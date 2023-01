Covid-Impfstoffe haben Millionen von Menschenleben gerettet… in Modellen 

Da immer mehr Wissenschaftler, Angehörige der Gesundheitsberufe und Journalisten immer mehr Fragen stellen, bröckelt das Narrativ der „sicheren und wirksamen“ Covid-19-Impfstoffe von Tag zu Tag, und die wissenschaftliche Wahrheit beginnt sich langsam durchzusetzen.

Die einfache wissenschaftliche Wahrheit ist, dass diese Impfstoffe klinisch nutzlos, aber nicht völlig harmlos sind (keine medizinische Intervention ist das).

Es ist nicht verwunderlich, dass all diejenigen, die sie beworben haben, nun verzweifelt versuchen, an ihrer Geschichte festzuhalten. Und wie? Nun, veröffentlichen wir einige Modelle, wie wir es seit Beginn der ganzen Covid-Propaganda und -Hysterie getan haben. Wer benötigt schon harte klinische Daten?

Eine weitere Modellstudie, die in ihren Grundannahmen, Algorithmen und Ergebnissen mit der vor einigen Wochen in The Lancet veröffentlichten Studie vergleichbar ist, behauptet nun, dass die Covid-Impfstoffe Millionen von Menschen vor Tod und Krankenhausaufenthalt bewahrt haben. Diesmal sind es allein in den USA – über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren (Dezember 2020 bis November 2022) – 3,2 Millionen Menschen, die ohne die Covid-Impfung gestorben wären und 18,5 Millionen, die stationär behandelt werden mussten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die jährliche Sterberate in den USA sowohl 2020 als auch 2021 rund 3,4 Millionen betrug, gibt das Modell vorzuzeigen, dass die Gesamtsterblichkeit ohne die Impfstoffe um rund 50 Prozent gestiegen wäre. In den Jahren 2021 und 2022 wären jeweils fünf Millionen Menschen gestorben, 2 Millionen wären als „Corona-Todesfälle“ gezählt worden (ein Anstieg um mehr als 500 Prozent im Vergleich zum „Pandemiejahr“ 2020), und Covid-19 wäre damit zur absolut vorherrschenden Todesursache in den Vereinigten Staaten von Amerika geworden.

Das heißt, dass Covid-19 inzwischen die absolut vorherrschende Todesursache im nicht geimpften Teil der Bevölkerung sein müsste – und in Ländern mit niedrigen Impfraten.

Vielleicht sind unsere angesehenen Modellierer so weit von der klinischen Realität entfernt, dass sie tatsächlich an dieses Ergebnis glauben, so absurd es auch ist.

Die wissenschaftlichen und medizinischen Redakteure von Brownstone sind keine „Impfgegner“. Wir alle erkennen die historischen und aktuellen Vorteile von Impfungen an. Einige von uns sind nach wie vor der Meinung, dass Covid-Impfstoffe für die Risikopopulation geeignet sein könnten.

Wir sind auch nicht gegen den wissenschaftlichen Fortschritt – ganz im Gegenteil. Die meisten von uns sind sich einig, dass die mRNA-Technologie ein großes therapeutisches Potenzial hat. Während meiner Zeit bei Merck & Co. habe ich BioNTech in Mainz mehrmals besucht und dann versucht, meine Wissenschaftler in der Zentrale vom Interesse der Krebsimpfstoffprogramme des Unternehmens zu überzeugen.

Wir alle nehmen jedoch das Recht in Anspruch, frei zu denken und nach klinischen Beweisen zu fragen. Wir lassen uns nicht auf das Argument ein: „Wie können Sie davon ausgehen, dass die FDA, die EMA, die von Experten begutachteten Zeitschriften, die Politiker und die Medien alle falsch liegen?“ Wir nehmen uns die Freiheit, die Daten zu analysieren und unsere rationalen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und wir alle sind offen für jede rationale Diskussion über diese Schlussfolgerungen.

Eine meiner Schlussfolgerungen ist, dass die Covid-Todesfälle Teil der normalen und unvermeidlichen Bevölkerungssterblichkeit sind, die nicht durch eine Impfung gegen ein bestimmtes Atemwegsvirus verhindert werden kann. Hätten die klinischen Studien zum Impfstoff einen Nutzen für die Sterblichkeit gezeigt, wäre ich von dieser Schlussfolgerung überzeugt gewesen – und Fitzpatrick et al. hätten eine glaubwürdige Grundlage für ihr Bevölkerungsmodell gehabt.

Die Endpunkte in allen klinischen Covid-19-Impfstoffstudien waren jedoch Erkältungs- und Grippesymptome sowie ein positiver Test.

Meine Schlussfolgerungen aus den verfügbaren Studiendaten (gemäß den Veröffentlichungen und FDA-Zulassungsunterlagen) lauten wie folgt:

Die beobachtete Verringerung der Testpositivität für das SARS-CoV-2-Virus (die „95-prozentige Wirksamkeit“) bei Personen, die an einer Erkältung oder Grippe erkrankt sind, ist ein interessantes biologisches Ergebnis – wenn es denn stimmt (die Zahlen sind gering, und die klinische Realität scheint dieses Ergebnis nicht zu bestätigen).

Klinisch gesehen waren die Menschen in den Impfstoffgruppen viel kränker (insgesamt mehr Erkältungs- und Grippesymptome) als in den Placebogruppen.

Für schwere Formen der Lungenentzündung und die Sterblichkeit können keine Schlussfolgerungen gezogen werden.

Da es sich bei Covid-19 um eine Krankheit mit unspezifischen Symptomen handelt, müsste der entscheidende Endpunkt der Studie die Gesamtheit der Lungenentzündungen und die Gesamtmortalität sein, um den klinischen Nutzen (oder Schaden) einer Intervention beurteilen zu können.

Jedes Modell für die öffentliche Gesundheit benötigt gute und glaubwürdige klinische und epidemiologische Daten für seine Eingaben und Algorithmen. Für die Covid-19-Impfstoffe gibt es keine guten und glaubwürdigen Daten, die eine Vorbeugung von schwerer Lungenentzündung, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen belegen. Meine Schlussfolgerung aus der Klinik und der Epidemiologie ist, dass es sie nicht geben kann.

Es ist daher nicht überraschend, dass veröffentlichte Modelle absurde Ergebnisse liefern. Leider ist es auch nicht mehr überraschend, dass diese absurden Ergebnisse von medizinischen Fachzeitschriften und den Medien, von Politikern und Behörden geschluckt und wiedergekäut werden.

Es mag ein langer Kampf sein, aber die wissenschaftliche Wahrheit wird sich am Ende durchsetzen.