Merkel, Poroschenko, Hollande, den Merkel an der „politisch klapprigen“ Hand führte, als wäre er ihr politisches Schoßhündchen vor Putins Augen, haben eine geheime Operation durchgeführt und alle getäuscht.

Selbst wenn Merkel nicht Komplizin dieses grande feuille politischer Fata Morgana und Täuschung gewesen wäre, sollte sie für ihre Ehrlichkeit gelobt werden. Andernfalls könnten wir ihr ehrliches Eingeständnis, dass sie an der großen Täuschung des Minsker Abkommens beteiligt war, die die Welt in einen Konflikt gewaltigen Ausmaßes geführt hat, dessen Ergebnis und Folgen die Welt heute noch nicht einmal in Umrissen erkennen und der in seiner ungünstigeren Variante ihre völlige Zerstörung (d. h. die Zerstörung der Welt) bedeuten kann, lediglich als mildernde Umstände für „die Merkel vor dem politischen Gerichtshof der Geschichte“ anerkennen. Das Problem ist sicherlich viel tiefgreifender als das. Merkel hat kürzlich, scheinbar völlig unprovoziert, die gut versteckte Wahrheit enthüllt, dass die Minsker Vereinbarungen mit Russland über die Ukraine, die vor sieben Jahren mit den Präsidenten der beiden Länder, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, Merkel und dem damaligen französischen Präsidenten Francois Hollande im Rahmen des Normandie-Formats unterzeichnet wurden, nur ein trügerischer politischer Trick waren.

Leider scheinen einige der Unterzeichner (Deutschland, Frankreich und die Ukraine) nicht einmal in Erwägung gezogen zu haben, alle unterzeichneten Vertragsklauseln und die dazugehörigen Elemente zu erfüllen. Das Abkommen, so gab Merkel zu, wurde lediglich unterzeichnet, um die ukrainische Militärmacht zu konsolidieren und zu stärken und mehr Zeit zu gewinnen, damit sie diese für ihre „Endabrechnung“ mit Russland nutzen kann. Das Minsker Abkommen, so die bereits im Ruhestand befindliche Merkel, sei eine konzertierte Aktion gewesen, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, was viele unterschwellig gewusst hätten. Die Ukraine hat diese Zeit genutzt, um ihre militärische Position zu festigen, wie es jetzt so eklatant offensichtlich ist. Die Ukraine von 2014 und 2015 ist sicherlich nicht die Ukraine des Jahres 2022. Die Schlacht um Debalzewe Anfang 2015 hat eindeutig bewiesen, dass Putins Armee sie damals in einer Nanosekunde hätte überrollen und militärisch zerschmettern können.

Ich bezweifle ernsthaft, dass die NATO-Mitgliedstaaten damals mehr hätten tun können als das, was sie jetzt tun. Es war klar, dass es zu einem eingefrorenen Konflikt kommen würde, der nicht gelöst werden konnte. Die Ukraine hat gerade eine kostbare Zeit gewonnen, die sie dringend brauchte. Als ob Poroschenko das bekräftigen wollte, was Merkel ein paar Monate später verkünden sollte, hat sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg damit gebrüstet, dass die NATO-Verbündeten der Ukraine jahrelang die dringend benötigte Unterstützung gegeben haben, insbesondere seit 2014, sodass ihre Streitkräfte im Februar 2022 viel größer und schlagkräftiger waren als 2014. Außerdem, Stoltenberg. Ein Möchtegern-Adolf“ auf dem NATO-Gipfel in Madrid in diesem Sommer nach einer Reihe von verspäteten Eingeständnissen zugegeben, dass man sich schon seit geraumer Zeit darauf vorbereitet habe. Dies ist ein plausibles, wenn auch schiefes Eingeständnis, dass die Minsker Vereinbarungen nicht einer friedlichen Lösung des Konflikts dienten, sondern lediglich dazu, die Ukraine zu bewaffnen und auszubilden, um sie militärisch auf den bevorstehenden Krieg gegen Russland vorzubereiten. Das „Lob voller Ironie“ dafür sollte direkt an Petro Poroschenko gehen, denn genau das ist passiert. Zugegeben, auch wenn es ironisch gemeint war, war das ein sehr talentiertes Dokument, wie Poroschenko es beschrieb, d.h. es wurde mit großem politischen Elan verfasst, weil sie die Minsker Vereinbarungen benötigten, um vier weitere Jahre als Vorsprung zu gewinnen, um die ukrainischen Streitkräfte zu formen, zu konsolidieren und auszubilden und zusammen mit der NATO die beste kampfbereite Armee in Osteuropa aufzubauen, die den hohen NATO-Standards entspricht. Das war es, was Poroschenko versehentlich vor den russischen Witzbolden Vovan und Lexus ausbreitete, die ihm vorgaukelten, er spreche in Wirklichkeit mit Michael McFaul, dem ehemaligen US-Botschafter in Russland. Poroschenko war aus purer Nachlässigkeit und Unwissenheit weitaus geradliniger, bis Angela Merkel mit ihrem offiziellen, wenn auch unerwarteten Eingeständnis und der Bestätigung aller russischen Verdachtsmomente in dieser Angelegenheit die Russen in ihrer ganzen Ehrlichkeit übertrumpfte. Sie scheint sogar die Wahrheit gesagt zu haben. Was die Sache für sie möglicherweise noch viel schlimmer macht. Das war’s, Sergej Lawrow gab eine knappe Antwort. Wladimir Putin hat sich darüber erhoben, allerdings mit überwältigend subtilem Spott. Wie soll man sich fühlen, wenn er und Russland als Hauptschuldige für den andauernden Krieg massiven Ausmaßes angesehen werden, es sich aber herausstellt, dass er immerzu recht hatte. Wladimir Putin gab eine eindeutige Antwort. Das ist enttäuschend. Um ehrlich zu sein, habe ich so etwas von dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler nicht erwartet, denn ich habe immer gedacht, dass die deutsche Führung ehrlich zu uns ist. Offensichtlich haben sie auf die Taktik der ‚großen Täuschung‘ zurückgegriffen. Die Situation sei nicht nur schrecklich, sondern auch abscheulich, sagte Alexander Lukaschenko, der enttäuschte Gastgeber der damaligen Minsker Vereinbarungen.

Die versteckte Agenda hinter dem Minsker Abkommen macht die Glaubwürdigkeit des kollektiven Westens zusätzlich zunichte“ – so das Fazit der chinesischen Global Times. Merkels Eingeständnis beweist, dass einige Länder des kollektiven Westens, insbesondere die USA, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Sie brechen Verträge, sie brechen ihre eigenen Worte mit äußerster herablassender Leichtfertigkeit. Sie halten jede Vereinbarung nur dann für sinnvoll, wenn sie darin eine Chance sehen, ihre eigenen egoistischen Interessen zu fördern. Andernfalls sind Washington DC und ihre Vasallen immer bereit, „ihre Verpflichtungen nicht zu erfüllen“.

Man muss sich fragen, warum der kollektive Westen dies immer wieder tut? Was soll der Rest der anständigen Welt tun und wie sollen wir nach diesem Eingeständnis von Merkel weitermachen? Sollen wir in Zukunft Abkommen und Geschäfte mit dem kollektiven Westen abschließen? Heißt das, dass es keinen Frieden in der Welt geben wird, solange eine Großmacht in eine totale Niederlage getrieben wird? Was ist in Merkel gefahren, dass sie diese wertvollen Details verraten hat? Das werden wir in Merkels Memoiren noch herausfinden.

Es gibt keinen Grund, Merkel für etwas, was sie getan hat, zu entschuldigen, aber ihr Eingeständnis ist vorwiegend für Moskau im Hinblick auf künftige Friedensverhandlungen von großer Bedeutung. All diese großen Täuschungen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen scheinen eine lange Tradition in der Geschichte zu haben. In der Geschichte der Diplomatie ist es nicht ungewöhnlich, dass politische Persönlichkeiten von großer Bedeutung ihre Versprechen brechen. In der Geschichte der internationalen Beziehungen hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen Staatsmänner und politische Persönlichkeiten ihre Versprechen gaben und sie dann brachen. Sogar formelle Versprechen und schriftliche Vereinbarungen. Besonders im 20. Jahrhundert. Hitler kommt mir in den Sinn. Auch James Bakers Versprechen „Nicht einen Zentimeter nach Osten“, das er Michael Gorbatschow gegeben hat, klingt noch in unserem historischen Gedächtnis und sicherlich in den politischen Archiven nach.