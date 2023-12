Weihnachten in Gaza

Dr. Joseph Sansone

Die Zahl der Toten im Gazastreifen liegt bereits weit über 20.000, 570.000 Menschen sollen von einer Hungersnot bedroht sein und im Norden des Gazastreifens gibt es keine funktionierenden Krankenhäuser. Vor allem Zivilisten sterben. Viele davon sind unschuldige Kinder. Die überwältigende Mehrheit der palästinensischen Toten hat keine Verbindung zur Hamas. Tausende weitere werden vermisst, wahrscheinlich unter den Trümmern begraben oder in zu viele Einzelteile zerlegt, um sie zu identifizieren.

Im modernen Krieg sterben Zivilisten. Das ist die brutale Realität. Die Toten in diesem Konflikt sind keine Kollateralschäden. Man kann kaum behaupten, dass die Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur Teil einer brutalen totalen Kriegsführung sind, die darauf abzielt, die von der Zivilbevölkerung unterstützten militärischen Operationen zu untergraben. Das liegt vorwiegend daran, dass es in Gaza keine Armee gibt. Der Krieg wird direkt gegen die Zivilbevölkerung geführt. Er ist eine militärische Gewalt, die sich gegen Zivilisten richtet.

Wie die meisten Kriege ist er sinnlos und wird in Zukunft noch mehr Hass und Gewalt hervorrufen. Im Gaza-Streifen wird eine neue Generation radikalisierter Kämpfer ausgebildet. Sie werden nicht von der Hamas trainiert. Sie werden von der israelischen Armee ausgebildet. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kind und sehen, wie Ihre Freunde und Ihre Familie in die Luft gesprengt werden. Wenn man das Blut, die abgetrennten Gliedmaßen und die Zerstörung von allem, was man kannte, sieht, ist es dann möglich, dass man die Täter hasst?

Ist es im Interesse der Vereinigten Staaten, solche Aktionen zu finanzieren und zu unterstützen? Wie hoch werden in Zukunft die finanziellen und menschlichen Kosten sein, um die Folgen dieses Konflikts zu bekämpfen?

Dieser Artikel richtet sich nicht an Zionisten oder Antisemiten. Er richtet sich an rationale Menschen, die fähig sind, kritisch zu denken. In meinem Realitätsparadigma geht die Sonne über Israel und dem Nahen Osten nicht auf und unter. Leider ist das für viele Menschen der Fall. Das hat vor allem bei den Amerikanern zu einer derartigen Verdunkelung des Urteilsvermögens geführt, dass es kaum noch kritisches Denken gibt und wir auf alles, was mit dem Nahen Osten zu tun hat, nur noch emotionale Kurzschlussreaktionen zeigen.

Dies ist zum Teil auf religiösen Eifer in Verbindung mit der Programmierung durch die Massenmedien zurückzuführen. Manche Christen halten sich an ein religiöses Dogma, demzufolge die ewige Treue zu Israel mit ihrer Erlösung verbunden ist, während sie auf den Ablauf einer Reihe von vorherbestimmten Ereignissen und ihre endgültige Entrückung warten. Viele dieser Menschen überschwemmen die sozialen Medien mit Memes, in denen die amerikanische und die israelische Flagge oder der Davidstern miteinander verschmelzen.

In dieser Werbung für den Krieg vermissen diese Christen den Christus in all seinen schrecklichen Verkleidungen, in den Augen der toten und sterbenden palästinensischen Kinder. Das gilt auch für die 800–1000 Christen in Gaza, die vom Aussterben bedroht sind. Auch eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt, die auf das erste Jahrhundert nach Christus zurückgeht, wird zur Zielscheibe.

Ergreift Gott wirklich Partei in einem Stammeskrieg?

Es ist ein Tabu, den ungebührlichen Einfluss Israels auf amerikanische Politiker und die amerikanische Außenpolitik zu erwähnen. Solche Dinge anzusprechen ist ein sicherer Weg, abgesetzt zu werden. Wenn man nicht sofort abgesetzt wird, wird man als Antisemit gebrandmarkt, es folgt mit Sicherheit eine Hetzkampagne, und dann wird man abgesetzt. Wenn uns die letzten Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass man nicht die roten Fahnen hissen sollte, wenn man ein Thema nicht diskutieren darf.

Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, alle Wege führen nach Israel, alles ist eine zionistische Verschwörung. Der Hass ist greifbar.

Ist es möglich, den Nahen Osten zu beurteilen, ohne starre, emotionale Positionen einzunehmen? Können wir Vernunft und Logik anwenden?

Vielleicht nicht, aber wir werden es trotzdem tun. Möglicherweise handelt es sich bei den Anschlägen um eine Operation unter falscher Flagge. Auf jeden Fall waren die Angriffe auf Israel am 7. Oktober schrecklich. Die Angriffe auf Gaza sind ebenfalls schrecklich. Die Konflikte im Nahen Osten sind tief verwurzelt und basieren auf Religion und Hass. Es gibt viele Ansprüche auf das Land, und es scheint keine klaren Eigentumsrechte zu geben. Unabhängig davon gibt es keine einfachen Lösungen und die Situation wird zeitnah nicht gelöst.

Wir müssen nicht Partei ergreifen oder uns in den Konflikt einmischen.

Welche Vorteile und welche Risiken birgt die finanzielle und militärische Unterstützung des israelisch-palästinensischen Konflikts?

Was die Risiken betrifft, so besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Konflikt eskaliert und sich zu einem ausgewachsenen Regionalkrieg ausweitet, der die ohnehin prekäre Situation des Russland-Ukraine-Krieges noch verschärft. Später könnte er sich zu einem Weltkrieg ausweiten und zu einem globalen Atomkrieg führen. Es muss nicht erst zu diesem Worst-Case-Szenario kommen, um eine Katastrophe zu werden. Auf dem Weg dorthin gibt es mehrere Ausgangspunkte für eine Katastrophe. Wenn unter anderem ein regionaler Krieg ausbricht und Israel aus Verzweiflung oder Paranoia eine Atomwaffe zündet, wäre das eine schreckliche Katastrophe, auch wenn es dabei bliebe. Oder ganz unten auf der Katastrophenskala sehen wir einfach eine Zunahme von Terroranschlägen als Folge dieses Konflikts. Einige dieser Anschläge könnten auf amerikanischem Boden stattfinden. Das ist nicht schwer, denn die Vereinigten Staaten haben keine Grenzen.

Ist es schwer vorstellbar, dass die Hisbollah oder die Hamas Operationen in den USA durchführen oder dass die CIA solche Operationen leitet?

In finanzieller Hinsicht könnte eine Eskalation des Konflikts den Ölpreis in die Höhe treiben und die Weltwirtschaft ruinieren. Sollte sich der Konflikt zu einem regionalen Krieg ausweiten, sind die USA weder finanziell noch militärisch in der Lage, einen solchen Krieg zu führen. Die USA sind bereits bankrott. Die derzeitige Finanzierung ist verrückt und sollte gestoppt werden.

Dies sind nur einige der grundsätzlichen Risiken. Der Punkt ist, dass es ein gewisses Risiko gibt, diesen Konflikt zu unterstützen. Nun, wo es ein großes Risiko gibt, gibt es auch eine große Belohnung. Hmmm …

Was genau sind die Vorteile eines Engagements in diesem Konflikt?

Eigentlich gibt es keine Vorteile. Zumindest nicht für die USA. Militärische Auftragnehmer verdienen etwas Geld, ebenso Politiker und Lobbyisten. Für die Bürgerinnen und Bürger bringt es nicht wirklich etwas.

Eigentlich wäre es vernünftig und logisch, die Situation zu deeskalieren. Die USA sollten Druck auf Israel ausüben, um den Konflikt zu beenden. Langfristig müssen die USA die Auslands- und Militärhilfe für Israel kürzen. Vier Milliarden pro Jahr sind zu viel. Die USA müssen auch die Finanz- und Militärhilfe für die umliegenden arabischen Staaten reduzieren. Die USA befinden sich in einem rapiden Niedergang und haben kein Geld, um es in den Nahen Osten zu pumpen. Die Politik sollte darauf abzielen, die Region zu entwaffnen und nicht einen Rüstungswettlauf zu finanzieren.

Es ist schwierig, Auslandshilfe oder Ausgaben zu rationalisieren, solange die Vereinigten Staaten keine Grenzen haben. Es hat auch eine gewisse Logik zu sagen, dass es besser ist, hier Brücken zu bauen, als sie dort in die Luft zu sprengen, wenn man das Geld ausgeben will…

Apropos moralische Gefahr: Die finanzielle und militärische Hilfe für diese Länder in der Region birgt eine moralische Gefahr in sich. Wenn diese Regierungen nicht ständig unterstützt würden, wären sie gezwungen, innovativ zu sein und miteinander Handel zu treiben, anstatt Krieg zu führen. Die Finanzhilfe, die Militärhilfe, die Waffenverkäufe und so weiter ermöglichen das Fortbestehen von Hass und Gewalt.

Wenn es um Weihnachten in Gaza geht, wird es vielleicht bald keine Christen mehr geben, die es feiern. Wenn Sie dafür sind, dass dieser Krieg weitergeht, dann lassen Sie Christus aus dem Spiel. Christen beten für den Frieden.

*

Dr. Joseph Sansone ist Psychotherapeut und Gegner des psychopathischen Autoritarismus.