BlackRock stoppt Abhebungen: Milliarden-Fonds begrenzt Auszahlungen – wann trifft es den Kleinanleger?

Wenn dein Geld plötzlich nicht mehr verfügbar ist: BlackRock begrenzt Abhebungen

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat Abhebungen aus einem seiner großen Kreditfonds begrenzt. Betroffen ist der HPS Corporate Lending Fund (HLEND) mit einem Volumen von rund 26 Milliarden Dollar. Investoren wollten im letzten Quartal etwa 1,2 Milliarden Dollar abziehen – rund 9,3 Prozent des Fondsvermögens.

Doch laut Fondsregeln dürfen pro Quartal nur fünf Prozent ausgezahlt werden. Dadurch konnten lediglich etwa 620 Millionen Dollar ausgezahlt werden, während der Rest vorerst im Fonds gebunden bleibt. Es ist das erste Mal, dass diese Grenze erreicht wurde.

Der Vorgang zeigt ein strukturelles Problem moderner Finanzmärkte. Viele Fonds investieren langfristig in Kredite oder andere schwer handelbare Vermögenswerte, während Anleger jederzeit Zugriff auf ihr Kapital erwarten. Wenn viele Investoren gleichzeitig aussteigen wollen, wird diese Illusion von Liquidität plötzlich sichtbar.

Um Notverkäufe zu verhindern, begrenzen Fonds dann die Auszahlungen – sogenannte „Gates“. Für das Risikomanagement ist das sinnvoll, für Anleger bedeutet es jedoch, dass sie vorübergehend nicht an ihr Geld kommen.

Der Fall wirft jedoch auch eine grundsätzliche Frage auf, die über Fonds hinausgeht. Auch normale Bankkunden gehen davon aus, dass ihr Geld jederzeit verfügbar ist. Doch Banken halten nur einen Teil der Einlagen tatsächlich als liquide Mittel, während der Rest als Kredite vergeben wird.

In schweren Finanzkrisen kann deshalb auch der Zugriff auf Bankeinlagen eingeschränkt werden. Beispiele dafür gab es bereits: In Zypern wurden 2013 Einlagen teilweise eingefroren, in Griechenland galten 2015 tägliche Abhebungslimits.

Der BlackRock-Fall erinnert daran, wie stark das moderne Finanzsystem auf Vertrauen basiert. Solange Märkte stabil bleiben, funktioniert es reibungslos. Doch wenn viele Anleger gleichzeitig ihr Geld zurück wollen, zeigt sich schnell, wie begrenzt Liquidität tatsächlich sein kann.