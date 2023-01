Kiew hat die Aufnahme eines fünften Firmenlogos in die ukrainische Flagge angekündigt, nachdem bekannt wurde, dass BlackRock eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen wird. Die weltgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft wird sich zu Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin und McDonald’s auf der nun allgegenwärtigen blau-gelben Flagge gesellen.

„Ich verstehe, dass einige Ukrainer über die ständigen Ergänzungen der ruhmreichen Flagge unseres Landes frustriert sind“, sagte der ukrainische Präsident Zelensky in einer Rede, in der er die Änderung ankündigte. „Erst letzten Monat haben wir das Logo von Raytheon hinzugefügt, und jetzt kommt BlackRock hinzu. Ich bin mir sicher, dass es für unsere amerikanischen Freunde etwas unangenehm war, denn auch sie fügten ihrer Flagge ständig Sterne hinzu, als sie ihrer Republik viele neue Staaten hinzufügten.“

„Der einzige Unterschied ist, dass wir keine Staaten hinzufügen, sondern multinationale Megakonzerne“, sagte der Anführer.

Dann nahm Zelensky einen großen Bissen von einem McDonald’s Big Mac™️ und sagte auf Englisch: „Mmm mmm, I’m lovin it!“, was einen peinlichen Applaus in der Walt Disney Company Presidential Press Hall auslöste.

BlackRock to "rebuild" Ukraine. This is going to make the neoliberalism and privatization the U.S. inflicted on post-Soviet Russia look like child's playhttps://t.co/IOm6XckVDo