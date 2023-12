Kommunistische Partei Chinas finanziert heimlich Amerikas Klima-Agenda

Beunruhigende Dokumente sind aufgetaucht, die zeigen, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) riesige Geldsummen in die Vereinigten Staaten leitet, um den Druck auf Amerika zu finanzieren, die sogenannte „Klimakrise“ zu bewältigen.

Aus Finanzdokumenten geht hervor, dass Millionen von Dollar von der KPCh in Initiativen zur „globalen Erwärmung“ und in Klimagruppen fließen.

Die Dokumente zeigen, dass die chinesische Diktatur massiv in grüne Agenda-Gruppen investiert hat, die Lobbyarbeit bei der US-Regierung betreiben, um die „Net Zero“-Forderungen des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu erfüllen.

Diese Bemühungen werden vor Ort in den USA von einer Organisation namens Energy Foundation geleitet.

Die Energy Foundation hat ihren Sitz in San Francisco, Kalifornien, und scheint eine amerikanische Organisation zu sein, wird aber von KPCh-Funktionären in China geleitet.

Die Energy Foundation konzentriert sich darauf, Druck auf die Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden auszuüben, damit diese sich für den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und den Übergang zu „grünen“ Alternativen einsetzt.

Aus der kürzlich eingereichten Steuererklärung des Unternehmens geht hervor, dass die Gruppe, die sich intern „Energy Foundation China“ nennt, 3,8 Millionen Dollar an Initiativen gespendet hat, die sich für den Ausstieg aus der Kohle in den USA und die Elektrifizierung des Transportsektors einsetzen.

Hauptziel der Gruppe ist es, im Namen des WEF und der Vereinten Nationen (UN) Druck auf die US-Regierung auszuüben, damit diese das „Net Zero“-Ziel erreicht und die „Agenda 2030“ umsetzt.

Die Finanzierung der Organisation und ihre Verbindungen zur KPCh wurden in Dokumenten aufgedeckt, die Fox News vorliegen.

„Die Verbindungen der Energy Foundation zu China sind sowohl äußerst beunruhigend als auch verwerflich“, sagte Tom Pyle, Präsident des Institute for Energy Research, dem Sender.

„Diese Umweltorganisationen, die diese Gelder erhalten, opfern im Grunde unsere nationale Sicherheit und stärken China.“

„Wir sind die weltweit reichste Energienation, was Kohle, Öl und Erdgas angeht“, fuhr er fort.

„Und doch fördern die Biden-Administration und von China unterstützte Umweltschützer eine Politik, die unsere Abhängigkeit von China erhöht, das alle Mineralien und Materialien kontrolliert, die für Batterien, Wind- und Solarenergie benötigt werden, und die unsere Öl- und Gasproduktion im eigenen Land einschränkt.“

Den Finanzberichten der Energy Foundation zufolge sind die Zuschüsse im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 56,7 Millionen Dollar gesunken.

Die Zuschüsse an externe Gruppen und Initiativen weltweit stiegen jedoch auf 52,1 Millionen Dollar, ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die von der CCP kontrollierte Organisation vergab im vergangenen Jahr mehr als ein Dutzend Zuschüsse in den USA.

Unter anderem gewährte die Gruppe dem Rocky Mountain Institute (RMI) 900.000 $.

Das RMI ist eine Denkfabrik mit Sitz in Colorado, die das Weiße Haus in Fragen der Klimapolitik berät.

Die Organisation setzt sich vehement für einen vollständigen Ausstieg aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und für die Umsetzung der „Net Zero“-Politik des WEF auf Bundesebene ein.

Die Gruppe finanzierte auch eine Studie aus dem Jahr 2022, die die Gefahren von mit Erdgas betriebenen Kochern aufzeigte, was schließlich zu Forderungen der Demokraten und der Biden-Administration führte, diese Geräte zu verbieten.

Weitere 480.000 Dollar schickte die Energy Foundation an den International Council on Clean Transportation (ICCT) mit Sitz in Washington.

Der ICCT setzt sich für die breite Einführung von Elektrofahrzeugen und für Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors insgesamt ein.

Ferner wurden der University of Maryland und dem Jackson Hole Center for Global Affairs Zuschüsse in Höhe von insgesamt 450.000 US-Dollar für Projekte zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bewilligt.

Außerdem schickte sie 375.000 Dollar an den Natural Resources Defense Council (NRDC), eine Gruppe, die als „Amerikas erste prozessorientierte gemeinnützige Organisation gegründet wurde, die sich dafür einsetzt, dass schmutzige Industrien ihre Umweltverschmutzung beseitigen“, und die Dutzende Anfechtungsklagen eingereicht hat, um linksradikale grüne Politik durchzusetzen.

Mit seinen juristischen Bemühungen hat NRDC inländische Bohrungen nach fossilen Brennstoffen, Kohlekraftwerke, die Keystone-XL-Ölpipeline und kritische Bergbauprojekte bekämpft.

„NRDC erhält keine Gelder aus chinesischen Quellen“, sagte Bob Deans, NRDC-Direktor für strategisches Engagement, in einer Erklärung.

„Die Energy Foundation ist eine US-amerikanische philanthropische Organisation, ebenso wie die mit ihr verbundenen Unternehmen, wie aus öffentlich zugänglichen Unternehmensunterlagen in Kalifornien und Delaware hervorgeht“.

„Diese Zuschüsse wurden verwendet, um China dabei zu helfen, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, zum Beispiel durch die Förderung des Einsatzes energieeffizienter Geräte und die Verbesserung des Zugangs zu Wind- und Solarenergie für Fahrer von Elektroautos in China, wo Elektrizität und Transport für mehr als die Hälfte aller CO2-Emissionen verantwortlich sind“, sagte Deans.

Und die Energy Foundation hat der Harvard University 350.000 Dollar für den Aufbau einer sauberen Energiezukunft“ zur Verfügung gestellt.

„Die Fördergelder der Energy Foundation konzentrieren sich fast ausschließlich darauf, die Energieerzeugung und den Energietransport hier bei uns zu erschweren“, warnt Pyle.

„Diese Organisationen haben wenig mit der Umwelt zu tun und alles, fast alles, damit, diese Umverteilungsagenda voranzutreiben.“

„Wenn sie Erfolg haben, werden sie Amerika schwächer und China stärker machen“, sagt er.

Laut Jahresabschluss 2022 mietet die Energy Foundation zwei Büroräume in China im Rahmen von Operating-Leasingverträgen bis April 2024.

Wie alle Unternehmen, die im kommunistischen China tätig sind, hat die Gruppe der KPCh die Treue geschworen.

Das Unternehmen hat auch enge Verbindungen zum herrschenden Regime in China.

So war der Vorstandsvorsitzende und Präsident der Energy Foundation, Ji Zou, zuvor stellvertretender Generaldirektor des National Center for Climate Change Strategy in China, einer Behörde innerhalb der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission der chinesischen Regierung.

Liu Xin, der die Abteilung Umweltmanagement der Gruppe leitet, war zuvor in leitender Position im Umweltschutzamt der Stadt Peking tätig.

Ping He, Programmdirektor des Industrieprogramms der Gruppe, arbeitete acht Jahre lang an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, einer führenden staatlichen Forschungseinrichtung.

Die Enthüllung der umfangreichen Finanzierung von Klimainitiativen in den USA durch die Energy Foundation erfolgt vor dem Hintergrund einer laufenden Untersuchung des Kongresses unter der Leitung des republikanischen Natural Resources Committee des Repräsentantenhauses über den wachsenden Einfluss der KPCh auf die amerikanische Umweltbewegung.

Der Ausschuss hat eine Reihe von gemeinnützigen Organisationen mit Verbindungen zu China untersucht.

„Seit Jahren nutzt die KPCh amerikanische gemeinnützige Organisationen, um die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen in den USA zu beeinflussen“, sagte ein Mitglied des Ausschusses für natürliche Ressourcen zu Fox.

„Die riesige und gut finanzierte gemeinnützige Einflussmaschinerie der KPCh ist speziell darauf ausgerichtet, Chinas Energieinteressen zu fördern und Amerikas Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen.“

„Leider fördern radikale Umweltaktivisten in Amerika eher die Interessen der KPCh als eine vernünftige Energie- und Umweltpolitik in den Vereinigten Staaten“, fügte der Berater hinzu.

Während die USA der weltweit größte Produzent von Erdöl und Erdgas sind, die nach wie vor alle wichtigen Industriezweige vom Transportwesen über die Energieversorgung bis hin zur verarbeitenden Industrie und dem Baugewerbe antreiben, haben chinesische Unternehmen auf den Märkten für grüne Energie Fuß gefasst.

So produziert China nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) rund 75 Prozent aller Lithium-Ionen-Batterien weltweit, eine Schlüsselkomponente für Elektrofahrzeuge.

Das Land verfügt auch über 70 % der Produktionskapazitäten für Kathoden und 85 % für Anoden, zwei Schlüsselkomponenten solcher Batterien.

Ferner befinden sich nach Angaben der IEA mehr als 50 % der Verarbeitungs- und Raffineriekapazitäten für Lithium, Kobalt und Grafit in China.

Diese drei kritischen Mineralien sind neben Kupfer und Nickel von entscheidender Bedeutung für Elektroautobatterien und andere grüne Energietechnologien.

Chinesische Investmentgesellschaften haben in den vergangenen Jahren auch aggressiv Anteile an afrikanischen Minen erworben, um sich die Kontrolle über die Mineralienproduktion zu sichern.

China dominiert weiterhin die globale Lieferkette für Solarzellen, auch wenn westliche Länder versuchen, ihre eigenen Produktionskapazitäten auszubauen.

Laut einem Bericht der IEA vom Juli 2022 hat China einen Anteil von mehr als 80 % an allen Stufen der Solarzellenproduktion.

Ferner produziert China atemberaubende 95 % des weltweiten Angebots an Polysilizium, Ingots und Wafern, die für Solarprodukte benötigt werden.

Inzwischen schlagen Experten zunehmend Alarm vor den Schäden, die „Net Zero“ der Gesellschaft, insbesondere in Amerika, zufügen wird.

Experten warnen nun davor, dass „Milliarden“ von Menschen auf der ganzen Welt sterben werden, wenn „Net Zero“ weltweit vollständig umgesetzt wird, wie Slay News berichtet.