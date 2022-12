Weltwirtschaftsforum will in Davos 2023 den Aufbau eines globalen Überwachungsnetzes „Metaverse“ vorantreiben

Jordan Schachtel

Davos wendet sich dem Metaverse zu, das die nächste Grenze für technokratische Tyrannei darstellt.

Während seiner Konferenz in Davos im Jahr 2023 wird das Weltwirtschaftsforum eine Pressekonferenz zu seiner „Building The Metaverse Initiative“ veranstalten und wichtige „Studien“ und Details zu seinen Bemühungen veröffentlichen, die auf ein globales Überwachungsnetzwerk hinauszulaufen scheinen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die von The Dossier eingesehen wurden.

Das Metaverse, ein Schlagwort, das sich auf eine ganze Reihe von Ideen im Bereich der Technologie bezieht, hat potenzielle aktuelle und künftige Anwendungen sowohl für private als auch für staatliche Stellen. Es wird eines der Hauptthemen der Konferenz 2023 in Davos sein.

Was ist das Metaverse genau?

Der Begriff Metaverse wurde vom Autor Neal Stephenson in seinem Science-Fiction-Roman Snow Crash aus dem Jahr 1992 erfunden, in dem die Bürger digitale Avatare als Mittel nutzen, um ihrer dystopischen Realität zu entkommen.

Heute kann es definiert werden als „eine Vision dessen, was viele in der Computerindustrie für die nächste Iteration des Internets halten: ein einziger, gemeinsam genutzter, immersiver, beständiger, virtueller 3D-Raum, in dem Menschen das Leben auf eine Weise erleben, wie sie es in der physischen Welt nicht könnten“. Vor seiner erweiterten Definition umfasste das Metaverse einen technologisch fortschrittlichen Raum der virtuellen und erweiterten Realität.

Für Unternehmer und Technologieunternehmen kann diese Computerwelt als potenzielle Einnahmequelle und zum Sammeln von Daten dienen. Für die engagierten Kräfte der technokratischen Tyrannei kann das Metaverse als globales Überwachungsnetzwerk dienen, das jeden mit einer Internetverbindung im Auge behalten kann. Eine Gesellschaft, die das Metaverse annimmt, kann es für die herrschenden Regierungen vereinfachen, die Bewegungen, das Verhalten und die Aktivitäten ihrer Bürger zu verfolgen.

Für das Weltwirtschaftsforum, die Erzähl- und Ideenwerkstatt der herrschenden Klasse, sind die letztgenannten Anwendungen eher mit ihren feudalistischen Ambitionen vereinbar.

Das WEF ist der Hauptkoalitionär dessen, was auf die moderne Entvölkerungsbewegung hinausläuft. Im Laufe der Jahre haben sie sich mit Big Tech, Zentralbankern, Regierungs- und internationalen Organisationen zusammengetan, um ihre feudalistische Vision für die Zukunft zu fördern, die darin besteht, den menschlichen Fortschritt, die Innovation und das Gedeihen unter dem Deckmantel der Rettung des Planeten vor einem „Klimanotstand“ absichtlich zurückzudrängen. Auch wenn die verschiedenen WEF-„Partner“ unterschiedliche Motive haben, sich der Allianz der herrschenden Klasse anzuschließen, so haben sie doch alle ein Interesse daran, die vom WEF am meisten geschätzten Klimaschwindel-Erzählungen zu unterstützen.

In der Veranstaltungsbeschreibung der WEF-Metaverse-Pressekonferenz heißt es:

„Auf dieser Pressekonferenz werden die ersten und lang erwarteten Ergebnisse der Initiative „Defining and Building the Metaverse“ bekannt gegeben: die mit Spannung erwarteten Einweisung-Papiere „Interoperabilität im Metaverse“ aus dem Governance-Bereich des Projekts und „Demystifying the Consumer Metaverse“ aus dem Bereich der Wertschöpfung. Diese beiden Einweisung-Papiere, die ersten in der Reihe der beiden Workstreams, werden die wichtigsten Veröffentlichungen zu diesen Themen sein, an denen eine so große Anzahl von Akteuren aus verschiedenen Branchen (über 120 Partner sind an dieser Initiative beteiligt) beteiligt ist.“

Das WEF wird in Davos 2023 auch eine Veranstaltung mit dem Titel „Deployment In The Industrial Metaverse“ durchführen. Die Podiumsteilnehmer werden erörtern, wie „die nächste Ära des Internets in Form des Metaverse, einer immersiven, interoperablen und synchronen digitalen Welt, schnell näher rückt“.

„Im industriellen Metaverse werden sich durch die Konvergenz von künstlicher Intelligenz, digitalen Zwillingen, Daten und Robotertechnologien einzigartige Möglichkeiten ergeben“, heißt es weiter.

Im Dossier wurde eine Liste der aufgeführten Partner der Metaverse-Initiative des Weltwirtschaftsforums eingesehen. Dazu gehören Unternehmen wie Meta (früher bekannt als Facebook), Microsoft, Walmart und Sony. Bemerkenswert ist, dass auf der Liste auch große Finanzdienstleistungs- und Bankunternehmen wie Mastercard, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Lloyds stehen.

Die Dinge nehmen eine dunkle Wendung, wenn man zu den staatlichen und globalen Regierungspartnern der Metaverse-Initiative des WEF übergeht. Zu diesen Partnern gehören Interpol, das Büro der Vereinten Nationen für Terrorismusbekämpfung, das Nationale Institut für Humangenomforschung der US-Gesundheitsbehörde NIH und die Informations- und Kommunikationsministerien mehrerer weiterer Länder.

Blickt das WEF auf die Kommunistische Partei Chinas als Modellnation für gute Regierungsführung. Das landesweite Überwachungsregime der KPCh mit seiner „Großen Firewall“ und anderen Komponenten könnte sehr wohl zum Standard für die Steuerung des Metaversums werden.

Anfang dieses Monats veröffentlichte das WEF einen Artikel mit dem Titel „Warum wir die digitale Identität im Metaverse regulieren müssen„, aus dem hervorging, dass Davos tatsächlich einen schwerfälligen Top-Down-Ansatz ähnlich den Maßnahmen der KPCh anstrebt.

WEF von Klaus Schwab: „Das Internet wird sich schließlich zum Metaverse entwickeln, das die nächste große Computerplattform darstellen wird.“ Diese Leute sind so weit von der Realität entfernt, dass es beängstigend ist.

