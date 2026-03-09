Der Kongress bringt Gesetzentwurf ein, um DNA zur Erzeugung von Pandemie-Erregern bundesstaatlich zu kontrollieren

Die Gesetzgebung ersetzt ein freiwilliges System durch eine verpflichtende bundesstaatliche Regulierung und gibt der Regierung Kontrolle über genetische Sequenzen, die zur Konstruktion von Pandemie-Erregern und zur Entwicklung von Gegenmaßnahmen erforderlich sind.

Jon Fleetwood

Der Kongress hat eine Gesetzgebung eingebracht, die das erste verpflichtende bundesstaatliche System zur Kontrolle und Regulierung der Synthese von DNA-Sequenzen schaffen würde, die angeblich in der Lage sind, Erreger mit Pandemiepotenzial zu erzeugen. Damit würde ein langjähriges freiwilliges System ersetzt und bundesstaatliche Autorität an der genetischen Konstruktionsstufe etabliert, an der Pandemie-Erreger ihren Ursprung haben.

Der Gesetzentwurf S.3741 mit dem Titel „Biosecurity Modernization and Innovation Act of 2026“ wurde am 29. Januar 2026 von Senator Tom Cotton (R-AR) eingebracht und an den Senatsausschuss für Handel, Wissenschaft und Verkehr verwiesen.

Die Gesetzgebung verpflichtet Unternehmen, die synthetische DNA herstellen, Kundenbestellungen zu überprüfen und Sequenzinformationen über ein bundesstaatlich vorgeschriebenes System einzureichen, das darauf ausgelegt ist, den Zugang zu genetischem Material zu identifizieren und zu regulieren, das in der Lage ist, Pandemie-Erreger zu erzeugen.

Da synthetische DNA der Ausgangspunkt ist, von dem aus Pandemie-Erreger aufgebaut werden, etabliert der Gesetzentwurf bundesstaatliche Kontrolle über die genetische Ursprungsstufe selbst – was bedeutet, dass im Falle einer Vogelgrippe-Pandemie die Bundesregierung regulatorische Autorität über genau jene genetischen Sequenzen hätte, die zur Konstruktion des Virus und zur Herstellung der Gegenmaßnahmen erforderlich sind, die zur Reaktion darauf eingesetzt werden.

Laut dem Gesetzentwurf:

„Der Minister soll … eine Anforderung festlegen, wonach betroffene Anbieter Screening-Protokolle für alle besorgniserregenden Sequenzen implementieren müssen.“

Gesetzgeber rechtfertigen die Gewährung dieser Befugnisse als „Minderungsmaßnahmen“ und erklären, dass die Protokolle:

„der Verhinderung des Missbrauchs von Sequenzen mit Pandemiepotenzial Priorität einräumen müssen.“

Die im Gesetzentwurf regulierte synthetische DNA ist das grundlegende Material, das in Laboren zur Konstruktion angeblicher viraler Genome und zur Entwicklung von Impfstoffen und Gegenmaßnahmen verwendet wird, die während Pandemie-Reaktionen eingesetzt werden.

Da Pandemie-Erreger physisch nicht konstruiert werden können, ohne zuvor ihre genetischen Sequenzen zu synthetisieren, verlagert die Regulierung der DNA-Synthese die bundesstaatliche Kontrolle an den Ausgangspunkt sowohl der Pandemiebedrohung als auch der staatlichen Gegenmaßnahmen-Pipeline.

Ersetzt freiwilliges System durch verpflichtende bundesstaatliche Regulierung mit zivilrechtlichen Sanktionen

Seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgte das Screening der Gensynthese in den Vereinigten Staaten hauptsächlich auf Grundlage freiwilliger bundesstaatlicher Leitlinien.

S.3741 ersetzt dieses freiwillige System durch eine verpflichtende bundesstaatliche Regulierung, die durch finanzielle Strafen abgesichert ist.

Der Gesetzentwurf erklärt ausdrücklich:

„Die festgelegten Vorschriften … ersetzen sämtliche bundesstaatlichen Leitlinien oder Empfehlungen … die freiwillig sind.“

Verstöße werden mit Strafen von bis zu:

„500.000 US-Dollar“ für Einzelpersonen und „750.000 US-Dollar“ für Organisationen geahndet.

Damit wird ein zuvor branchenintern verwalteter Prozess in ein bundesstaatlich durchgesetztes Regulierungssystem umgewandelt, das den Zugang zu genetischem Material mit Pandemiepotenzial regelt.

Im Gegensatz zu Notfallbefugnissen, die während ausgerufener Pandemien aktiviert werden, operiert dieses System kontinuierlich und etabliert eine dauerhafte bundesstaatliche Kontrolle über pandemiefähiges genetisches Material – unabhängig davon, ob eine Pandemie erklärt wurde.

Bundesregierung erhält Befugnis, Liste kontrollierter Pandemie-Sequenzen zu definieren und zu erweitern

Die Gesetzgebung ermächtigt bundesstaatliche Stellen, eine staatlich kontrollierte Liste genetischer Sequenzen zu erstellen und zu erweitern, die der Regulierung unterliegen.

Der Gesetzentwurf besagt:

„Eine Liste besorgniserregender Sequenzen … wird vom Minister in Abstimmung mit … bundesstaatlichen Behörden, Branchenexperten, Akademikern und Forschern festgelegt.“

Die Regierung kann die Liste schnell erweitern:

„enthält ein beschleunigtes Verfahren, um Sequenzen vorläufig rasch in die Liste aufzunehmen.“

Da Pandemie-Erreger angeblich aus diesen genetischen Sequenzen aufgebaut werden, ermöglicht diese Befugnis der Bundesregierung zu bestimmen, welches pandemiefähige genetische Material synthetisiert werden darf und unter welchen Bedingungen.

Diese Befugnis greift exakt an der Stufe, an der Pandemie-Erreger erstmals erzeugt werden können.

Bundessystem verlangt Identitätsprüfung für jeden, der pandemiefähige DNA anfordert

Die Gesetzgebung verpflichtet DNA-Syntheseunternehmen, die Identität von Personen und Institutionen zu überprüfen, die regulierte Sequenzen erwerben möchten.

Der Gesetzentwurf besagt:

„Eine Anforderung für betroffene Anbieter, Screening-Protokolle zur Überprüfung der Identität und Legitimität von Kunden umzusetzen.“

Damit entsteht ein bundesstaatliches System, das den Zugang zu pandemiefähigem genetischem Material an staatlich genehmigte Kunden bindet.

Private DNA-Syntheseindustrie wird in bundesstaatliche Pandemie-Kontrollstruktur eingebunden

Die Gesetzgebung gilt für sogenannte „betroffene Anbieter“, darunter Unternehmen, die synthetische DNA herstellen, sowie solche, die Geräte zur DNA-Synthese verkaufen.

Der Gesetzentwurf definiert:

„Der Begriff ‚betroffener Anbieter‘ bezeichnet eine Person, die –

(A) synthetische Nukleinsäuren synthetisiert und an Personen in den Vereinigten Staaten verkauft; oder

(B) Geräte zur Synthese von Nukleinsäuren, einschließlich Tischsynthesizern, an Personen in den Vereinigten Staaten herstellt, vertreibt oder verkauft.“

Diese Unternehmen produzieren das genetische Material, das zur Virus-Konstruktion und zur Entwicklung von Pandemie-Gegenmaßnahmen verwendet wird.

Durch verpflichtende bundesstaatliche Screening-, Identitätsprüfungs- und Compliance-Anforderungen wird die bundesstaatliche Regulierung direkt in privat betriebene Biotechnologieunternehmen hinein ausgedehnt, die an genetischer Produktion beteiligt sind.

Kunden- und DNA-Bestellinformationen vor öffentlicher Offenlegung geschützt

Die Gesetzgebung schützt bestimmte Informationen, die im Rahmen des bundesstaatlichen DNA-Kontrollsystems erhoben werden, vor öffentlichem Zugriff.

Der Gesetzentwurf besagt:

„Jegliche Informationen über einen Kunden, die in einer Einreichung enthalten sind … sind vom Akteneinsichtsrecht gemäß Abschnitt 552(b)(4) von Titel 5 ausgenommen.“

Dies schützt Kundenidentitäten und Informationen über bestellte genetische Sequenzen vor öffentlicher Offenlegung und wirft Fragen hinsichtlich Transparenz und Aufsicht auf.

Bundesregierung richtet Programm zur Entwicklung erweiterter Biotechnologie-Kontrollsysteme ein

Der Gesetzentwurf schafft zudem ein bundesstaatliches Programm zur Entwicklung und Erprobung zukünftiger Biotechnologie-Kontrollsysteme.

Er weist die Regierung an:

„eine Governance-Sandbox-Umgebung für Biotechnologie einzurichten.“

Dieses Programm soll genutzt werden, um:

„aufkommende Bedrohungen zu analysieren … und proaktiv im Biotechnologiebereich zu regulieren.“

Damit entsteht eine bundesstaatliche Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, staatliche Kontrolle über Biotechnologie im Zusammenhang mit Pandemie-Erregern auszuweiten.

Gesetzentwurf ordnet bundesstaatlichen Plan zur Ausweitung der Biosicherheitsbefugnisse und zur Schaffung neuer Regierungsstrukturen an

Die Gesetzgebung verpflichtet bundesstaatliche Stellen zu prüfen, ob zusätzliche Befugnisse und neue staatliche Strukturen erforderlich sind.

Der Gesetzentwurf verlangt eine Bewertung:

„welche, falls überhaupt, neuen Biosicherheits- und Biogefahrenbefugnisse erforderlich sind“

und ob dies erfordert:

„eine neue staatliche Einrichtung zu schaffen.“

Damit wird der Grundstein für eine Ausweitung bundesstaatlicher Macht über pandemiebezogene Biotechnologiesysteme gelegt.

Etablierung dauerhafter bundesstaatlicher Kontrolle am Ursprungsort von Pandemie-Erregern

Pandemien sollen von Erregern ausgehen, die aus genetischen Sequenzen konstruiert werden.

Indem freiwilliges Screening durch verpflichtende bundesstaatliche Regulierung ersetzt wird, kontrolliert wird, welche pandemiefähigen Sequenzen synthetisiert werden dürfen, Identitätsprüfungen vorgeschrieben werden und bundesstaatliche Autorität in private DNA-Syntheseunternehmen ausgeweitet wird, verlagert S.3741 bundesstaatliche Macht an den Ursprungsort, an dem Pandemie-Erreger entstehen können.

Damit wird bundesstaatliche Kontrolle über den Ausgangspunkt der Pandemie-Pipeline selbst etabliert – die genetische Konstruktionsphase – und staatliche Autorität stromaufwärts der Erregererzeugung, der Entwicklung von Gegenmaßnahmen und der anschließenden Pandemieresponsesysteme verankert.