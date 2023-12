An diesem Punkt müssen wir immer davon ausgehen, dass Israel lügt, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Caitlin Johnstone

An diesem Punkt sollte jeder denkende Mensch standardmäßig davon ausgehen, dass alle Behauptungen Israels Lügen sind, bis das Gegenteil durch Berge von felsenfesten Beweisen bewiesen ist.

Israel tötet Kinder in historischem Ausmaß, tötet eine beispiellose Zahl von Journalisten und lässt eine halbe Million Zivilisten verhungern, während es militärische Sprengkörper auf ein riesiges Konzentrationslager regnen lässt. Nichts davon ist kompliziert. Kein Teil davon ist zweiseitig.

❖

Am Dienstag tötete Israel ein palästinensisches Mädchen, das während der IDF-Bombardierung von Gaza geboren wurde. Sie töten Kinder schon so lange und so aggressiv, dass sie jetzt auch Kinder töten, die nach dem Beginn des Kindermordes geboren wurden.

Siebzehn Tage. Al-Amira Aisha war siebzehn Tage auf der Welt, bevor sie bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus in Rafah getötet wurde, zusammen mit ihrem zweijährigen Bruder Ahmed und 25 anderen, die im selben Haus lebten. Sie hat keinen einzigen Tag Frieden erlebt.

❖

Ein Untersuchungsbericht der Washington Post über den israelischen Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus kommt zu dem Schluss, dass „die von der israelischen Regierung vorgelegten Beweise nicht ausreichen, um zu zeigen, dass die Hamas das Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum benutzt hat“. Die Post berichtet, dass sie zu diesem Schluss gekommen sei, nachdem sie „Bildmaterial aus offenen Quellen, Satellitenbilder und alle öffentlich freigegebenen IDF-Materialien“ analysiert habe.

❖

Die Annahme, dass Israel versucht, zivile Opfer zu vermeiden, basiert buchstäblich auf nichts. Es gibt keinen Beweis dafür. Die Leute glauben es, weil sie es glauben wollen. Weil es emotional angenehmer ist, es zu glauben, als sich der offensichtlichen Realität zu stellen.

