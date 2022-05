Blinken spielt in Marokko und Algerien mit dem Feuer. Kann Trump dieses verrückte Wettrüsten und Vorspiel zum Krieg noch stoppen?

Je mehr Geld der Westen in die Ukraine pumpt, desto mehr müssen die UNO und ihre Mitgliedstaaten auf diese Trommel schlagen, was für Marokko der schlimmste Rückschlag ist, den man sich in Bezug auf das brennende Thema Westsahara vorstellen kann.

Lawrows Besuch in Algier, um die Unterstützung für den Krieg in der Ukraine zu verstärken, hat gezeigt, wie ineffektiv und gefährlich Blinkens Schritte in der Region sind. Einige könnten behaupten, dass er die ohnehin schon gefährliche Situation zwischen Marokko und Algerien noch verschlimmert.

Will die Regierung Biden einen Krieg zwischen Algerien und Marokko anzetteln? Auf den ersten Blick mag dieses Szenario ein wenig weit hergeholt erscheinen, aber die Frage ist berechtigt, wenn man die Bewegungen und Äußerungen des Diplo-Chefs Anthony Blinken betrachtet. Erst kürzlich flog der Außenminister für ein paar Stunden nach Marokko, um dem eleganten Außenminister des Königreichs seine Aufwartung zu machen, bevor er schnell wieder abreiste, um Algerien zu besuchen, Marokkos Erzfeind wegen dessen Unterstützung für die Polisario-Bewegung in der umstrittenen Westsahara. In den letzten Tagen von Trumps Amtszeit im Weißen Haus unterzeichnete der ehemalige Präsident ein Dekret, mit dem er Marokkos Anspruch, dass das umstrittene Gebiet ein legitimer, souveräner Teil des Königreichs ist, offiziell (von Amerika) anerkannte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Beziehungen zwischen Algerien und Marokko eisig, aber kooperativ.

Biden hat sich stets gegen diesen Schritt Trumps ausgesprochen, hat aber nur begrenzte Möglichkeiten, das Blatt zu wenden. Einerseits hat Marokko traditionell gute Beziehungen zu Washington, und er möchte nicht der erste Präsident sein, der diese Beziehungen gefährdet. Andererseits sind seine eigenen politischen Ansichten nicht mit der Idee vereinbar, dass ein Land ein anderes Land kolonisiert, egal unter welchen Umständen, und er ist auf das ausgerichtet, was viele in den Vereinten Nationen bevorzugen würden: eine Art demokratische Sorgfalt, um das Ergebnis zu bestimmen, wahrscheinlich ein Referendum.

Im Sommer 2021, acht Monate nach Bidens Amtsantritt, beschlossen die Algerier, dass die Situation radikal überdacht werden müsse, denn sie waren sich sicher, dass ein zaudernder Biden die Entscheidung Trumps weder auf dem Papier noch mit Gesten umstoßen würde. Die Algerier kappten eine ihrer beiden Gaspipelines, die durch marokkanisches Gebiet führten, bevor sie Spanien erreichten, und verursachten damit ein Chaos, da diese Pipeline es Madrid ermöglichte, Erdgas an Marokko weiterzuverkaufen.

Sechs Monate später geschah das Schlimmste für Rabat, das gehofft hatte, die Trump-Entscheidung ausnutzen zu können. Der Ukraine-Krieg begann, was für Marokko keine gute Nachricht war, denn abgesehen davon, dass die Weizenimporte beeinträchtigt wurden, rückte damit eine modernere Vorstellung in den Hintergrund, die die Elite in Rabat von den besetzten Ländern der Welt hatte. Die marokkanische Oberschicht begann zu glauben, dass sich die Welt an sie gewöhnt hatte – Osttimor, Taiwan, Westjordanland und Gaza, Kaschmir, Transnistrien, Nordzypern – und dass sich die Westsahara mit Hilfe der USA langsam aber sicher in die marokkanische Sahara verwandeln würde. Vielleicht würde es eine Generation dauern. Aber das Warten lohnte sich, glaubte man in Rabat. Die Besetzungen waren nicht als solche cool geworden; vielmehr wurden die Menschen dümmer, die Medien schlampiger und die UNO sensationell ineffektiv – eine Organisation, die die meisten eher mit Sexskandalen und Korruption in Verbindung bringen als mit der Rolle eines internationalen Schiedsrichters für Streitigkeiten, die sie einst während der Herrschaft von Marokkos Hassan II. innehatte (der 1975 die Entscheidung traf, die Westsahara in Marokko einzugliedern, nachdem sie von der ehemaligen Kolonialmacht Spanien aufgegeben worden war).

Doch der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat in der UNO einen neuen Impuls ausgelöst und dem einst schläfrigen Mantra „keine Kolonisierung“ neues Leben eingehaucht. Und je mehr der Westen in einem unverhohlenen Versuch, Putin zu stürzen, Geld in die Ukraine pumpt, desto mehr müssen die UNO und ihre Mitgliedstaaten auf diese Trommel schlagen, die für Marokko den schlimmsten Rückschlag darstellt, den man sich in Bezug auf das brandgefährliche Thema Westsahara, oder, wenn man so will, Marokkos Sahara, vorstellen kann.

Biden kann die Situation nicht retten, das ist klar. Aber für manche mag es den Anschein haben, dass er die Situation sogar noch verschlimmert. Er möchte die guten Beziehungen zu Rabat aufrechterhalten (vielleicht glaubt er sogar, dass der König seine nächste Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 finanzieren kann), aber er muss dringend eine Lösung für das Trump-Problem finden und die Algerier von der wahnhaften Vorstellung überzeugen, dass Amerika die Hegemoniepeitsche schwingen kann und Algerien dann aufhorchen lässt und etwas Respekt zeigt. Der Besuch in Algier Ende März war ein klares Beispiel dafür, wie verblendet die Regierung Biden in diesem Teil der Welt ist und wie ihre eigene Einmischung die Krise zwischen Algerien und Marokko auf eine neue Stufe zu heben droht. Der Besuch war urkomisch schlecht getimt und falsch eingeschätzt, da Biden tatsächlich glaubte, mit einer liebenswerten Rede die Algerier für sich gewinnen zu können, die dann vermutlich ihre Beziehungen zu Russland in die Tonne kloppen, Europa mehr Erdgas geben und im Grunde die Unterstützung der Polisario-Kämpfer in der Westsahara einstellen würden.

Wenn nichts von alledem geschehen würde, sondern lediglich ein Schweigen folgen würde, hätte Biden vielleicht noch etwas politisches Gewicht aus der Sache herausholen können. Aber in diesem Fall hatte es den gegenteiligen Effekt. Die Algerier haben lediglich ihre Beziehungen zu Russland auf die nächste Stufe gehoben, und innerhalb von nur 48 Stunden kursierten in den sozialen Medien sogar Berichte, dass Moskau Algerien bei der Unterstützung der Polisario helfen würde. Die absurde Andeutung von Blinken löste eine Reaktion der Algerier aus, die sich sofort mit Moskau in Verbindung setzten und – vermutlich – Sergej Lawrow für den 10. Mai nach Algier einluden, um mehr Investitionen russischer Unternehmen zu fordern und den Handel zwischen den beiden Ländern in Höhe von 3 Mrd. Dollar anzupreisen. Außerdem reduzierten sie ihre Gaslieferungen nach Spanien über ihre zweite Pipeline um 25 %, vermutlich als Akt der Solidarität mit Russland.

Diese Reaktion Moskaus und Algiers bringt Marokko in eine sehr schwierige Lage, da es feststellen muss, dass Bidens Leute nicht über das diplomatische Geschick verfügen, einen Kompromiss zu finden, der das Westsahara-Dossier in eine Lage bringt, in der Rabat zufrieden ist, eine Lösung zur Abkühlung der Spannungen findet und ein vernünftiges Energieabkommen mit Algerien für Europa und Marokko erzielt. Nichts von alledem, Anthony, aber danke für den Versuch. Ob Marokkos Außenminister Nasser Bourita es nun wahrhaben will oder nicht, er, der Großteil von Rabat und der Palast stehen in einer Reihe mit den arabischen Golfstaaten und warten auf 2024, wenn Trump für den großen Reset zurückkommt. Alles, was der schwachsinnige Blinken anfasst, scheint sich in Gift zu verwandeln und jeden in seiner Nähe zu blenden. Er ist wohl der gefährlichste Mann in der US-Politik, der einer anderen Zeit angehört, als die USA wirklich die einzige Supermacht war und eine solche Macht in der Welt ausüben konnten. Bedauern Sie die Marokkaner, die sich von seinen diplomatischen Zärtlichkeiten und Raffinessen bezaubern lassen. Sie werden bald lernen, dass starke Worte oft nicht aus einem starken Bauch kommen.