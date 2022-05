6 von 9 geimpften Personen in einem Pflegeheim in Palo Alto sterben innerhalb einer Woche

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dies ein Zufall war. IRGENDWAS hat diese Menschen getötet. Ich wette, das ist nicht der einzige Schwarze Schwan. Haben Sie ähnliche Geschichten in anderen Pflegeheimen gehört?

Zusammenfassung

Wenn die Impfungen sicher sind, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 12 Milliarden, dass 6 von 9 geimpften Personen in einem Pflegeheim sterben.

Es gibt nur eine mögliche Erklärung für diese Anekdote: Die Impfungen sind nicht harmlos. Wenn jemand eine andere Erklärung hat, soll er sich jetzt zu Wort melden.

Ich habe darauf hin ein Mail an verschieden US-Beamte gesendet:

Die Kongressabgeordnete Anna Eshoo und ihre Mitarbeiter,

Der Aufsichtsbeamte von Santa Clara, Joe Simitian,

CA State Senator Josh Becker,

Mitarbeiter der San Jose Mercury News: Lisa Krieger, Ed Clendaniel, und Gabriel Greschler

FDA: Steven Anderson

CDC: John Su, Tom Shimabukuro und Pedro Moro

Die erste Person, die sich bisher bei mir gemeldet hat, war Matt Savage, der für den Datenschutzbeauftragten Simitian arbeitet. Ich werde diesen Beitrag aktualisieren, wenn ich von anderen eine Antwort erhalte.

Meine E-Mail

Möchten Sie Einzelheiten zu diesem privaten Facebook-Post erfahren, der an einen meiner Freunde geschickt wurde?

Alle 6 sind innerhalb einer Woche nach der Impfung gestorben. Völlig normal für einen sicheren Impfstoff, oder?

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies einfach nur „Pech“ war, liegt bei weniger als 1 zu 12 Milliarden.

Das bedeutet, dass etwas den Tod all dieser Menschen verursacht hat. Sie sind nicht normal gestorben. Das sind die Daten in IHRER Gemeinde. Irgendetwas hat diese Menschen getötet, und es besteht ein genauer Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs. Ich würde gerne wissen, woran diese Menschen Ihrer Meinung nach gestorben sind, wenn es nicht der Impfstoff war.

Wenn die Daten in Ihrem eigenen Hinterhof nicht überzeugend sind, habe ich jetzt auch den statistischen Beweis, dass der Impfstoff für alle unter 60 Jahren KEINEN NUTZEN hat. Je jünger man ist, desto schlimmer ist es. Das beweist, dass diese Geschichten kein Zufall sind. Möchten Sie die Daten sehen? Sie können Ihre eigene Umfrage durchführen und werden zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist ganz leicht zu machen.

Oder wollen Sie lieber wegsehen und so tun, als gäbe es diese Todesfälle nicht?

Da es hier um Todesfälle in Ihrer Gemeinde geht, sind Sie als Journalisten und Gesetzgeber dafür verantwortlich, Nachforschungen anzustellen und die Öffentlichkeit zu informieren. Wenn der Impfstoff diese Todesfälle nicht verursacht hat, was war es dann?

Wenn Sie interessiert sind, rufen Sie mich an. Meine Telefonnummer lautet .

Wenn Sie nicht interessiert sind, ist das auch in Ordnung.

Dies wird als Beleg dafür dienen, dass Sie darüber informiert waren und sich entschieden haben, wegzuschauen.

-steve

Notiz

Mathew Crawford schickte mir die folgende Notiz (im Scherz geschrieben):

Sie sind dumm. Es gibt wahrscheinlich zwei Dutzend Pflegeheime in Palo Alto, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas in einem von ihnen passiert, liegt also nur bei 1 zu 500 Millionen.

Hören Sie auf, die Rosinen herauszupicken.

Ich korrigiere mich!

Ich hätte in der E-Mail klarstellen sollen, dass es sich um die Statistik für diese eine Einrichtung und die 9 geimpften Personen handelt. Es kann einfach nicht passieren, dass 6 von ihnen in einer Woche tot umfallen, wenn es nicht durch irgendetwas verursacht wurde.