„Die stärksten aller Krieger sind diese beiden: Zeit und Geduld.“

Die Ukraine beschert den Medien die nächste Dosis Aufregung auf Covid-Niveau, zeigt aber auch, wie schnell sich die Ereignisse auf den Märkten überschlagen. Unkluge Entscheidungen, die westliche Regierungen vor Jahren in Bezug auf die Energiesicherheit und globale Prioritäten getroffen haben, haben die derzeitige Krise verursacht. Sie wird massive Auswirkungen auf die Energiewende und das globale Wachstum haben und verheißt nichts Gutes für die europäische Stabilität.

Die instabile Welt der Geopolitik der Energie

Eine der Dienstleistungen des Morgen-Breis besteht darin, sich über Dinge Gedanken zu machen, über die man sich vielleicht nicht genug Gedanken macht… Die Märkte sind auf das tägliche Rauschen fixiert, sodass es manchmal leicht ist, die großen Dinge zu übersehen – vor allem, wenn sie bis vor kurzem noch außer Sichtweite waren, am Horizont schwelten und unbemerkt blieben.

Erst vor ein paar Monaten habe ich in einem Porridge Special – The Looming Energy Crisis – davor gewarnt, dass die Energiesicherheit der entscheidende Stresspunkt für die Weltwirtschaft ist: In diesem Winter werden Menschen sterben. Seit September 2021 dominiert das Thema Energiesicherheit die Bedrohungslage. Jetzt entwickelt sie sich zu einer geopolitischen Krise für den Westen, über die Beziehungen jenseits des Atlantiks und innerhalb Europas – und hat langfristige Folgen für den Klimawandel, die Energiewende, die Stabilität des Euro und das globale Wachstum.

Die Geopolitik der Energie, von der die Nord2-Pipeline nur eine Fußnote ist, stellt vielleicht eine größere Bedrohung für die Marktstabilität dar als die Ukraine, die Inflation oder die Zinsen. Es handelt sich um binäre Probleme – aber die Auswirkungen eines Zusammenbruchs der traditionellen Ordnung der Weltwirtschaft, der Beziehungen zwischen Europa und den USA, wie sie durch die derzeitige Krise deutlich werden, sind etwas, das wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.

Was die Energiewende angeht, so haben wir leichtfertig angenommen, wir könnten über Nacht Windparks und Solarenergie bauen und die fossilen Brennstoffe abschalten. Das ist ein Irrtum. Das ist ein 30-50 Jahre dauernder Prozess, für den der Westen so gut wie keine Planung betrieben hat. Und was die Windparks angeht – nun, die neuesten Klimadaten zeigen, dass die Windgeschwindigkeiten in den letzten 20 Jahren erheblich zurückgegangen sind (10-15 %) und voraussichtlich weiter sinken werden.

Die derzeitige Gaspreisspitze macht die Energieunsicherheit und potenzielle Bruchstellen in der eng vernetzten Weltwirtschaft deutlich. Dies hat massive Auswirkungen auf das künftige Wachstum und die Ausrichtung sowie darauf, wie sich die globalen Märkte entwickeln und wieder öffnen. Wie immer geht es um Konsequenzen, Konsequenzen, aber ich möchte dies mit meinem Marktmantra Nr. 2 einschränken: „Die Dinge sind nie so schlecht, wie du befürchtest, aber selten so gut, wie du hoffst.“

Jede Scheidung hat zwei Seiten…

Im Allgemeinen sind die Amerikaner fassungslos darüber, wie dumm die europäischen Länder in ihrer Energiepolitik waren, wie wütend sie sich direkt mit Putins Russland eingelassen und die gemeinsame Vision mit den USA von Demokratie und Kapitalismus aufgegeben haben, die seit dem Krieg so erfolgreich war.

Die Hauptschuldigen werden in den beiden führenden Nationen Europas gesehen – während beide bei der Sicherung ihrer Energieversorgung versagt haben, spielen die Franzosen ihre diplomatischen Ambitionen aus, indem sie Europa so aufstellen, dass es ohne die USA direkt mit Russland verhandeln kann, und die Deutschen spielen ihr eigenes nacktes Eigeninteresse sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber China aus. Ach ja, und die Briten sind schuld, weil sie sich zurückgezogen und die ganze Sache destabilisiert haben.

Die Amerikaner neigen dazu zu glauben, dass die perfiden Europäer ihre heilige Allianz mit den USA verraten haben.

Blödsinn sagt Europa..

Sie schieben die Schuld am Zerfall der Atlantischen Allianz auf Amerika. Es ist Europa, das sich von den USA verraten fühlt. Die aufeinanderfolgenden US-Regierungen haben Europa an den Rand gedrängt. Bush betrachtete sie als zweitrangige Verbündete, die es einzuschüchtern galt. Obamas Asienorientierung bewies sein Desinteresse an dem Kontinent. Trump war geradezu unhöflich und beleidigend, was insbesondere Deutschland und Frankreich nie vergessen werden. Biden wirkt schwach. Auf ihn wird wahrscheinlich eine Version 2.0 von Trump folgen – was einen noch aggressiveren Protektionismus und das faktische Ende des atlantischen Bündnisses bedeuten wird.

Spiel, Satz und Sieg für China und Russland?

Es hätte alles so anders sein können….

In den 2010er Jahren habe ich darüber geschrieben, wie die Schiefer- und Fracking-Revolution die Aussicht eröffnete, dass die USA zu einem Nettoexporteur von billigem Öl und Gas werden könnten. Das hätte eine erhebliche Stärkung der Beziehungen über den großen Teich einläuten und zu einem wichtigen positiven Faktor für das europäische Wachstum werden können, das nicht mehr von weniger wertvollen Lieferanten abhängig ist. In ihrer Rolle als Obamas Außenministerin setzte sich Hillary Clinton stark für die europäische Energiesicherheit ein – und viele europäische Staaten, darunter Spanien, das Vereinigte Königreich, Polen und Frankreich, bauten neue LNG-Importanlagen zur Wiedervergasung -, doch Pläne zur Entwicklung von LNG als wichtige strategische Ressource wurden nie wirklich umgesetzt.

Natürlich ist es nicht hilfreich, dass Angela Merkel Deutschland durch die Abschaltung der Kernenergie zur Energieunsicherheit verdammt hat und Deutschland zugunsten von russischem Gas aus dem LNG-Projekt ausgestiegen ist, so dass Deutschland jetzt auf das Anheizen von Kohlekraftwerken angewiesen ist. (Die Briten sind nicht viel besser, denn sie haben beschlossen, die Energiesicherheit dem Markt anzuvertrauen, anstatt Gasspeicher zu unterhalten.) Heute ist es nicht hilfreich, dass die neue deutsche Regierung die politische Reife eines dreijährigen Kindes hat – mit wenig Gemeinsamkeiten in den Prioritäten zwischen den Parteien.

Die Ukraine ist das Epizentrum, in dem sich die Tektonik der Energiepolitik verschiebt. Nennen Sie es Erpressung, oder nennen Sie es Geschäft, aber Russland braucht den europäischen Gasmarkt nicht, es hat einen willigen neuen Partner in China. Langfristig gesehen hasst niemand Sozialisten so sehr wie Sozialisten, daher erwarte ich nicht, dass die Partnerschaft zwischen Russland und China lange Bestand haben wird… aber lange genug, um die Welt zu verändern und den Westen in Aufruhr zu versetzen.

Wie alle unvorhergesehenen Folgen haben wir noch nicht herausgefunden, wie bedeutend der Zusammenbruch der Energiepolitik zwischen Europa und den USA sein könnte.

Noch beunruhigender sind die Bruchlinien, die Deutschland und die Energiesicherheit innerhalb Europas aufgedeckt haben. Was auch immer Brüssel denkt, es gibt keinen Konsens zwischen den Nationen der Europäischen Union in grundlegenden Fragen wie einer gemeinsamen Stimme in der Diplomatie und schon gar nicht in der Energiesicherheit. Das hat das Kernproblem Europas offengelegt: Europa muss mit einer einzigen klaren Stimme sprechen, aber keine Nation ist bereit, ihre Souveränität aufzugeben.

Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den Euro-Mitgliedern ist ihre offensichtliche Fähigkeit, bei der Energiesicherheit Fehler zu machen. Auch in der Handelspolitik gibt es kaum Übereinstimmungen – was bedeutet, dass Deutschland mit China und Russland nach seiner Pfeife tanzt, während die anderen Länder keine Ahnung haben, was als nächstes passiert. Britische Waffenlieferungen an die Ukraine werden um Deutschland herum geflogen, nur für den Fall, dass die neue deutsche Ampelkoalition sich darüber aufregt, dass sie Russland verärgert… Die Ukrainer werden für 5000 gebrauchte Landwehrhelme sehr dankbar sein.

Europa war schon immer ein unerledigtes Geschäft, aber die Hoffnung war, dass der Kontinent seit der europäischen Staatsschuldenkrise vor zehn Jahren und dem Erfolg der „Alles-ist-möglich“-Politik von EZB-Chef Mario Draghi zu einem tragfähigen Konsens finden würde. Stattdessen ist es wahrscheinlicher, dass sich die Bruchlinien vertiefen.

In diesem Jahr werden wahrscheinlich alle Ungereimtheiten, die den Kern des europäischen Problems ausmachen, zutage treten. Vor allem bei der Verschuldung. Brüssel lässt seine Muskeln spielen, wenn es um die Kontrolle der europäischen Finanzsouveränität geht, und macht Finanzmuffeln wie Italien klar, dass der Zugang zu den europäischen Rettungs- und Konjunkturpaketen an die Erfüllung der Brüsseler Vorgaben gebunden ist.

Italien hat seine Staatsverschuldung in den letzten zwei Jahren um 21 % erhöht, obwohl es versprochen hatte, sie zu reduzieren. In Griechenland ist sie um 20 % gestiegen, in Spanien um 26 %. In Italien liegt die Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor bei über 25 %, während die Gesamtarbeitslosigkeit bei 10 % verharrt, und das in einer Wirtschaft ohne Wachstum, in der die unversteuerte Schattenwirtschaft über 189 Mrd. Euro beträgt! Nichts ist geregelt – und Deutschland ist nach wie vor nicht bereit, italienische und französische Renten zu zahlen, und wird auf höheren Zinsen und Sparmaßnahmen bestehen.

Gestern Abend habe ich stundenlang vor dem Spiel Analysen über den bevorstehenden Krieg zwischen der Ukraine und Russland gesehen. Beängstigendes Zeug… und es fiel mir sehr deutlich auf… Putin hat es nicht nötig, in die Ukraine einzumarschieren. Der Schaden ist bereits angerichtet.