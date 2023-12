Blutgeld: Die Top Ten der Politiker, die das meiste Geld von der Israel-Lobby erhalten

Von Alan Macleod

Während die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, den Libanon und Syrien zunehmen, schaut die US-amerikanische Öffentlichkeit entsetzt zu. Eine neue Umfrage zeigt, dass die Amerikaner einen dauerhaften Waffenstillstand im Verhältnis von mehr als 2:1 unterstützen (einschließlich der großen Mehrheit der Demokraten und einer Mehrheit der Republikaner).

Dennoch unterstützen nur 4 % der gewählten Mitglieder des Repräsentantenhauses selbst einen vorübergehenden Waffenstillstand, und die Vereinigten Staaten legen weiterhin ihr Veto gegen UN-Resolutionen ein, die auf eine Beendigung der Gewalt abzielen. Walter Hixson, ein Historiker, der sich auf die Außenbeziehungen der USA konzentriert, sagte MintPress News:

„Die uneingeschränkte Unterstützung Israels und der Lobby bringt die Vereinigten Staaten immer wieder in Konflikt mit internationalen Menschenrechtsorganisationen und der überwiegenden Mehrheit der Nationen über Israels Kriegsverbrechen und eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht. Die aktuelle U.N.-Abstimmung über einen Waffenstillstand in Gaza [gegen den die USA ihr Veto eingelegt haben] ist nur das jüngste Beispiel.“

Hier bezieht sich Hixson auf die Pro-Israel-Lobby, eine lose Verbindung einflussreicher Gruppen, die Millionen für Druckkampagnen, Outreach-Programme und Spenden an amerikanische Politiker ausgeben, alles mit einem Ziel vor Augen: sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten die Politik der israelischen Regierung rundum unterstützen, einschließlich der Unterstützung der israelischen Expansion, der Blockierung der palästinensischen Staatlichkeit und der Bekämpfung der wachsenden Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) im eigenen Land.

Auf internationaler Ebene hat Israel praktisch seine gesamte Unterstützung verloren. Aber es hat immer noch einen wichtigen Unterstützer: die Regierung der Vereinigten Staaten. Ein Teil davon ist zweifellos auf die außergewöhnlichen Anstrengungen zurückzuführen, die die Lobby unternimmt, um sich Unterstützung zu sichern, einschließlich der Überhäufung von US-Politikern mit Millionen von Dollar an Spenden. In dieser Untersuchung schlüsselt MintPress News die zehn derzeit amtierenden Politiker auf, die seit 1990 die meisten pro-israelischen Gelder erhalten haben.

#1 Joe Biden, 4.346.264 $

Der größte Empfänger von Geldern der Israel-Lobby ist Präsident Joe Biden. Von Beginn seiner politischen Karriere an, gemäss seinem Biografen Branko Marcetic, „etablierte sich Biden als unerbittlicher Freund Israels“ und verbrachte seine Senatskarriere damit, „Israel mit bedingungsloser Unterstützung zu überschütten, auch wenn sein Verhalten parteiübergreifende Empörung hervorrief“. Der zukünftige Präsident war eine Schlüsselfigur bei der Sicherung von Rekordsummen an US-Hilfe für den jüdischen Staat und half, einen Friedensvorschlag mit Palästina von 1998 zu blockieren.

Die Unterstützung für die israelische Politik hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt, wobei seine Regierung darauf besteht, dass es „keine roten Linien“ gibt, die sie überschreiten könnte, wodurch sie die amerikanische Unterstützung verlieren würde. Genau genommen hat Biden Premierminister Benjamin Netanjahu einen Freibrief ausgestellt, alle Regeln, Normen und Gesetze zu brechen, die er will.

Biden läuft eine Treppe hinauf, um auf der Konferenz 2016 des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) in Washington zu sprechen. Cliff Owen | AP

Dazu gehören ethnische Säuberungen und Kriegsverbrechen wie die Bombardierung von Schulen, Krankenhäusern und Gotteshäusern mit verbotenen Waffen wie weißer Phosphormunition. Die Waffen, die Israel einsetzt, werden direkt von den USA geliefert. Im November hat die Biden-Administration ein weiteres Militärhilfepaket in Höhe von 14,5 Milliarden Dollar für Israel abgesegnet und damit sichergestellt, dass das Gemetzel weitergeht.

Für seine unerschütterliche Unterstützung hat Biden seit 1990 mehr als 4,3 Millionen Dollar von pro-israelischen Gruppen erhalten.

#2 Robert Menéndez, 2.483.205 $

Der Senator aus New Jersey hat fast 2,5 Millionen Dollar an Spenden erhalten und war nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober eine Schlüsselfigur bei der Werbung um Unterstützung für Israel. Menéndez beschrieb die Operation Al-Aqsa-Flut als „barbarische Gräueltaten“, die einen „Affront gegen die Menschheit an sich“ darstellten, und hielt im Senat eine leidenschaftliche Rede, in der er Biden direkt ansprach und erklärte:

„Herr Präsident, im Angesicht des unsagbar Bösen dürfen wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir dürfen in unserer Entschlossenheit nicht wanken. Jeder Einzelne von uns in dieser Kammer hat die moralische Verantwortung, seine Stimme zu erheben – unmissverständlich und ohne Umschweife – und Schulter an Schulter mit Israel und seinem Volk zu stehen. Ich habe mich dieser Sache seit 31 Jahren im Kongress treu ergeben.“

Weiter behauptete er, dass Israel und die Vereinigten Staaten untrennbar miteinander verbunden seien und auf denselben Grundsätzen beruhten.

Menéndez sorgte auch für Kontroversen, als er die USA aufforderte, Israel dabei zu helfen, „die Hamas vom Angesicht der Erde zu tilgen“, selbst als Israel den Gazastreifen mit Teppichbomben bombardierte.

Im Oktober war er Mitbegründer einer Senatsresolution, die sich gegen den Terrorismus an die Seite Israels stellte und die einstimmig und ohne Gegenstimmen angenommen wurde.

#3 Mitch McConnell, $1.953.160

Der Führer der Minderheit im Senat ist einer der mächtigsten Politiker Amerikas und hat seinen Einfluss genutzt, um zu versuchen eine Gesetzgebung zur Kriminalisierung von BDS durchzusetzen. Er hat diese friedliche Taktik als „eine wirtschaftliche Form des Antisemitismus, die sich gegen Israel richtet“ bezeichnet.

McConnell steht Ministerpräsident Netanjahu bekanntermaßen sehr nahe und unterstützte einen Gesetzentwurf, der die Vereinten Nationen verurteilt und die USA auffordert, weiterhin gegen jede israelkritische UN-Resolution ihr Veto einzulegen. Vergangenen Monat lehnte er Schritte zur Anwendung grundlegender US-amerikanischer und internationaler Rechtsvorschriften für Waffenlieferungen an Israel entschieden ab.

Nach geltendem US-Recht ist Washington verpflichtet, Waffenlieferungen an Staaten zu stoppen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. McConnell erklärte jedoch, dass die Anwendung dieser Normen auf Israel „lächerlich“ wäre:

„Unsere Beziehung zu Israel ist die engste nationale Sicherheitsbeziehung, die wir zu einem Land in der Welt haben, und unsere Unterstützung für Israel davon abhängig zu machen, dass es unsere Standards erfüllt, erscheint mir völlig unnötig… Dies ist eine Demokratie, ein großer Verbündeter von uns, und ich glaube nicht, dass wir die Unterstützung, die wir Israel hoffentlich zeitnah geben werden, davon abhängig machen müssen.“

McConnell hat fast 2 Millionen Dollar von Pro-Israel-Gruppen erhalten.

#4 Chuck Schumer, 1.725.324 $

Der nächste auf der Liste ist McConnells demokratischer Gegner, der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der über 1,7 Millionen Dollar von israelischen Lobbygruppen erhalten hat. In den vergangenen Wochen hat Schumer die Führung bei der Lenkung der öffentlichen Diskussion weg von Israels Verbrechen und hin zu einem angeblichen Anstieg des Antisemitismus in Amerika übernommen. „Für uns, das jüdische Volk, ist die Zunahme des Antisemitismus eine Krise. Ein Feuer mit fünf Alarmen, das gelöscht werden muss“, sagte der New Yorker Senator und fügte hinzu: „Jüdische Amerikaner fühlen sich ausgesondert, angegriffen und isoliert. In vielerlei Hinsicht fühlen wir uns allein“.

Die Vorstellung, dass der antisemitische Hass in den Vereinigten Staaten explodiert, geht vorwiegend auf einen von der Anti-Defamation League (ADL) veröffentlichten Bericht zurück, in dem behauptet wird, dass antisemitische Vorfälle seit dem 7. Oktober um 337 % zugenommen haben. Im Kleingedruckten versteckt sich jedoch die Tatsache, dass 45% dieser „antisemitischen“ Vorfälle, die die ADL gezählt hat, pro-palästinensische, friedensbewegte Märsche sind, die zu einem Waffenstillstand aufrufen, einschließlich solcher, die von jüdischen Gruppen wie If Not Now oder Jewish Voice for Peace angeführt werden. (MintPress veröffentlichte kürzlich eine Untersuchung über die gefälschten Zahlen der ADL und ihre Geschichte der Arbeit für Israel und der Bespitzelung progressiver amerikanischer Gruppen).

Schumer, rechts, spricht mit dem Republikaner Mike Johnson, links, und dem Demokraten Hakeem Jeffries, die bei einem Pro-Israel-Marsch in D.C. zuhören, 14. November 2023. Mark Schiefelbein | AP

Schumer hat jedoch absichtlich versucht, den Widerstand gegen Israels Bombardierung seiner Nachbarn mit antijüdischem Rassismus in einen Topf zu werfen, indem er schrieb:

„Heute nutzen zu viele Amerikaner die Argumente gegen Israel aus und machen sich einen virulenten Antisemitismus zunutze. Die Normalisierung und Intensivierung dieses zunehmenden Hasses ist die Gefahr, die viele jüdische Menschen am meisten fürchten.“

Er ist sogar so weit gegangen, Dave Zirin – einen jüdischen Journalisten, der sich für Gerechtigkeit für die Palästinenser einsetzt – als Antisemiten zu bezeichnen.

Als Mehrheitsführer im Senat hat Schumer seinen Einfluss genutzt, um militärische Hilfspakete für Israel durchzusetzen, obwohl das Land Aktionen durchführt, die von vielen als Kriegsverbrechen bezeichnet werden, indem er schrieb, dass:

„Eine der wichtigsten Aufgaben, die wir zu Ende bringen müssen, ist die Annahme und Verabschiedung eines Finanzierungsgesetzes, um sicherzustellen, dass wir sowie unsere Freunde und Partner in der Ukraine, in Israel und in der indopazifischen Region über die notwendigen militärischen Fähigkeiten verfügen, um unsere Gegner und Konkurrenten zu konfrontieren und abzuschrecken“.

Er fügte hinzu, dass „die Senatoren darauf vorbereitet sein sollten, in Washington zu bleiben, bis wir unsere Arbeit beendet haben“ und sie damit rechnen sollten, „lange Tage und Nächte und möglicherweise Wochenenden im Dezember“ zu arbeiten, bis das Abkommen abgeschlossen sei.

#5 Steny Hoyer, $1.620.294

Der ehemalige Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses ist einer der lautstärksten Unterstützer Israels im Repräsentantenhaus. Hoyer hat gefordert, dass „der Kongress Israel sofort und bedingungslos finanzieren muss“, und damit der Netanjahu-Regierung grünes Licht gegeben, zu tun, was ihr gefällt.

Als glühender Zionist erklärte der aus Maryland stammende Abgeordnete, dass er dies für richtig hält:

„…Die Welt hat die Pflicht, ein Land beiseite zu legen, ein Land, das Israel seit Jahrtausenden besetzt hat, und zu sagen: Das ist euer Ort der Sicherheit, das ist euer Ort der Souveränität, das ist euer Ort der Sicherheit.“

Hoyer spricht bei der Veranstaltung „Stand with Israel“ des Jewish Community Relations Council am 13. Oktober 2023. Foto | House.gov

Anfang dieses Monats stimmte Hoyer auch für einen Gesetzentwurf, der Antizionismus als inhärent antisemitisch einstuft und damit jede Kritik an Israel für ungültig und rassistisch erklärt.

Hoyer hat mehr als 1,6 Millionen Dollar an Spenden von pro-israelischen Lobbygruppen erhalten.

#6 Ted Cruz, $1.299.194

Im Laufe seiner Karriere hat der texanische Republikaner 1,3 Millionen Dollar von der Israel-Lobby erhalten. Nach dem 7. Oktober trat Cruz in Aktion und verkündete, es sei „entscheidend“, dass jeder Amerikaner Israel „zu 100 Prozent“ unterstütze. „Israel wird von den Demokraten in den derzeitigen korrupten Medien dämonisiert werden. Wir müssen deutlich machen, dass die Hamas menschliche Schutzschilde einsetzt und dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“, sagte Cruz, der damit viele der klassischen Pro-Israel-Parolen aufgriff.

In einem bizarren Interview mit Ryan Grim von Breaking Points ging Cruz in seiner Verteidigung der israelischen Verbrechen sogar noch einen Schritt weiter. Auf die Frage, ob er gegen israelische Beamte sei, die einen Atomangriff auf Gaza vorschlagen, antwortete Cruz:

„Ich verurteile nichts, was die israelische Regierung tut. Die israelische Regierung zielt nicht auf Zivilisten, sondern auf militärische Ziele… Es gibt kein Militär auf der Welt, einschließlich des US-Militärs, das so weit geht wie das israelische Militär, um zivile Opfer zu vermeiden.“

Als er mit Erklärungen der IDF konfrontiert wurde, die seine Aussage direkt widerlegten und darauf hinwiesen, dass ihr Schwerpunkt auf Schaden und nicht auf Präzision liege, drehte Cruz seine Antwort um und antwortete: „Ja, Schaden für die Hamas, für Terroristen“. Und als Grim ihm weitere Aussagen von hochrangigen IDF-Beamten gab, die seiner vorherigen Aussage ausdrücklich widersprachen, erwiderte Cruz: „Das ist einfach nicht wahr. Sie zielen auf die Terroristen“, womit er die IDF sogar vor sich selbst in Schutz nahm.

#7 Ron Wyden, 1.279.376 $

Senator Ron Wyden (D-OR) ist seit Langem einer der entschiedensten Befürworter Israels in Washington. Er unterstützt die Entscheidung von Präsident Trump, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, und lehnt BDS in all seinen Formen ab.

Im Jahr 2017 war er Mitbefürworter eines Gesetzentwurfs, der die Teilnahme an oder die Unterstützung von Boykotten gegen Israel und illegale israelische Siedlungen für Amerikaner zu einem Bundesverbrechen machte, das mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird.

In Bezug auf die Siedlungen war er einer der energischsten Gegner der Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrates, in der diese als „flagrante Verletzung“ des Völkerrechts bezeichnet werden.

Für seine Mühen hat Wyden 1.279.376 Dollar von pro-israelischen Gruppen erhalten.

#8 Dick Durbin, $1.126.020

In gewisser Weise verdankt Dick Durbin seine politische Karriere der Israel-Lobby. Im Jahr 1982 profitierte der damals unscheinbare College-Professor enorm von AIPAC-Geldern, um den Amtsinhaber Paul Findley zu besiegen, einen starken Befürworter des palästinensischen Volkes.

Der Demokrat aus Illinois forderte sofortige Militärhilfe für Israel und war Mitunterzeichner einer Senatsresolution, in der die Unterstützung Washingtons für Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ nach dem 7. Oktober bekräftigt wurde.

Trotzdem hat er einige Israel-Befürworter verärgert, weil er die Initiativen von Präsident Obama zur Verringerung der Spannungen mit dem Iran unterstützt und sich jetzt für einen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen hat.

#9 Josh Gottheimer, $1.109.370

Obwohl er erst seit 2017 im Amt ist, hat Gottheimer bereits mehr als 1,1 Millionen Dollar von Pro-Israel-Lobbygruppen erhalten. Der Kongressabgeordnete aus New Jersey hat sich in Washington als pro-israelischer Kampfhund betätigt, indem er den Gesetzesentwurf, der Opposition gegen die israelische Regierungspolitik mit Antisemitismus gleichsetzt, mitunterstützt und Gesetze eingeführt hat, die den Boykott des Staates Israel blockieren und kriminalisieren.

Nach dem 7. Oktober hat Gottheimer versucht, eine Reihe von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens abzusetzen. Anfang dieses Monats versuchte er beispielsweise, die Rutgers University zu drängen, eine Veranstaltung über Palästina abzusagen, an der der ehemalige CNN-Moderator Marc Lamont Hill und der Organisator und Journalist Nick Estes teilnahmen, die beide die Rechte und die Eigenstaatlichkeit der Palästinenser unterstützen.

Gottheimer spricht beim American Zionist Movement / AZM in Washington, DC am 12. Dezember 2018. Michael Brochstein | Sipa via AP Images

Gottheimer hat sogar innerhalb seiner eigenen Partei Risse verursacht, indem er den kleinen, fortschrittlichen Flügel der Demokraten angriff, die es versäumt haben, sich in Bezug auf Israel und die Hamas auf eine Linie zu begeben. „Gestern Abend stimmten 15 meiner demokratischen Kollegen GEGEN die Unterstützung unseres Verbündeten Israel und die Verurteilung der Hamas-Terroristen, die Babys, Kinder, Männer, Frauen und ältere Menschen, darunter auch Amerikaner, brutal ermordet, vergewaltigt und entführt haben. Sie sind verachtenswert und sprechen nicht für unsere Partei“, schrieb er und stellte eine Reihe von höchst aufrührerischen und fragwürdigen Behauptungen auf.

#10 Shontel Brown, 1.028.686 $

Vielleicht zeigt kein anderer politischer Fall die Macht der Israel-Lobby mehr als Shontel Brown. Im Jahr 2021 kandidierte Nina Turner, eine demokratische Sozialistin, nationale Co-Vorsitzende der Wahlkampagne von Bernie Sanders für 2020 und eine ausgesprochene Verfechterin der Gerechtigkeit in Palästina, für die Wahl im elften Kongressbezirk von Ohio. Ihr Gegenkandidat war der wenig bekannte, aber stark pro-israelische Brown.

Brown erhielt in diesem zweijährigen Wahlzyklus mehr Pro-Israel-Gelder als jeder andere Politiker landesweit, was ihr half, einen zweistelligen Rückstand in den Umfragen zu überwinden und Turner zu besiegen. Über 1 Million Dollar wurden ausgegeben, um Cleveland mit Angriffsanzeigen gegen Turner zu überziehen. In ihrer Dankesrede lobte Brown Israel und bedankte sich später bei der jüdischen Gemeinde dafür, dass sie „mir geholfen hat, die Ziellinie zu überqueren“.

Seitdem hat sie die israelischen Maßnahmen im Gazastreifen unterstützt und die Idee, dass Israel ein Apartheidstaat ist, zurückgewiesen, indem sie schrieb:

„Um es klar zu sagen: Israel ist kein Apartheidstaat. Jegliche falsche Darstellung versucht, Israel, eine robuste Demokratie, zu delegitimieren, und wird nur dazu dienen, den wachsenden Antisemitismus zu schüren. Ich werde immer für eine starke Beziehung zwischen den USA und Israel eintreten, die auf unseren gemeinsamen Werten beruht.“

Check out the bag dropping ahead of tomorrow's #OH11 primary. DMFI has spent more opposing Nina Turner than nearly all other outside spending combined. pic.twitter.com/2QC8py0sWu — Kirk A. Bado (@kirk_bado) August 2, 2021

Eine dunkle Macht in der US-Politik

Die bekannteste und wahrscheinlich einflussreichste Gruppe in der losen Koalition, die als Israel-Lobby bezeichnet wird, ist AIPAC. Mit rund 400 Mitarbeitern und Jahreseinnahmen von häufig über 100 Millionen Dollar ist die Organisation eine riesige, konservative Kraft in der amerikanischen Politik und überschwemmt das System mit gigantischen Geldbeträgen. Schlimmer noch: Die Gruppe legt die Quellen ihrer Finanzierung nicht offen.

Das erklärte Ziel von AIPAC ist:

„Amerikas Freundschaft mit Israel so robust, so sicher, so breit gefächert und so verlässlich zu machen, dass selbst die tiefen Spaltungen der amerikanischen Politik diese Beziehung und die Fähigkeit des jüdischen Staates, sich selbst zu verteidigen, niemals gefährden können.“

Dennoch wird Israel von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch weitgehend als Apartheidstaat anerkannt. Es hat die nahezu vollständige Kontrolle über den Gazastreifen, der schon vor dem jüngsten Angriff ein „unbewohnbares“ „Freiluftgefängnis“ war. Es sind dieser Staat und diese Ungerechtigkeiten, für die AIPAC und andere die Unterstützung der USA suchen.

Die amerikanische Unnachgiebigkeit gegenüber Israel hat dazu beigetragen, es zu einem Paria-Staat zu machen, der ständig gegen UN-Resolutionen sein Veto einlegen muss und sein Stimmrecht in der UNESCO verloren hat.

Die AIPAC gibt nicht nur den Republikanern mehr Geld als den Demokraten, sondern überschwemmt auch die Kassen der konservativen Demokraten mit Geldern, vor allem, wenn sie gegen progressive, pro-palästinensische Herausforderer antreten müssen.

Im Jahr 2022 gab sie 2,3 Millionen Dollar für einen (gescheiterten) Versuch aus, die Wahl der Linken Summer Lee in den Kongress zu verhindern. Besser lief es dagegen in North Carolina, wo Valeria Foushee 2 Millionen Dollar mehr erhielt als Nida Allam, die Leiterin von Sanders‘ Kampagne 2016. In der Zwischenzeit könnten 1,2 Millionen Dollar an Spenden für Henry Cuellar den Ausschlag für seinen äußerst knappen Sieg über die progressive Aktivistin Jessica Cisneros im 28. texanischen Kongressbezirk gegeben haben. Und eine Reihe prominenter Demokraten aus Michigan hat sich zu Wort gemeldet und behauptet, die AIPAC habe ihnen jeweils 20 Millionen Dollar angeboten, um Rashida Tlaib, die einzige palästinensische Amerikanerin im Kongress, zu unterstützen.

„Sicherlich kann die Lobby Wahlen beeinflussen, aber sie gewinnt nicht alle“, so Hixson, der Autor von „Architects of Repression: How Israel and Its Lobby Put Racism, Violence and Injustice at the Center of US Middle East Policy“, fügte er hinzu:

„Sie zielt alle zwei Jahre auf die bereits erwähnten progressiven Abgeordneten des Repräsentantenhauses ab, kann aber nicht immer den Ausgang von Wahlen auf lokaler Ebene diktieren. Das gelingt ihnen besser bei breiter angelegten Wahlkampagnen; deshalb nimmt es im Senat niemand außer Bernie mit ihnen auf. Wenn es um Israel geht, sind die meisten amerikanischen Politiker feige Heuchler“.

Dennoch hat Sanders‘ jüngste Weigerung, einen dauerhaften Waffenstillstand zu unterstützen (eine Position, die praktisch von der ganzen Welt vertreten wird), ihm das Lob des AIPAC eingebracht.

Thank you @SenSanders for your strong opposition to a permanent ceasefire with Hamas.@FaceTheNation pic.twitter.com/78PdsAKm1D — AIPAC | Text ISRAEL to 24722 | #StandWithIsrael (@AIPAC) December 10, 2023

Wedelt der Schwanz mit dem Hund?

So fungiert die AIPAC als Bollwerk gegen fortschrittlichen politischen Wandel. In einem derart gespaltenen politischen Umfeld gibt es nur wenige politische Themen, die Demokraten und Republikaner so sehr vereinen wie Israel und das Ausschalten von Personen, die gegen das Establishment sind. Wie Hixson gegenüber MintPress erklärte:

„Abgesehen von einer Handvoll Progressiver (Bernie Sanders, Rashida Tlaib, Ilhan Omar usw.) gibt der US-Kongress der Lobby ausnahmslos alles, was sie will, nämlich eine massive regelmäßige Finanzierung des israelischen Militarismus und eine endlose Reihe von Resolutionen, die Israels internationale Feinde und inländische Kritiker verurteilen.“

Die Frage, die sich hieraus ergibt, lautet: Warum? Warum scheint Israel immer die volle Unterstützung aus Washington zu erhalten? Ist die Lobby wirklich so effektiv? Warum machen so viele US-Politiker mit? Mazin Qumsiyeh, Professor an der Universität Bethlehem, charakterisierte Washington als eine Ansammlung amoralischer Karrieristen und sagte gegenüber MintPress:

„Sie [Senatoren und Kongressabgeordnete] kaufen das zionistische Argument nicht. Es geht ausschließlich um persönliche Interessen: Geld und eine gute Berichterstattung in den Medien und die Vermeidung von Erpressung, denn die Zionisten haben ihre schmutzigen Geheimnisse, die sie aufdecken könnten, wenn sie aus der Reihe tanzen.“

Doch Israel erfüllt auch einen wichtigen Zweck für das amerikanische Imperium. Die Region ist nicht nur geografisch strategisch wichtig, sondern beherbergt auch die weltweit größten Kohlenwasserstoffvorkommen. Für Washington hatte es immer oberste Priorität, die Ölströme in der Welt zu kontrollieren, und Israel hilft ihnen dabei. Militärisch dient Israel als Durchgangsstation für die USA, die ihre schmutzige Arbeit nach Tel Aviv verlagern können. Es ist also ein inoffizieller und nützlicher „51. Staat“. Wie Joe Biden 1986 sagte und regelmäßig wiederholt hat, ist Israel die beste Investition der USA. „Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um unsere Interessen in der Region zu schützen“, fügte er hinzu.

Viele andere Nationen oder Branchen haben in Washington D.C. Lobbyarbeit betrieben, aber nur wenige haben sich als so organisiert oder effektiv erwiesen wie die Pro-Israel-Lobby. Dennoch hat die öffentliche Meinung, vorwiegend unter jungen Menschen, begonnen, sich davon abzuwenden. Das Overton-Fenster verschiebt sich; Professor Qumsiyeh sagte gegenüber MintPress. „Als ich 1979 zum ersten Mal in die USA kam, wusste der Durchschnittsbürger nichts über Palästina oder kannte nur ein negatives, verzerrtes Bild, das von Hollywood und parteiischen Medien vermittelt wurde. Die Dinge haben sich geändert“, sagte er.

Die Dinge haben sich tatsächlich geändert. Die Straßen Amerikas waren voll von Demonstrationen gegen die israelische Aggression. Millionen von Amerikanern haben an Solidaritätsprotesten für Palästina teilgenommen, darunter Hunderttausende allein in Washington, D.C.. Berühmte Persönlichkeiten haben sich gegen die Ungerechtigkeit ausgesprochen. Und die sozialen Medien sind voll von Beiträgen, die Sympathie für die Menschen im Gazastreifen zeigen. Auch dort haben Israel und israelfreundliche Gruppen versucht, ihren finanziellen Einfluss geltend zu machen, um die Diskussion zu beeinflussen, allerdings mit begrenzter Wirkung.

Zum Glück für Israel können sie sich zumindest im Moment noch auf die unerschütterliche Unterstützung hochrangiger amerikanischer Politiker verlassen, deren Taschen mit AIPAC-Geldern gefüllt sind und die wegschauen, während Israel einen weiteren Völkermord an Palästina verübt.