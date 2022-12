Blackrock will Zelenskyys Panhandling Act auf die nächste Stufe heben

Kurt Nimmo

Volodymyr Zelenskyy und Larry Fink bereiten sich darauf vor, aus der Zerstörung der Ukraine Profit zu schlagen.

Blackrock ist die größte Vermögensverwaltungs- und Investmentgesellschaft der Welt. Sie investiert mehr als 10 Billionen Dollar in Kundengelder, ein Berg von Bargeld, der einen Schatten auf das BIP vieler Länder wirft, einschließlich Deutschlands, dem viertgrößten BIP der Welt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie die Federal Reserve, die Wall-Street-Banken, einschließlich Goldman Sachs und Vanguard, das WEF-Treffen in Davos (und dessen Kontrollfreak Great Reset) und alles, was darauf folgt, einschließlich Präsident Biden und den Kongress, kontrolliert und einen übergroßen Einfluss hat.

Larry Fink, der Gründer und CEO von Blackrock, hat sich mit dem Mann im ewigen Grün, dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy, zusammengetan. „Spezialisten dieses Unternehmens helfen der Ukraine bereits bei der Strukturierung des Fonds für den Wiederaufbau unseres Staates“, sagte Green Man nach einem Videotelefonat mit Fink, wie Bloomberg berichtet.

Zelenskyy hat seine weltweite Betteltätigkeit auf die nächste Stufe gebracht. Laut Zelenskyys Regierungswebseite, die bereits in Betrieb ist, obwohl die Durchschnittsukrainer in der Dunkelheit frieren, wird Larry Fink dabei helfen, die Mittel für den Wiederaufbau dessen aufzutreiben, was wieder in die Luft gejagt werden wird. (Was Zelenskyys Website betrifft, so ist sie im Moment sicher, da sie in Santa Clara, Kalifornien, gehostet wird).

Gemäß den vorläufigen Vereinbarungen, die Anfang des Jahres zwischen dem Staatschef und Larry Fink getroffen wurden, arbeitet das BlackRock-Team seit mehreren Monaten an einem Projekt zur Beratung der ukrainischen Regierung bei der Strukturierung der Wiederaufbaufonds des Landes.

Zelenskyy und Fink „kamen überein, sich in nächster Zeit auf die Koordinierung der Bemühungen aller potenziellen Investoren und Teilnehmer am Wiederaufbau unseres Landes zu konzentrieren und Investitionen in die wichtigsten und wirkungsvollsten Sektoren der ukrainischen Wirtschaft zu lenken“, berichtet CNBC.

Viel Glück dabei. Es wäre vielleicht eine gute Idee, einen Blick auf die massive Korruption in der Ukraine zu werfen, bevor man einen Cent in dieses schwarze Loch investiert. Nach Angaben von Transparency International ist die Ukraine das zweitkorrupteste Land in Europa und steht auf Platz 120 von 182 der korruptesten Länder der Welt.

Nach Angaben von Dragon Capital haben die reichsten ukrainischen Oligarchen 2016, zwei Jahre nach dem von der US-Regierung inszenierten Staatsstreich in Kiew, über 11 Milliarden Dollar angehäuft, was fast 13 % des ukrainischen BIP entspricht.

Ein Großteil des Geldes, das Rinat Achmetow, Ihor Kolomoyskij, Wiktor Pintschuk und der ehemalige Präsident und Süßwaren-/Automobilmagnat Petro Poroschenko angehäuft haben, wurde durch den neoliberal organisierten Diebstahl von öffentlichem Vermögen, die sogenannte Privatisierung, erlangt. Kolomoyskyi ist ein wichtiger Geldgeber der Neonazi-Gruppe „Rechter Sektor“. Er gilt weithin als Marionettenspieler des ehemaligen Komikers und jetzigen Präsidenten Zelenskyy. Zu seinen Aktivitäten gehören auch Geschäfte in den USA.

Die Ukraine ist ein wahr gewordener Traum für Geldwäscher. Der ukrainische Bankensektor floriert mit Schneeballsystemen. Oligarchen schöpfen ein Vermögen ab, indem sie Milliarden von den staatlich subventionierten Gaspreisen abschöpfen. Korrupte Beamte arbeiten mit Oligarchen zusammen, um Geschäfte zu monopolisieren. Im Jahr 2015 wurde festgestellt, dass weniger als 50 Prozent der Unternehmen in der Ukraine Gewinne erwirtschafteten und 9,8 Prozent aller Geschäfte von korrupten Regierungsbeamten und den Oligarchen, für die sie arbeiten, kontrolliert wurden und davon profitierten.

Im Juli berichtete die Associated Press,

Die Entlassung hochrangiger Beamter durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy wirft ein unangenehmes Licht auf ein Thema, das die Regierung Biden seit dem Ausbruch des Krieges mit Russland weitgehend ignoriert hat: Die Geschichte der Ukraine mit ihrer zügellosen Korruption und wackeligen Regierungsführung.

Natürlich schert sich Biden – oder, da er offensichtlich kognitiv beeinträchtigt ist, seine neokonservativen „Berater“ – einen Dreck um das Leid der Durchschnittsukrainer, die Opfer von freihändigen Oligarchen und korrupten Regierungsbeamten sind. Es geht ihnen nur um Russland, China und die Rolle des Welthegemons.

Anfang dieses Jahres erklärte Larry Fink den Aktionären: „Russlands Einmarsch in der Ukraine kehrt den langanhaltenden Trend der Globalisierung um.“ Seltsamerweise scheint Fink zu glauben, dass Russlands Bemühungen, die NATO aus der Ukraine und von seiner Westgrenze fernzuhalten, „die Polarisierung und das extremistische Verhalten, das wir heute in der gesamten Gesellschaft beobachten, verschärft haben“. Geben Sie nach, damit Sie nicht als polarisierter Extremist geteert und gefedert werden.

Es sieht so aus, als ob Finks geliebte Globalisierung auf die Felsen zusteuert, da sich das Wachstum der Kapitalmärkte verlangsamt und die zentral gesteuerte Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert (eigentlich eine ausgewachsene Depression, aber dieses beängstigende Thema wird in den seriösen, fehlinformierten, narrativ-strengen Konzernpropagandamedien selten angesprochen).

Larry ist mit seinem Albtraum nicht allein. Der Gründer von Oaktree Capital Management, Howard Marks, kann ebenfalls nicht schlafen, weil er den Untergang der zentralisierten, unternehmensgesteuerten, neoliberal geprägten und von der Regierung erzwungenen Globalisierung befürchtet. Marks und das WEF sagten im April: „Der Krieg zwingt das Pendel der internationalen Angelegenheiten dazu, von der Globalisierung wegzuschwingen, da Unternehmen und Regierungen ihre gegenseitige Abhängigkeit überdenken.“

Natürlich schotten sich autoritäre Regime aus verschiedenen Gründen vom Weltmarkt ab – Russlands Wladimir Putin ist nur ein Beispiel dafür.

Wenn es keine Lügen gäbe, würden diese Typen nackt dastehen. Dem Weltwirtschaftsforum zufolge ist Putin ein „Autoritarist“, weil er weiß, dass die globale Elite ihn umbringen, Russland zerstören und seine JDAM-gesprengten, schwelenden Überreste in sich gegenseitig feindlich gesinnte kleine Bantustans verwandeln will, die so leicht geplündert und kontrolliert werden können. Das hat nichts mit gegenseitiger Abhängigkeit oder dem Witz, der Demokratie heißt, zu tun. Das ist Wohlfühl-PR-Masche, die Sie täuschen soll.

„Das Grundproblem der Globalisierung ist nicht schwer zu begreifen“, schreibt Mike Whitney. „Die riesigen Konzerne haben Millionen von gut bezahlten Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie in Niedriglohnländer in ganz Asien verlagert und dabei Tausende von geschlossenen Fabriken und zerstörten Gemeinden, einen sprunghaften Anstieg der Opiatabhängigkeit und die stetige Erosion des Lebensstandards hinterlassen.“

Putin behauptete, die Elite sei sich der Auswirkungen ihres Raubbaus nicht bewusst. Dem stimme ich nicht zu. Pathokraten genießen es, das Elend von Millionen von Menschen mitanzusehen, das macht ihnen Spaß. Wenn sie sich über etwas nicht im Klaren sind, dann darüber, dass viele von ihnen an Laternenpfählen baumeln könnten, bevor die Sache vorbei ist.

Es scheint, als würden die Eliten die sich vertiefende Schichtung in der Gesellschaft und die Erosion der Mittelschicht nicht sehen… (aber die Situation) schafft ein Klima der Unsicherheit, das sich direkt auf die öffentliche Stimmung auswirkt. Soziologische Studien auf der ganzen Welt zeigen, dass die Menschen in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten dazu neigen, die Zukunft als trübe und düster zu sehen. Das ist traurig. Die Zukunft verlockt sie nicht, sondern macht ihnen Angst. Gleichzeitig sehen die Menschen keine wirklichen Möglichkeiten oder Mittel, um etwas zu verändern, die Ereignisse zu beeinflussen und die Politik zu gestalten. Was die Behauptung betrifft, dass die Randgruppen und Populisten die vernünftige, nüchterne und verantwortungsbewusste Minderheit besiegt haben, so sprechen wir nicht von Populisten oder ähnlichem, sondern von normalen Menschen, normalen Bürgern, die das Vertrauen in die herrschende Klasse verlieren. Genau das ist das Problem.

Zelenskyy und Fink bereiten sich darauf vor, aus der Zerstörung der Ukraine Profit zu schlagen. „Die Einbindung von BlackRock signalisiert den Beginn des lang erwarteten Wechsels von der Ausbeutung der Steuerzahler zur Ausbeutung privater Investoren“, schreibt JD Rucker.

BlackRock wird seinen enormen Einfluss auf Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen, um so viel privates Beteiligungskapital wie möglich in die Nation zu leiten, wo das Geld an alle mächtigen Parteien [Oligarchen] verteilt wird, die ihre Handflächen schmieren müssen.

Korrupte Regierungsbeamte (viele von ihnen Ukronazis) und die psychopathischen Oligarchen, denen sie dienen, werden von dem Zelenskyy-Fink-Plan profitieren, um wieder aufzubauen, was Russland niederreißen wird. Russland ist entschlossen, die Ukraine um seiner nationalen Sicherheit willen in einen zahnlosen, nazi- und NATO-freien Rumpfstaat zu verwandeln, einen ehemaligen, von Oligarchen beherrschten Staat, der in kleine, harmlose und leicht zu kontrollierende Reste zerschlagen wird.

Ich habe keine Kristallkugel, aber ich glaube, dass Zelenskyy letztlich mit einem sprichwörtlichen Koffer voller Fiat-Greenbacks und ebenso entwertetem Papiergeld der Europäischen Union aus dem Land fliehen wird und damit in die Fußstapfen früherer besiegter und gedemütigter Autokraten tritt.

Larry Fink wird weiterhin Larry Fink sein. Er wird den „Stakeholder-Kapitalismus“ vorantreiben, eine blütenreine Fassade für den räuberischen Neoliberalismus. Larry Fink weiß, auf welcher Seite seines Brotes die Butter liegt, deshalb hat er sich der „woke“-Politik verschrieben. „Der Stakeholder-Kapitalismus könnte CEOs dazu zwingen, zweimal nachzudenken, bevor sie Dinge tun, die der Öffentlichkeit schaden“, mutmaßt die New York Post.

Mehr PR-Gift. Für „Klaus Schwab und das WEF muss der Rahmen des Stakeholder-Kapitalismus globalisiert werden“, bemerkt Michael Rectenwald auf Mises Wire. Schwab und das WEF setzen große Hoffnungen auf einen umbenannten Neoliberalismus, der mit der absurden Ideologie des „Woke“ verschmolzen wird.

Das wird nicht passieren. Die kollektiven Nationen der Welt, angeführt vom Beispiel Russlands, werden den Neoliberalismus letztlich auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Das Problem sind das WEF und die globalistischen Psychopathen, die durch Geisteskrankheit und zersetzende Hybris verblendet sind. Sie könnten in der Tat damit beginnen, den Planeten zu verstrahlen und jede Art von sozialer und wirtschaftlicher Aktivität zu einem Relikt einer vergessenen Vergangenheit zu machen.