TV-Moderator prophezeit im Weihnachtsspecial: Anfang 2023 ist die Hölle los

Die Menschen erkennen, dass die Corona-Geschichte, die uns erzählt wurde, falsch ist, dass die Geschichte über den Krieg in der Ukraine unvollständig ist und dass jeder, der sich auch nur ein bisschen für die Wissenschaft hinter der so genannten Klimakrise interessiert, sehen kann, dass sie falsch ist, sagte der Fernsehmoderator und Historiker Neil Oliver in der Weihnachtssondersendung des Podcasts von Maajid Nawaz.

Oliver wies darauf hin, dass zu viele Menschen auf der Erde zu viele Fragen haben. „Ich weiß nicht, wie sich das alles entwickeln wird, aber ich sage voraus, dass Anfang 2023 die Hölle los sein wird“, sagte er.

„Ich denke, Sie haben recht“, antwortete Nawaz. „Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns spalten und beherrschen.“

“to many of us, ordinary Joes & Janes, around this country & around the world, have too many questions..quite early in 2023 my prediction is that the shit’s gonna hit the fan”



