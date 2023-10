Blaues Licht verursacht Blindheit

Die Geschichte auf einen Blick

Vor dem Aufkommen der künstlichen Beleuchtung gingen viele mit der Sonne zu Bett und standen mit ihr auf; die nächtliche Beleuchtung hat ihren Preis, denn sie beeinträchtigt die Gesundheit, unterbricht den Schlafrhythmus, den zirkadianen Rhythmus und das Fortbestehen von Tierarten

Daten zeigen, dass blaues Licht von digitalen Geräten die Netzhaut des Auges aktiviert und die Fotorezeptorzellen der Makula angreift, was die altersbedingte Makuladegeneration, eine der Hauptursachen für Erblindung, beschleunigt

Blaues Licht beeinträchtigt auch die Fähigkeit, genügend Melatonin zu produzieren, um einen guten Schlaf zu erreichen, und erhöht so das Risiko von Herzerkrankungen, Schlaganfall, Fettleibigkeit und anderen Gesundheitsproblemen

Daten zeigen, dass Vitamin E die Schäden durch blaues Licht reduziert; erwägen Sie die Verwendung einer Blaulichtschutzbrille bei der Nutzung digitaler Geräte, die Verwendung von LED-Beleuchtung mit sichereren Werten und den Verzehr von Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und Anthocyanen, um Ihre Sehkraft zu schützen

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 29. August 2018 veröffentlicht.

Vor der Erfindung und Verbreitung von künstlichem Licht war die Sonne die wichtigste Lichtquelle und bestimmte, wie die Menschen ihre Abende verbrachten. Es ist leicht, die verlängerten Tage und die zusätzliche Beleuchtung als selbstverständlich anzusehen. Menschen und Tiere zahlen jedoch einen hohen Preis, da der zirkadiane Rhythmus gestört wird, der Schlaf unterbrochen wird und die Entwicklung von Krankheiten und das Fortbestehen von Tierarten beeinträchtigt werden.

Eine allgegenwärtige Lichtquelle sind die digitalen Geräte, die jedes Jahr beliebter werden. Die Nutzung mobiler Geräte variiert, aber Untersuchungen zeigen, dass die Nutzung von Desktop-Geräten tagsüber wichtig ist, während die mobile Nutzung abends und nachts zunimmt.

Statistiken zeigen, dass 77 % der Amerikaner ein Smartphone besitzen, 75 % einen Laptop oder Desktop-Computer und 50 % ein Tablet. 20 % der Amerikaner nutzen das Internet ausschließlich über Smartphones und 25 % der Erwachsenen in den USA geben an, „fast immer“ online zu sein.

Die Forschung zeigt, wie blaues Licht, das von Ihrem bevorzugten digitalen Gerät ausgestrahlt wird, die Schädigung der Augen beschleunigen und die Makuladegeneration (AMD), die Hauptursache für Erblindung, beschleunigen kann. Bevor wir uns darüber austauschen, wie blaues Licht auf Ihr Auge wirkt, sollten wir uns kurz einige wichtige Augenstrukturen und Nährstoffe für die Augengesundheit ansehen.

Wie Sie sehen

Die Fähigkeit zu sehen entsteht durch eine Ansammlung von Strukturen, die dazu beitragen, Informationen zu sammeln und an Ihr Gehirn zu senden. Eine dieser Strukturen ist die Makula, ein kleiner Bereich von nur 2 Millimetern Breite, der sich im hinteren Teil des Auges befindet. Die Makula befindet sich im mittleren Teil der Netzhaut und besteht aus lichtempfindlichen Zellen, den Zapfen und Stäbchen, die für das zentrale Sehen unerlässlich sind.

Das Licht fällt durch die Hornhaut, eine kuppelartige Struktur über dem Auge, die das Licht durch die Pupille bricht und auf die Linse richtet. Die Linse fokussiert das Bild auf der Netzhaut. Lichtempfindliches Gewebe, die so genannten Fotorezeptorzellen in der Netzhaut, helfen dabei, das Licht in elektrische Signale umzuwandeln, die über den Sehnerv zum Gehirn geleitet werden, wo die Informationen verarbeitet werden und Sie „sehen“.

Das Licht, das durch Ihre Augen fällt, besteht aus sichtbaren und manchmal unsichtbaren Lichtstrahlen. Das Sonnenlicht enthält rote, orange, gelbe, grüne und blaue Strahlen, je nach Energie und Wellenlänge der einzelnen Strahlen. Kombiniert man sie, entsteht weißes Licht, also Sonnenlicht.

Es besteht ein umgekehrtes Verhältnis zwischen der Wellenlänge und der Energiemenge der Lichtwelle. Relativ lange Wellenlängen haben weniger Energie und kürzere Wellenlängen haben mehr Energie.

Strahlen im roten Spektrum des sichtbaren Lichts haben längere Wellenlängen und weniger Energie. Strahlen des blauen Spektrums hingegen haben kürzere Wellenlängen und mehr Energie. Blaues Licht wird im Allgemeinen in einem Bereich von 380 bis 500 Nanometern definiert.

Ohne die Fotorezeptorzellen in der Netzhaut würde die visuelle Information keine biochemische Reaktion auslösen. Diese biochemische Reaktion ist zum Teil auf ein Molekül namens Retinol zurückzuführen, eine Form von Vitamin A. Dies wurde von den Forschern der Universität Toledo untersucht.

Digitales Blaulicht kann Makuladegeneration beschleunigen

Obwohl die Nutzung von Mobilgeräten unter Teenagern weit verbreitet ist, verbringen die meisten Erwachsenen mehr Zeit mit ihren digitalen Geräten, als sie vielleicht glauben. In einer landesweiten Umfrage, an der 1 800 Eltern von Kindern im Alter von 8 bis 18 Jahren teilnahmen, fanden die Forscher heraus, dass Erwachsene durchschnittlich 9,3 Stunden pro Tag vor einer Vielzahl von digitalen Bildschirmen verbringen.

Die Studie der Universität Toledo ergab, dass blaues Licht, das von digitaler Elektronik ausgestrahlt wird, AMD beschleunigen kann. Den Forschern zufolge beeinträchtigt das blaue Licht das Retinol und führt zum Absterben von Photorezeptorzellen in der Makula. Was in der Studie nicht berücksichtigt wurde, ist, dass blaues Licht diesen Schaden wahrscheinlich nur dann verursacht, wenn ein Überschuss an Linolsäure (LA) vorhanden ist. Bei einem normalen LA-Spiegel ist es weitaus unwahrscheinlicher, dass es diese Schäden verursacht.

Die Makuladegeneration tritt zwar häufiger im höheren Alter auf, aber die Forscher entdeckten, dass blaues Licht die Fotorezeptorzellen im Wesentlichen vergiftet. Kasun Ratnayake, ein Doktorand der Forschungsgruppe, kommentierte:

„Es ist giftig. Wenn man Retinal mit blauem Licht bestrahlt, tötet das Retinal die Photorezeptorzellen, da sich das Signalmolekül auf der Membran auflöst. Fotorezeptorzellen im Auge regenerieren sich nicht. Wenn sie tot sind, sind sie für immer tot.“

In weiteren Forschungsarbeiten brachten der leitende Forscher Ajith Karunarathne, Ph.D., und sein Team Netzhautmoleküle in Krebs- und Herzzellen ein und setzten diese dann blauem Licht aus. Sie stellten fest, dass grünes, gelbes oder rotes Licht keine Aktivität erzeugte. Blaues Licht hingegen erzeugte Toxizität und tötete jeden Zelltyp, dem es ausgesetzt wurde. Karunarathne kommentierte:

„Jedes Jahr werden in den Vereinigten Staaten mehr als 2 Millionen neue Fälle von altersbedingter Makuladegeneration gemeldet. Indem wir mehr über die Mechanismen der Erblindung lernen und nach einer Methode suchen, um toxische Reaktionen abzufangen, die durch die Kombination von Netzhaut und blauem Licht verursacht werden, hoffen wir, einen Weg zu finden, um die Sehkraft von Kindern zu schützen, die in einer hochtechnisierten Welt aufwachsen.“

Die Netzhaut ist unerlässlich, um die Fotorezeptorzellen zur Erzeugung elektrischer Signale anzuregen. Retinal ist jedoch nicht auf das Auge beschränkt. Es kann sogar im ganzen Körper vorkommen, was darauf hindeutet, dass die Toxizität möglicherweise weiter verbreitet ist als in dieser Studie untersucht wurde.

Was ist Makuladegeneration?

Makuladegeneration ist ein Problem, das in der Netzhaut auftritt, wenn die Makula beschädigt ist. Sie ist die häufigste Ursache für den Verlust des Sehvermögens und betrifft fast 10 Millionen Amerikaner, mehr als Glaukom und Katarakt zusammen. Bei AMD verlieren Sie Ihr zentrales Sehen und können keine feinen Details mehr erkennen, egal ob Sie etwas in der Nähe oder in der Ferne betrachten.

Das periphere Sehen – das seitliche Sehen – bleibt jedoch erhalten. Wenn Sie zum Beispiel auf eine analoge Uhr schauen, sehen Sie zwar die Zahlen, aber nicht die Zeiger. Es gibt zwei Arten von AMD: die trockene und die feuchte Form. Die trockene AMD ist am häufigsten, sie macht fast 80 % aller Betroffenen aus.

Die trockene Form tritt auf, wenn Teile der Makula mit dem Alter dünner werden und kleine Eiweißklumpen die Sicht trüben. Die feuchte Form der AMD ist weniger häufig, aber viel ernster. Sie tritt auf, wenn normale Blutgefäße unter der Netzhaut wachsen und Blut und andere Flüssigkeiten austreten, was zu einer Vernarbung der Makula und einem schnelleren Verlust des Sehvermögens führt.

Oft bemerkt man die Erkrankung erst, wenn die Sicht sehr verschwommen wird, man keine klaren Farben mehr sieht, gerade Linien wellig aussehen oder ein dunkler Bereich in der Mitte des Gesichtsfelds erscheint. Zu den Risikofaktoren für AMD gehören:

Übergewicht

Kaukasisch

Rauchen Zigaretten

Über 50 Jahre alt

Familienanamnese von AMD

Eine Herzerkrankung haben

Blaues Licht hemmt die Qualität des Schlafs, der für Ihre Gesundheit wichtig ist

Studien haben auch einen Zusammenhang zwischen nächtlicher Blaulichtexposition und bestimmten Arten von Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten und Fettleibigkeit festgestellt. Dies könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass blaues Licht in der Nacht die Schlafqualität beeinträchtigt, indem es die Melatoninausschüttung hemmt. Wenn es Ihnen wie vielen Menschen geht, schlafen Sie jede Nacht sechs Stunden oder weniger. Selbst viele Kinder leiden unter Schlafmangel.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen fest, dass Schlafmangel eine Epidemie im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist und dass unzureichender Schlaf mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Zusammenhang steht. So kann sich beispielsweise das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle verdoppeln, wenn man regelmäßig weniger als fünf Stunden schläft.

Schlafmangel erhöht auch das Risiko von Autounfällen und anderen arbeitsbedingten Vorfällen, verringert die Fähigkeit zu lernen und kritisch zu denken und erhöht das Risiko von Depressionen und Einsamkeit.

Für einen erholsamen Schlaf ist es wichtig, sich in den frühen Morgenstunden hellem Licht auszusetzen. Dies ermöglicht es der Zirbeldrüse, nachts Melatonin zu produzieren, und zwar in einem ungefähren Verhältnis zu der Menge an hellem Licht, die Sie früher am Tag erhalten haben.

Das bedeutet, dass Ihr Körper den Unterschied nicht wahrnimmt, wenn Sie sich den ganzen Tag im Dunkeln aufhalten, und die Melatoninproduktion, die für einen guten Schlaf unerlässlich ist, nicht optimiert wird. Außerdem ist es wichtig, blaues Licht in der Nacht zu vermeiden, da es die Melatoninproduktion hemmt.

Da das Gehirn die Melatoninproduktion gegen 21 Uhr allmählich erhöht, dient es als Marker für die zirkadiane Phase oder das biologische Timing. Mit anderen Worten: Das Hormon beeinflusst die Tages- oder Nachtzeit, die Ihr Körper für richtig hält, unabhängig davon, was die Uhr anzeigt. Melatonin ist außerdem ein Antioxidans für Ihre Mitochondrien und trägt dazu bei, Ihr potenzielles Krebsrisiko zu verringern.

Vitamin E kann Schäden durch blaues Licht reduzieren

Interessanterweise fanden die Forscher in der vorgestellten Studie heraus, dass Alpha-Tocopherol, ein Derivat von Vitamin E, das Absterben von Photozellen und anderen Zellen verhindert, wenn diese Netzhaut und blauem Licht ausgesetzt sind. Mit zunehmendem Alter und einem nachlassenden Immunsystem wird dieser Prozess jedoch weniger effizient.

Daten haben gezeigt, dass Vitamin E eine wichtige Rolle als Regulator der Signaltransduktion, der Genexpression und als Redox-Sensor spielen kann, wodurch die durch oxidativen Stress verursachten Gehirnschäden minimiert werden. Natürlich vorkommendes Vitamin E gibt es in acht chemischen Formen, von denen Alpha-Tocopherol eine ist.

Die Konzentration im Serum (Blut) hängt von der Funktion der Leber ab, die den Nährstoff aufnimmt, nachdem er im Darm absorbiert worden ist. Ihr Körper verwendet bevorzugt Alpha-Tocopherol, das als kettenbrechendes Antioxidans wirkt. Schätzungen zufolge erreichen fast 90 % der Amerikaner nicht die empfohlene Tagesdosis von 15 Milligramm pro Tag.

Einige klinische Beweise deuten darauf hin, dass Vitamin E bei der Behandlung von AMD von Nutzen sein kann. Zu den neun Lebensmitteln, die große Mengen an Vitamin E enthalten, gehören:

Sonnenblumenkerne

Mandeln

Spinat

Mangold

Avocado

Kohlrabi

Spargel

Rote Bete

Senfkörner

Linolsäure ist ein Hauptverursacher der Makuladegeneration

Viele chronische Stoffwechsel- und degenerative Erkrankungen, darunter auch die altersbedingte Makuladegeneration, werden durch einen übermäßigen Verzehr von industriellen Pflanzenölen in der Ernährung verursacht. Pflanzenöle sind eine konzentrierte Quelle von Omega-6-Linolsäure (LA), die zu einem starken Ungleichgewicht des Verhältnisses zwischen Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung führen kann, ein Zustand, der nicht einfach durch die Aufnahme von mehr Omega-3-Fettsäuren korrigiert werden kann.

Der Grund dafür ist, dass diese Öle eine mitochondriale Dysfunktion auslösen, die dann den Krankheitsprozess vorantreibt, was in mehreren Studien nachgewiesen wurde. Samenöle und andere Lebensmittel mit hohem LA-Gehalt, wie Hühner- und Schweinefleisch, zerstören die mitochondriale Signalübertragung in den Adipozyten und stören die Stoffwechselfunktion.

Eine fettreiche Ernährung, bei der die Fette hauptsächlich LA aus verarbeiteten Pflanzen- und Samenölen sind, ist weitaus schlimmer als eine chronisch kohlenhydratreiche Ernährung. Die Art der Fette ist von entscheidender Bedeutung, da sie sich auf die mitochondriale, zelluläre und metabolische Funktion auswirkt.

Fette wie LA können über Monate bis Jahre in den Zellmembranen verbleiben und den Stoffwechsel die ganze Zeit über beeinträchtigen, während der Zucker schnell abgebaut wird. Leider haben viele Gesundheitsbehörden darauf bestanden – und bestehen immer noch darauf -, dass omega-6-reiche Öle wie Soja-, Mais- und Rapsöl gesünder sind als gesättigte tierische Fette wie Butter und Schmalz, und dieser Mythos ist trotz aller Gegenbeweise nur schwer zu entkräften.

Die gute Nachricht ist, dass der einfache Ersatz von gefährlichen Samen- und Pflanzenölen durch gesunde gesättigte Fette einen großen Beitrag zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und zur Verringerung Ihres Risikos für chronische Krankheiten und AMD leisten kann.

Reduzieren Sie Ihr Risiko für Makuladegeneration

Der Schutz vor blauem Licht kann dazu beitragen, Ihr Risiko zu verringern und Ihren Schlaf zu verbessern. Neben dem Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Vitamin-E-Gehalt gibt es weitere Strategien, die Sie in Betracht ziehen können, um das potenzielle AMD-Risiko zu verringern.

Blaulichtschutzbrille – Die Blockierung von blauem Licht hilft, die innere Uhr zu regulieren, um den Schlafrhythmus zu steuern und die negativen Auswirkungen der energiereichen Wellenlängen auf die Makula zu verringern. Eine der kostengünstigsten und einfachsten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist das Tragen einer Blaulichtschutzbrille nach 19 Uhr. Wenn Sie tagsüber ständig ein digitales Gerät benutzen, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Brille jeden Tag nach dem Mittag zu tragen.

– Die Blockierung von blauem Licht hilft, die innere Uhr zu regulieren, um den Schlafrhythmus zu steuern und die negativen Auswirkungen der energiereichen Wellenlängen auf die Makula zu verringern. Eine der kostengünstigsten und einfachsten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist das Tragen einer Blaulichtschutzbrille nach 19 Uhr. Wenn Sie tagsüber ständig ein digitales Gerät benutzen, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Brille jeden Tag nach dem Mittag zu tragen. Installieren Sie eine Blue-Blocking-Software auf Ihren digitalen Geräten – Iris ist die absolut beste und ich benutze sie seit vielen Jahren. Wenn Sie Iris nachts verwenden, brauchen Sie keine Blausperrerbrille.

– Iris ist die absolut beste und ich benutze sie seit vielen Jahren. Wenn Sie Iris nachts verwenden, brauchen Sie keine Blausperrerbrille. Ersetzen Sie LED-Lampen durch Glühbirnen – LED-Beleuchtung ist in den USA und in weiten Teilen Europas vorgeschrieben, um Energie zu sparen, aber die biologischen Auswirkungen sind erheblich. Leider strahlen viele der heute verkauften LED-Lampen einen großen Teil des aggressiven blauen Lichts ab.

– LED-Beleuchtung ist in den USA und in weiten Teilen Europas vorgeschrieben, um Energie zu sparen, aber die biologischen Auswirkungen sind erheblich. Leider strahlen viele der heute verkauften LED-Lampen einen großen Teil des aggressiven blauen Lichts ab. Schlafen Sie in völliger Dunkelheit – Wenn Sie Ihre Augen nachts vor Licht schützen, egal wie gering die Lichtexposition ist, werden Sie einen tieferen und erholsameren Schlaf erreichen. Ziehen Sie in Erwägung, mit einer Maske zu schlafen, alle lichtausstrahlenden Gegenstände aus Ihrem Zimmer zu entfernen und Verdunkelungsrollos zu verwenden.

– Wenn Sie Ihre Augen nachts vor Licht schützen, egal wie gering die Lichtexposition ist, werden Sie einen tieferen und erholsameren Schlaf erreichen. Ziehen Sie in Erwägung, mit einer Maske zu schlafen, alle lichtausstrahlenden Gegenstände aus Ihrem Zimmer zu entfernen und Verdunkelungsrollos zu verwenden. Essen Sie Lebensmittel, die Ihre Sehkraft schützen – Sie können Ihre Sehkraft schützen, indem Sie nährstoffreiche Lebensmittel essen. Omega-3-Fettsäuren tragen zur Verbesserung der Zellstruktur und zum Schutz der Sehkraft bei, während Vollwertkost mit einem hohen Gehalt an Anthocyanen und Bioflavonoiden die Zellen vor Schäden durch freie Radikale schützt.

