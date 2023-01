Die XBB.1.5-Variante ist das nächste große COVID-Ding

Ein Enkel von Ba.2 übernimmt ungewöhnlich schnell die Kontrolle

In den vergangenen sechs Monaten gab es überall viele Covid-Infektionen, und die vorherrschende Variante war Omikron Ba.5. Dies änderte sich in jüngster Vergangenheit innerhalb von etwa vier Wochen, als eine neue Gruppe namens XBB.1.5 auftauchte und fast über Nacht die größte zirkulierende Variante wurde. Laut CDC-Varianten-Tracker:

In den nordöstlichen Regionen der USA, die in der Regel mit neuen Varianten führend sind, ist XBB.1.5 bereits vollständig dominant und umfasst 75 % der Fälle:

Auch die Krankenhausaufenthalte folgen leider dieser Variante. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte in New York ist deutlich gestiegen:

Auch in Massachusetts ist die Zahl der Krankenhausaufenthalte gestiegen und liegt weit über dem Niveau des Sommers:

Auch laut dem MA-Abwasserbericht für Boston sind die Fälle gestiegen:

Zufälligerweise ist der Nordosten der USA eine sehr gut geimpfte Region – und doch gibt es dort einen weiteren Ausbruch, der bereits die Ba.5-Welle übertrifft. Ein weiterer Sieg der sicheren und wirksamen COVID-Impfstoffe! (nur ein Scherz)

Die Behörden haben diese Welle nicht erwartet, aber sie ist da:

XBB.1.5 ist ein Ableger von Ba.2

Die XBB-Variante ist ein Ableger von Ba.2, der in diesem Frühjahr durch die USA ging und nun zurückgekehrt ist.

Trotz des Versprechens einer „vielschichtigen hybriden Immunität“ durch Impfungen und mehrfache Reinfektionen ist keine Immunität in Sicht. Dies ist bereits die siebte Welle von Covid in New York.

Das nachstehende Schaubild zeigt, dass XBB.1.5 die raffinierteste Variante ist, die sich je der Impfimmunität entzogen hat (mittlerweile ein Oxymoron). Sie hat auch eine hohe Affinität zu ACE2, sodass sie sehr wahrscheinlich die Lunge und das Herz-Kreislauf-System infizieren kann, was schlimmere Folgen hat als frühere Omikron-Varianten.

Insgesamt haben wir das Gefühl, dass wir vor einer weiteren großen Covid-Welle stehen. Sie wird sich als schlimmer erweisen als die Welle des letzten Sommers, und das Frustrierende daran ist, dass Covid nicht verschwindet.

Die Behörden sind berechenbar:

New York erlebt gerade seine siebte Covid-Welle, trotz (und gerade wegen) seiner drakonischen COVID-Impfvorschriften, die einen perfekten Nährboden für Menschen geschaffen haben, die keine Immunität gegen Covid entwickeln können und einander anstecken.

Bald wird XBB.1.5 in einer Gegend in Ihrer Nähe auftauchen.

Einige von Ihnen werden sagen, was soll’s, es ist nur eine Erkältung. Wenn Covid bei Ihnen glimpflich verlaufen ist, dann herzlichen Glückwunsch. Für mich war er auch relativ mild. Für viele Menschen, die ich kenne, war es jedoch nicht nur eine Erkältung, und auch für viele meiner Abonnenten war es nicht nur eine Erkältung. Auch für diesen Twitter-Nutzer war es ernst:

Wenn ich Ihnen einen Rat geben könnte, wie Sie gesund bleiben können, dann wäre es, sich zu bewegen, möglichst viel Sonnenlicht zu tanken, angemessene Vitamine einzunehmen und sich im Voraus mit den richtigen Covid-Medikamenten einzudecken. Das ist alles, was wir tun können.

Haben Sie noch andere gesundheitliche Vorschläge?

Wenn einer Ihrer Mitarbeiter kürzlich Covid bekommen hat, wie ist es gelaufen? Ist Ivermectin immer noch nützlich?

Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit, aber achten Sie auf die Privatsphäre der Menschen!