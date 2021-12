Blackrock und Vanguard scheffeln Milliardenbeträge: Omikron-Variante bringt Moderna- und Pfizer-Aktionären mehr als 10 Mrd. Dollar ein

In der Woche nach der Entdeckung der Omikron-Variante schossen die Vermögen von Führungskräften und Aktionären der großen Pharmaunternehmen in die Höhe: Acht Top-Aktionäre von Pfizer und Moderna verdienten zusammen 10,3 Milliarden Dollar.

Aktivisten beschuldigen die Pharmavorstände, sich an einer Krise zu bereichern, die sie selbst mit verursacht haben, und machen ein groteskes Ausmaß an Ungleichheit bei Impfstoffen dafür verantwortlich, dass die Omikron-Variante entstehen konnte.

Sie fordern die Regierungen auf, eine Ausnahmeregelung für geistiges Eigentum an Covid-19-Impfstoffen und -Behandlungen zu unterstützen, um es Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu ermöglichen, die Impfstoffe selbst herzustellen, die Monopole der großen Pharmaunternehmen zu brechen und die Gesamtversorgung zu erhöhen.

Aktien steigen sprunghaft an

Die Aktien von Moderna schnellten nach der Ankündigung in die Höhe und schlossen am Mittwoch, dem 1. Dezember, bei 310,61 $ pro Aktie, was einem Anstieg von 13,6 % gegenüber 273,39 $ pro Aktie am Mittwoch, dem 24. November, dem Tag vor der Ankündigung, entspricht.

Die Aktien von Pfizer stiegen um 7,4 Prozent von 50,91 Dollar/Aktie auf 54,68 Dollar/Aktie.

Der Vorstandsvorsitzende von Moderna, Stéphane Bancel, wurde in der Woche nach der Ankündigung persönlich um mehr als 824 Millionen Dollar reicher, da der Wert seiner Aktien von 6.052.522.978 Dollar auf 6.876.528.630 Dollar stieg.

Am 26. November, dem Tag nach der Bekanntgabe der Variante, verkaufte er 10.000 Aktien für 319 $ pro Stück und kassierte 3,19 Mio. $.

Bei Geschäftsschluss am Dienstag waren die Aktien von Bancel seit der Ankündigung um 1,7 Milliarden Dollar gestiegen, bevor sie fielen, nachdem das Unternehmen einen Rechtsstreit über Patente verloren hatte, wie verschiedene Medien, darunter Reuters, berichteten.

Bancel hat sich geweigert, das Rezept für den Moderna-Impfstoff mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu teilen, um die Herstellung von mRNA-Impfstoffen über das neue Zentrum in Südafrika zu fördern.

Wissenschaftler der WHO versuchen nun, den Impfstoff zurückzuentwickeln. Sein Unternehmen führt außerdem einen Rechtsstreit, um die Rolle der massiven öffentlichen Finanzierung und der öffentlichen Wissenschaftler bei der Entwicklung des Impfstoffs auszulöschen, berichtet das Magazin Nature.

Unterdessen verdiente Pfizer-CEO Albert Bourla in der Woche nach der Bekanntgabe der Variante 339.236 $, wobei sein kleineres Portfolio von 4.581.035 $ auf 4.920.270 $ anstieg.

Blackrock, Vanguard und Morgan Stanley

Auch institutionelle Anleger haben mit dieser Variante ein Vermögen gemacht.

Blackrocks Moderna- und Pfizer-Aktien stiegen in der Woche nach der Ankündigung um mehr als 2,5 Mrd. USD: 1.000.553.995 USD von Moderna und 1.548.822.709 USD von Pfizer.

Die Vanguard Group verdiente 2,7 Mrd. USD; 1.011.692.117 USD von Moderna und 1.733.982.482 USD von Pfizer.

Die Moderna-Aktionäre Baillie Gifford & Co legten um $1.571.329.916 zu; Morgan Stanley um $447.476.028,50 und Flagship Pioneering um $654.365.415. Pfizer-Investoren State Street stieg um 1.054.857.992 $ und Capital World gewann 909.930.434 $.

Nur 6 Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen sind geimpft, während Pharmaunternehmen Auffrischungsimpfungen an reiche Länder verkaufen. Die zehn Länder des südlichen Afrikas, die auf der roten Reiseliste des Vereinigten Königreichs stehen und in denen der Verdacht besteht, dass Omikron ausgebrochen sein könnte, haben laut Our World in Data eine Gesamtimpfungsrate von nur 14 Prozent.

Seit mehr als einem Jahr führt Südafrika die Forderungen von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen an, vorübergehend auf geistige Eigentumsrechte an Covid-19-Impfstoffen, Tests und Behandlungen zu verzichten, um eine breitere Herstellung und einen gerechteren Zugang zu medizinischen Technologien zu ermöglichen.

Eine solche Ausnahmeregelung wird von der WHO und den Regierungen der meisten Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, unterstützt, aber das Vereinigte Königreich und die EU, angeführt von Deutschland, haben das Vorankommen der Maßnahme bei der Welthandelsorganisation blockiert.