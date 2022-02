„Black Mirror“-ähnliche Robo-Hunde patrouillieren an der US-Grenze und suchen nach illegalen Grenzgänger

Freuen Sie sich nicht, dass Roboterhunde die Grenzkrise lösen werden, denn das werden sie nicht. Technokraten in der Regierung nutzen die Grenzkrise lediglich als Gelegenheit, um ihre dystopischen technologischen Lösungen zu testen, die darauf ausgelegt sind, Gruppen von Menschen autonom zu hüten und zu kontrollieren. Solche Roboter sind heute nur „search and identify“, könnten aber in Zukunft genauso gut in „search and destroy“ umgewandelt werden. ⁃ TN-Redakteur

Die von Präsident Biden angesprochene Krise an der südlichen Grenze wird nicht so schnell verschwinden, da die Republikaner angesichts der Flut von Illegalen, die in die USA einreisen, die Notwendigkeit betonen, die Grenzsicherung zu verstärken. Das Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) hat kürzlich vierbeinige Maschinen eingeführt, die in der rauen Landschaft, bei extremen Temperaturen und gefährlichen Hindernissen an der Grenze patrouillieren und nach Illegalen suchen sollen.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam des DHS, das Science & Technology Directorate (S&T), gab am Dienstag eine Erklärung ab, in der es den Einsatz des Roboterhundes „Ghost Vision 60“ von Ghost Robotics durch die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) an der südlichen Grenze zur Erprobung neuer Überwachungsmethoden angibt. Das Aussehen des Roboterhundes ähnelt auf unheimliche Weise den Rover-Hunden in der beliebten dystopischen Netflix-Serie „Black Mirror“.

Die südliche Grenze kann ein unwirtlicher Ort für Mensch und Tier sein, und das ist genau der Grund, warum sich eine Maschine dort auszeichnen kann“, sagte S&T-Programmmanagerin Brenda Long. „Diese von S&T geleitete Initiative konzentriert sich auf automatisierte Bodenüberwachungsfahrzeuge, die wir AGSVs nennen. Im Wesentlichen geht es beim AGSV-Programm um … Roboterhunde.

Ghost Vision 60 ist eine mittelgroße, wendige und robuste Allwetter-Bodendrohne, die autonom navigieren oder an der Grenze manuell gesteuert werden kann. Der Roboter kann mit zahlreichen Nutzlasten ausgestattet werden, darunter Wärmebild- und Nachtsichtkameras.

Der 100 Pfund (ca. 45 kg) schwere Roboterhund könnte eines Tages als mechanische Verstärkung für die Grenzbeamten dienen, die derzeit (dank Biden) mit der Flut illegaler Aktivitäten überfordert sind. Die Roboter können Gebiete durchqueren, die Grenzbeamte aus Sicherheitsgründen normalerweise meiden würden.

Wie überall gibt es das übliche kriminelle Verhalten, aber an der Grenze kann es auch Menschenschmuggel, Drogenschmuggel und den Schmuggel von anderen Gütern geben – einschließlich Schusswaffen oder sogar potenziell Massenvernichtungswaffen. Diese Aktivitäten können von Einzelpersonen bis hin zu transnationalen kriminellen Organisationen, Terroristen oder feindlichen Regierungen durchgeführt werden – und alles, was dazwischen liegt, erklärte Agent Brett Becker vom CBP Innovation Team (INVNT).

Die Erprobung der Roboter erfolgt in einer Zeit, in der die Zahl der illegalen Grenzübertritte einen Rekordwert erreicht, die Haftanstalten überfüllt sind und die Kartelle an der Grenze Chaos stiften. Die Republikaner haben die Grenze als „Krise“ bezeichnet, während die Regierung Biden das anhaltende Chaos herunterspielt.

Eine von Bidens Zustimmungsraten ist auf ein Rekordtief gesunken, was zum Teil auf den schlechten Umgang der Regierung mit der Grenze zurückzuführen ist. Die Republikaner haben eine verstärkte Grenzsicherung gefordert, und Bundesstaaten wie Texas haben die Grenzsicherung selbst in die Hand genommen und nicht die Bundesregierung.

Die zunehmende Berichterstattung über die „Grenzkrise“ führte zu einem Einbruch der Zustimmungswerte für den Präsidenten. Die Grenze ist nur einer von vielen Faktoren, die zu den sinkenden Umfragewerten geführt haben (die Inflation ist ein weiterer).

Werden Roboterhunde die Lösung sein, um illegale Grenzübertritte zu verhindern? Sicherlich nicht, aber es zeigt, dass die Bundesregierung bereit ist, neue Technologien zur Automatisierung der Sicherheit zu testen.