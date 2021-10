Die schlimmsten Lebensmittel, die Sie für COVID-19 essen können

Ein überzeugender Bericht in der Fachzeitschrift Gastroenterology bietet eine völlig neue und doch logisch begründete Erklärung dafür, warum einige COVID-19-Patienten ein lebensbedrohliches Organversagen entwickeln, nämlich ihre hohe Aufnahme von ungesättigten Fetten

Die Daten deuten darauf hin, dass die COVID-19-Sterblichkeitsrate stark von der Menge an ungesättigten Fetten abhängt, die man zu sich nimmt. Einfach ausgedrückt: Der Verzehr von ungesättigten Fetten ist mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate bei COVID-19 verbunden, während der Verzehr von gesättigten Fetten das Sterberisiko senkt.

Die Forscher gehen davon aus, dass eine frühzeitige Behandlung mit Kalzium und Ei-Albumin die Rate des Organversagens und der Einweisungen in die Intensivstation verringern wird, da sie die ungesättigten Fette binden und die Organschäden reduzieren

Omega-6-Linolsäure (LA) macht den größten Teil der verzehrten Omega-6-Fettsäuren aus und trägt in erster Linie zu fast allen chronischen Krankheiten bei, da LA bei übermäßigem Verzehr wie ein Stoffwechselgift wirkt

Detaillierte Anweisungen, wie Sie Ihre LA-Aufnahme berechnen und verfolgen können, sind enthalten.

Dieser Artikel wurde bereits am 11. Januar 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Ein überzeugender Bericht in der Fachzeitschrift Gastroenterology bietet eine radikal neue, aber logisch fundierte Erklärung dafür, warum einige COVID-19-Patienten ein lebensbedrohliches Organversagen entwickeln. Den Autoren zufolge deuten die Daten darauf hin, dass die COVID-19-Sterblichkeitsrate stark von der Menge der verzehrten ungesättigten Fette abhängt.

Einfach ausgedrückt: Der Verzehr von ungesättigten Fetten steht in Zusammenhang mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate durch die Infektion. Positiv zu vermerken ist, dass eine frühzeitige Behandlung mit preiswertem Kalzium und Ei-Albumin die Raten von Organversagen und Einweisungen in die Intensivstation verringern kann.

Zwar wurden noch keine klinischen Studien zu dieser Art von Therapie durchgeführt, doch die Autoren sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, eine solche Studie durchzuführen, da eine frühzeitige Albumin- und Kalziumergänzung ungesättigte Fette binden und die Schädigung lebenswichtiger Organe verringern kann. Sie weisen auch darauf hin, dass gesättigte Fette schützend wirken.

Das gefährlichste Fett von allen

Ich schreibe derzeit ein Buch über das Fett, das meiner Meinung nach der Hauptverursacher von Krankheiten in der westlichen Ernährung sein könnte, nämlich die Omega-6-Linolsäure (LA). Und da ernährungsbedingte Komorbiditäten für 94 % aller COVID-19-bedingten Todesfälle verantwortlich sind, ist die Kontrolle Ihrer Ernährung eine einfache, vernünftige Strategie, um die mit dieser Infektion verbundenen Risiken zu senken.

LA macht den Großteil – etwa 90 % – der verzehrten Omega-6-Fettsäuren aus und ist der Hauptverursacher fast aller chronischen Krankheiten. Obwohl es sich um ein essenzielles Fett handelt, wirkt LA bei übermäßigem Verzehr wie ein Stoffwechselgift.

Der Grund dafür ist, dass mehrfach ungesättigte Fette wie LA sehr anfällig für Oxidation sind. Wenn das Fett oxidiert, zerfällt es in schädliche Unterkomponenten wie fortgeschrittene Lipidoxidationsendprodukte (ALES) und OXLAMS (oxidierte LA-Metaboliten). Diese ALES und OXLAMS sind die eigentlichen Verursacher der Schäden.

Eine Art von fortgeschrittenem Lipidoxidationsendprodukt (ALE) ist 4HNE, ein Mutagen, das bekanntermaßen DNA-Schäden verursacht. Studien haben gezeigt, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen erhöhten 4HNE-Werten und Herzversagen gibt.

LA wird noch schneller zu 4HNE abgebaut, wenn das Öl erhitzt wird, weshalb Kardiologen empfehlen, frittierte Lebensmittel zu meiden. Die Aufnahme von LA und die daraus entstehenden ALES und OXLAMS spielen auch bei Krebs eine wichtige Rolle. HNE und andere ALES sind selbst in sehr geringen Mengen außerordentlich schädlich.

Ein Übermaß an Zucker ist zwar sicherlich schlecht für die Gesundheit und sollte in der Regel auf 25 Gramm pro Tag oder weniger begrenzt werden, doch verursacht er nicht einen Bruchteil der oxidativen Schäden, die LA verursacht.

Verarbeitete pflanzliche Öle sind eine Hauptquelle für LA, aber auch Lebensmittel, die für ihre gesundheitlichen Vorteile gepriesen werden, enthalten LA und können bei übermäßigem Verzehr ein Problem darstellen. Beispiele hierfür sind Olivenöl und konventionell gezüchtete Hühner, die mit LA-reichen Getreidesorten gefüttert werden.

Viele wissen inzwischen, dass das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sehr wichtig ist und etwa 1:1 oder sogar bis zu 4:1 betragen sollte, aber eine einfache Erhöhung der Omega-3-Zufuhr kann die Schäden, die ein Übermaß an LA verursacht, nicht ausgleichen. Sie müssen die Omega-6-Zufuhr wirklich minimieren, um Schäden zu vermeiden.

LA schädigt Ihre Mitochondrien

Um zu verstehen, wie ein übermäßiger Verzehr von LA Ihren Stoffwechsel schädigt und die Fähigkeit Ihres Körpers, in den Mitochondrien Energie zu erzeugen, beeinträchtigt, müssen wir etwas Molekularbiologie betreiben. Es gibt ein bestimmtes Fett, das nur in Ihren Mitochondrien vorkommt – das meiste davon befindet sich in der inneren Mitochondrienmembran -, das so genannte Cardiolipin.

Cardiolipin besteht aus vier Fettsäuren, im Gegensatz zu Triglyceriden, die drei Fettsäuren enthalten, aber die einzelnen Fette können variieren. Beispiele sind LA, Palmitinsäure und die in Fischöl enthaltenen Fettsäuren DHA und EPA. Jede dieser Fettsäuren hat eine andere Wirkung auf die Funktion der Mitochondrien, und je nach Organ arbeiten die Mitochondrien besser mit bestimmten Fettsäuren.

So baut Ihr Herz zum Beispiel bevorzugt Kardiolipin mit LA auf, während Ihr Gehirn LA nicht mag und Kardiolipin in den Mitochondrien bevorzugt mit Fetten wie DHA aufbaut. Wie bereits erwähnt, ist LA sehr anfällig für Oxidation.

Das LA im Cardiolipin der Mitochondrien ist den eisenhaltigen Cytochromen in der Elektronentransportkette ausgesetzt, die ihrerseits die Oxidation des Cardiolipins katalysieren können. Das ist eine schlechte Nachricht, denn die Oxidation von Cardiolipin ist einer der Faktoren, die die Autophagie steuern.

Mit anderen Worten: Die Oxidation von Cardiolipin ist eines der Signale, mit denen der Körper signalisiert, dass mit einer Zelle etwas nicht stimmt, und die Zerstörung dieser Zelle auslöst, ein Prozess, der Apoptose genannt wird. Ihre Zellen wissen, dass sie kaputt sind, wenn sie zu viele beschädigte Mitochondrien haben, und der Prozess, der dies steuert, ist größtenteils die Oxidation der im Cardiolipin enthaltenen Omega-6-Fette.

Wenn Sie also die Zusammensetzung der Zellmembranen und der in den Zellen gespeicherten Fettsäuren in Richtung eines höheren Anteils an Omega-6-Fettsäuren verändern, machen Sie Ihr Kardiolipin viel anfälliger für oxidative Schäden. Die gute Nachricht ist, dass sich die Zusammensetzung der Fettsäuren sowohl in den Zellmembranen als auch im Kardiolipin durch einige gezielte Änderungen in der Ernährung in eine günstige Richtung verändern lässt.

Fettzufuhr mit COVID-19-Ergebnissen verbunden

Um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, wie sich die Fettzufuhr auf das Ergebnis von COVID-19 auswirken kann, wird in der Gastroenterology-Veröffentlichung darauf hingewiesen, dass ungesättigte Fette „Verletzungen [und] Organversagen verursachen, die COVID-19 ähneln“. Genauer gesagt sind ungesättigte Fette dafür bekannt, eine lipotoxische akute Pankreatitis auszulösen, und die Sepsis und das Multisystem-Organversagen, die in schweren Fällen von COVID-19 auftreten, ähneln diesem Zustand sehr.

Die von ihnen vorgeschlagene Lösung, nämlich eine frühzeitige Supplementierung mit Eieralbumin und Kalzium, dürfte hilfreich sein, da diese Stoffe bekanntermaßen ungesättigte Fette binden und dadurch die Schädigung der Organe verringern. Die beiden Erkrankungen haben auch andere Risikofaktoren gemeinsam. Wie in dem Papier erläutert:

Ungesättigte Fettsäuren (UFAs), die durch die Lipolyse von Fettgewebe entstehen, verursachen ein Multisystem-Organversagen, einschließlich einer akuten Lungenverletzung. Schwere akute Pankreatitis und schweres COVID-19 haben Adipositas als Risikofaktor gemeinsam, zusammen mit Lipaseerhöhung, Hypoalbuminämie und Hypokalzämie.

Die Autoren erklären weiter, dass sich der ACE2-Rezeptor, den das SARS-CoV-2-Virus nutzt, um in Ihre Zellen einzudringen, auf Fettzellen befindet, und dass Ölsäure – ein einfach ungesättigtes Omega-9-Fett, das in Olivenöl vorkommt – nachweislich Multisystem-Organversagen, einschließlich akuter Lungenschäden, verursacht.

PUFAs depolarisieren im Allgemeinen auch Mitochondrien und erhöhen Entzündungsmediatoren. All dies veranlasste die Forscher, den möglichen Zusammenhang zwischen Lipotoxizität (durch schädliche Fette wie LA verursachte Toxizität) und schwerer COVID-19, die zu Organversagen führt, zu untersuchen.

Die Aufnahme von gesättigten Fetten (kg/Kopf/Jahr) war negativ und die Aufnahme von ungesättigten Fettsäuren positiv mit der [COVID-19]-Mortalität assoziiert. ~ Gastroenterologie September 2020

Die Studie enthält ein interessantes Diagramm, das den Untersuchungsansatz zusammenfasst, mit dem die Forscher zu dem Schluss kamen, dass die Aufnahme von ungesättigten Fettsäuren mit den Ergebnissen von COVID-19 korreliert, und das ich hier leider nicht wiedergeben kann. Zusammenfassend zeigt sich jedoch, dass eine höhere Aufnahme von mehrfach ungesättigten Fetten (PUFAs), vor allem LA, zu einem höheren Risiko für schwere COVID-19 führt, während eine höhere Aufnahme von gesättigten Fetten das Risiko senkt.

PUFAs erhöhen die COVID-19-Sterblichkeit, während gesättigte Fette sie senken

Die Forscher entdeckten, dass Hypokalzämie (unterdurchschnittlicher Kalziumgehalt im Blut oder Plasma) und Hypoalbuminämie (niedriger Albumin-Gehalt im Blut) bei Patienten mit schwerem COVID-19 schon früh zu beobachten sind.

Bei der Untersuchung der Daten von COVID-19-Patienten wurde außerdem festgestellt, dass ein niedriger arterieller Sauerstoffpartialdruck und ein niedriges Sauerstoffverhältnis mit höheren Werten an ungebundenen Fettsäuren im Blut verbunden sind. Sie spekulieren außerdem, dass UFAs bei schweren COVID-19-Erkrankungen Gefäßleckagen, Entzündungsschäden und Herzrhythmusstörungen verursachen können.

In Tests an Mäusen entwickelten Tiere, denen LA verabreicht wurde, eine Reihe von Zuständen, die der tödlichen COVID-19 ähneln, darunter Hypoalbuminämie, Leukopenie (niedrige Anzahl weißer Blutkörperchen), Lymphopenie (niedrige Lymphozytenzahl), Lymphozytenschädigung, Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl), Hyperzytokinämie (Zytokinsturm), Schock und Nierenversagen.

So berechnen Sie Ihre LA-Zufuhr mit dem Cronometer

In Anbetracht der Schäden, die LA verursacht, ist es nicht verwunderlich, dass es bei COVID-19 eine wichtige Rolle spielen könnte. Wie bereits erwähnt, sind praktisch alle mit COVID-19 assoziierten Komorbiditäten ernährungsbedingt, weisen viele der gleichen Risikofaktoren auf und können durch eine hohe LA-Aufnahme ausgelöst oder verschlimmert werden.

Glücklicherweise müssen Sie nicht Hunderte von Dollar ausgeben, um Ihre Lebensmittel auf LA analysieren zu lassen. Sie müssen lediglich Ihre Nahrungsaufnahme in Cronometer – einem kostenlosen Online-Ernährungsprogramm – genau eingeben, und schon erhalten Sie Ihre gesamte LA-Aufnahme. Der Schlüssel zur genauen Eingabe ist das sorgfältige Abwiegen Ihrer Lebensmittel mit einer digitalen Küchenwaage, damit Sie das Gewicht Ihrer Lebensmittel auf das Gramm genau eingeben können.

Die Nutzung von Cronometer.com ist kostenlos, wenn Sie die Desktop-Version verwenden. Wenn Sie das Bedürfnis haben, Ihre Daten über Ihr Mobiltelefon einzugeben (was nicht empfehlenswert ist), müssen Sie ein Abonnement erwerben. Ich persönlich habe in den letzten fünf Jahren ausschließlich die Desktop-Version verwendet, da sie einen größeren Funktionsumfang hat und es mir ermöglicht, die elektromagnetischen Felder meines Handys zu vermeiden.

Am besten ist es, wenn Sie Ihre Lebensmittel schon am Vortag eingeben, bevor Sie sie tatsächlich essen. Der Grund dafür ist ganz einfach: Es ist unmöglich, die Lebensmittel zu löschen, wenn man sie bereits gegessen hat, aber man kann sie leicht aus dem Menü streichen, wenn man feststellt, dass etwas den idealen Grenzwert überschreitet.

Sobald Sie die Lebensmittel für den Tag eingegeben haben, gehen Sie zum Abschnitt „Lipide“ auf der unteren linken Seite der App. Das Bild unten stammt von einem meiner letzten Dateneinträge und zeigt Ihnen, wie der Bereich aussieht. Um herauszufinden, wie hoch der LA-Anteil in Ihrer Ernährung an diesem Tag ist, müssen Sie nur sehen, wie viele Gramm Omega-6 enthalten sind. Etwa 90 % des Omega-6, das Sie zu sich nehmen, ist LA.

Um den prozentualen Anteil der Omega-6/LA an Ihrer Ernährung zu ermitteln, gehen Sie zum Abschnitt „Kalorienübersicht“, der in der Abbildung unten dargestellt ist. In meinem Fall habe ich 3.887 Kalorien zu mir genommen. Da es neun Kalorien pro Gramm Fett gibt, müssen Sie die Anzahl der Omega-6-Gramm mit neun multiplizieren, um die Gesamtmenge der Omega-6-Kalorien zu erhalten. In meinem Fall sind das 69,3 Kalorien.

Als Nächstes dividieren Sie die LA-Kalorien durch Ihre Gesamtkalorien. In diesem Beispiel wären das 69,3/3887 = 0,0178. Wenn Sie diese Zahl mit 100 multiplizieren oder den Dezimalpunkt um zwei Stellen nach links verschieben, erhalten Sie den Prozentsatz in einer ganzen Zahl. In meinem Beispiel sind es 1,8 % der LA. Dies liegt innerhalb des idealen LA-Prozentsatzes, der zwischen 1 und 2 % der gesamten Kalorienzufuhr liegt.

Cronometer ist dabei, den „Prozentsatz von Omega-6“ in Ihrer Ernährung automatisch anzuzeigen, aber das wird nicht vor Anfang 2021 eingeführt werden.

Hilfreiche Funktion, die Sie vielleicht noch nicht kennen

Die meisten Menschen sind sich einer unglaublich hilfreichen Funktion in Cronometer nicht bewusst, mit der Sie leicht feststellen können, woher Ihr gesamter LA-Gehalt stammt. Wenn Sie mit der Maus über das Prozentfeld neben dem Omega-6-Wert fahren, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem die Lebensmittel nach ihrem LA-Gehalt geordnet werden.

In meinem Fall können Sie unten sehen, dass die vier Eier, die ich gegessen habe, meine größte LA-Quelle sind. Eier sind ein sehr gesundes Lebensmittel, aber leider werden fast alle Hühner, auch die aus Weidehaltung, mit Getreide gefüttert, das reich an LA ist. Selbst wenn die Körner aus biologischem Anbau stammen, enthalten sie immer noch LA.

Ich ziehe meine eigenen Hühner auf und mache gerade ein Experiment, um dies zu ändern, indem ich meine Hühner mit einer sehr LA-armen, getreidefreien Ernährung füttere. Ich werde die Eier in einem Forschungslabor analysieren lassen und hoffe, den LA-Gehalt um 90 % senken zu können, wodurch meine LA-Aufnahme hoffentlich unter 5 Gramm sinken wird.

Interessanterweise zeigt meine Analyse, dass mein Hauptprotein, Bison, nur 0,5 Gramm LA enthält, obwohl ich an diesem Tag 8 Unzen davon gegessen habe. Obst ist größtenteils ebenfalls LA-frei, was es zu einer besseren Quelle für gesunde Kohlenhydrate macht als Körner.

An meinen kohlenhydratreichen Tagen nehme ich auch Reis zu mir, in diesem Fall etwa 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag, und der Reis enthält keine LA. Sowohl Reis als auch Hirse sind zwei der besten Getreidearten, da sie kein Gluten enthalten. Reis hat jedoch den zusätzlichen Vorteil, dass er LA-frei ist. Am besten verwenden Sie weißen Reis, da die Ballaststoffe in braunem Reis kaum einen Nährwert haben und sogar Probleme verursachen können.

Kohlenhydrate – mit Bedacht wählen

Ich muss zugeben, dass ich auf diesem Gebiet voreingenommen bin, denn mein erstes Buch aus dem Jahr 2004 (das ein Bestseller der New York Times war) hieß „The No Grain Diet“. Die Besorgnis über den Verzicht auf Getreide gründete sich vor allem auf den übermäßigen Verzehr von Kohlenhydraten, der zu Insulinresistenz führen könnte. Damals war mir nicht bewusst, dass ein erhöhter LA-Konsum wahrscheinlich ein weitaus größeres Problem darstellt als ein übermäßiger Kohlenhydratkonsum und dass die meisten Getreidesorten in der Regel mit LA angereichert sind.

Wenn man jedoch vermehrt Kohlenhydrate in Form von Zucker und verarbeitetem Weizen zu sich nimmt und dann noch Samenöle hinzufügt, hat man die Teufels-Trias, die gemeinsam zu den meisten Stoffwechselkrankheiten beitragen.

Obwohl ich das Buch vor 17 Jahren geschrieben habe, bin ich immer noch der Meinung, dass man die meisten Getreidesorten meiden oder zumindest auf ein Minimum reduzieren sollte, da sie in der Regel einen hohen Gehalt an Kohlenhydraten und LA aufweisen. Viele sind auch mit anderen Problemen wie Gluten, Oxalaten und Phytaten belastet.

In meinem Buch „Fat for Fuel“ (Fett als Treibstoff) befürworte ich die zyklische Verwendung von ausgewogenen und gesunden Kohlenhydraten in Form von Obst und gesünderen Getreidesorten. Für die meisten von uns ist Obst eine weitaus gesündere Option als Getreide, da es praktisch kein LA in Obst gibt, mit Ausnahmen wie Avocado, die technisch gesehen eine Frucht ist.

Stoffwechselflexibilität ist der Schlüssel zu optimaler Gesundheit

Etwa 90 % der Bevölkerung sind insulinresistent. Idealerweise sollten Sie zunächst Ihren Stoffwechsel flexibilisieren und Ihre Fähigkeit verbessern, Fett als Hauptbrennstoff zu verbrennen. Ich bespreche diese Strategie ausführlich in „Fett als Treibstoff“. In der Regel dauert es ein paar Wochen bis Monate, bis jemand in einen Zustand metabolischer Flexibilität übergeht.

Wenn Sie metabolisch flexibel sind, haben Sie normalerweise einen normalen Blutdruck, sind nicht übergewichtig und haben einen Nüchternblutzuckerwert von unter 90, den Sie leicht zu Hause messen können.

Während die Begrenzung von Kohlenhydraten auf weniger als 50 Gramm pro Tag in einem stoffwechselflexiblen Zustand eine wirksame Strategie ist, werden die meisten Menschen, sobald sie ihre Fähigkeit, Fett als Brennstoff zu verbrennen, wiedererlangt haben, feststellen, dass sie eine gesunde Quelle von Kohlenhydraten wieder in ihre Ernährung aufnehmen müssen. Eine einfache Strategie besteht darin, an kohlenhydratarmen Tagen etwa 50 Gramm und an kohlenhydratreichen Tagen das Doppelte oder Dreifache davon zu sich zu nehmen.

Sie können damit beginnen, indem Sie einfach abwechselnd kohlenhydratarme und kohlenhydratreiche Tage einlegen und Ihren Nüchternblutzucker überwachen. Wenn er mit der Zeit ansteigt, wissen Sie, dass es wahrscheinlich besser ist, die Häufigkeit der kohlenhydratreichen Tage zu verringern. Auch hier sind Obst oder weißer Reis die besten Kohlenhydrate, da sie praktisch LA-frei sind. Wenn Sie ein oder zwei Jahre lang eine kohlenhydratarme Diät durchgeführt haben, können Sie andere Kohlenhydrate mit einem höheren LA-Gehalt verwenden.

Fette – Vorsicht bei Kochölen

Idealerweise sollten Sie die Menge an Öl, die Sie zum Kochen verwenden, begrenzen. In der Regel ist es besser, ohne Öl zu kochen und stattdessen Butter aus Weidehaltung zu verwenden. Das liegt daran, dass Samenöle die größte Quelle für Omega-6-LA sind, und je höher man Lebensmittel erhitzt, desto mehr giftige Nebenprodukte entstehen.

Sie fragen sich vielleicht, wie Sie Ihre Speiseöle einschränken können. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie Rinder- oder Bisonhackfleisch zubereiten, können Sie es in einer Pfanne oder in einem zugedeckten Topf bei niedriger Hitze garen, indem Sie das Wasser im Fleisch in Dampf umwandeln und das Essen bei niedrigen 212 Grad Celsius garen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Öl zum Kochen zu verwenden, können Sie die nachstehende Tabelle nutzen, um die besten Öle auszuwählen. Sie ist zur Orientierung farblich gekennzeichnet. Die bevorzugten Öle sind grün schattiert. Beachten Sie, dass Rindertalg oder -butter aus Kraftfutterbetrieben (CAFO) dreimal so viel LA enthält wie die grasgefütterte Version. Die Werte sind immer noch sehr niedrig und liegen in einem akzeptablen Bereich, aber es ist eindeutig besser, die hochwertigere grasgefütterte Version zu wählen, wenn Sie können.

Schmalz und Palmöl sind wegen ihres höheren LA-Gehalts weniger geeignet. Allerdings gibt es eine Menge Verwirrung um Olivenöl, die es zu klären gilt. Avocadoöl ist zwar nicht sehr beliebt, hat aber die gleichen Probleme wie Olivenöl.

Sowohl der LA-Gehalt von Olivenöl als auch von Avocadoöl ist sehr unterschiedlich. Normalerweise liegt er im Durchschnitt bei etwa 10 %, obwohl einige Öle doppelt so hoch sein können. Der Grund, warum man bei der Verwendung dieser Öle besonders vorsichtig sein muss, ist, dass die überwiegende Mehrheit (über 80 %) mit billigeren Ölen mit hohem LA-Gehalt wie Distelöl gepanscht wird.

Wenn Sie also eines dieser Öle verwenden wollen, brauchen Sie eine unabhängige, objektive Bestätigung, dass das Öl nicht manipuliert wurde. Diese Marken sind in der Regel teurer, da die Produktionskosten für echte Oliven- und Avocadoöle wesentlich höher sind.

Öle, die man auf jeden Fall meiden sollte, sind die Hauptverantwortlichen für die Zerstörung der Gesundheit im 20. Jahrhundert: die giftigen Samenöle, die rot markiert sind. Allerdings macht die Dosis das Gift. Sie können also theoretisch jedes der Öle in der unten stehenden Tabelle verwenden, solange Ihre Gesamtaufnahme von LA an diesem Tag weniger als 2 % Ihrer Gesamtkalorien beträgt. Je weiter oben in der Tabelle das Öl steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihren sicheren Grenzwert für diesen Tag überschreiten.

Was ist mit Saaten und Nüssen?

Saaten und Nüsse können in Maßen verwendet werden. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel LA in Samen und Nüssen enthalten ist. Sie sehen, dass die meisten fast die Hälfte LA enthalten. Aus diesem Grund ist es sehr einfach, wirklich hohe LA-Werte zu erreichen, wenn man viele Samen und Nüsse isst, mit Ausnahme von Macadamianüssen.

Denken Sie auch daran, dass eine Nuss, selbst wenn sie einen relativ geringen LA-Gehalt hat, wie Mandeln, mit anderen potenziellen Problemen wie Oxalaten belastet sein kann. Oxalate sind messerscharfe Kristalle, die in vielen Nüssen und Samen enthalten sind. Sie sind wasserlöslich und kommen nur in den unverarbeiteten Samen oder Nüssen vor. Wenn Sie eine Ölversion des Samens oder der Nuss verzehren, enthält diese praktisch keine Oxalate.

Das Wichtigste ist also, dass Samen und Nüsse eindeutig erlaubt sind, aber große Mengen sollten vermieden werden. Geben Sie sie unbedingt in Cronometer ein, damit Sie genau sehen können, wie viel LA sie enthalten und wie sie sich auf Ihre tägliche Gesamtaufnahme auswirken.

Bitte beachten Sie, dass der für die oben genannten Lebensmittel angegebene prozentuale Anteil an LA ein typischer Durchschnittswert ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass der prozentuale Anteil an LA in einem bestimmten Lebensmittel aufgrund vieler Faktoren stark variieren kann. Die aufgeführten Werte sind jedoch die typischen Angaben in der Literatur.

Ideale Proteinquellen

Im Allgemeinen haben tierische Lebensmittel einen viel geringeren LA-Gehalt als pflanzliche Quellen. Dies gilt insbesondere für Samen und die meisten Nüsse, mit Ausnahme von Macadamia, wie Sie in der Tabelle oben sehen können. Außerdem enthalten viele pflanzliche Quellen Oxalate, Phytate und Gluten, deren gesundheitsschädigende Wirkung bereits gut dokumentiert ist.

Es gibt jedoch zwei wichtige Ausnahmen. Idealerweise sollten Sie den Verzehr von Hühner- und Schweinefleisch einschränken, da diese Tiere in der Regel mit Getreide gefüttert werden, das mit LA belastet ist. Der LA-Gehalt liegt bei diesen Tieren in der Regel zwischen 10 und 20 %. Sie enthalten geringere Mengen an LA, wenn sie nicht in einem Massentierhaltungsbetrieb (CAFO) aufgezogen wurden, aber höchstwahrscheinlich übersteigen sie die Werte in Lamm, Rind, Bison und anderen Wildtieren wie Elch um das 10-fache.

Für die meisten von uns wäre die ideale Proteinquelle Bison, gefolgt von Rind- und Lammfleisch. Eine Portion von 8 Unzen dieser Lebensmittel enthält in der Regel weniger als 1 Gramm LA. Zusätzlich zum Verzehr von Muskelfleisch sollte man regelmäßig Organfleisch zu sich nehmen, da es mit wichtigen Mikronährstoffen angereichert ist, die in Muskelfleisch nicht enthalten sind.

Eier sind eine weitere bedenkliche LA-Quelle, da das Eigelb etwa 16 % LA enthält. Das liegt daran, dass fast alle Hühner, auch die aus Weidehaltung, Getreide als Hauptfutter erhalten. Solange Sie nicht allergisch auf Eier reagieren, sind sie ein unglaublich gesundes, nährstoffreiches Lebensmittel und eine der besten Quellen für bioverfügbares Cholin.

Ich halte es für ratsam, den Verzehr von Eiern auf vier oder weniger pro Tag zu beschränken, da dies etwa 2,5 Gramm LA liefern würde. Wie bereits erwähnt, befinde ich mich derzeit mitten in einem Experiment.

Ich füttere meine 20 Hühner mit einem karnivorenähnlichen Futter mit niedrigem LA-Gehalt, das aus einer Gallone 4 Tage alter gekeimter Mungobohnen mit 4 Unzen geschmolzener Butter besteht, zusammen mit einem regelmäßigen Angebot an Rinderleber und Mehlwürmern. Ich werde die Eier in den nächsten Monaten auf LA untersuchen, da es einige Zeit dauert, bis LA nach dem Verzehr wieder freigesetzt wird.

Quellen: