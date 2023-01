Europaabgeordnete in neuer Doku: Darauf bereitet sich die Kabale vor

Der Vater der deutschen Europaabgeordneten Christine Anderson kämpfte während des Zweiten Weltkriegs und wurde 1946 entlassen. Dann wurde ihm klar: Wir sind in kommunistische Sphären eingetreten.

Er wurde 1950 verhaftet und musste 25 Jahre Zwangsarbeit in Bautzen leisten, erzählt Anderson in dem Dokumentarfilm Fighting for Freedom. „Eines der schrecklichsten politischen Gefängnisse, die man sich vorstellen kann.“

„Wir sind noch nicht ganz so weit [absolute Tyrannei], aber sie [die globalen Eliten] bereiten sich darauf vor. Und je weiter der Prozess voranschreitet, desto intensiver werden die Maßnahmen sein, die sie ergreifen müssen, um ihren Willen durchzusetzen. Und das sehen wir jetzt.“

In Berlin hielt eine Frau ein Exemplar des deutschen Grundgesetzes in den Händen. Sie wurde von der Polizei zu Boden gestoßen. „Können Sie sich das vorstellen? Ist es das, was Sie Demokratie nennen?“

Menschen, die gegen die Politik der Regierung protestierten, wurden als Staatsfeinde bezeichnet und als Menschen abgetan, die gegen die Demokratie sind und [die Regierung] absetzen wollen. „Nein, diese Leute haben tatsächlich versucht, die Verfassung zu verteidigen.“

Diejenigen, die versuchen, die Grundprinzipien abzuschaffen, behaupten, sie würden die Verfassung verteidigen, betonte Anderson. „Das ist lächerlich“, sagte sie.

„Wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, was er damals unter diesen Umständen getan hat, was für eine Art von Demokratin wäre ich dann?