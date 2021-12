Der heldenhafte Widerstand von Robert F. Kennedy, Jr. gegen den andauernden CIA-Covid-Coup d’état

In seinem außergewöhnlichen neuen Buch „The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit“ hat RFK, Jr. sehr deutlich gemacht, dass er nicht zulassen wird, dass Orwells totalitärer „1984“-Stiefel auf sein Gesicht tritt.

Er verfügt über eine sehr seltene Zivilcourage und fordert uns auf, uns ihm anzuschließen, bevor es zu spät ist und wir in ein neues dunkles Zeitalter eintreten, indem wir die bösen Mächte, die die Demokratie auf der ganzen Welt ausrotten wollen, erkennen und ihnen Widerstand leisten.

Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er die Verschwörer des politisch-geheimdienstlich-massenmedial-hochfinanziell-medizinisch-korpokratisch-pharmazeutischen Komplexes beschuldigt, „die kontrollierte Zerstörung der amerikanischen verfassungsmäßigen Demokratie“ zu betreiben.

Für einen brillanten und hochqualifizierten Juristen und exzellenten Schriftsteller und Redner ist die Wahl dieser Worte „kontrollierter Abriss“ eindeutig beabsichtigt.

Wer daran zweifelt, dass es sich bei der Covid-19-Krise um eine von Geheimdiensten gesteuerte Operation handelt, die von Spionen kontrolliert wird, die mit medizinischen Technokraten wie Anthony Fauci, Milliardären wie Bill Gates, dem Militär, den Medien, Big Pharma, dem Weltwirtschaftsforum usw. zusammenarbeiten, wird bei genauer Lektüre dieses Buches – mit seinen 2.194 Verweisen – von dieser Illusion befreit sein.

Die CIA ist seit langem tief in die Entwicklung von Impfstoffen, Viren, Medikamenten, Krebswaffen, biologischen Waffen und natürlich massiven Bewusstseinskontrollmaßnahmen – im Klartext: tödliche Propaganda – zur Kontrolle von US-Amerikanern und Ausländern gleichermaßen verwickelt.

Wie Kennedy in ironisch untertriebener Weise schreibt: „Die allgegenwärtige Beteiligung der CIA am weltweiten Impfstoffputsch sollte uns zu denken geben.“ Ja, eine lange Pause. Er fährt fort [meine Hervorhebung]:

Nichts in der Geschichte der CIA, in ihrer Charta, in ihrer Zusammensetzung oder in ihrer institutionellen Kultur verrät ein Interesse an der Förderung der öffentlichen Gesundheit oder der Demokratie. In der Vergangenheit ging es der CIA vor allem um Macht und Kontrolle. Zwischen 1947 und 1989 war die CIA an mindestens zweiundsiebzig versuchten und erfolgreichen Staatsstreichen beteiligt, die etwa ein Drittel der Regierungen der Welt betrafen. Viele von ihnen waren funktionierende Demokratien. Die CIA ist nicht für das öffentliche Gesundheitswesen zuständig. Sie kümmert sich nicht um Demokratie. Die CIA macht Staatsstreiche.

Genau wie bei den Kennedy-Attentaten.

Der Rufmord an Robert F. Kennedy, Jr. ist das, was die CIA und ihre Sprachrohre in den Medien seit Jahren tun. Dies ist immer notwendiger geworden, da sie die große wachsende Gefahr erkannt haben, die er für ihre Ziele darstellt.

Ihn als Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und mit weitaus schlimmeren Namen zu bezeichnen, ist Teil einer konzertierten Verleumdungskampagne, um die Öffentlichkeit von seiner Botschaft abzulenken, die vielschichtig ist und sich auf fundierte Forschung und einwandfreie Logik stützt.

Wie sein Vater und sein Onkel ist er zu einem unnachgiebigen und wortgewaltigen Gegner der dämonischen Kräfte geworden, die den demokratischen Traum zerstören wollen.

Mit „Der echte Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit“ hat er seine Anklageschrift gegen diese Mächte für alle Welt sichtbar an die Wand gemalt.

So wie dieses neue Buch von den Mainstream-Medien nicht rezensiert wird, nicht einmal negativ, aus Angst, es dadurch zu fördern, so auch das letzte Buch, das er schrieb: „American Values: Lessons I Learned from My Family“. Es wurde ebenfalls von den Medien ignoriert.

Wie ich vor drei Jahren in der einzigen Rezension dieses Buches schrieb:

Wenn ein so faszinierendes, wahrheitsgetreues, schön geschriebenes und politisch bedeutsames Buch wie „American Values: Lessons I Learned from My Family“, geschrieben von einem sehr bekannten Autor namens Robert F. Kennedy, Jr. und veröffentlicht von einem prominenten Verlag (HarperCollins), von den Mainstream-Buchrezensenten boykottiert wird, dann wissen Sie, dass es ein wichtiges Buch ist und einen Nerv berührt hat, den die Mainstream-Medien durch Totschweigen betäuben wollen.

„American Values“ ist teils Memoiren, teils Familiengeschichte, teils scharfsinnige politische Analyse und teils Bekenntnis, und ist abwechselnd entzückend, traurig, lustig, heftig und erschreckend in seinen Implikationen.

Welche Implikationen?

Es ist das Herzstück des Buches, das die gehorsamen Rezensenten wie die Pest meiden, eine Plage, die von einer kleinen Nachtigall eingeführt wurde – siehe „Operation Mockingbird“. Kein Mitglied der Kennedy-Familie seit JFK oder RFK hatte es gewagt, das zu sagen, was RFK jr. in diesem Buch schrieb.

Er klagte die CIA in einer sorgfältig ausgearbeiteten und völlig sachlichen Weise für eine Vielzahl von Verbrechen an. Er schilderte den langen Krieg zwischen den Kennedys und der CIA, der zum Tod seines Vaters, Senator Robert F. Kennedy, und seines Onkels, Präsident John F. Kennedy, führte.

Er warf den Fehdehandschuh mitten in die Erzählung einer unterhaltsamen und berührenden Familiensaga, die auch eine Kritik an seinen eigenen jugendlichen Verfehlungen enthielt.

Aber die Spione der Nation witterten die Gefahr in der Geschichte und sind sich jetzt noch stärker bewusst, dass sie ihn zensieren müssen, weil seine Botschaft ein wachsendes Publikum von Menschen findet, die die Lügen der Regierung satt haben und nach der Wahrheit lechzen.

Immer mehr Menschen sind bereit, diesem tapferen Mann in die Dunkelheit unserer Geschichte und der laufenden Staatsstreiche im In- und Ausland zu folgen. Sie wittern einen dämonischen Autor hinter der Covid-19-Propaganda.

Während Dr. Anthony Fauci verständlicherweise im Mittelpunkt dieses neuen Buches steht, und das zu Recht für seine bösen Machenschaften über so viele Jahrzehnte, ist es wichtig zu erkennen, dass er ein gehorsamer, wenn auch sehr mächtiger Untergebener in einer systemischen Struktur des Bösen ist, der vom Verkauf seiner Seele materiell stark profitiert hat.

Doch wenn man Kennedys Kapitel über Faucis führende Rolle beim HIV/Aids-Betrug, bei der AZT-Erpressung, bei illegalen Experimenten an Kindern, bei denen mindestens 85 Menschen starben, usw. liest, muss einem das Blut in den Adern gefrieren und klar werden, dass solche Handlungen einer viel tieferen Quelle entspringen müssen als dem Durst nach Profit.

Irgendetwas Teuflisches und Unheimliches ist bei all dem Leid und dem Tod, den es verursacht hat, am Werk – auch in der Art und Weise, wie es die COVID-19-Propaganda und die Komplizenschaft der Massenmedien, die damals wie heute für Fauci und seine Verbündeten einstehen, vorweggenommen hat.

Kennedy schildert ausführlich Faucis Arbeit als Drogenhändler für Big Pharma, obwohl seine Aufgabe beim NIAID eigentlich darin besteht, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und zu verbessern, die sich während seiner Amtszeit dramatisch verschlechtert hat (es ist wichtig, beiläufig zu erwähnen, dass die CIA den so genannten Krieg gegen die Drogen auf ähnliche Weise „verwaltet“).

Wir haben also einen Krieg der Drogen und einen „Krieg gegen Drogen“, die in einem perfekten Schema zusammenarbeiten, um so viele Menschen wie möglich unter Drogen zu setzen. Hier ein paar Details:

Fauci verfügt über ein Jahresbudget von 6 Milliarden Dollar, von denen der Großteil in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente fließt.

Mit einem Jahresgehalt von 417.608 $ ist er der höchstbezahlte Bundesbeamte, mehr als der Präsident.

Er kontrolliert direkt und indirekt über die NIH, die Bill and Melinda Gates Foundation und den Wellcome Trust 57 Prozent der weltweiten Mittel für biomedizinische Forschung und damit auch die Wissenschaftler, die nach Forschungsgeldern suchen.

Er hat jahrzehntelang die regulatorische Vereinnahmung der staatlichen Gesundheitsbehörden durch Big Pharma beaufsichtigt.

Die CDC, eine paramilitärische Organisation, gibt 4,9 Milliarden Dollar ihres 12-Milliarden-Dollar-Budgets für den Kauf und die Verteilung von Impfstoffen aus – derjenigen Impfstoffe, die Fauci vorantreibt. Außerdem besitzt sie 57 Impfstoffpatente.

Fauci und andere Beamte erhalten jährliche Vergütungen von bis zu 150.000 Dollar in Form von Lizenzgebühren für Produkte, die sie mitentwickelt und durch das Zulassungsverfahren gebracht haben.

Seit vielen Jahren propagiert er falsche Pandemien, um neue Impfstoffe, Medikamente und die Gewinne der Pharmaunternehmen zu fördern.

Fünfundvierzig Prozent des FDA-Budgets stammen von der pharmazeutischen Industrie, und zwar aus den euphemistisch so genannten „Benutzergebühren“.

Fauci hat eine „seltsame Faszination für“ Gain-of-Function-Experimente, in die er auch investierte, um „Superbugs“ zu entwickeln, was Teil einer langen CIA-Geschichte der Militarisierung von Viren usw. ist.

Die detaillierte Enthüllung von Faucis Rolle durch RFK Jr. erinnert mich an die Lektüre von Moby Dick und die Meditation über Melvilles Beschreibung von Ahab – man muss sich in einen anderen geistigen Raum begeben, um solch ein Böses zu begreifen, und selbst dann ist man sprachlos angesichts des Ausmaßes und der Mitschuld der Medien, die es so lange vertuscht haben.

Wenn ich das Wort „böse“ verwende, so meine ich das nicht unbedacht, sondern sehr präzise, denn die Taten von Fauci und seinesgleichen sind böse – auch wenn der Mensch Anthony Fauci noch zu Reue und Wiedergutmachung fähig ist. Alles ist möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, aber ich würde nicht darauf wetten.

So wie die Menschen, die JFK, RFK, MLK Jr. und andere erschossen haben, gehorsame Diener des Systems waren, das sie hervorgebracht hat – man höre sich Bob Dylans „Only A Pawn in Their Game“ an -, so ist Fauci ein Produkt eines strukturellen Systems des Bösen.

Das soll ihn nicht entschuldigen, sondern sein Handeln in einen historischen und strukturellen Kontext stellen.

Natürlich ist er kein armer, ungebildeter Weißer aus den Südstaaten, der vom KKK benutzt wird, wie in Dylans Lied, sondern ein kultivierter und jesuitisch erzogener New Yorker, der in einem System, das Gehorsam gegenüber den Behörden reichlich belohnt, zu politischem Bewusstsein gelangt ist. Er ist Absolvent derselben Jesuitenschule, die ich besuchte, der elitären Regis High School in New York (und dann des „Jesuit College of the Holy Cross“), und wird von vielen meiner Klassenkameraden als Nationalheld betrachtet, der an einen Heiligen grenzt.

Diese Schulzeit machte mir bewusst, wie das System seine Jugend mit Versprechungen von Reichtum und Prestige verschlingt, wenn sie ihren intellektuellen Scharfsinn an die Einhaltung der Spielregeln koppeln und das werden, was Hannah Arendt als „Schreibtischtäter“ bezeichnete, oder was der große amerikanische Dichter Kenneth Rexroth „Hyänen mit polierten Gesichtern“ in den Büros von Milliarden-Dollar-Unternehmen nannte, die sich dem „Dienst“ verschrieben haben.

Dass eine solche Sozialisierung in der jesuitischen Tradition der Bewusstseinskontrolle als „ein Mann, der für andere da ist“ präsentiert wird, verdoppelt ihre Wirksamkeit als Vertrauensfalle. Das ist der Grund, warum so viele anständige junge Menschen diesem Sirenengesang erliegen. Das verlangt dann allerdings die Unterdrückung eines schlechten Gewissens.

Jean Paul Sartre nannte dies Bösgläubigkeit (mauvaise foi), eine Form der mentalen Täuschung, bei der man versucht, sich selbst zu „belügen“ – ein Ding der Unmöglichkeit, da der Lügner und der Belogene ein und dieselbe Person sind – was bedeutet, dass der Täuscher die Wahrheit, die er vor dem Getäuschten zu verbergen versucht, wirklich kennen muss.

Diese Form des gespaltenen Bewusstseins ermöglicht es denjenigen, die einem räuberischen System dienen, sich selbst und anderen vorzugaukeln, sie würden einer gerechten Sache dienen. Solche Versuche erfordern schauspielerisches Geschick und das Unterdrücken der eigenen inneren Stimme.

Aber es gibt sehr viele Schauspieler unter uns, wie Nietzsche sagte – keine echten, sondern schlechte Schauspieler. Fauci, Gates und Co. sind schlechte Schauspieler in einem Propagandafilm, zumindest für diejenigen, die wissen, wie Propaganda produziert und schlechtes Schauspiel entlarvt wird. Robert Kennedy ist ein solch scharfsinniger Kritiker.

Ich möchte hier nicht im Detail auf die Verbindungen von Fauci und Gates zu den US-Geheimdiensten und der Rüstungsindustrie eingehen, denn dies ist eine Betrachtung, kein Bericht. Aber diese Verbindungen sind massiv. Lesen Sie das abschließende Kapitel 12 in „The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“.

Prüfen Sie seine Quellen, 298 allein für dieses Kapitel. Dies ist keine Spekulation oder Theorie, sondern eine Tatsache. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Studieren Sie. Kennedy sagt:

Nach zwanzig Jahren [seit den Insider-Anschlägen mit Milzbrand nach dem 11. September 2001: siehe Graeme MacQueens „The 2001 Anthrax Deception“ (isbn.nu)] mit Modellierungsübungen hatte die CIA – in Zusammenarbeit mit medizinischen Technologen wie Anthony Fauci und milliardenschweren Internet-Tycoons – den ultimativen Staatsstreich vollbracht: Etwa 250 Jahre nach Amerikas historischem Aufstand gegen die etablierte Oligarchie und die autoritäre Herrschaft war das amerikanische Experiment mit der Selbstverwaltung vorbei. Die Oligarchie war wiederhergestellt, und diese Herren und ihre Spionagemeister hatten die aufstrebende Technokratie mit neuen Kontrollinstrumenten ausgestattet, die für König George oder andere Tyrannen unvorstellbar waren.

Doch der Kampf ist noch lange nicht vorbei, und diejenigen, die über die Werkzeuge und die mechanistische, materialistische Denkweise verfügen, müssen sich einer wachsenden Flut von Widerstand gegen ihre Pläne für einen „Großen Reset“ und eine transhumane Welt stellen.

Wir befinden uns vielleicht in der letzten Schlacht dieses Krieges, aber der menschliche Geist ist stärker als diejenigen, die die menschliche Freiheit auslöschen wollen. Robert Kennedy, Jr. führt den Kampf um die Seele der Welt an, und es ist sowohl ein politischer als auch ein spiritueller Kampf.

Es bedarf keiner großen Intelligenz, um zu erkennen, dass solche Ereignisse zentral koordiniert werden, wenn Länder auf der ganzen Welt synchron handeln, indem sie ihre Bevölkerung einsperren und auf Zuruf die gleiche Botschaft wiederholen.

Die gesamte COVID-19-Propagandakampagne, die in der Durchsetzung von Mehrfachimpfstoffen gipfelt, die keine Impfstoffe sind und auf gefälschten PCR-Tests beruhen, wurde von langer Hand vorbereitet, und die Fingerabdrücke der Geheimdienste sind überall in der Planung zu finden.

Kriegsspielszenarien, waffenfähige Impfstoffe, die CIA, das NIH, Gates, Fauci, das NIAID, DARPA, das Magazin „Wired“, die Finanzeliten und ihre Machtzentren wie das Weltwirtschaftsforum usw. – sie alle sind an einer Verschwörung beteiligt, die darauf abzielt, zum Nutzen der Superreichen der Welt eine rigide globale Tyrannei über normale Menschen zu verhängen.

Seit Faucis koordinierten Lockdowns Anfang 2020 hat sich der Reichtum um 3,8 Billionen Dollar zugunsten der Superreichen verschoben, wodurch 500 neue Milliardäre entstanden sind, während die Mittelschicht zerschlagen, kleine Unternehmen zerstört, Fauci und seine Partner aus der Pharmaindustrie und dem Raubrittertum bereichert und unermessliches Leid und Tod auf der ganzen Welt verursacht wurden.

Nichts davon ist zufällig. Kennedy dokumentiert dies alles. Er schreibt:

Dark Winter, Atlantic Storm und Global Mercury waren nur drei von mehr als einem Dutzend Keimspielen, die von militärischen, medizinischen und geheimdienstlichen Planern im Vorfeld von COVID-19 veranstaltet wurden. Jede dieser kafkaesken Übungen wurde zu einem unheimlichen Vorboten eines dystopischen Zeitalters, das die Pandemieplaner als „New Normal“ bezeichneten.

Ein durchgängiges Merkmal ist die Vorliebe der Simulationsdesigner für die Militarisierung der Medizin und die Einführung einer zentralisierten autokratischen Regierung.

Jede Probe endet mit der gleichen düsteren Pointe: Die globale Pandemie ist ein Vorwand, um die Einführung von Tyrannei und Zwangsimpfungen zu rechtfertigen.

Die Wiederholung dieser Übungen deutet darauf hin, dass sie als eine Art Probe oder Trainingsübung für eine zugrundeliegende Agenda zur Koordinierung der globalen Demontage der demokratischen Regierungsführung dienen …

… Praktisch alle Pandemie-Szenarien beruhen auf technischen Annahmen und Strategien, die jedem bekannt sind, der die berüchtigten Handbücher der CIA zur psychologischen Kriegsführung gelesen hat, um indigene Gesellschaften zu zerschlagen, traditionelle Wirtschaftssysteme und soziale Bindungen auszulöschen, die aufgezwungene Isolation und die Zerstörung traditioneller Volkswirtschaften zu nutzen, um Widerstand zu brechen, Chaos, Demoralisierung, Abhängigkeit und Angst zu fördern und eine zentralisierte und autokratische Regierungsführung durchzusetzen.

US-amerikanische und ausländische Geheimdienste haben das Militärprojekt COVID-19 von Anfang an dominiert. Die CIA und Fauci stehen im Mittelpunkt der offiziellen „Verschwörungstheorie“ – die korrekt als Tatsache bezeichnet werden müßte – einschließlich der „Operation Warp Speed“ unter Trump.

Trump hat einfach die Arbeit seiner Vorgänger, einschließlich Obama, fortgesetzt, aber so getan, als ob er dagegen wäre. Es war immer ein überparteiliches Programm, weil die CIA beide Parteien kontrolliert.

Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 1939 aus dem „Union Theological Seminary“ in New York zurückkehrte, um sich Hitler entgegenzustellen, schrieb in seiner Gefängniszelle vor seiner Hinrichtung Folgendes:

Gegen Dummheit haben wir keinen Schutz. Weder Proteste noch Gewalt können ihr etwas anhaben. Vernunft nützt nichts. Tatsachen, die den persönlichen Vorurteilen widersprechen, können einfach nicht geglaubt werden – ja, der Narr kann sogar kontern, indem er sie kritisiert, und wenn sie unbestreitbar sind, können sie einfach als triviale Ausnahmen beiseite geschoben werden. Der Narr ist also – im Gegensatz zum Schurken – völlig selbstzufrieden. In der Tat können sie leicht gefährlich werden, denn es braucht nicht viel, um sie aggressiv zu machen. Deshalb ist bei ihnen größere Vorsicht geboten als bei einem böswilligen Menschen. Nie wieder werden wir versuchen, den Dummen mit Argumenten zu überzeugen, denn das ist sinnlos und gefährlich.

Mit dumm meinte er nicht, dass es diesen Menschen an intellektuellen Fähigkeiten mangelte, denn sie waren oft sehr klug, sondern dass sie in den Bann der öffentlichen Macht geraten waren und jede Unabhängigkeit des Geistes verloren hatten.

So fügt er hinzu: „Er steht unter einem Bann, ist verblendet, vergewaltigt und missbraucht in seinem Wesen selbst. Nachdem er so zu einem geistlosen Werkzeug geworden ist, wird der Dumme auch zu jedem Übel fähig sein und gleichzeitig unfähig, zu erkennen, dass es ein Übel ist.“

Robert Francis Kennedy, Jr. versucht immer noch, diese Menschen zu erreichen. Das ist eine heldenhafte Aufgabe. Kein Wunder, dass Kennedy nach dem heiligen Franziskus benannt ist, dem er treu ergeben ist; der heilige Franziskus hat ihn und uns gelehrt, dass Mut und Opferbereitschaft das sind, was Gott von uns allen verlangt.

Eines der Lieblingszitate seines Vaters beschreibt auch den Sohn; es stammt von Edith Hamilton, der Autorin von „The Greek Way“, die schrieb:

Der Mensch ist nicht für sichere Häfen geschaffen. Die Fülle des Lebens liegt in den Gefahren des Lebens … verzweifelte Umstände sind eine Herausforderung für den Helden.

Robert Francis Kennedy, Jr. hat sich der Herausforderung gestellt. Er ist mutig und brillant. Wir sind gesegnet, sein Zeugnis zu haben.