von Beschränkungen für den Umtausch von bitcoin in Dollar der Welt bestätigen, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr an die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Währung glauben, was die Flucht aus Staatsanleihen beschleunigen und Amerikas Fähigkeit zur Kreditaufnahme untergraben würde.

Ein bitcoin-Verbot wäre auch ein massiver strategischer Fehler, da die Amerikaner in einer Position sind, in der sie von bitcoin-bezogenen Unternehmungen und dezentralem Finanzwesen im Allgemeinen enorm profitieren. Etwa 50 Millionen Amerikaner besitzen heute bitcoin, und es ist wahrscheinlich, dass Amerikaner und US-Institutionen eine Mehrzahl, wenn nicht sogar die Mehrheit der im Umlauf befindlichen bitcoins besitzen – eine Summe im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar. Dies ist ein Bereich, in dem China einfach nicht mit den Vereinigten Staaten konkurrieren kann, da die offene Finanzarchitektur von bitcoin grundsätzlich nicht mit dem zentralisierten, autoritären Modell Pekings vereinbar ist.

In Ermangelung einer umfassenden Reform der Sozialleistungen sind die gut gemeinten Bemühungen, Staatsanleihen wieder groß zu machen, wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Anstatt bitcoin in einem verzweifelten Versuch einzuschränken, dem Unvermeidlichen zuvorzukommen, täten die Bundespolitiker gut daran, die Rolle von bitcoin als geopolitisch neutrales Reserve-Asset anzunehmen; daran zu arbeiten, dass die Vereinigten Staaten weiterhin die Welt anführen, wenn es darum geht, bitcoin-basierten Reichtum, Arbeitsplätze und Innovationen anzuhäufen; und sicherzustellen, dass die Amerikaner bitcoin weiterhin nutzen können, um sich vor staatlich verursachter Inflation zu schützen.

Um eine solche Initiative zu starten, sollten die Bundesregulierungsbehörden es einfacher machen, kryptowährungsbezogene Unternehmen an amerikanischen Küsten zu betreiben. Derzeit sind zu viele dieser Unternehmen im Ausland angesiedelt und amerikanischen Investoren verschlossen, weil veraltete US-Aufsichtsbehörden – die Securities and Exchange Commission (SEC), die Commodity Futures Trading Commission, das Finanzministerium und andere – nicht bereit waren, Klarheit über den rechtlichen Status digitaler Vermögenswerte zu schaffen. So hat die SEC Coinbase beispielsweise untersagt, seinen Kunden Zinsen auf ihre Bestände zu zahlen, und sich gleichzeitig geweigert, anzugeben, gegen welche Gesetze Coinbase verstoßen hat. In ähnlicher Weise hat sich die Behörde geweigert, börsengehandelte bitcoin-Fonds (ETFs) zu genehmigen, ohne die Standards für einen gültigen ETF-Antrag festzulegen. Der Kongress sollte die Empfehlungen der SEC-Kommissarin Hester Peirce für eine dreijährige regulative Schonfrist für dezentralisierte digitale Token umsetzen und einer neuen Behörde die Aufgabe der Regulierung digitaler Vermögenswerte zuweisen.

Zweitens sollte der Kongress unzureichend formulierte Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit einem kürzlich von zwei Parteien eingebrachten Infrastrukturgesetz klären, das viele hochwertige Krypto-Unternehmen, wie bitcoin-Mining, ins Ausland verlagern würde.

Drittens sollte das Finanzministerium erwägen, einen Teil seiner Goldbestände – sagen wir 10 % – durch bitcoin zu ersetzen. Dieser Schritt würde ein geringes Risiko für die Gesamtbilanz des Ministeriums darstellen, ein positives Signal an den innovativen Blockchain-Sektor senden und es den Vereinigten Staaten ermöglichen, vom Wachstum von bitcoin zu profitieren. Wenn der Wert von bitcoin gegenüber Gold und dem US-Dollar weiterhin stark ansteigt, würde ein solcher Schritt dazu beitragen, das Finanzministerium zu stützen und die Notwendigkeit einer Geldinflation zu verringern.

Wenn es um digitale Versionen des US-Dollars geht, sollten die politischen Entscheidungsträger dem Rat von Friedrich Hayek folgen, nicht von Xi Jinping. In dem Bestreben, die staatliche Kontrolle über sein Geldsystem zu erhöhen, bereitet sich China darauf vor, bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking einen digitalen Yuan auf Blockchain-Basis einzuführen. Jerome Powell und andere westliche Zentralbanker haben sich neidisch über Chinas Initiative geäußert und fürchten, den Anschluss zu verlieren. Doch die Amerikaner sollten sich der Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) entschieden widersetzen. Eine solche Währung könnte die lokalen Banken auslöschen, indem sie die traditionellen Spar- und Girokonten überflüssig macht. Darüber hinaus würde eine mit CBDC ausgestattete Zentralbank einen Berg präziser Informationen über die Finanztransaktionen eines jeden Verbrauchers anhäufen. Dies würde nicht nur eine ernste Bedrohung für die Privatsphäre und die wirtschaftliche Freiheit der Amerikaner darstellen, sondern auch ein massives Ziel für Hacker schaffen und die Regierung mit der Art von Zensurbefugnissen ausstatten, die die Operation Choke Point wie ein Kinderspiel aussehen lassen würde.

Der Kongress sollte sicherstellen, dass die Federal Reserve niemals die Befugnis hat, eine virtuelle Währung auszugeben. Stattdessen sollte er die Regulierungsbehörden anweisen, privatwirtschaftliche, an den Dollar gebundene „Stablecoins“ – wie Tether und USD Coin – in den Rahmen zu integrieren, den wir für Geldmarktfonds und andere bargeldähnliche Instrumente verwenden, die im Finanzsektor allgegenwärtig sind.

PLANUNG FÜR DEN SCHLIMMSTEN FALL

Im besten Fall wird der Aufstieg von bitcoin die Vereinigten Staaten dazu motivieren, ihre Steuerpolitik zu ändern. So wie der Kongress 2017 die Körperschaftssteuersätze gesenkt hat, um den Anreiz für US-Unternehmen zu verringern, ihren Standort ins Ausland zu verlagern, könnte der durch bitcoin ausgelöste monetäre Wettbewerb die amerikanischen Politiker dazu bringen, das unhaltbare Wachstum der Bundesausgaben in Angriff zu nehmen. Während wir auf ein solches Szenario hoffen können, müssen wir für eine Welt planen, in der der Kongress weiterhin seine wesentliche Pflicht als Verwalter des Wohlstands der Amerikaner vernachlässigt.

Die gute Nachricht ist, dass das amerikanische Volk nicht mehr dazu bestimmt ist, mit dem sinkenden Schiff der Fed unterzugehen. Als Washington 1971 den Wert des Dollars herabsetzte, hatten die Amerikaner keine wirkliche Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Heute, durch bitcoin, haben sie eine. Bitcoin ermöglicht es normalen Amerikanern, ihre Ersparnisse vor der Misswirtschaft der Bundesregierung zu schützen. Er kann die finanzielle Sicherheit derjenigen verbessern, die am stärksten von den steigenden Preisen betroffen sind, wie z. B. Stundenlöhner und Rentner mit festem Einkommen. Und er kann den Wohlstand der jüngeren Amerikaner erhöhen, die die Folgen der ausufernden Verschuldung des Landes am stärksten zu spüren bekommen werden.

Bitcoin stellt eine enorme strategische Chance für die Amerikaner und die Vereinigten Staaten als Ganzes dar. Mit der richtigen rechtlichen Infrastruktur können die Währung und die ihr zugrundeliegende Technologie der nächste große Motor des amerikanischen Wachstums werden. Auch wenn die Währungsordnung des 21. Jahrhunderts ganz anders aussehen wird als die des 20. Jahrhunderts, kann bitcoin Amerika helfen, seine wirtschaftliche Führungsrolle für die kommenden Jahrzehnte zu behaupten.