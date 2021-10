Washington beteiligt sich nicht an der Suche nach Frieden in Afghanistan

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Die USA wollen sich nicht weiter in den Afghanistan-Konflikt einmischen. Dies scheint die Realität zu sein, die immer deutlicher wird, seit die amerikanische Regierung beschlossen hat, ihre Truppen aus dem zentralasiatischen Land abzuziehen. Das Ende der amerikanischen Beteiligung bedeutet jedoch nicht das Ende des Konflikts und auch nicht das Ende der amerikanischen Verantwortung für den derzeitigen Stand der Krise. Nach jahrzehntelangem Krieg sollte der Abzug der amerikanischen Truppen mit einer Reihe von Bemühungen Washingtons einhergehen, um Frieden und Stabilität in dem Land zu erreichen – und offenbar ist die amerikanische Regierung nicht gewillt, in dieser Hinsicht zu helfen.

Die ursprünglich von Russland, den USA und China gebildete Troika-Gruppe soll 2019 ihre Kräfte bündeln, um einen Befriedungsprozess in Afghanistan einzuleiten. Die Gruppe, die einen direkten Dialog zwischen Politikern und Diplomaten der wichtigsten Militärmächte der Welt und Vertretern aus Kabul ermöglicht, hat bei der Suche nach Frieden in dem zentralasiatischen Land einige Fortschritte erzielt, auch wenn noch längst nicht alle bei den Treffen vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt wurden. Später wurde Pakistan in die Troika aufgenommen, und die Gruppe wurde als „Erweiterte Troika“ oder „Troika Plus“ bezeichnet. Derzeit wollen einige Beamte aus den Mitgliedsländern der Gruppe die Zahl der Teilnehmer weiter erhöhen, und es wird erwartet, dass der Iran und Indien in den kommenden Monaten an den Troika-Treffen teilnehmen werden. Unerwarteterweise wird das größte Problem nun jedoch darin bestehen, die derzeitige Zusammensetzung des Teams beizubehalten.

Ganz undiplomatisch hat die US-Regierung am Montag angekündigt, dass sie am nächsten Troika-Gipfel, der diese Woche in Moskau stattfinden soll, nicht teilnehmen wird. In einem der heikelsten Momente der afghanischen Geschichte, in dem sich die internationale Gesellschaft dafür einsetzt, so schnell wie möglich Frieden zu schaffen, ist die Haltung der USA wirklich verwerflich und könnte sich negativ auf die Struktur der Troika auswirken.

Noch verwerflicher als die Haltung, nicht an dem Treffen teilzunehmen, war das Fehlen einer schlüssigen Begründung seitens der US-Regierung. Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu diesem Fall: „Wir werden nicht an den Moskauer Gesprächen teilnehmen. Die Troika Plus war ein effektives, konstruktives Forum. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft in diesem Forum mitzuarbeiten, aber wir sind nicht in der Lage, diese Woche daran teilzunehmen… Es ist einfach logistisch schwierig für uns, diese Woche daran teilzunehmen“. Wie wir sehen, gibt es eine Behauptung, die „logisch schwierig“ ist, aber es gibt keine Rechtfertigung für die angebliche „Schwierigkeit“, was uns dazu veranlasst, die Echtheit des amerikanischen Wunsches, an zukünftigen Treffen teilzunehmen, in Frage zu stellen.

In der Tat gibt es nur einen Grund, warum Washington nicht an dem Treffen teilnehmen will: Die Tendenz der anderen Mitglieder der Troika geht dahin, die Taliban als rechtmäßige Regierung Afghanistans anzuerkennen, was für die USA ein nahezu unzulässiges Szenario ist. Russland, China und Pakistan bemühen sich um einen friedlichen und freundschaftlichen Dialog mit der neuen De-facto-Regierung in Kabul, da dies der einzige Weg ist, um Frieden im Land zu erreichen.

Obwohl die Pakistaner historische Beziehungen zu den Taliban unterhalten, wird diese Position von anderen Mitgliedern der Gruppe nicht geteilt. Sicherlich ist das derzeitige Szenario für Moskau und Peking nicht ideal, aber die Priorität liegt darin, Frieden und Stabilität zu erreichen, unabhängig davon, welche Gruppe an der Macht ist. Für Washington hat der Frieden offensichtlich keine Priorität, und es ist absolut unmöglich, mit den Beamten zu verhandeln, die an den Szenen beteiligt waren, die die amerikanische Gesellschaft in den letzten Tagen der Besatzung schockierten. Tatsächlich verhandelten die USA letztes Jahr mit den Taliban, um einen friedlichen Abzug zu erreichen, der jedoch nicht zustande kam. Die Welt sah keinen freiwilligen Truppenabzug, sondern eine echte Niederlage für Washington, und aus diesem Grund ist es für die amerikanische Regierung undenkbar, in Anwesenheit von Taliban-Vertretern weiter zu verhandeln.

Diese Situation kann jedoch die amerikanische Haltung in keiner Weise rechtfertigen. Keine Art von „Nationalstolz“ oder der Versuch einer Machtdemonstration kann Vorrang vor der Notwendigkeit haben, Frieden zu schaffen. Es ist notwendig, dass die anderen Mitglieder der Troika und die gesamte internationale Gesellschaft die amerikanische Weigerung, an dem Gipfel teilzunehmen, öffentlich missbilligen und sich daran erinnern, dass vieles von dem, was heute in Afghanistan geschieht, von den USA zu verantworten ist. Die jahrzehntelange Besatzung ist die einzige Ursache für das derzeitige Szenario, und das kann nicht ignoriert werden.

Andererseits schaden sich die USA selbst, wenn sie nicht an den Treffen teilnehmen. Washington wird wahrscheinlich auch bei den kommenden Treffen keine Vertreter entsenden, was die US-Regierung von den Verhandlungsrunden über das Afghanistan-Szenario abhalten und den größten geopolitischen Rivalen der USA (Russland und China) einen Vorteil verschaffen wird. Durch ihre aktive Beteiligung am Befriedungsprozess verschaffen Moskau und Peking den Taliban nicht nur Raum, um sich als neue anerkannte Regierung durchzusetzen, sondern erhalten auch die Legitimität, von den Taliban einige Maßnahmen und Veränderungen im Gegenzug zu verlangen. Tatsächlich verlangen die russische und die chinesische Regierung eine Reihe von Veränderungen in der Taliban-Verwaltung und bieten im Gegenzug die Förderung der politischen Anerkennung und der diplomatischen Beziehungen an. Verhandlungen sind vor allem ein Mittel der Macht, und damit gewinnen die Russen und Chinesen tendenziell mehr Einfluss auf Afghanistan, während die USA auf globaler Ebene immer mehr an Einfluss verlieren.